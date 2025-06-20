ウォールウィジェットでコンテンツを紹介

最新の投稿を自動的に表示するウィジェットを埋め込んで、サイトを新しいコンテンツで新鮮に保ちましょう。コーディングは不要です。

ビルド・マイ・ウォール・ウィジェット
heroTitle
何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

ウォールウィジェットを選ぶ理由

訪問者を惹きつけ、信頼を築き、リピーターを増やす新鮮なストーリーでサイトを埋め尽くしましょう。

whyCard1Title

ディスプレイ産業ニュース

最新情報を表示することで、視聴者は常に情報を得ることができます。

whyCard2Title

コンバージョン率の向上

目を引くレイアウトで、第一印象を強く印象づける。

whyCard3Title

ユーザーエンゲージメントを高める

動的コンテンツで訪問者のクリックを維持する。

Widgets From the Platforms You Use Most

Generate a feed from your favorite platform and we’ll turn it into a widget instantly.

widget-common:platformInstagramTitle

インスタグラム・ウィジェット

インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。

widget-common:platformLinkedinTitle

LinkedInウィジェット

LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。

widget-common:platformTwitterTitle

Xウィジェット

公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。

widget-common:platformTiktokTitle

TikTokウィジェット

公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。

widget-common:platformYoutubeTitle

YouTubeウィジェット

Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。

widget-common:platformFacebookTitle

フェイスブック・ウィジェット

Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。

widget-common:platformGoogleNewsTitle

グーグルニュースウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

widget-common:platformThreadsTitle

スレッドウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

widget-common:platformRedditTitle

Redditウィジェット

サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。

widget-common:platformBlueskyTitle

ブルースカイ ウィジェット

Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。

widget-common:platformTelegramTitle

テレグラム・ウィジェット

公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。

widget-common:platformRssTitle

もっと見る

ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。

ウォールウィジェットの主な特徴

すぐに使える

ウェブフィードを生成すると、ニュースウォールウィジェットも同時に作成されます。余分な設定は必要ありません。

すぐに使える

高度なフィルター

重複を削除したり、情報が不足している投稿を非表示にしたり、キーワードでフィルタリングしたりすることで、ウォールを洗練された状態に保つことができます。

高度なフィルター

カスタマイズが容易

見た目を変えたいですか？クリックして調整するだけで、あなたのサイトにしっくりと馴染みます。

カスタマイズが容易

どこでもレスポンシブ

デスクトップからモバイルまで、ウィジェットは自動的に適応するので、あなたのコンテンツはどのスクリーンでも美しく見えます。

どこでもレスポンシブ

コーディング不要

1つのコード・スニペットをコピーし、あなたのサイトに貼り付けると、即座にライブを見ることができます。

コーディング不要

ウォールウィジェットの3ステップ

generateTitle

フィードの生成

1

好きなサイトやソースを選んでください。フィードを生成した瞬間に、ウォールウィジェットが自動的に構築されます。

customizeTitle

カスタマイズ

2

見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。

addToWebsiteTitle

ウェブサイトに追加

3

コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。

マイフィードの作成

ウォールウィジェットで得られるもの

giveYouCard1Title

フィードをまとめる

複数のソースからの投稿を1つのウィジェットにまとめる。

giveYouCard2Title

ブランドとマッチさせる

色、フォント、スタイルを設定して、あなたのサイトに馴染むようにしましょう。

giveYouCard3Title

数分でセットアップ

コピーして、貼り付けて、余計な手間をかけずに公開。

giveYouCard4Title

画像を見せる

遅延ローディングで素早く読み込む大胆なビジュアルで、すべての投稿を目立たせましょう。

giveYouCard5Title

簡単なブラウジング

内蔵のページネーションで、訪問者がより多くの記事をクリックできるようにします。

giveYouCard6Title

既製デザイン

既製のプリセットを使用するか、数回のクリックで独自の外観を作成します。

最も人気のあるウェブサイト・ビルダー

世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。

widget-common:integrationShopifyTitle
ショップファイ

Shopifyで商品、ブログ、最新情報を表示する。

widget-common:integrationWixTitle
ウィックス

Wixサイトに最新のアップデートを直接表示できます。

widget-common:integrationHTMLTitle
HTML

どんなHTMLページにも数秒でウィジェットを埋め込めます。

widget-common:integrationWordPressTitle
ワードプレス

ワードプレスサイトにライブニュースウィジェットを追加。

widget-common:integrationSquarespaceTitle
スクエアスペース

新鮮なコンテンツでサイトを強化しましょう。

widget-common:integrationWeeblyTitle
ウェブリー

Weeblyのライブニュースで訪問者を惹きつけましょう。

widget-common:integrationDrupalTitle
ドラパル

ニュースフィードでDrupalサイトを自動更新。

widget-common:integrationJoomlaTitle
Joomla

コーディングなしでJoomlaのライブコンテンツを共有します。

誰がウォールウィジェットを使うのか？

手作業なしでサイトを更新したいチーム、クリエイター、組織に最適です。

useCasesGlobalSearchTitle

メディア＆ニュースサイト

信頼できるソースからのトレンド記事を自動的に表示します。

useCasesPeopleTitle

企業・社内ポータル

厳選された業界コンテンツでチームを常に最新の状態に保ちましょう。

useCasesBookSquareTitle

教育・非営利団体

会報、最新情報、お知らせを見やすいウォールにまとめて共有。

useCasesCourtHouseTitle

Eコマースストア

製品の最新情報やカスタマーストーリーを紹介する。

SEOとアクセシビリティのために構築

ウォールウィジェットは、より多くの人々があなたのサイトを見つけて利用できるように作られています。高速ロード、SEOフレンドリー、完全アクセス可能です。

performanceTitle

高速パフォーマンス

軽量設計と遅延読み込みにより、ページを素早く表示し、コアウェブバイタルを高く保ちます。

SEOTitle

SEOフレンドリー

セマンティックHTMLと構造化データは、検索エンジンがあなたのコンテンツをインデックスし、可視性を高めるのに役立ちます。

WCAGTitle

WCAG準拠

スクリーンリーダーとキーボードのサポートにより、すべてのユーザーが完全にアクセス可能。

レビュー

ユーザーがRSS.appを気に入っている点

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

よくある質問

ニュースウォールウィジェットを埋め込むには？
フィードを生成した後、ニュースウォールを選択し、"ウェブサイトに追加 "をクリックします。ウィジェットはすぐに表示されます。
どのウェブサイトがサポートされていますか？
ご自身のRSSフィードを使用することもできますし、RSSジェネレーターを使ってほとんどのウェブサイトからRSSフィードを作成することもできます。もしうまくいかないサイトがありましたら、ご連絡ください。
ウィジェットをパーソナライズできますか？
はい！カスタマイズ "をクリックしてクリックしまくるだけ。色、フォント、レイアウトを思い通りに変更できます。デザインスキルは必要ありません。
ウィジェットの更新頻度は？
ウィジェットは自動的に更新されます。プランにもよりますが、15分から60分ごとに新しい投稿が表示されます。

準備はいいですか？

ニュースウォールウィジェットを既にご利用の数千人のお客様にご参加ください。
私のニュースの壁を作る