Twitter Slack Bot

ボット
X / Twitter to Slack Bot
オートメーションボット

X / TwitterからSlackへのボット：ツイートを即座に自動共有

新しいツイートを自動的にSlackワークスペースに投稿。X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索を監視し、更新情報をリアルタイムでチームと共有できます。

X / ツイッターの統合

任意のX / Twitterプロフィール、ハッシュタグ、リスト、または検索クエリからRSSフィードを作成します。

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Slackへの自動投稿

新しいツイートはすべて、あなたのSlackチャンネルまたはダイレクトメッセージに自動的に送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

X / TwitterからSlackへのボットを選ぶ理由

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

重要なツイートを見逃さない。ボットが24時間体制でX/Twitterを監視し、Slackに自動投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

X / TwitterからSlackへのボット設定方法

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コネクトX / ツイッター

1

X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索を入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。

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スラックに接続

2

ワンクリックでワークスペースにSlackアプリを追加。任意のチャンネルを選んで投稿できます。

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エンジョイ・オートメーション

3

新しいツイートは自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、通知設定をカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
X / Twitter + Slackの統合

ツイートをSlackに自動共有する最も簡単な方法。世界中のマーケティングチーム、PR会社、企業から信頼されています。

X / TwitterからSlackへの自動化のための強力な機能

X / TwitterとSlack間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新される。新着ツイートは発見後数秒でSlackに投稿されます。

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スマート・キーワード・フィルター

キーワード、ハッシュタグ、作者でツイートを含めたり除外したりできます。チームに関連するものだけを共有する。

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カスタムメッセージフォーマット

Slackでのツイートの表示方法をコントロール。画像、リンク、リッチな添付ファイルでフォーマットをカスタマイズ。

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マルチチャンネル・サポート

1つのフィードから複数のSlackチャンネルやワークスペースにツイートを送信。

X / TwitterからSlackへの移行を見る

新しいツイートが投稿されました
新しいツイートが投稿されました
自動化
Slackで即座に共有
Slackで即座に共有

X / TwitterからSlackへのボットは誰が使っていますか？

マーケティング＆PRチーム
マーケティング＆PRチーム

ブランドに関する言及、競合他社の活動、業界ニュースを監視します。チームチャンネルで即座にアラートを受け取る。

営業チーム
営業チーム

見込み客や顧客のソーシャル活動を追跡顧客からのお知らせや最新情報の入手

カスタマー・サクセス・チーム
カスタマー・サクセス・チーム

X / Twitterで顧客からのフィードバックやサポートリクエストを監視する。満足度を維持するために迅速に対応する。

よくある質問X / TwitterからSlackへのボット

X / TwitterをSlackに接続するには？
X / TwitterプロフィールのURL、ハッシュタグ、リスト、検索クエリを入力するだけです。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そしてワンクリックでSlackアプリを追加。すべてのセットアップは約2分で完了します。
X / TwitterからSlackへのボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しいツイートをチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいツイートをチェックします。新しいツイートが検出されると、数秒以内にあなたのSlackチャンネルに投稿されます。
Slackに投稿されるツイートをフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使用して、コンテンツ、ハッシュタグ、作者に基づいてツイートを含めたり除外したりできます。また、メディアの種類でフィルタリングしたり、文字数制限を設定することもできます。
Slackでのツイートの表示方法をカスタマイズできますか？
はい！タイトル、説明、画像、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズ。カスタムテキストを追加し、シンプルまたはリッチな添付ファイル形式を選択します。
X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、検索に対応していますか？
ユーザープロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索クエリ、そして特定のアカウントからのリプライやリツイートまで。
その他の統合

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ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

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