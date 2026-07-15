RSS Feeds Discord Bot

DiscordボットへのRSSフィード：アップデートを即座に自動共有
RSSフィードコンテンツをDiscordサーバーに自動投稿。どんな RSS フィードでも接続 - 記事、ポッドキャスト、最新情報をリアルタイムで共有できます。コーディングは不要です。
RSSフィードの統合
任意のRSSフィードURLを接続します。ブログ、ニュースサイト、ポッドキャストなどに対応。
ディスコードへの自動投稿
すべての新しいアイテムは、ウェブフック経由であなたのDiscordチャンネルに自動的に送信されます。
なぜDiscord BotへのRSSフィードを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
新しいコンテンツを見逃さない。ボットが24時間RSSフィードを監視し、更新を自動的にDiscordに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
DiscordボットにRSSフィードを設定する方法
RSSフィードに接続1
RSSフィードのURLを入力。ブログ、ニュースサイト、ポッドキャスト、YouTubeなどに対応。
ディスコードに接続2
あなたのサーバーにDiscordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。わずか30秒です。
エンジョイ・オートメーション3
フィードアイテムは自動的にDiscordに表示されます。フィルター、フォーマット、投稿スケジュールをカスタマイズできます。
RSSフィード＋Discordの統合
RSSコンテンツをDiscordに自動共有する最も簡単な方法。世界中のゲームコミュニティ、ホビーサーバー、ディスカッショングループから信頼されています。
RSSフィードからDiscordへの自動化のための強力な機能
あらゆるRSSフィードからDiscordへのコンテンツ共有を自動化するために必要なすべてが揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。新しいアイテムは発見後数秒でDiscordに投稿されます。
スマート・コンテンツ・フィルター
キーワード、カテゴリー、作者別にアイテムを含めたり除外したりできます。最も関連性の高いコンテンツのみを共有する。
カスタム埋め込みフォーマット
Discord でのアイテムの表示方法をコントロールします。タイトル、説明、リッチフォーマットでエンベッドをカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のDiscordチャンネルやサーバーにアイテムを送信できます。
DiscordへのRSSフィードを見る
RSSフィードをDiscordボットの外観にカスタマイズする
ウェブフックを簡単に追加でき、高度な編集機能とユニークなボットを作成できます。
ウェブフックを追加する
DiscordボットにRSSフィードを作成した後、設定に移動してウェブフックを追加し、Discordサーバーにアイテムが表示される方法をカスタマイズします。
ボット名の変更
Webhookの作成に成功すると、新しいオプションセットが利用可能になり、好みに応じてボットの名前をカスタマイズしたり編集したりすることができます。
アバターのアップロード
さらに、私たちのプラットフォームは、あなたのボットのアバターを簡単に変更する機能を提供し、Discordコミュニティ内であなたのボットの特徴的で認識可能な存在を保証します。
カード要素
タイトル、説明文、画像、作者などをカスタマイズできます。ボットのコンテンツをカスタマイズして、パーソナライズされたタッチを実現しましょう。
誰がDiscordボットへのRSSフィードを使用していますか？
ゲーム＆ホビーコミュニティ
ゲームサイト、ブログ、業界誌からのニュースや最新情報をDiscordコミュニティで共有しましょう。
コンテンツ・アグリゲーション・チャンネル
複数のソースからのコンテンツを専用のDiscordチャンネルにキュレートする。メンバーに情報を提供し、参加してもらう。
ポッドキャスト＆クリエイターファン
お気に入りのクリエイターが新コンテンツを公開したら通知を受け取ろう。ファンコミュニティで共有
RSSフィードの統合でDiscordを強化する
RSSフィードの統合、チャンネル、ウェブフック、カスタムボット、エンベッド、マルチサーバー対応、メンション、アクション、高度なフィルター機能でDiscordを強化します。
Discordチャンネル
Discordから直接希望するチャンネルに接続または変更することで、RSSコンテンツを簡単に管理し、コミュニティにとって最も関連性の高い場所に表示することができます。
ディスコード埋め込み
埋め込みDiscordメッセージの外観をサーバーのスタイルに合わせて調整し、RSSコンテンツを視覚的にアピールし、ブランディングと一致させます。
マルチサーバー対応
1つのインターフェースから複数のDiscordサーバーを接続・管理し、さまざまなコミュニティでRSSフィードの更新を効率的に配信できます。
言及と役割
関連するRSSコンテンツが投稿された際に、メンションを使用して特定のユーザーや役割に通知し、重要な更新が適切なオーディエンスに迅速に届くようにします。
ディスコード・アクション
定義された条件やトリガーに基づいて、RSSフィードから特定の記事を公開する自動アクションを設定し、コンテンツ管理と配信を効率化。
ディスコード・フィルター
高度なフィルターを設定することで、サーバーに表示されるRSSコンテンツを正確にコントロールし、コミュニティにとって最も適切な情報をハイライトすることができます。
よくある質問DiscordボットへのRSSフィード
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