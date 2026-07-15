Criar e-mail com integração ao Discord: Receber e-mails no seu canal

Precisas de um endereço de e-mail para receber boletins informativos, notificações ou para reencaminhar e-mails, mas preferes não usar o teu e-mail? Iremos fornecer-lhe um endereço de e-mail que pode receber todas as suas comunicações e enviá-las automaticamente para o seu canal Discord.

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Confiável e utilizado por milhares de empresas
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Porquê escolher o e-mail com integração Discord?

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Mensagens unificadas

Centralize a sua comunicação, recebendo correio eletrónico e reencaminhando tudo para o Discord.

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Actualizações em tempo real

Mantenha-se atualizado com alertas e notificações em tempo real para os e-mails recebidos, garantindo que nunca perde informações importantes.

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Colaboração sem falhas

Melhore a colaboração da equipa partilhando e-mails, alertas e boletins informativos relevantes no Discord.

Para que fins se pode utilizar o correio eletrónico com a integração do Discord?

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Reencaminhamento de correio eletrónico

Reencaminhar automaticamente as mensagens de correio eletrónico selecionadas para canais Discord designados para facilitar o acesso da equipa.

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Boletins informativos

Distribuir boletins informativos organizacionais importantes no Discord para manter toda a gente informada e empenhada.

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Notificações

Receba notificações imediatas e atempadas no seu canal Discord sobre mensagens de correio eletrónico novas ou importantes.

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Alertas

Personalize e dê prioridade a alertas para e-mails específicos para destacar informações críticas no Discord.

Caraterísticas básicas da integração do correio eletrónico com o Discord

Descubra as principais funcionalidades do correio eletrónico com integração no Discord.

Reencaminhamento de correio eletrónico

Redireccione facilmente as mensagens de correio eletrónico da sua caixa de entrada para os canais Discord designados.

Reencaminhamento de correio eletrónico

Facilidade de integração

Processo de configuração simples para ligar a sua conta de correio eletrónico ao Discord.

Facilidade de integração

Filtragem de correio eletrónico

Utilize filtros para garantir que apenas os e-mails relevantes são encaminhados para os seus canais Discord.

Filtragem de correio eletrónico

Alertas personalizáveis

Configure notificações personalizadas para diferentes tipos de correio eletrónico de acordo com as suas necessidades.

Alertas personalizáveis

Controlo dinâmico de canais

Alterne e personalize sem esforço os canais do Discord, garantindo que a comunicação da sua equipa está sempre alinhada com as necessidades em evolução.

Controlo dinâmico de canais

Suporte de anexos

Reencaminhar mensagens de correio eletrónico com anexos, assegurando uma partilha de informações abrangente.

Suporte de anexos

Benefícios da utilização do correio eletrónico com o Discord

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Melhoria da eficiência

Reduzir o tempo gasto a alternar entre o correio eletrónico e o Discord, aumentando a produtividade.

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Consciência reforçada da equipa

Mantenha a sua equipa informada com acesso imediato às comunicações por correio eletrónico no Discord.

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Informações centralizadas

Consolide as suas ferramentas de comunicação, facilitando o registo de informações importantes.

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Notificações personalizadas

Adapte as definições de alerta para satisfazer as necessidades específicas da sua equipa ou projeto.

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Colaboração inclusiva

Assegurar que todos os membros da equipa têm acesso a actualizações cruciais por correio eletrónico, promovendo um ambiente de trabalho mais inclusivo.

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Fácil acesso a dados históricos

Pesquise e recupere comunicações de e-mail anteriores diretamente no Discord.

Onde é que se pode usar a integração do e-mail com o Discord?

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Equipas de trabalho

Melhore a comunicação e a colaboração nas suas equipas empresariais ou organizacionais.

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Comunidades de jogos

Mantenha a sua comunidade de jogadores envolvida e informada com as últimas actualizações e notícias.

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Grupos educativos

Facilitar a comunicação entre alunos e educadores, partilhando e-mails e actualizações importantes.

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Comunidades em linha

Reforce a sua comunidade online centralizando a comunicação e a partilha de informações no Discord.

Leve a sua comunicação comunitária para o nível seguinte integrando-a agora!