統合でシンプルになったウェブサイト構築

プレミアム統合機能を使って、ダイナミックコンテンツを追加し、ニュースフィードをウェブサイトに表示しましょう。コーディングは不要です。

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何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

お気に入りのウェブサイト・ビルダーとのシームレスな統合

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ウィックス

あなたの業界に関連する最新コンテンツをWixウェブサイトに表示しましょう。

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HTML

あなたのHTMLウェブサイトにウィジェットを追加し、最新のニュースを視聴者に表示します。

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ワードプレス

ニュースウィジェットを埋め込むことで、訪問者の興味を引き、情報を提供し続けることができます。

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ショップファイ

商品やブログ記事に関連したコンテンツをShopifyストアで紹介しましょう。

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スクエアスペース

ウェブサイトに関連するビジネスニュースを表示することで、あなたのビジネスを売り込むことができます。

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ウェブリー

Weeblyウェブサイトにウィジェットを追加して、業界の最新ニュースを顧客に更新しましょう。

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ドラパル

あなたのDrupalウェブサイトでニュースフィードを管理し、訪問者のためにそれらを表示します。

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Joomla

Joomlaのウェブサイト上でコーディングすることなく、自動更新された業界ニュースを共有します。

アプリとの統合で生産性を向上

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メールチンプ

あなたのビジネスに関連したEメールや最新情報を送信することで、顧客をターゲットにすることができます。

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IFTTT

アプレットでコンテンツを自動共有新しいコンテンツが公開されたら、いつでもお知らせします。

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ザピア

アプリ同士を接続することで、自動更新されたコンテンツをあなたのプラットフォームへ。

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マイクロソフトチーム

最新のトレンドやニュースをチームにお届けします。

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クラヴィヨ

購読者に最新ニュースを表示して、メールマーケティングを自動化しましょう。

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