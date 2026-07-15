Orquestração ativa de dados regulamentares
Orquestre alterações legislativas, actividades de agências e actualizações de políticas diretamente nos fluxos de trabalho que as suas equipas jurídicas, de políticas e de conformidade já executam. Cada projeto de lei, ação de aplicação e mudança ESG chega à equipa certa no momento em que é publicado.
- Encaminhar os movimentos de projectos de lei e as alterações do estado legislativo dos portais oficiais diretamente para os fluxos de trabalho jurídicos
- Orquestrar a aplicação da agência e os dados do período de comentários no Slack, dashboards ou webhooks
- Conduza actualizações de ESG e de políticas para o Zapier, Make ou n8n para desencadear respostas de conformidade automatizadas
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Como funciona
RSS.app situa-se entre as suas fontes e destinos, convertendo qualquer conteúdo da Web em feeds de dados estruturados.
Fontes
Destinos
Como as equipas políticas organizam os dados regulamentares
Encaminhar as alterações legislativas para as equipas certas
As alterações legislativas só têm importância se chegarem às pessoas certas a tempo. Esta configuração encaminha as actualizações de fontes oficiais diretamente para os fluxos de trabalho da sua equipa, para que nada seja perdido ou atrasado.
Funciona com
Portais legislativos → Alertas Slack
Congress.gov → Webhook. Notifique instantaneamente as equipas jurídicas sobre as alterações aos projectos de lei para que possam agir antes dos prazos.
Atividade global da agência → Painel de controlo interno
RSS Feeds de regulamentação → Widget HTML. Forneça às equipas políticas um feed visual e em tempo real das acções de execução e actualizações regulamentares.
Normas ESG → Resposta automatizada
ONGs e organismos de normalização → Make.com. Encaminhe os requisitos ESG em evolução diretamente para os seus fluxos de trabalho de conformidade sem revisão manual.
Notícias sobre políticas → Briefing executivo
Google News → Resumo por e-mail. Forneça actualizações concisas e prontas a tomar decisões aos intervenientes sem horas de relatórios manuais.
Perspetiva estratégica
As alterações legislativas podem demorar meses a ser aprovadas, mas o seu impacto operacional é imediato depois de decretadas. A orquestração automatizada garante que a sua equipa jurídica vê as alterações de estado no dia em que ocorrem, e não semanas mais tarde num boletim informativo.
Orquestrar dados globais de agências e de conformidade
As agências publicam milhares de regulamentações, ordens de consentimento e períodos de comentários em dezenas de portais. Organize todas as agências num fluxo unificado para que as equipas de conformidade vejam as acções relevantes no momento em que são publicadas, filtradas para o seu sector.
Funciona com
Comunicados de imprensa da agência → Widget do pulso regulamentar
RSS da Agência → RSS.app → Widget HTML. Apresentar um mural de atualização automática do Regulatory Pulse no portal do seu departamento jurídico.
Prazos do período de comentários → Alertas do Slack
Portais de agências → Filtro de palavras-chave → Slack. Nunca perca um prazo de abertura para comentários relevante para o seu sector.
Mudanças na política internacional → Telegram Bot
Comissão Europeia → Auto-Translate → Telegram. Monitorize entidades globais na sua língua materna com alertas móveis para advogados internos.
Acções de execução → Avaliação de riscos JSON
Multas e penalidades → RSS.app → JSON/Webhooks. Envie dados estruturados de aplicação diretamente para sua ferramenta GRC ou painel de risco.
Perspetiva estratégica
As entidades reguladoras publicam milhares de actualizações anualmente em portais fragmentados. A orquestração automatizada com filtros de palavras-chave garante que a sua equipa de conformidade vê apenas os anúncios que afectam a sua indústria e jurisdição específicas.
Dados ESG e de normas em fluxos de trabalho de conformidade
As estruturas de divulgação de ESG (ISSB, GRI, SASB, CSRD, regras climáticas da SEC) evoluem mais rapidamente do que os ciclos de relatórios conseguem acompanhar. Organize estas actualizações diretamente na sua automatização de conformidade, para que as equipas de relatórios e de RI se possam adaptar muito antes do fim dos prazos.
Funciona com
Organismos de normalização ESG → Alerta por correio eletrónico
ISSB/SASB/GRI → RSS.app → Email. Seja notificado no momento em que novas normas de informação ESG forem actualizadas ou publicadas.
Notícias sobre política ambiental → Widget da revista
Notícias de Sustentabilidade → RSS.app → Widget HTML. Incorpore uma revista de notícias ESG ao vivo no seu portal de políticas internas ou na página LP.
Anúncios do COP e da Cimeira → Slack
Global Summits → Filtro de palavras-chave → Slack. Encaminhe os resultados das principais conferências (COP, Davos) diretamente para o canal da sua equipa ESG.
Actualizações das ONG e do quadro → Automatização da conformidade
Publicações de ONG → RSS.app → Zapier/Make. Acione atualizações automáticas da lista de verificação de conformidade quando as estruturas ESG mudarem.
Perspetiva estratégica
Os regulamentos ESG estão a evoluir rapidamente em todas as jurisdições. Automatizar a orquestração de actualizações de normas em fluxos de trabalho de conformidade permite que a sua equipa adapte os relatórios e as operações antes dos prazos, evitando dispendiosas alterações de última hora.
Validar o impacto no mercado com os principais meios de comunicação social
Nem todas as alterações regulamentares necessitam de um briefing executivo - apenas as que têm um sinal alargado para o mercado o fazem. Valide as mudanças técnicas de política em relação à cobertura da Reuters, AP e WSJ para que a liderança veja apenas os anúncios que exigem ação.
