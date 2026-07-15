YouTube Telegram Bot

YouTubeからTelegramへのボット：動画を即座に自動共有
新しい YouTube 動画を Telegram チャンネル、グループ、トピックに自動投稿。YouTube チャンネル、プレイリスト、検索を監視し、更新をリアルタイムで共有します。コーディングは不要です。
YouTubeとの統合
YouTubeチャンネル、プレイリスト、検索クエリからRSSフィードを作成。
テレグラムへの自動投稿
すべての新しいビデオは、自動的にあなたのTelegramチャンネル、グループ、またはトピックに送信されます。
YouTubeからTelegramへのボットを選ぶ理由
24時間365日の自動ポスティング
ビデオを見逃さない。ボットがYouTubeを24時間監視し、新しいコンテンツを自動的にTelegramに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
YouTubeからTelegramへのボット設定方法
YouTubeに接続する1
YouTubeチャンネルのURL、プレイリスト、検索クエリを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
コネクト・テレグラム2
ワンクリックでTelegramチャンネル、グループ、トピックにボットを追加できます。トークンは必要ありません。
エンジョイ・オートメーション3
新しいビデオが自動的にTelegramに表示されます。必要に応じてフィルター、フォーマット、スケジュールをカスタマイズ。
YouTube + Telegramの統合
YouTube動画をTelegramに自動共有する最も簡単な方法。世界中のコンテンツクリエイター、教育者、マーケティングチームに信頼されています。
YouTubeからTelegramへの自動化のための強力な機能
YouTubeとTelegram間の動画共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。新しい動画は、検出後数秒でTelegramに投稿されます。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、タイトル、再生時間によって動画を含めたり除外したりできます。視聴者にとって重要なものだけを共有しましょう。
カスタムメッセージフォーマット
Telegramでの動画の表示方法をコントロール。カスタムテキスト、サムネイル、ボタン、リッチフォーマットを追加。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のTelegramチャンネル、グループ、トピックに動画を送信。
YouTubeからTelegramへの移行を見る
誰がYouTubeからTelegramへのボットを使うのか？
コンテンツクリエイター＆YouTuber
Telegramのファンと動画を自動共有。プラットフォーム間で視聴者を簡単に増やすことができます。
教育コミュニティ
Telegramグループの教育コンテンツ、チュートリアル、コースビデオを自動的に更新します。
ビジネス＆マーケティングチーム
製品デモ、ウェビナー、プロモーションビデオを顧客やチームのチャンネルに直接共有できます。
よくある質問YouTubeからTelegramへのボット
もっと自動化したい？
ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する
コンテンツを自動化する準備はできていますか？
10,000以上のチームが自動コンテンツ共有で毎週時間を節約しています。最初のボットを数分で作成
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