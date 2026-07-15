Google Discord Bot

GoogleニュースからDiscordボットへ：ニュースを即座に自動共有
Googleニュースの記事をDiscordサーバーに自動投稿。任意のトピック、キーワード、ソースを監視し、リアルタイムでニュース速報を共有します。コーディングは不要です。
グーグルニュースの統合
Googleニュースのトピック、検索クエリ、ニュースソースからRSSフィードを作成します。
ディスコードへの自動投稿
すべての新しい記事は、ウェブフックを介してあなたのDiscordチャンネルに自動的に送信されます。
なぜGoogle News to Discordボットを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
ニュース速報を見逃さない。ボットが24時間Googleニュースを監視し、新しい記事を自動的にDiscordに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
GoogleニュースからDiscordへのボット設定方法
グーグルニュースに接続1
Googleニュースのトピック、検索クエリ、ソースURLを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。
ディスコードに接続2
あなたのサーバーにDiscordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。わずか30秒です。
エンジョイ・オートメーション3
ニュース記事は自動的にDiscordに表示されます。フィルター、フォーマット、投稿スケジュールをカスタマイズできます。
グーグルニュース＋Discordの統合
GoogleニュースをDiscordに自動共有する最も簡単な方法。世界中のニュースコミュニティ、ゲームサーバー、ディスカッショングループから信頼されています。
GoogleニュースからDiscordへの自動化のための強力な機能
Google NewsとDiscord間のニュース共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新。ニュース速報は発見後数秒でDiscordに投稿されます。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、ソース、トピックによって記事を含めたり除外したりできます。最も関連性の高いニュースのみを共有
カスタム埋め込みフォーマット
Discordでの記事の表示方法をコントロール。見出し、要約、リッチフォーマットでエンベッドをカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のDiscordチャンネルやサーバーにニュースを送信できます。
GoogleニュースからDiscordへの移行を見る
GoogleニュースをDiscordボットの外観にカスタマイズする
ウェブフックを簡単に追加でき、高度な編集機能とユニークなボットを作成できます。
ウェブフックを追加する
Google News to Discordボットを作成した後、設定に移動してウェブフックを追加し、記事がDiscordサーバーに表示される方法をカスタマイズします。
ボット名の変更
Webhookの作成に成功すると、新しいオプションセットが利用可能になり、好みに応じてボットの名前をカスタマイズしたり編集したりすることができます。
アバターのアップロード
さらに、私たちのプラットフォームは、あなたのボットのアバターを簡単に変更する機能を提供し、Discordコミュニティ内であなたのボットの特徴的で認識可能な存在を保証します。
カード要素
タイトル、説明文、画像、作者などをカスタマイズできます。ボットのコンテンツをカスタマイズして、パーソナライズされたタッチを実現しましょう。
Google News to Discordボットは誰が使っているのか？
ニュース＆時事サーバー
Discordコミュニティでニュース速報や時事問題を自動的に更新しましょう。
業界とトピックのコミュニティ
関連する業界ニュース、技術アップデート、ニッチな話題の報道をDiscordメンバーと共有しましょう。
研究グループ
研究のための特定のトピックに関するニュースをモニターする。関連記事を研究会チャンネルに直接共有する。
RSSフィードの統合でDiscordを強化する
RSSフィードの統合、チャンネル、ウェブフック、カスタムボット、エンベッド、マルチサーバー対応、メンション、アクション、高度なフィルター機能でDiscordを強化します。
Discordチャンネル
Discordから直接希望するチャンネルに接続または変更することで、RSSコンテンツを簡単に管理し、コミュニティにとって最も関連性の高い場所に表示することができます。
ディスコード埋め込み
埋め込みDiscordメッセージの外観をサーバーのスタイルに合わせて調整し、RSSコンテンツを視覚的にアピールし、ブランディングと一致させます。
マルチサーバー対応
1つのインターフェースから複数のDiscordサーバーを接続・管理し、さまざまなコミュニティでRSSフィードの更新を効率的に配信できます。
言及と役割
関連するRSSコンテンツが投稿された際に、メンションを使用して特定のユーザーや役割に通知し、重要な更新が適切なオーディエンスに迅速に届くようにします。
ディスコード・アクション
定義された条件やトリガーに基づいて、RSSフィードから特定の記事を公開する自動アクションを設定し、コンテンツ管理と配信を効率化。
ディスコード・フィルター
高度なフィルターを設定することで、サーバーに表示されるRSSコンテンツを正確にコントロールし、コミュニティにとって最も適切な情報をハイライトすることができます。
よくある質問GoogleニュースからDiscordボットへ
もっと自動化したい？
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コンテンツを自動化する準備はできていますか？
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