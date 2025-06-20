速報をティッカーで表示する

ティッカー・ウィジェットを使用する理由
着実に更新して、視聴者に情報を提供しましょう。
常に最新
お気に入りのプラットフォームからの最新のヘッドラインや投稿を表示します。
コンパクトなレイアウト
ヘッダー、フッター、サイドバーにすっきりと収まり、メインコンテンツの邪魔になりません。
エンゲージメントを高める
一刻を争う更新や、トラフィックを促進する速報記事に注目を集める。
最もよく使うプラットフォームからのウィジェット
お好きなプラットフォームからフィードを生成し、即座にウィジェットに変換します。
インスタグラム・ウィジェット
インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。
LinkedInウィジェット
LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。
Xウィジェット
公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。
TikTokウィジェット
公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。
YouTubeウィジェット
Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。
フェイスブック・ウィジェット
Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。
グーグルニュースウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
スレッドウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
Redditウィジェット
サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。
ブルースカイ ウィジェット
Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。
テレグラム・ウィジェット
公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。
もっと見る
ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。
ティッカーウィジェットの主な特徴
カスタマイズが容易
フォント、色、背景、スピード、方向、間隔を調整し、数クリックでサイトのデザインに合わせることができます。
高度なフィルター
データ不足の投稿を非表示にしたり、キーワードフィルターを適用することで、ティッカーをクリーンで適切な状態に保つことができます。
スクロールコントロール
スクロール方向、コントロール速度、ループ動作、ポーズオンホバーを選択することで、よりスムーズな体験ができます。
どこでもレスポンシブ
デスクトップからモバイルまで、ウィジェットは自動的に適応するので、あなたのコンテンツはどのスクリーンでも美しく見えます。
コーディング不要
1つのコード・スニペットをコピーし、あなたのサイトに貼り付けると、即座にライブを見ることができます。
3ステップでティッカーウィジェット
フィードの生成1
好きなサイトやソースを選んでください。フィードを生成した瞬間に、ティッカーウィジェットが自動的に構築されます。
ティッカーのカスタマイズ2
見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。
ウェブサイトに追加3
コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。
ティッカーウィジェットで得られるもの
インスタント・セットアップ
フィードを生成した瞬間に、ティッカーが自動的に作成され、埋め込む準備が整います。
スムースまたはステップ・スクロール
連続スクロールかステップ移動かを選択できます。
コンテンツ・コントロール
フィルターやホワイトリストを使って、どの投稿が表示されるかを正確に決めましょう。
注目を集めるフォーマット
緊急のお知らせ、プロモーション、ニュース速報などに最適です。
パフォーマンス最適化
軽量なコードで、サイトの速度を落とすことなくスムーズなスクロールを実現します。
プリセット
あらかじめデザインされたスタイルから始めて、あなたのブランドに合わせて微調整してください。
最も人気のあるウェブサイト・ビルダー
世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。
誰がティッカー・ウィジェットを使うのか？
どのようなタイプのウェブサイトでも、最新情報、お知らせ、ローテーションハイライトを共有するのに最適です。
メディア＆ニュースサイト
ヘッドラインやニュース速報をライブ配信。
企業ウェブサイト
更新、期限、社内通知などを告知する。
Eコマースストア
セール、割引、特別オファーを宣伝する。
イベント主催者
スケジュール、変更、緊急メッセージを共有。
SEOとアクセシビリティのために構築
ティッカー・ウィジェットは、より多くの人があなたのサイトを見つけ、利用できるように作られています。高速ロード、SEOフレンドリー、完全アクセス可能です。
高速パフォーマンス
軽量設計と遅延読み込みにより、ページを素早く表示し、コアウェブバイタルを高く保ちます。
SEOフレンドリー
クリーンなHTMLは、検索エンジンがティッカーのコンテンツをインデックスできるようにします。
WCAG準拠
キーボード・ナビゲーションとスクリーン・リーダーに対応。
ユーザーがRSS.appを気に入っている点
Jun 20, 2025
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Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
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May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
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