Como é que ligo o X / Twitter ao e-mail? Basta introduzir qualquer URL de perfil X / Twitter, hashtag, lista ou consulta de pesquisa. RSS.app cria automaticamente um feed RSS. Em seguida, introduza o seu endereço de correio eletrónico e escolha a sua preferência de entrega. A configuração demora cerca de 2 minutos.

O bot X / Twitter to Email é gratuito? Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação de email. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, modelos personalizados e suporte prioritário.

Com que frequência o bot verifica se há novos Tweets? Nosso bot verifica se há novos Tweets a cada 15 minutos em todos os planos. Pode receber e-mails instantâneos ou resumos consolidados de acordo com a sua preferência.

Posso filtrar os Tweets que são enviados para o meu e-mail? Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir Tweets com base no conteúdo, hashtags ou autores. Também é possível filtrar por tipo de mídia e definir limites de caracteres.

Posso receber um resumo diário ou semanal em vez de mensagens de correio eletrónico instantâneas? Sim! Escolha entre alertas instantâneos por e-mail, resumos diários ou resumos semanais. Os e-mails de resumo consolidam todos os novos Tweets em um único e-mail fácil de ler.