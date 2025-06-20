速報をティッカーで表示する

シンプルな横スクロールで、ウェブサイトの最新記事やお知らせをハイライトします。コーディングは不要です。

マイ・ティッカー・ウィジェットの作成
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何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

ティッカー・ウィジェットを使用する理由

着実に更新して、視聴者に情報を提供しましょう。

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常に最新

お気に入りのプラットフォームからの最新のヘッドラインや投稿を表示します。

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コンパクトなレイアウト

ヘッダー、フッター、サイドバーにすっきりと収まり、メインコンテンツの邪魔になりません。

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エンゲージメントを高める

一刻を争う更新や、トラフィックを促進する速報記事に注目を集める。

最もよく使うプラットフォームからのウィジェット

お好きなプラットフォームからフィードを生成し、即座にウィジェットに変換します。

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インスタグラム・ウィジェット

インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。

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LinkedInウィジェット

LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。

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Xウィジェット

公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。

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TikTokウィジェット

公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。

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YouTubeウィジェット

Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。

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フェイスブック・ウィジェット

Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。

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グーグルニュースウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

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スレッドウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

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Redditウィジェット

サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。

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ブルースカイ ウィジェット

Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。

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テレグラム・ウィジェット

公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。

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もっと見る

ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。

ティッカーウィジェットの主な特徴

カスタマイズが容易

フォント、色、背景、スピード、方向、間隔を調整し、数クリックでサイトのデザインに合わせることができます。

カスタマイズが容易

高度なフィルター

データ不足の投稿を非表示にしたり、キーワードフィルターを適用することで、ティッカーをクリーンで適切な状態に保つことができます。

高度なフィルター

スクロールコントロール

スクロール方向、コントロール速度、ループ動作、ポーズオンホバーを選択することで、よりスムーズな体験ができます。

スクロールコントロール

どこでもレスポンシブ

デスクトップからモバイルまで、ウィジェットは自動的に適応するので、あなたのコンテンツはどのスクリーンでも美しく見えます。

どこでもレスポンシブ

コーディング不要

1つのコード・スニペットをコピーし、あなたのサイトに貼り付けると、即座にライブを見ることができます。

コーディング不要

3ステップでティッカーウィジェット

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フィードの生成

1

好きなサイトやソースを選んでください。フィードを生成した瞬間に、ティッカーウィジェットが自動的に構築されます。

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ティッカーのカスタマイズ

2

見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。

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ウェブサイトに追加

3

コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。

マイフィードの作成

ティッカーウィジェットで得られるもの

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インスタント・セットアップ

フィードを生成した瞬間に、ティッカーが自動的に作成され、埋め込む準備が整います。

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スムースまたはステップ・スクロール

連続スクロールかステップ移動かを選択できます。

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コンテンツ・コントロール

フィルターやホワイトリストを使って、どの投稿が表示されるかを正確に決めましょう。

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注目を集めるフォーマット

緊急のお知らせ、プロモーション、ニュース速報などに最適です。

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パフォーマンス最適化

軽量なコードで、サイトの速度を落とすことなくスムーズなスクロールを実現します。

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プリセット

あらかじめデザインされたスタイルから始めて、あなたのブランドに合わせて微調整してください。

最も人気のあるウェブサイト・ビルダー

世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。

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ショップファイ

Shopifyで商品、ブログ、最新情報を表示する。

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ウィックス

Wixサイトに最新のアップデートを直接表示できます。

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HTML

どんなHTMLページにも数秒でウィジェットを埋め込めます。

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ワードプレス

ワードプレスサイトにライブニュースウィジェットを追加。

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スクエアスペース

新鮮なコンテンツでサイトを強化しましょう。

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ウェブリー

Weeblyのライブニュースで訪問者を惹きつけましょう。

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ドラパル

ニュースフィードでDrupalサイトを自動更新。

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Joomla

コーディングなしでJoomlaのライブコンテンツを共有します。

誰がティッカー・ウィジェットを使うのか？

どのようなタイプのウェブサイトでも、最新情報、お知らせ、ローテーションハイライトを共有するのに最適です。

useCasesGlobalSearchTitle

メディア＆ニュースサイト

ヘッドラインやニュース速報をライブ配信。

useCasesPeopleTitle

企業ウェブサイト

更新、期限、社内通知などを告知する。

useCasesBookSquareTitle

Eコマースストア

セール、割引、特別オファーを宣伝する。

useCasesCourtHouseTitle

イベント主催者

スケジュール、変更、緊急メッセージを共有。

SEOとアクセシビリティのために構築

ティッカー・ウィジェットは、より多くの人があなたのサイトを見つけ、利用できるように作られています。高速ロード、SEOフレンドリー、完全アクセス可能です。

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高速パフォーマンス

軽量設計と遅延読み込みにより、ページを素早く表示し、コアウェブバイタルを高く保ちます。

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SEOフレンドリー

クリーンなHTMLは、検索エンジンがティッカーのコンテンツをインデックスできるようにします。

WCAGTitle

WCAG準拠

キーボード・ナビゲーションとスクリーン・リーダーに対応。

レビュー

ユーザーがRSS.appを気に入っている点

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

よくある質問

ティッカー・ウィジェットを埋め込むには？
フィードを生成した後、Tickerを選択し、"ウェブサイトに追加 "をクリックします。ウィジェットはすぐに表示されます。
Tickerで複数のフィードを使用できますか？
バンドル機能を使って、複数のフィードを1つのフィードにまとめることができます。バンドルにすべてのフィードを追加するだけで、ティッカーはすべてのソースからの最新の投稿を表示します。
ティッカーに何を表示できますか？
記事、ブログ記事、ニュースレター、求人掲示板、ソーシャルメディアフィードの見出しを表示することができます。タイトルがあれば、ティッカーはそれを表示することができます。
ティッカーをカスタマイズできますか？
はい！カスタマイズ "をクリックしてクリックしまくるだけ。色、フォント、スクロールのスピードや方向など、思い通りに変更できます。デザインスキルは必要ありません。

準備はいいですか？

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