カルーセルでストーリーをハイライト
コンテンツをスワイプ可能なギャラリーに。記事、ビデオ、ソーシャル投稿をカルーセルで紹介し、ユーザーをさらに探索へと誘います。コーディングは不要です。カルーセル・ウィジェットの作成
カルーセル・ウィジェットを選ぶ理由
最新のコンテンツを回転させるインタラクティブなカルーセルで注目を集めましょう。
インタラクティブなレイアウト
スワイプ可能なタッチフレンドリーなフォーマットで、ユーザーが簡単に投稿をスクロールできるようにする。
自動回転
コンテンツがどのように動くかを選択し、ハンズフリーでコンテンツを循環させることができます。
柔軟な配置
ワイドなバナーからコンパクトなモバイルビューまで、サイトのどのセクションにもすっきりと収まります。
最もよく使うプラットフォームからのウィジェット
お好きなプラットフォームからフィードを生成し、即座にウィジェットに変換します。
インスタグラム・ウィジェット
インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。
LinkedInウィジェット
LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。
Xウィジェット
公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。
TikTokウィジェット
公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。
YouTubeウィジェット
Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。
フェイスブック・ウィジェット
Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。
グーグルニュースウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
スレッドウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
Redditウィジェット
サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。
ブルースカイ ウィジェット
Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。
テレグラム・ウィジェット
公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。
もっと見る
ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。
カルーセルウィジェットの主な特徴
フルカスタマイズ
間隔、スクロール速度、画像サイズ、投稿数などを調整できます。
高度なフィルター
重複を非表示にしたり、キーワードでフィルタリングしたり、訪問者が気になる投稿だけを表示することができます。
スムーズスクロールオプション
スナップまたはフローを選択し、速度、方向、一度に移動するポストの数を設定する。
レスポンシブ・バイ・デザイン
リストウィジェットは、デスクトップ、タブレット、モバイルに自動的に適応し、余分なステップを必要としません。
コーディング不要
埋め込みコードをコピーして、あなたのサイトに貼り付けるだけです。
カルーセル・ウィジェットの3ステップ
フィードの生成1
好きなサイトやソースを選んでください。フィードを生成した瞬間に、カルーセルウィジェットが自動的に作成されます。
カルーセルのカスタマイズ2
見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。
ウェブサイトに追加3
コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。
カルーセルウィジェットで得られるもの
ハンズフリー・スクロール
ハンズフリーのコンテンツローテーションで、ホームページやバナーセクションを常に新鮮に保ちましょう。
柔軟なカードレイアウト
表示するカードの枚数を選択し、サイズ、間隔、配置をカスタマイズできます。
スタイリッシュ・プリセット
既製のスタイルを適用するか、またはあなたのブランドに合うように調整します。
カスタム・スクロール動作
スナップかフローかを選択し、方向を調整し、レイアウトに合わせてスクロール速度をコントロールします。
ヒーロー部門に最適
カルーセルを人目を引くヘッダー、バナー、特集コンテンツに変えましょう。
高速ローディング
遅延ロードに最適化されているため、カルーセルが素早く読み込まれ、サイトが遅くなることはありません。
最も人気のあるウェブサイト・ビルダー
世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。
誰がカルーセル・ウィジェットを使用するのか？
クリエイター、ブランド、コンテンツ・チームのために作られた。
ニュース＆メディアサイト
速報記事、エディターズ・ピック、連載記事などをスクロール形式で紹介。
Eコマース・ブランド
新着商品、トレンド商品、期間限定商品などを強調し、クリックを促しましょう。
マーケティングチーム
キャンペーン、ソーシャルプルーフ、テスティモニアルなどを、開発作業なしで紹介できます。
パーソナル・ポートフォリオ
あなたの最高の仕事、ブログ記事、ケーススタディを発表してください。
SEOとアクセシビリティのために構築
カルーセルウィジェットは、より多くの人があなたのサイトを見つけて利用できるように作られています。高速ロード、SEOフレンドリー、完全アクセス可能です。
高速パフォーマンス
レイジーローディング、画像圧縮、スムーズなトランジションによる軽量コードで、サイトの表示速度を低下させません。
SEOフレンドリー
セマンティックなHTMLときれいな構造は、検索エンジンがあなたのコンテンツをインデックスするのに役立ちます。
WCAG準拠
キーボードやスクリーンリーダーによる完全なアクセシビリティにより、すべてのユーザーがより良い体験をすることができます。
ユーザーがRSS.appを気に入っている点
Jun 20, 2025
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Jun 2, 2025
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May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
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