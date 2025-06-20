速報をティッカーで表示する

ティッカー・ウィジェットを埋め込むには？ フィードを生成した後、Tickerを選択し、"ウェブサイトに追加 "をクリックします。ウィジェットはすぐに表示されます。

Tickerで複数のフィードを使用できますか？ バンドル機能を使って、複数のフィードを1つのフィードにまとめることができます。バンドルにすべてのフィードを追加するだけで、ティッカーはすべてのソースからの最新の投稿を表示します。

ティッカーに何を表示できますか？ 記事、ブログ記事、ニュースレター、求人掲示板、ソーシャルメディアフィードの見出しを表示することができます。タイトルがあれば、ティッカーはそれを表示することができます。