Google Telegram Bot

グーグルニュースからテレグラムボットへ：ニュースを即座に自動共有
Google ニュース記事を Telegram チャンネル、グループ、トピックに自動投稿。任意のトピック、キーワード、ソースを監視し、リアルタイムでニュース速報を共有します。コーディングは不要です。
グーグルニュースの統合
Googleニュースのトピック、検索クエリ、ニュースソースからRSSフィードを作成します。
テレグラムへの自動投稿
新しい記事はすべて、あなたのTelegramチャンネル、グループ、またはトピックに自動的に送信されます。
なぜGoogle News to Telegram Botを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
ニュース速報を見逃さないボットが24時間体制でGoogle Newsを監視し、新しい記事を自動的にTelegramに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
Google NewsからTelegramへのボット設定方法
グーグルニュースに接続1
Googleニュースのトピック、検索クエリ、ソースURLを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。
コネクト・テレグラム2
ワンクリックでTelegramチャンネル、グループ、トピックにボットを追加できます。トークンは必要ありません。
エンジョイ・オートメーション3
ニュース記事は自動的にTelegramに表示されます。必要に応じてフィルター、フォーマット、スケジュールをカスタマイズ。
グーグルニュース＋テレグラムの統合
GoogleニュースをTelegramに自動共有する最も簡単な方法。世界中の報道機関、コミュニティ、PRチームから信頼されています。
Google NewsからTelegramへの自動化のための強力な機能
Google NewsとTelegram間のニュース共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。ニュース速報は、発見後数秒以内にTelegramに投稿されます。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、ソース、トピックによって記事を含めたり除外したりできます。最も関連性の高いニュースのみを共有
カスタムメッセージフォーマット
Telegramでの記事の表示方法をコントロール。カスタムテキスト、画像、ボタン、リッチフォーマットを追加。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のTelegramチャンネル、グループ、トピックにニュースを送信。
Google NewsからTelegramへの移行を見る
誰がGoogle News to Telegramボットを使っているのか？
ニュース＆メディアチャンネル
Telegram視聴者とニュース速報を自動共有。購読者に最新のヘッドラインをお知らせします。
業界とトピックのコミュニティ
Telegramグループに、関連する業界ニュース、トレンド、開発を自動的にアップデートします。
PR＆コミュニケーションチーム
ブランドに関する言及、競合他社のニュース、業界の報道を監視します。更新情報をチームチャンネルに直接共有
よくある質問グーグルニュースからテレグラムボットへ
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