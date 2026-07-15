Google Telegram Bot

グーグルニュースをテレグラムに接続するには？ Googleニュースのトピック、検索クエリ、ソースURLを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そして、ワンクリックでTelegramボットをあなたのチャンネルに追加します。すべてのセットアップは約2分で完了します。

Google News to Telegramボットは無料ですか？ はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しい記事をチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい記事をチェックします。ニュース速報が検出されると、数秒以内にTelegramチャンネルに投稿されます。

Telegramに投稿されるニュースをフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルターを使用して、見出し、情報源、トピックに基づいて記事を含めたり除外したりできます。出版物や言語によるフィルターも可能です。

Telegramでの記事の表示方法をカスタマイズできますか？ はい！見出し、要約、ソース、リンクなど、メッセージのフォーマットをカスタマイズできます。各記事の前後にカスタムテキストを追加リッチエンベッドを有効または無効にする。