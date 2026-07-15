Serviço de vigilância de patentes e marcas registadas

A RSS.app gera feeds a partir de bases de dados de publicações de institutos de patentes e registos de marcas em todo o mundo. Filtre por classificação IPC, cessionário ou palavra-chave para apresentar apenas os registos relevantes para o seu portfólio, dando às suas equipas de acusação e oposição o aviso mais rápido possível de novas concessões, aplicações e alterações de estado.

Funciona com

Slack Slack Correio eletrónico Correio eletrónico Webhooks Webhooks JSON JSON

Publicações USPTO → Slack Bot Envie alertas no mesmo dia para #ip-filings quando novos pedidos de patentes forem publicados na sua classe de tecnologia ou nomearem um cessionário vigiado. Website Website → RSS.app RSS.app → Slack Slack Configurar Trademark Gazette → Alerta por correio eletrónico Notifique o advogado de marcas registadas no momento em que uma marca potencialmente conflituosa entra na janela de oposição para que a sua equipa possa apresentar o pedido dentro do prazo legal. Website Website → RSS.app RSS.app → Email Email Configurar Alterações do estado da patente → Widget de lista Apresentar um painel de controlo "Patent Watch" em tempo real na intranet da sua empresa, mostrando avisos de concessão, abandonos e prazos de taxas de manutenção. RSS RSS → RSS.app RSS.app → HTML HTML Configurar Arquivamento de dados → Webhook para gestão de IP Envie metadados estruturados de arquivamento diretamente para o seu sistema de registo de propriedade intelectual ou ferramenta de análise de portefólio através de um webhook. RSS RSS → RSS.app RSS.app → Webhooks Webhooks Configurar