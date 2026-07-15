Google Telegram Bot

ボット
Google News to Telegram Bot
オートメーションボット

グーグルニュースからテレグラムボットへ：ニュースを即座に自動共有

Google ニュース記事を Telegram チャンネル、グループ、トピックに自動投稿。任意のトピック、キーワード、ソースを監視し、リアルタイムでニュース速報を共有します。コーディングは不要です。

グーグルニュースの統合

Googleニュースのトピック、検索クエリ、ニュースソースからRSSフィードを作成します。

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テレグラムへの自動投稿

新しい記事はすべて、あなたのTelegramチャンネル、グループ、またはトピックに自動的に送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜGoogle News to Telegram Botを選ぶのか？

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

ニュース速報を見逃さないボットが24時間体制でGoogle Newsを監視し、新しい記事を自動的にTelegramに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

Google NewsからTelegramへのボット設定方法

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グーグルニュースに接続

1

Googleニュースのトピック、検索クエリ、ソースURLを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。

stepsStep2Title

コネクト・テレグラム

2

ワンクリックでTelegramチャンネル、グループ、トピックにボットを追加できます。トークンは必要ありません。

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エンジョイ・オートメーション

3

ニュース記事は自動的にTelegramに表示されます。必要に応じてフィルター、フォーマット、スケジュールをカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
グーグルニュース＋テレグラムの統合

GoogleニュースをTelegramに自動共有する最も簡単な方法。世界中の報道機関、コミュニティ、PRチームから信頼されています。

Google NewsからTelegramへの自動化のための強力な機能

Google NewsとTelegram間のニュース共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新されます。ニュース速報は、発見後数秒以内にTelegramに投稿されます。

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スマート・キーワード・フィルター

キーワード、ソース、トピックによって記事を含めたり除外したりできます。最も関連性の高いニュースのみを共有

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カスタムメッセージフォーマット

Telegramでの記事の表示方法をコントロール。カスタムテキスト、画像、ボタン、リッチフォーマットを追加。

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マルチチャンネル・サポート

1つのフィードから複数のTelegramチャンネル、グループ、トピックにニュースを送信。

Google NewsからTelegramへの移行を見る

ニュース速報掲載
ニュース速報掲載
自動化
テレグラムで即座に共有
テレグラムで即座に共有

誰がGoogle News to Telegramボットを使っているのか？

ニュース＆メディアチャンネル
ニュース＆メディアチャンネル

Telegram視聴者とニュース速報を自動共有。購読者に最新のヘッドラインをお知らせします。

業界とトピックのコミュニティ
業界とトピックのコミュニティ

Telegramグループに、関連する業界ニュース、トレンド、開発を自動的にアップデートします。

PR＆コミュニケーションチーム
PR＆コミュニケーションチーム

ブランドに関する言及、競合他社のニュース、業界の報道を監視します。更新情報をチームチャンネルに直接共有

よくある質問グーグルニュースからテレグラムボットへ

グーグルニュースをテレグラムに接続するには？
Googleニュースのトピック、検索クエリ、ソースURLを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そして、ワンクリックでTelegramボットをあなたのチャンネルに追加します。すべてのセットアップは約2分で完了します。
Google News to Telegramボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい記事をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい記事をチェックします。ニュース速報が検出されると、数秒以内にTelegramチャンネルに投稿されます。
Telegramに投稿されるニュースをフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使用して、見出し、情報源、トピックに基づいて記事を含めたり除外したりできます。出版物や言語によるフィルターも可能です。
Telegramでの記事の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！見出し、要約、ソース、リンクなど、メッセージのフォーマットをカスタマイズできます。各記事の前後にカスタムテキストを追加リッチエンベッドを有効または無効にする。
Googleニュースのトピック、検索、情報源に対応していますか？
はい、私たちのボットは、トピック、検索クエリ、特定のソース、および地理的な地域のすべてのGoogleニュースのコンテンツタイプをサポートしています。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to テレグラムボット
統合の設定
グーグルニュース to テレグラムボット
統合の設定
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統合の設定
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