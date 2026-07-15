Bots
X / Twitter to Telegram Bot
Bot de automatização

X / Twitter para Telegram Bot: Partilha automática de tweets instantaneamente

Publique automaticamente novos Tweets no seu canal, grupo ou tópico do Telegram. Monitorizar qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou pesquisa - e partilhar actualizações em tempo real. Não é necessário codificar.

Integração X / Twitter

Crie um feed RSS a partir de qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou consulta de pesquisa.

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Enviar automaticamente para o Telegrama

Cada novo Tweet é enviado automaticamente para o seu canal, grupo ou tópico do Telegram.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o X / Twitter para o Telegram Bot?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca um Tweet. O seu bot monitoriza o X / Twitter 24 horas por dia e publica novos conteúdos no Telegram automaticamente.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do X / Twitter para o Telegram

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Ligar X / Twitter

1

Introduza qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou pesquisa. Criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Telegrama

2

Adicione nosso bot ao seu canal, grupo ou tópico do Telegram com um clique. Não são necessários tokens.

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Desfrutar da automatização

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Novos Tweets aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação conforme necessário.

Crie seu bot agora →
Integração X / Twitter + Telegram

A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente Tweets no Telegram. Com a confiança de criadores de conteúdo, gestores de comunidades e equipas de marketing em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do X / Twitter para o Telegram

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o X / Twitter e o Telegram.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos Tweets são publicados no Telegram segundos após serem detectados.

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Filtros de palavras-chave inteligentes

Inclua ou exclua Tweets por palavra-chave, hashtag ou autor. Partilhe apenas o que interessa ao seu público.

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Formatação personalizada de mensagens

Controle como os Tweets aparecem no Telegram. Adicione texto personalizado, imagens, botões e formatação avançada.

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Suporte multi-canal

Envie Tweets para vários canais, grupos ou tópicos do Telegram a partir de um único feed.

Ver X / Twitter to Telegram em ação

Novo Tweet publicado
Novo Tweet publicado
Automatizado
Partilhado no Telegram instantaneamente
Partilhado no Telegram instantaneamente

Quem usa o bot do X / Twitter para o Telegram?

Criadores de conteúdos e influenciadores
Criadores de conteúdos e influenciadores

Partilhe automaticamente os seus Tweets com fãs no Telegram. Aumente a sua audiência em todas as plataformas sem esforço.

Comunidades e grupos de fãs
Comunidades e grupos de fãs

Mantenha sua comunidade do Telegram atualizada com Tweets relevantes de contas, hashtags ou tópicos favoritos.

Empresas e equipas de marketing
Empresas e equipas de marketing

Monitorize as menções à marca, a atividade dos concorrentes e as notícias do sector. Partilhe actualizações diretamente nos canais da equipa.

Perguntas frequentes: X / Twitter para Telegram Bot

Como é que ligo o X / Twitter ao Telegram?
Basta introduzir qualquer URL de perfil X / Twitter, hashtag, lista ou consulta de pesquisa. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Depois, adicione o nosso bot do Telegram ao seu canal com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.
O bot do X / Twitter para o Telegram é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos Premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência o bot verifica se há novos Tweets?
Nosso bot verifica se há novos Tweets a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo Tweet é detectado, ele é postado no seu canal do Telegram em segundos.
Posso filtrar quais Tweets são postados no Telegram?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir Tweets com base no conteúdo, hashtags ou autores. Também é possível filtrar por tipo de mídia (imagens, vídeos) e definir limites de caracteres.
Posso personalizar como os Tweets aparecem no Telegram?
Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo título, descrição, imagens e links. Adicione texto personalizado antes ou depois de cada Tweet. Ativar ou desativar incorporações avançadas.
Funciona com perfis X / Twitter, hashtags e pesquisas?
Sim, o nosso bot suporta todos os tipos de conteúdo X / Twitter: perfis de utilizador, hashtags, listas, consultas de pesquisa e até respostas e retweets de contas específicas.
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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível