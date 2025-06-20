ウォールウィジェットでコンテンツを紹介

ウォールウィジェットを選ぶ理由
訪問者を惹きつけ、信頼を築き、リピーターを増やす新鮮なストーリーでサイトを埋め尽くしましょう。
ディスプレイ産業ニュース
最新情報を表示することで、視聴者は常に情報を得ることができます。
コンバージョン率の向上
目を引くレイアウトで、第一印象を強く印象づける。
ユーザーエンゲージメントを高める
動的コンテンツで訪問者のクリックを維持する。
Widgets From the Platforms You Use Most
Generate a feed from your favorite platform and we’ll turn it into a widget instantly.
インスタグラム・ウィジェット
インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。
LinkedInウィジェット
LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。
Xウィジェット
公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。
TikTokウィジェット
公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。
YouTubeウィジェット
Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。
フェイスブック・ウィジェット
Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。
グーグルニュースウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
スレッドウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
Redditウィジェット
サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。
ブルースカイ ウィジェット
Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。
テレグラム・ウィジェット
公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。
もっと見る
ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。
ウォールウィジェットの主な特徴
すぐに使える
ウェブフィードを生成すると、ニュースウォールウィジェットも同時に作成されます。余分な設定は必要ありません。
高度なフィルター
重複を削除したり、情報が不足している投稿を非表示にしたり、キーワードでフィルタリングしたりすることで、ウォールを洗練された状態に保つことができます。
カスタマイズが容易
見た目を変えたいですか？クリックして調整するだけで、あなたのサイトにしっくりと馴染みます。
どこでもレスポンシブ
デスクトップからモバイルまで、ウィジェットは自動的に適応するので、あなたのコンテンツはどのスクリーンでも美しく見えます。
コーディング不要
1つのコード・スニペットをコピーし、あなたのサイトに貼り付けると、即座にライブを見ることができます。
ウォールウィジェットの3ステップ
フィードの生成1
好きなサイトやソースを選んでください。フィードを生成した瞬間に、ウォールウィジェットが自動的に構築されます。
カスタマイズ2
見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。
ウェブサイトに追加3
コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。
ウォールウィジェットで得られるもの
フィードをまとめる
複数のソースからの投稿を1つのウィジェットにまとめる。
ブランドとマッチさせる
色、フォント、スタイルを設定して、あなたのサイトに馴染むようにしましょう。
数分でセットアップ
コピーして、貼り付けて、余計な手間をかけずに公開。
画像を見せる
遅延ローディングで素早く読み込む大胆なビジュアルで、すべての投稿を目立たせましょう。
簡単なブラウジング
内蔵のページネーションで、訪問者がより多くの記事をクリックできるようにします。
既製デザイン
既製のプリセットを使用するか、数回のクリックで独自の外観を作成します。
最も人気のあるウェブサイト・ビルダー
世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。
誰がウォールウィジェットを使うのか？
手作業なしでサイトを更新したいチーム、クリエイター、組織に最適です。
メディア＆ニュースサイト
信頼できるソースからのトレンド記事を自動的に表示します。
企業・社内ポータル
厳選された業界コンテンツでチームを常に最新の状態に保ちましょう。
教育・非営利団体
会報、最新情報、お知らせを見やすいウォールにまとめて共有。
Eコマースストア
製品の最新情報やカスタマーストーリーを紹介する。
SEOとアクセシビリティのために構築
ウォールウィジェットは、より多くの人々があなたのサイトを見つけて利用できるように作られています。高速ロード、SEOフレンドリー、完全アクセス可能です。
高速パフォーマンス
軽量設計と遅延読み込みにより、ページを素早く表示し、コアウェブバイタルを高く保ちます。
SEOフレンドリー
セマンティックHTMLと構造化データは、検索エンジンがあなたのコンテンツをインデックスし、可視性を高めるのに役立ちます。
WCAG準拠
スクリーンリーダーとキーボードのサポートにより、すべてのユーザーが完全にアクセス可能。
ユーザーがRSS.appを気に入っている点
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.