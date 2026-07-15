統合でシンプルになったウェブサイト構築
プレミアム統合機能を使って、ダイナミックコンテンツを追加し、ニュースフィードをウェブサイトに表示しましょう。コーディングは不要です。
何千もの企業に信頼され、利用されている
お気に入りのウェブサイト・ビルダーとのシームレスな統合
ウィックス
あなたの業界に関連する最新コンテンツをWixウェブサイトに表示しましょう。
HTML
あなたのHTMLウェブサイトにウィジェットを追加し、最新のニュースを視聴者に表示します。
ワードプレス
ニュースウィジェットを埋め込むことで、訪問者の興味を引き、情報を提供し続けることができます。
ショップファイ
商品やブログ記事に関連したコンテンツをShopifyストアで紹介しましょう。
スクエアスペース
ウェブサイトに関連するビジネスニュースを表示することで、あなたのビジネスを売り込むことができます。
ウェブリー
Weeblyウェブサイトにウィジェットを追加して、業界の最新ニュースを顧客に更新しましょう。
ドラパル
あなたのDrupalウェブサイトでニュースフィードを管理し、訪問者のためにそれらを表示します。
Joomla
Joomlaのウェブサイト上でコーディングすることなく、自動更新された業界ニュースを共有します。