Twitter Slack Bot

X / TwitterをSlackに接続するには？ X / TwitterプロフィールのURL、ハッシュタグ、リスト、検索クエリを入力するだけです。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そしてワンクリックでSlackアプリを追加。すべてのセットアップは約2分で完了します。

X / TwitterからSlackへのボットは無料ですか？ はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しいツイートをチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいツイートをチェックします。新しいツイートが検出されると、数秒以内にあなたのSlackチャンネルに投稿されます。

Slackに投稿されるツイートをフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルターを使用して、コンテンツ、ハッシュタグ、作者に基づいてツイートを含めたり除外したりできます。また、メディアの種類でフィルタリングしたり、文字数制限を設定することもできます。

Slackでのツイートの表示方法をカスタマイズできますか？ はい！タイトル、説明、画像、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズ。カスタムテキストを追加し、シンプルまたはリッチな添付ファイル形式を選択します。