Funciona com
Reuters/WSJ Validação de políticas → Slack
Meios de comunicação social tradicionais → Filtro de palavras-chave → Slack. Notificar a liderança apenas quando uma mudança de política técnica chegar à imprensa financeira convencional.
Risco geopolítico → Widget de lista
Notícias sobre sanções/comércio → RSS.app → Widget HTML. Acompanhe as sanções internacionais e as actualizações da guerra comercial que afectam a sua cadeia de fornecimento.
Cobertura do Banco Central → Wall Widget
Macro News → RSS.app → Widget HTML. Mostrar um feed com curadoria de anúncios de bancos centrais e cobertura de taxas de juro para equipas de políticas.
Sentimento dos media → Folhas de cálculo do Google via Make
Notícias sobre políticas → RSS.app → Make/Webhooks. Transmitir os hits dos media relacionados com a política para o Google Sheets para análise das tendências de sentimento.
Perspetiva estratégica
Quando os principais meios de comunicação financeiros noticiam uma alteração regulamentar, isso indica um impacto em todo o mercado. A validação em relação à cobertura da Reuters e do WSJ ajuda a sua equipa a distinguir actualizações de rotina de eventos de alta prioridade que exigem ação executiva.
Ferramentas de informação regulamentar
A RSS.app fornece a infraestrutura para rastrear, filtrar e distribuir dados de políticas entre as suas equipas jurídicas e de conformidade.
Filtros avançados
Filtre os feeds por jurisdição, tópico, nome da agência ou padrões de palavras-chave personalizados para apresentar apenas as actualizações regulamentares que afectam a sua indústria específica e as obrigações de conformidade.
Sem duplicados
Remover automaticamente anúncios duplicados quando a mesma atualização regulamentar aparece em vários portais governamentais, agências de notícias ou feeds de agências.
Tradução global
Traduzir regulamentos internacionais, documentos de política em língua estrangeira e publicações governamentais que não sejam em inglês em mais de 40 línguas para trabalho de conformidade transfronteiriço.
Pacotes de ração
Combine feeds de várias agências reguladoras, rastreadores legislativos e portais governamentais num único fluxo de informações unificado por jurisdição ou área política.
Formatos prontos para desenvolvedores
Exporte dados regulamentares em RSS/XML, JSON ou CSV para integração com sistemas de gestão de conformidade, plataformas GRC ou painéis de auditoria personalizados.
Webhooks e automatização
Acione fluxos de trabalho de conformidade automaticamente quando novos regulamentos forem publicados. Conecte feeds ao Slack, e-mail, Zapier, Make ou qualquer sistema que aceite webhooks.
Envie alertas regulamentares em qualquer lugar
Um feed RSS. Qualquer fluxo de trabalho de conformidade.
Os feeds RSS integram-se nativamente com as ferramentas que as suas equipas jurídicas e de conformidade já utilizam. Encaminhe alertas regulamentares para canais Slack, resumos de e-mail, Microsoft Teams, bases de dados Notion ou plataformas GRC. Conecte-se ao Zapier, Make ou n8n para criar fluxos de trabalho de conformidade automatizados que arquivam atualizações, criam tíquetes e notificam as partes interessadas sem intervenção manual.
Perguntas mais frequentes
Sim. A RSS.app pode gerar feeds RSS a partir de qualquer sítio Web governamental acessível ao público, portal legislativo ou página de agência reguladora. Verifica a existência de novos conteúdos a cada 15 a 60 minutos e adiciona automaticamente novas publicações ao seu feed.
Crie feeds separados para cada jurisdição ou agência e, em seguida, combine-os num único pacote de feeds. Pode aplicar filtros de palavras-chave a cada feed para que apenas as actualizações relevantes de cada fonte apareçam no fluxo unificado.
Sim. Configure filtros de palavras-chave para termos como "aberto para comentários", "período de comentários" ou "aviso público" em feeds de agências reguladoras relevantes. Encaminhe-os para o Slack ou para o e-mail para obter visibilidade imediata.
Sim. Pode criar feeds de sites de ONGs, organismos internacionais para o clima, organizações de definição de normas ESG e fontes de notícias sobre sustentabilidade. Combine-os num feed de informações ESG dedicado para a sua equipa de relatórios.
Sim. Os pacotes de feeds permitem-lhe juntar feeds da SEC, EPA, EMA e de qualquer outra agência num único feed unificado. Isto dá à sua equipa de conformidade um URL para todas as informações regulamentares de todas as agências e jurisdições.
Sim. A funcionalidade Tradução global traduz automaticamente o conteúdo do feed de mais de 40 idiomas para o seu idioma preferido, facilitando a monitorização de organismos reguladores estrangeiros e organizações de políticas internacionais.
A RSS.app suporta a exportação nos formatos RSS/XML, JSON e CSV. Pode configurar exportações automáticas através de Zapier ou Make para enviar actualizações regulamentares para o Google Sheets, SharePoint ou para a sua plataforma GRC para documentação pronta para auditoria.
Sim. Os planos empresariais incluem intervalos de atualização mais rápidos, limites de alimentação mais elevados, suporte prioritário e integração dedicada. Contacte a nossa equipa para discutir preços por volume e configurações personalizadas para o seu departamento jurídico ou de assuntos governamentais.
O que é a RSS.app?
A RSS.app converte páginas Web, perfis de redes sociais e fontes online em feeds RSS estruturados. Estes feeds são actualizados de acordo com um calendário (a cada 15-60 minutos, dependendo do seu plano) e podem ser consumidos por qualquer sistema compatível com RSS.
- Formato XML normalizado compatível com milhares de ferramentas
- Atualização programada a cada 15-60 minutos, dependendo do plano
- Funciona com Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualquer leitor de RSS
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