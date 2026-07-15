Monitorização automatizada de patentes, acompanhamento de dossiers e informações jurídicas
O RSS.app transforma publicações do escritório de patentes, entradas de documentos do tribunal, gazetas regulamentares e notícias jurídicas em feeds RSS estruturados e filtráveis. Envie arquivos, decisões e alterações de políticas diretamente para o Slack, e-mail, Notion ou seu sistema de gerenciamento de casos para que sua equipe jurídica nunca perca uma atualização crítica.
- Gerar feeds RSS de gabinetes de patentes, registos de marcas registadas e portais de registos de tribunais
- Encaminhar ficheiros, decisões e actualizações regulamentares para o Slack, e-mail ou qualquer ferramenta compatível com RSS
- Filtrar por classificação de patentes, nome do cessionário, jurisdição ou palavras-chave personalizadas
1M+
Feeds RSS activos
100M+
Artigos processados
15 min
Frequência de atualização
99.9%
Fiabilidade do tempo de atividade
Como funciona
RSS.app situa-se entre as suas fontes e destinos, convertendo qualquer conteúdo da Web em feeds de dados estruturados.
Fontes
Destinos
Como as equipas automatizam a informação jurídica e de PI
Vigilância regulamentar e de conformidade
A RSS.app monitoriza as gazetas governamentais, os rastreadores legislativos e os sítios Web de organismos reguladores 24 horas por dia. Converte publicações de políticas densas em itens de feed estruturados que a sua equipa de conformidade pode triar imediatamente, garantindo que nenhum aviso de regulamentação, período de comentários ou ação de execução passe despercebido.
Funciona com
Registo Federal → Slack Bot
Alerte a equipa de conformidade em #regulatory-watch no momento em que uma regra proposta ou uma ação final for publicada na sua área de prática.
Rastreador legislativo → Resumo por correio eletrónico
Apresentar um resumo semanal das próximas audiências, prazos para comentários públicos e legislação promulgada a advogados externos e internos.
Acções de execução da agência → Ticker Widget
Incorpore um "Enforcement Pulse" no painel de controlo de conformidade da sua empresa para obter visibilidade em tempo real de novas sanções, coimas e ordens de consentimento.
Feed de regulamentação → Automação Zapier
Envie avisos oficiais de regulamentação para a sua plataforma GRC, biblioteca SharePoint ou Google Sheet através do Zapier ou Make para obter documentação pronta para auditoria.
Perspetiva estratégica
Falhar um período de comentários ou um prazo de execução expõe as empresas a riscos regulamentares. A vigilância automatizada garante que a sua equipa de conformidade trabalha com os dados mais recentes e não com a verificação manual da semana passada.
Serviço de vigilância de patentes e marcas registadas
A RSS.app gera feeds a partir de bases de dados de publicações de institutos de patentes e registos de marcas em todo o mundo. Filtre por classificação IPC, cessionário ou palavra-chave para apresentar apenas os registos relevantes para o seu portfólio, dando às suas equipas de acusação e oposição o aviso mais rápido possível de novas concessões, aplicações e alterações de estado.
Funciona com
Publicações USPTO → Slack Bot
Envie alertas no mesmo dia para #ip-filings quando novos pedidos de patentes forem publicados na sua classe de tecnologia ou nomearem um cessionário vigiado.
Trademark Gazette → Alerta por correio eletrónico
Notifique o advogado de marcas registadas no momento em que uma marca potencialmente conflituosa entra na janela de oposição para que a sua equipa possa apresentar o pedido dentro do prazo legal.
Alterações do estado da patente → Widget de lista
Apresentar um painel de controlo "Patent Watch" em tempo real na intranet da sua empresa, mostrando avisos de concessão, abandonos e prazos de taxas de manutenção.
Arquivamento de dados → Webhook para gestão de IP
Envie metadados estruturados de arquivamento diretamente para o seu sistema de registo de propriedade intelectual ou ferramenta de análise de portefólio através de um webhook.
Perspetiva estratégica
Um prazo de oposição falhado ou uma referência ao estado da técnica negligenciada pode custar milhões. Os serviços de vigilância automatizada garantem que a sua equipa de PI é avisada o mais cedo possível dos registos relevantes em todas as jurisdições.
Registo de processos judiciais e acompanhamento de litígios
A RSS.app converte as publicações dos sítios Web dos tribunais, as bases de dados de pareceres judiciais e as páginas de entrada de documentos em feeds estruturados. A sua equipa de contencioso recebe um aviso imediato de novas moções, ordens, pareceres e alterações de agendamento sem ter de atualizar manualmente o PACER ou os portais dos tribunais estaduais.
Funciona com
Docket federal → Slack Bot
Alertar a equipa de contencioso em #case-updates no momento em que uma nova moção, ordem ou queixa alterada é apresentada num processo seguido.
Pareceres judiciais → Email Digest
Enviar um resumo semanal de pareceres publicados e memorandos de tribunais específicos aos parceiros que supervisionam assuntos activos.
