カルーセルでストーリーをハイライト

カルーセル・ウィジェットを埋め込むには？ フィードを生成した後、カルーセルを選択し、"ウェブサイトに追加 "をクリックします。ウィジェットがすぐに表示されます。

カルーセルで投稿を自動的に回転させることはできますか？ はい。自動再生」オプションを切り替えて自動回転を有効にすると、投稿が公開日ごとにスクロールされます。

どのようなフィードがカルーセルに対応していますか？ ニュース記事、製品アップデート、ブログ記事など、あなたが作成したあらゆるフィードを表示できます。バンドルを使って複数のフィードを組み合わせれば、異なるソースのコンテンツを1つのストリームで表示できます。