YouTube Telegram Bot

YouTubeとTelegramの接続方法は？ YouTubeチャンネルのURL、プレイリスト、検索クエリを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そして、ワンクリックでTelegramボットをあなたのチャンネルに追加します。すべてのセットアップは約2分で完了します。

YouTubeからTelegramへのボットは無料ですか？ はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しいビデオをチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいビデオをチェックします。新しいビデオが検出されると、数秒以内にTelegramチャンネルに投稿されます。

Telegramに投稿する動画をフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルタを使用して、タイトル、説明、または再生時間に基づいて動画を含めたり除外したりできます。動画の種類（通常、短編、ライブストリーム）でもフィルタリングできます。

Telegramでの動画の表示方法をカスタマイズできますか？ はい！タイトル、説明、サムネイル、リンクなど、メッセージのフォーマットをカスタマイズできます。各動画の前後にカスタムテキストを追加。リッチエンベッドを有効または無効にする。