Registos de processos → Base de dados de noções
Preencher automaticamente o rastreador de casos do Notion com novas entradas de documentos, vinculando cada item ao número do assunto relevante e ao advogado responsável.
Docket Feed → Automação Zapier
Encaminhe novos processos para o seu sistema de gestão de processos, criando automaticamente entradas de calendário para prazos de resposta e datas de audiência.
Perspetiva estratégica
Os prazos dos litígios são estabelecidos pelo tribunal e não pela sua agenda. Falhar um prazo de apresentação ou de resposta pode resultar num julgamento por defeito ou na renúncia a direitos. O acompanhamento automático da documentação mantém a sua equipa a par de todos os desenvolvimentos processuais.
Controlo da parte adversa
A RSS.app permite que as equipas jurídicas criem feeds de vigilância contínua para partes adversárias específicas, co-defendidos ou entidades de interesse. Monitorize a sua atividade de patentes, processos judiciais, cobertura da imprensa e anúncios empresariais a partir de um único painel de controlo. Saiba no momento em que um adversário apresenta uma nova ação, recebe uma decisão ou faz uma declaração pública relevante para o seu caso.
Funciona com
Notícias do oponente → Slack Bot
Localize uma parte contrária pelo nome no Google News e alerte o advogado do julgamento com a hashtag #parteadversa sempre que aparecerem novas coberturas de imprensa, declarações de executivos ou registos empresariais.
Registos de patentes adversas → Alerta por correio eletrónico
Monitorizar as bases de dados dos institutos de patentes para detetar novos pedidos ou concessões que designem a entidade oponente como cessionária e notificar imediatamente a equipa de contencioso de PI.
Atividade do advogado de oposição → Pacote de alimentação
Junte notícias, processos judiciais e menções regulamentares relativas à mesma parte adversa num único feed de informações consolidado para toda a equipa jurídica.
Monitorização de entidades → Webhook para o sistema de processos
Envie os dados de atividade das partes adversas diretamente para a sua plataforma de gestão de litígios através de um webhook, mantendo toda a informação sobre os casos centralizada.
Perspetiva estratégica
Uma estratégia de litígio eficaz depende da compreensão do quadro completo do seu adversário. A monitorização automatizada da parte adversa revela registos, declarações públicas e movimentos empresariais que, de outra forma, descobriria demasiado tarde para agir.
Notícias jurídicas e informações sobre os precedentes
A RSS.app agrega a cobertura das principais publicações jurídicas, revistas jurídicas, revistas de advogados e Google News num único feed selecionado. Mantenha os advogados informados sobre decisões que estabelecem precedentes, tendências de aplicação regulamentar e desenvolvimentos em áreas de prática sem que ninguém tenha de compilar manualmente listas de leitura.
Funciona com
Notícias jurídicas → Slack Bot
Publique análises jurídicas de última hora e decisões importantes no #legal-intel para que os advogados vejam os desenvolvimentos relevantes no dia em que são publicados.
Artigos da Law Review → Email Digest
Fornecer semanalmente uma lista de leituras selecionadas das principais revistas jurídicas e jornais da especialidade a sócios, associados e advogados.
Actualizações da área de prática → Widget do mural de notícias
Inclua um mural "Tendências jurídicas" na intranet da sua empresa, mostrando os últimos desenvolvimentos filtrados por área de prática.
Feed jurídico → Resumo da IA via Zapier
Transmita notícias jurídicas através do ChatGPT via Zapier para gerar briefings diários da área de prática resumidos para análise do parceiro.
Perspetiva estratégica
Os advogados que acompanham a jurisprudência emergente e as tendências regulamentares fornecem um aconselhamento mais estratégico. A inteligência jurídica automatizada assegura que toda a empresa beneficia de actualizações oportunas e relevantes sem aumentar a carga de investigação de ninguém.
Vigilância da carteira de PI dos concorrentes
A RSS.app monitoriza os registos de patentes, os registos de marcas comerciais e as divulgações públicas de PI dos concorrentes para obter informações estratégicas sobre a sua direção de I&D e a expansão da carteira. Dá à sua equipa de estratégia de PI um aviso prévio de ameaças competitivas, riscos de liberdade de operação e potenciais oportunidades de licenciamento.
Funciona com
Patentes de concorrentes → Slack Bot
Alerte a equipa de estratégia de PI em #competitor-ip sempre que um rival registar ou receber uma patente no seu espaço tecnológico, incluindo pedidos de continuação e de divisão.
Marcas de concorrentes → Alerta por e-mail
Notificar a equipa de proteção da marca quando um concorrente apresentar uma nova marca comercial que possa criar confusão no mercado ou risco de diluição.
IP Landscape → Pacote de alimentação
Combine feeds de patentes, marcas registadas e notícias de vários concorrentes num único "Radar de PI competitivo" para análise ao nível do portefólio.
Dados de arquivo → Feed JSON
Exporte metadados estruturados de dossiers da concorrência como JSON para ingestão pela sua plataforma de análise de IP ou painéis de business intelligence.
