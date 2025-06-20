ウォールウィジェットでコンテンツを紹介

ニュースウォールウィジェットを埋め込むには？ フィードを生成した後、ニュースウォールを選択し、"ウェブサイトに追加 "をクリックします。ウィジェットはすぐに表示されます。

どのウェブサイトがサポートされていますか？ ご自身のRSSフィードを使用することもできますし、RSSジェネレーターを使ってほとんどのウェブサイトからRSSフィードを作成することもできます。もしうまくいかないサイトがありましたら、ご連絡ください。

ウィジェットをパーソナライズできますか？ はい！カスタマイズ "をクリックしてクリックしまくるだけ。色、フォント、レイアウトを思い通りに変更できます。デザインスキルは必要ありません。