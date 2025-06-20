あらゆるソースからSlackに自動投稿

任意のウェブサイト、RSSソース、またはソーシャルメディアアカウントから自動コンテンツフィードを作成します。数分でセットアップ - コーディングは不要です。

何千もの企業に信頼され、利用されている
任意のウェブサイト → フィード

ほとんどのウェブサイトからRSSフィードを作成し、更新情報をSlackチャンネルに直接配信できます。

スマートフィルター

強力なフィルターを使ってノイズをカットチームに関連するコンテンツだけを共有する

リアルタイム・アラート

業界ニュース、競合他社、貴社のビジネスにとって重要なトピックからのリアルタイムアラートで常に先を行く

自動化で毎週時間を節約

Slackへの自動コンテンツ配信で、チームの生産性を向上させましょう。ボットが24時間365日ソースを監視し、数分以内にアップデートを投稿します。スマートフィルターを設定することで、情報の過多を防ぎ、チャンネルを集中させることができます。マーケティングチーム、営業情報、全社的なお知らせに最適です。世界中の10,000以上のチームに信頼されています。

一般的な使用例

業界ニュースのモニタリング

業界のトレンド、マーケットニュース、新たなトピックについてチームに最新情報を提供します。重要な進展をいち早くお知らせします。

コンペティティブ・インテリジェンス

競合他社のブログ、プレスリリース、ソーシャルメディアをモニター。競合他社が動き出したら即座にアラートを受け取る。

財務＆マーケット・アップデート

金融ニュース、株価動向、市場分析を追跡。財務および投資チームが十分な情報に基づいた意思決定を行えるようにします。

マーケティング＆PRモニタリング

ブランドの言及を監視し、トレンドのコンテンツを追跡し、マーケティングの機会をリアルタイムで把握します。

簡単な3ステップ

Slackに追加

Slackに追加」をクリックし、ワークスペースのアプリを承認します。ワンクリックでインストールでき、IT部門の承認は不要です。

ソースを選ぶ

Twitter/X、Instagram、YouTube、TikTok、RSSフィード、Google Newsから選択するか、任意のウェブサイトのURLからフィードを作成します。

設定とリラックス

チャンネルを選び、フィルターを設定し、あとはボットにお任せください。チームは自動的に情報を得ることができます。

レビュー

ユーザーがRSS.appを気に入っている点

4.7
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

人気のSlackインテグレーション

お気に入りのコンテンツソースをSlackに接続。どのインテグレーションもクリックして始めましょう。

X + スラック

新しいXの投稿をSlackチャンネルに送る

インスタグラム＋スラック

Instagramの新しい投稿をSlackチャンネルに送る

RSS + Slack

新しいRSSフィードの更新をSlackチャンネルに送信する

YouTube + Slack

YouTubeの新着動画をSlackチャンネルに送信

TikTok + Slack

新しいTikTok動画をSlackチャンネルに送る

グーグルニュース＋スラック

Googleニュースの新着記事をSlackチャンネルに送信

フェイスブック＋スラック

Facebookの新しい投稿をSlackチャンネルに送る

Reddit + Slack

Redditの新しい投稿をSlackチャンネルに投稿する

すべての統合を見る

さらに多くのプラットフォームを自動化

Discord

Discordサーバーへの自動投稿

Telegram

テレグラム・グループへの自動投稿

Email

ダイジェストメールで最新情報を受け取る

よくある質問

Slackのワークスペースにボットを追加するには？
Slackに追加」をクリックし、アプリを認証し、チャンネルを選択するだけです。全てのプロセスは2分もかかりません。通常、IT部門の承認は必要ありません。
新着記事の配信速度は？
私たちのボットは15分ごとにソースをチェックし、検出後数秒以内に新しいコンテンツを投稿します。チームは常に最新の情報を入手できます。
投稿されるコンテンツをフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使って、投稿を含めたり除外したり、画像を必須にしたり、作者でフィルターしたり。情報過多を防ぎましょう。
Slackに接続できるソースは？
Twitter/X、Instagram、YouTube、TikTok、Facebook、Reddit、Google News、任意のRSSフィードを接続したり、任意のウェブサイトのURLからフィードを作成します。
