RSSからHTMLへの変換：Webエクスペリエンスの簡素化、統合、強化
RSSからHTMLへの自動変換により、外部コンテンツとの統合を合理化し、ウェブサイトでの定期的かつ適切な更新を実現します。今すぐ始める
RSS to HTMLとは？
常に最新の情報を
自動更新により、最新ニュース、記事、製品リストが公開されると同時に、オーディエンスに確実に届きます。
SEOの強化
定期的に更新されるコンテンツは、ウェブサイトの検索エンジンランキングを向上させ、潜在顧客に見つけてもらいやすくします。
ダイナミック・コンテンツ
ライブデータ、天気予報、あるいはソーシャルメディアのフィードをHTMLページに直接ストリーミングすることで、ウェブサイトを常に新鮮で魅力的なものに保つことができます。
HTMLウィジェット
様々なチャンネルを組み込み、柔軟性が高くカスタマイズ可能なフォーマットで最新のコンテンツを表示します。ウォールウィジェット
パーソナライズされたコンテンツショーケースで視聴者にアプローチ。最新の投稿を常にチェック探検リストウィジェット
簡単にカスタマイズできるカルーセルを使って、最新のトレンド記事を強調しましょう。カルーセル・ウィジェット
Imageboardを使って最新の見出しやビジュアルを強調し、カスタマイズ可能な様々なレイアウトで流行の特集を組むことができます。イメージボード・ウィジェット
ティッカーウィジェットでニュース速報を視聴者に直接届けましょう。ウェブサイト全体のスクロール更新を表示するのに理想的です。ティッカー・ウィジェットを探る
特集コンテンツウィジェットを使って、最新ストーリーやキュレーション記事で視聴者に常に情報を提供しましょう。探検マガジンウィジェット
フィードビューで最新コンテンツを常にチェック。高度なフィルターで表示されるコンテンツをパーソナライズできます。フィード・ウィジェットを探る
どうですか？
コンテンツ変換
当社のシステムは、RSSフィードのコンテンツをシームレスにHTMLフォーマットに変換し、お客様のウェブサイトとの調和を保証します。
カスタマイズ
コンテンツの表示方法をカスタマイズできます。レイアウトやスタイル、その他のデザイン要素を選んで、あなたのウェブサイトのデザインに完璧にフィットさせることができます。
自動アップデート
システムは定期的に新しいコンテンツのRSSフィードをチェックし、自動的にウェブサイトを更新します。これにより、手動で操作することなくサイトを最新の状態に保つことができます。
高度なフィルター
必要に応じて、高度なフィルタを適用して、ウェブサイトに表示されるコンテンツをキュレートすることができます。これにより、特定の記事や投稿を紹介することができます。
ユーザーフレンドリーなインターフェイス
ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、専門知識がなくてもRSSからHTMLへの変換を簡単に設定・管理できます。
レスポンシブデザイン
変換されたHTMLコンテンツはレスポンシブ対応で、デスクトップ、タブレット、スマートフォンなど、さまざまなデバイスで見栄えよく表示されます。
完全にカスタマイズ可能なウィジェットで、パーソナライズされたユーザー体験を作りましょう。ブランドやユーザーのニーズに合わせて細部までカスタマイズできます。
パーソナライズされたコンテンツショーケースで視聴者にアプローチ。最新の投稿を常にチェック
簡単にカスタマイズできるカルーセルを使って、最新のトレンド記事を強調しましょう。
Imageboardを使って最新の見出しやビジュアルを強調し、カスタマイズ可能な様々なレイアウトで流行の特集を組むことができます。
ティッカーウィジェットでニュース速報を視聴者に直接届けましょう。ウェブサイト全体のスクロール更新を表示するのに理想的です。
特集コンテンツウィジェットを使って、最新ストーリーやキュレーション記事で視聴者に常に情報を提供しましょう。
カスタマイズを使用する今すぐ始める
誰が恩恵を受けるのか？
ウェブサイト所有者
製品リスト、お客様の声、業界ニュースなどのコンテンツの表示を自動化し、サイトを常に新鮮に保ちます。
ブロガー
同好の士であるブログやニュースソースから関連するコンテンツを自動的にシンジケートし、オーディエンスに情報を提供します。
教育機関
最新のニュース、スケジュール、お知らせを学生と教職員にお届けします。
メディアエージェンシー
様々なソースからのコンテンツを集約し、時事問題の包括的な見解を提供する。
ユーザーがRSS.appを気に入っている点
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.