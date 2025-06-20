複数のRSSフィードを一つにまとめる

RSSバンドルを使って、ウェブ上のコンテンツを1つのフィードにまとめましょう。コーディングは不要です。

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何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

RSSバンドルで得られるもの

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フィードを一箇所にまとめる

複数のフィードのコンテンツを1つのビューに統合。

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重要なものをフィルターにかける

キーワードルールを設定し、無関係な投稿を非表示にし、最も有用な更新だけを残す。

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コンテンツをどこにでも送信

ウィジェットとしてサイトに埋め込んだり、Slack、Telegram、Discord、Eメールにアラートを転送できます。

RSSバンドルの主な特徴

どこからでもコンテンツを引き出せる

さまざまなサイトの更新を、あなたが管理する1つのフィードにまとめる。

どこからでもコンテンツを引き出せる

ウェブサイトの鮮度を保つ

あなたのサイト上の任意の場所にウィジェットとしてあなたのバンドルを埋め込みます。新しい投稿は自動的に表示され、コンテンツを新鮮に保ちます。

ウェブサイトの鮮度を保つ

オーディエンスに最新情報を配信

Slack、Telegram、Discord、Eメールに接続し、新しい投稿をアラートとして配信。

オーディエンスに最新情報を配信

フィルターで集中力を保つ

重複、欠落情報、特定のキーワードをフィルタリングすることで、フィードの関連性を維持します。

フィルターで集中力を保つ

数分で構築してローンチ

シンプルなインターフェイスを使用して、数クリックですべてを設定します。コーディングは不要です。

数分で構築してローンチ

3ステップでRSSバンドル

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フィードの生成

1

RSSジェネレーターを使って、お気に入りのサイトやニュースレター、ソーシャルプラットフォームからフィードを作成できます。

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バンドル作成

2

フィードを1つのバンドルに追加して、すべてを1か所にまとめておくことができます。

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フィルター、共有、埋め込み

3

何が表示されるかをコントロールし、あなたのバンドルをウィジェットとして公開したり、Slack、Telegram、Eメールにアップデートを送信する。

マイフィードの作成

より少ない労力でより多くのことを

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生産性を高める

すべてのアップデートを一箇所で管理し、何十ものソースをチェックする必要がなくなります。

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最新情報

すべてのフィードから最新の投稿を自動的に取得します。更新や監視の必要はありません。

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フィードのフィルタリング

ノイズを排除し、最も重要なことだけに集中する。

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どこでも配信

フィードの更新をウェブサイト、Slack、Telegram、Discord、またはEメールに送信します。

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自分のスタイルに合わせる

あなたのブランドやプロジェクトに合わせて、バンドルの外観をカスタマイズしてください。

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簡単にコントロール

フィルターを微調整したり、設定をリセットしたり、数回クリックするだけでいつでも変更できます。

RSSバンドルでできること

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コンテンツ・アグリゲーション

複数のフィードを1つにまとめ、わかりやすく整理して閲覧や共有ができます。

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ウェブサイトの統合

ウェブサイトにさまざまなソースからのコンテンツを埋め込んで、オーディエンスの関心を引きつけよう。

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リサーチ＆モニタリング

業界動向、競合他社の動向、ソーシャルメディアトレンドを1つのフィードで追跡。

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自動化された通知

Slack、Telegram、Discord、Eメールにアラートを送信して、チームや視聴者に常に最新情報を提供しましょう。

レビュー

ユーザーがRSS.appを気に入っている点

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

初めてのRSSバンドル構築

ソースを組み合わせ、フィルタを適用し、数回クリックするだけで公開できます。
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