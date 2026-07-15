Twitter Slack Bot

X / TwitterからSlackへのボット：ツイートを即座に自動共有
新しいツイートを自動的にSlackワークスペースに投稿。X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索を監視し、更新情報をリアルタイムでチームと共有できます。
X / ツイッターの統合
任意のX / Twitterプロフィール、ハッシュタグ、リスト、または検索クエリからRSSフィードを作成します。
Slackへの自動投稿
新しいツイートはすべて、あなたのSlackチャンネルまたはダイレクトメッセージに自動的に送信されます。
X / TwitterからSlackへのボットを選ぶ理由
24時間365日の自動ポスティング
重要なツイートを見逃さない。ボットが24時間体制でX/Twitterを監視し、Slackに自動投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
X / TwitterからSlackへのボット設定方法
コネクトX / ツイッター1
X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索を入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
スラックに接続2
ワンクリックでワークスペースにSlackアプリを追加。任意のチャンネルを選んで投稿できます。
エンジョイ・オートメーション3
新しいツイートは自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、通知設定をカスタマイズ。
X / Twitter + Slackの統合
ツイートをSlackに自動共有する最も簡単な方法。世界中のマーケティングチーム、PR会社、企業から信頼されています。
X / TwitterからSlackへの自動化のための強力な機能
X / TwitterとSlack間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新される。新着ツイートは発見後数秒でSlackに投稿されます。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、ハッシュタグ、作者でツイートを含めたり除外したりできます。チームに関連するものだけを共有する。
カスタムメッセージフォーマット
Slackでのツイートの表示方法をコントロール。画像、リンク、リッチな添付ファイルでフォーマットをカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のSlackチャンネルやワークスペースにツイートを送信。
X / TwitterからSlackへの移行を見る
X / TwitterからSlackへのボットは誰が使っていますか？
マーケティング＆PRチーム
ブランドに関する言及、競合他社の活動、業界ニュースを監視します。チームチャンネルで即座にアラートを受け取る。
営業チーム
見込み客や顧客のソーシャル活動を追跡顧客からのお知らせや最新情報の入手
カスタマー・サクセス・チーム
X / Twitterで顧客からのフィードバックやサポートリクエストを監視する。満足度を維持するために迅速に対応する。
よくある質問X / TwitterからSlackへのボット
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