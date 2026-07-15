X / Twitter para Telegram Bot: Partilha automática de tweets instantaneamente
Publique automaticamente novos Tweets no seu canal, grupo ou tópico do Telegram. Monitorizar qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou pesquisa - e partilhar actualizações em tempo real. Não é necessário codificar.
Integração X / Twitter
Crie um feed RSS a partir de qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou consulta de pesquisa.
Enviar automaticamente para o Telegrama
Cada novo Tweet é enviado automaticamente para o seu canal, grupo ou tópico do Telegram.
Porquê escolher o X / Twitter para o Telegram Bot?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca um Tweet. O seu bot monitoriza o X / Twitter 24 horas por dia e publica novos conteúdos no Telegram automaticamente.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do X / Twitter para o Telegram
Ligar X / Twitter1
Introduza qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou pesquisa. Criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o Telegrama2
Adicione nosso bot ao seu canal, grupo ou tópico do Telegram com um clique. Não são necessários tokens.
Desfrutar da automatização3
Novos Tweets aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação conforme necessário.
Integração X / Twitter + Telegram
A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente Tweets no Telegram. Com a confiança de criadores de conteúdo, gestores de comunidades e equipas de marketing em todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para a automatização do X / Twitter para o Telegram
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o X / Twitter e o Telegram.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos Tweets são publicados no Telegram segundos após serem detectados.
Filtros de palavras-chave inteligentes
Inclua ou exclua Tweets por palavra-chave, hashtag ou autor. Partilhe apenas o que interessa ao seu público.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como os Tweets aparecem no Telegram. Adicione texto personalizado, imagens, botões e formatação avançada.
Suporte multi-canal
Envie Tweets para vários canais, grupos ou tópicos do Telegram a partir de um único feed.
Ver X / Twitter to Telegram em ação
Quem usa o bot do X / Twitter para o Telegram?
Criadores de conteúdos e influenciadores
Partilhe automaticamente os seus Tweets com fãs no Telegram. Aumente a sua audiência em todas as plataformas sem esforço.
Comunidades e grupos de fãs
Mantenha sua comunidade do Telegram atualizada com Tweets relevantes de contas, hashtags ou tópicos favoritos.
Empresas e equipas de marketing
Monitorize as menções à marca, a atividade dos concorrentes e as notícias do sector. Partilhe actualizações diretamente nos canais da equipa.
Perguntas frequentes: X / Twitter para Telegram Bot
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