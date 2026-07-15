RSS Feeds Discord Bot

ボット
RSS Feed to Discord Bot
オートメーションボット

DiscordボットへのRSSフィード：アップデートを即座に自動共有

RSSフィードコンテンツをDiscordサーバーに自動投稿。どんな RSS フィードでも接続 - 記事、ポッドキャスト、最新情報をリアルタイムで共有できます。コーディングは不要です。

RSSフィードの統合

任意のRSSフィードURLを接続します。ブログ、ニュースサイト、ポッドキャストなどに対応。

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ディスコードへの自動投稿

すべての新しいアイテムは、ウェブフック経由であなたのDiscordチャンネルに自動的に送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜDiscord BotへのRSSフィードを選ぶのか？

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

新しいコンテンツを見逃さない。ボットが24時間RSSフィードを監視し、更新を自動的にDiscordに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

DiscordボットにRSSフィードを設定する方法

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RSSフィードに接続

1

RSSフィードのURLを入力。ブログ、ニュースサイト、ポッドキャスト、YouTubeなどに対応。

stepsStep2Title

ディスコードに接続

2

あなたのサーバーにDiscordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。わずか30秒です。

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エンジョイ・オートメーション

3

フィードアイテムは自動的にDiscordに表示されます。フィルター、フォーマット、投稿スケジュールをカスタマイズできます。

今すぐボットを作成する
RSSフィード＋Discordの統合

RSSコンテンツをDiscordに自動共有する最も簡単な方法。世界中のゲームコミュニティ、ホビーサーバー、ディスカッショングループから信頼されています。

RSSフィードからDiscordへの自動化のための強力な機能

あらゆるRSSフィードからDiscordへのコンテンツ共有を自動化するために必要なすべてが揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新されます。新しいアイテムは発見後数秒でDiscordに投稿されます。

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スマート・コンテンツ・フィルター

キーワード、カテゴリー、作者別にアイテムを含めたり除外したりできます。最も関連性の高いコンテンツのみを共有する。

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カスタム埋め込みフォーマット

Discord でのアイテムの表示方法をコントロールします。タイトル、説明、リッチフォーマットでエンベッドをカスタマイズ。

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マルチチャンネル・サポート

1つのフィードから複数のDiscordチャンネルやサーバーにアイテムを送信できます。

DiscordへのRSSフィードを見る

新しいRSSアイテムを公開
新しいRSSアイテムを公開
自動化
即座にDiscordで共有
即座にDiscordで共有

RSSフィードをDiscordボットの外観にカスタマイズする

ウェブフックを簡単に追加でき、高度な編集機能とユニークなボットを作成できます。

ウェブフックを追加する
ウェブフックを追加する

DiscordボットにRSSフィードを作成した後、設定に移動してウェブフックを追加し、Discordサーバーにアイテムが表示される方法をカスタマイズします。

ボット名の変更
ボット名の変更

Webhookの作成に成功すると、新しいオプションセットが利用可能になり、好みに応じてボットの名前をカスタマイズしたり編集したりすることができます。

アバターのアップロード
アバターのアップロード

さらに、私たちのプラットフォームは、あなたのボットのアバターを簡単に変更する機能を提供し、Discordコミュニティ内であなたのボットの特徴的で認識可能な存在を保証します。

カード要素
カード要素

タイトル、説明文、画像、作者などをカスタマイズできます。ボットのコンテンツをカスタマイズして、パーソナライズされたタッチを実現しましょう。

誰がDiscordボットへのRSSフィードを使用していますか？

ゲーム＆ホビーコミュニティ
ゲーム＆ホビーコミュニティ

ゲームサイト、ブログ、業界誌からのニュースや最新情報をDiscordコミュニティで共有しましょう。

コンテンツ・アグリゲーション・チャンネル
コンテンツ・アグリゲーション・チャンネル

複数のソースからのコンテンツを専用のDiscordチャンネルにキュレートする。メンバーに情報を提供し、参加してもらう。

ポッドキャスト＆クリエイターファン
ポッドキャスト＆クリエイターファン

お気に入りのクリエイターが新コンテンツを公開したら通知を受け取ろう。ファンコミュニティで共有

RSSフィードの統合でDiscordを強化する

RSSフィードの統合、チャンネル、ウェブフック、カスタムボット、エンベッド、マルチサーバー対応、メンション、アクション、高度なフィルター機能でDiscordを強化します。

Discordチャンネル
Discordチャンネル

Discordから直接希望するチャンネルに接続または変更することで、RSSコンテンツを簡単に管理し、コミュニティにとって最も関連性の高い場所に表示することができます。

ディスコード埋め込み
ディスコード埋め込み

埋め込みDiscordメッセージの外観をサーバーのスタイルに合わせて調整し、RSSコンテンツを視覚的にアピールし、ブランディングと一致させます。

マルチサーバー対応
マルチサーバー対応

1つのインターフェースから複数のDiscordサーバーを接続・管理し、さまざまなコミュニティでRSSフィードの更新を効率的に配信できます。

言及と役割
言及と役割

関連するRSSコンテンツが投稿された際に、メンションを使用して特定のユーザーや役割に通知し、重要な更新が適切なオーディエンスに迅速に届くようにします。

ディスコード・アクション
ディスコード・アクション

定義された条件やトリガーに基づいて、RSSフィードから特定の記事を公開する自動アクションを設定し、コンテンツ管理と配信を効率化。

ディスコード・フィルター
ディスコード・フィルター

高度なフィルターを設定することで、サーバーに表示されるRSSコンテンツを正確にコントロールし、コミュニティにとって最も適切な情報をハイライトすることができます。

よくある質問DiscordボットへのRSSフィード

RSSフィードをDiscordに接続するには？
RSSフィードのURLを入力するだけです。次に、Discordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。セットアップには2分ほどかかります。
DiscordボットへのRSSフィードは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しいアイテムをチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいアイテムをチェックします。新しいコンテンツが検出されると、数秒以内にDiscordチャンネルに投稿されます。
Discordに共有されるアイテムをフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルタを使用して、タイトル、コンテンツ、カテゴリ、または著者に基づいてアイテムを包含または除外します。
Discordでのアイテムの表示方法をカスタマイズできますか？
はい！タイトル、説明、画像、リンクを含むDiscordエンベッドをカスタマイズできます。カスタムテキストを追加し、リッチエンベッドを有効または無効にします。
どのようなRSSフィードに対応していますか？
ブログ、ニュースサイト、ポッドキャスト、YouTubeチャンネル、RSSフィードを持つすべてのウェブサイトを含む、すべての標準RSSおよびAtomフィードをサポートしています。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to ディスコードボット
統合の設定
グーグルニュース to ディスコードボット
統合の設定
TikTok to ディスコードボット
統合の設定
YouTube to ディスコードボット
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