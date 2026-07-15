Como é que ligo o X / Twitter ao Telegram? Basta introduzir qualquer URL de perfil X / Twitter, hashtag, lista ou consulta de pesquisa. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Depois, adicione o nosso bot do Telegram ao seu canal com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.

O bot do X / Twitter para o Telegram é gratuito? Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos Premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.

Com que frequência o bot verifica se há novos Tweets? Nosso bot verifica se há novos Tweets a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo Tweet é detectado, ele é postado no seu canal do Telegram em segundos.

Posso filtrar quais Tweets são postados no Telegram? Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir Tweets com base no conteúdo, hashtags ou autores. Também é possível filtrar por tipo de mídia (imagens, vídeos) e definir limites de caracteres.

Posso personalizar como os Tweets aparecem no Telegram? Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo título, descrição, imagens e links. Adicione texto personalizado antes ou depois de cada Tweet. Ativar ou desativar incorporações avançadas.