Perspetiva estratégica
Os registos de PI dos seus concorrentes revelam as suas prioridades de I&D e a futura direção dos produtos. A vigilância automatizada do portfólio dá à sua equipa a inteligência necessária para antecipar movimentos da concorrência, identificar problemas de liberdade de operação e planear estratégias ofensivas ou defensivas de forma proactiva.
Ferramentas específicas para fluxos de trabalho jurídicos e de PI
A RSS.app fornece a infraestrutura de que os profissionais de PI precisam para filtrar, traduzir e operacionalizar a inteligência jurídica em grande escala.
Filtros de palavras-chave e de classificação
Filtre os feeds por classificação de patentes (IPC/CPC), nome do cessionário, jurisdição, número de estatuto ou qualquer padrão de palavra-chave personalizada para apresentar apenas registos acionáveis.
Deduplicação entre fontes
Remover automaticamente entradas duplicadas quando o mesmo processo ou decisão aparece em várias bases de dados, feeds de tribunais ou agências noticiosas.
Tradução multijurisdicional
Traduzir resumos de patentes estrangeiras, avisos regulamentares internacionais e publicações de tribunais não ingleses em mais de 40 línguas para trabalhos de PI transfronteiriços.
Pacotes de várias fontes
Combine feeds de gabinetes de patentes, registos de tribunais, boletins regulamentares e notícias jurídicas num fluxo de informações unificado por assunto ou área de prática.
Exportações prontas para desenvolvedores
Exportação de dados jurídicos em RSS/XML, JSON ou CSV para integração com sistemas de gestão de IP, software de registo ou painéis de análise personalizados.
Integração de Webhook e API
Ligue os feeds a plataformas de gestão de processos, ferramentas GRC ou a qualquer sistema que aceite webhooks ou accionadores RSS para registo e alerta automáticos.
Envie alertas para qualquer lugar onde a sua equipa jurídica trabalhe
Um feed. Qualquer destino.
O RSS é um formato XML padronizado suportado por milhares de aplicações. Qualquer sistema que aceite RSS pode consumir os seus feeds de monitorização jurídica, desde o Slack e o Microsoft Teams até ao software de gestão de processos personalizado e painéis de inteligência empresarial.
Perguntas mais frequentes
RSS.app gera feeds RSS de sítios Web de institutos de patentes e registos de marcas. Verifica se há novos conteúdos a cada 15 a 60 minutos e adiciona quaisquer novos registos ou alterações de estado ao seu feed. Pode então encaminhar esse feed para o Slack, e-mail ou qualquer ferramenta compatível com RSS.
Sim. Utilize os Filtros avançados para definir regras de palavras-chave que correspondam a classificações de patentes, termos tecnológicos ou nomes de requerentes específicos. Apenas os itens correspondentes aparecerão no seu feed, eliminando o ruído.
A RSS.app pode gerar feeds a partir de qualquer site de tribunal publicamente acessível ou sistema de registo que publique actualizações na Web. Para sistemas com autenticação, pode utilizar o RSS Builder da RSS.app para criar feeds a partir das partes públicas.
Sim. Crie feeds filtrados por palavras-chave utilizando o nome da entidade, o nome do advogado ou o número do processo. Combine menções do Google News, registos de patentes e entradas de documentos do tribunal num único feed de informações sobre partes adversas utilizando os Pacotes de feeds.
Sim. Os pacotes de feeds permitem-lhe juntar feeds de gabinetes de patentes, registos de tribunais, sites regulamentares e notícias jurídicas num único feed unificado. Isto dá à sua equipa um URL para todas as informações jurídicas.
Você pode conectar feeds RSS ao Microsoft Teams usando webhooks ou por meio de integrações Zapier/Make. RSS.app gera o feed; sua ferramenta de automação o entrega aos canais do Teams.
Sim. A funcionalidade de Tradução Global pode traduzir automaticamente o conteúdo do feed de mais de 40 idiomas para o seu idioma preferido, facilitando a monitorização de gabinetes de patentes internacionais e organismos reguladores de língua estrangeira.
A RSS.app processa conteúdos publicamente disponíveis e fornece-os através de feeds RSS/XML padrão. Nenhum dado confidencial do cliente passa pelo RSS.app. Os feeds são apenas de leitura e podem ser consumidos através da sua infraestrutura de segurança existente.
A frequência de atualização dos feeds depende do seu plano. Os feeds são actualizados a cada 15 a 60 minutos. Cada atualização verifica se há novos conteúdos na fonte e adiciona automaticamente quaisquer novos itens ao feed.
O que é a RSS.app?
A RSS.app converte páginas Web, perfis de redes sociais e fontes online em feeds RSS estruturados. Estes feeds são actualizados de acordo com um calendário (a cada 15-60 minutos, dependendo do seu plano) e podem ser consumidos por qualquer sistema compatível com RSS.
- Formato XML normalizado compatível com milhares de ferramentas
- Atualização programada a cada 15-60 minutos, dependendo do plano
- Funciona com Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualquer leitor de RSS
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