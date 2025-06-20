カルーセルでストーリーをハイライト

コンテンツをスワイプ可能なギャラリーに。記事、ビデオ、ソーシャル投稿をカルーセルで紹介し、ユーザーをさらに探索へと誘います。コーディングは不要です。

カルーセル・ウィジェットの作成
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何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

カルーセル・ウィジェットを選ぶ理由

最新のコンテンツを回転させるインタラクティブなカルーセルで注目を集めましょう。

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インタラクティブなレイアウト

スワイプ可能なタッチフレンドリーなフォーマットで、ユーザーが簡単に投稿をスクロールできるようにする。

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自動回転

コンテンツがどのように動くかを選択し、ハンズフリーでコンテンツを循環させることができます。

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柔軟な配置

ワイドなバナーからコンパクトなモバイルビューまで、サイトのどのセクションにもすっきりと収まります。

最もよく使うプラットフォームからのウィジェット

お好きなプラットフォームからフィードを生成し、即座にウィジェットに変換します。

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インスタグラム・ウィジェット

インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。

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LinkedInウィジェット

LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。

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Xウィジェット

公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。

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TikTokウィジェット

公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。

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YouTubeウィジェット

Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。

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フェイスブック・ウィジェット

Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。

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グーグルニュースウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

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スレッドウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

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Redditウィジェット

サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。

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ブルースカイ ウィジェット

Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。

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テレグラム・ウィジェット

公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。

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もっと見る

ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。

カルーセルウィジェットの主な特徴

フルカスタマイズ

間隔、スクロール速度、画像サイズ、投稿数などを調整できます。

フルカスタマイズ

高度なフィルター

重複を非表示にしたり、キーワードでフィルタリングしたり、訪問者が気になる投稿だけを表示することができます。

高度なフィルター

スムーズスクロールオプション

スナップまたはフローを選択し、速度、方向、一度に移動するポストの数を設定する。

スムーズスクロールオプション

レスポンシブ・バイ・デザイン

リストウィジェットは、デスクトップ、タブレット、モバイルに自動的に適応し、余分なステップを必要としません。

レスポンシブ・バイ・デザイン

コーディング不要

埋め込みコードをコピーして、あなたのサイトに貼り付けるだけです。

コーディング不要

カルーセル・ウィジェットの3ステップ

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フィードの生成

1

好きなサイトやソースを選んでください。フィードを生成した瞬間に、カルーセルウィジェットが自動的に作成されます。

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カルーセルのカスタマイズ

2

見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。

addToWebsiteTitle

ウェブサイトに追加

3

コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。

マイフィードの作成

カルーセルウィジェットで得られるもの

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ハンズフリー・スクロール

ハンズフリーのコンテンツローテーションで、ホームページやバナーセクションを常に新鮮に保ちましょう。

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柔軟なカードレイアウト

表示するカードの枚数を選択し、サイズ、間隔、配置をカスタマイズできます。

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スタイリッシュ・プリセット

既製のスタイルを適用するか、またはあなたのブランドに合うように調整します。

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カスタム・スクロール動作

スナップかフローかを選択し、方向を調整し、レイアウトに合わせてスクロール速度をコントロールします。

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ヒーロー部門に最適

カルーセルを人目を引くヘッダー、バナー、特集コンテンツに変えましょう。

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高速ローディング

遅延ロードに最適化されているため、カルーセルが素早く読み込まれ、サイトが遅くなることはありません。

最も人気のあるウェブサイト・ビルダー

世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。

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ショップファイ

Shopifyで商品、ブログ、最新情報を表示する。

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ウィックス

Wixサイトに最新のアップデートを直接表示できます。

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HTML

どんなHTMLページにも数秒でウィジェットを埋め込めます。

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ワードプレス

ワードプレスサイトにライブニュースウィジェットを追加。

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スクエアスペース

新鮮なコンテンツでサイトを強化しましょう。

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ウェブリー

Weeblyのライブニュースで訪問者を惹きつけましょう。

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ドラパル

ニュースフィードでDrupalサイトを自動更新。

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Joomla

コーディングなしでJoomlaのライブコンテンツを共有します。

誰がカルーセル・ウィジェットを使用するのか？

クリエイター、ブランド、コンテンツ・チームのために作られた。

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ニュース＆メディアサイト

速報記事、エディターズ・ピック、連載記事などをスクロール形式で紹介。

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Eコマース・ブランド

新着商品、トレンド商品、期間限定商品などを強調し、クリックを促しましょう。

useCasesBookSquareTitle

マーケティングチーム

キャンペーン、ソーシャルプルーフ、テスティモニアルなどを、開発作業なしで紹介できます。

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パーソナル・ポートフォリオ

あなたの最高の仕事、ブログ記事、ケーススタディを発表してください。

SEOとアクセシビリティのために構築

カルーセルウィジェットは、より多くの人があなたのサイトを見つけて利用できるように作られています。高速ロード、SEOフレンドリー、完全アクセス可能です。

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高速パフォーマンス

レイジーローディング、画像圧縮、スムーズなトランジションによる軽量コードで、サイトの表示速度を低下させません。

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SEOフレンドリー

セマンティックなHTMLときれいな構造は、検索エンジンがあなたのコンテンツをインデックスするのに役立ちます。

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WCAG準拠

キーボードやスクリーンリーダーによる完全なアクセシビリティにより、すべてのユーザーがより良い体験をすることができます。

レビュー

ユーザーがRSS.appを気に入っている点

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

よくある質問

カルーセル・ウィジェットを埋め込むには？
フィードを生成した後、カルーセルを選択し、"ウェブサイトに追加 "をクリックします。ウィジェットがすぐに表示されます。
カルーセルで投稿を自動的に回転させることはできますか？
はい。自動再生」オプションを切り替えて自動回転を有効にすると、投稿が公開日ごとにスクロールされます。
どのようなフィードがカルーセルに対応していますか？
ニュース記事、製品アップデート、ブログ記事など、あなたが作成したあらゆるフィードを表示できます。バンドルを使って複数のフィードを組み合わせれば、異なるソースのコンテンツを1つのストリームで表示できます。
ウィジェットはJavaScriptまたはiframeとして利用できますか？
ウェブサイトに追加」タブには、JavaScriptとiframeの埋め込みコードがあります。

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