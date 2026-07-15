X / Twitter to Email Bot: receba tweets na sua caixa de entrada
Receba novos Tweets diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Monitorize qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou pesquisa - e receba alertas por e-mail em tempo real. Não é necessário codificar.
Integração X / Twitter
Crie um feed RSS a partir de qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou consulta de pesquisa.
Envio automático para o correio eletrónico
Todos os novos Tweets são automaticamente enviados para a sua caixa de entrada ou resumo de correio eletrónico.
Porquê escolher o X / Twitter to Email Bot?
Alertas automáticos 24/7
Nunca perca Tweets importantes. Receba notificações por e-mail sobre novas publicações das contas que mais lhe interessam.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o X / Twitter para o bot de e-mail
Ligar X / Twitter1
Introduza qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou pesquisa. Criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o e-mail2
Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.
Desfrutar da automatização3
Os novos Tweets chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do e-mail.
X / Twitter + Integração de correio eletrónico
A forma mais fácil de receber alertas de Tweets na sua caixa de correio eletrónico. Perfeito para monitorizar menções à marca, concorrentes e notícias do sector.
Funcionalidades poderosas para automatização de X / Twitter para e-mail
Tudo o que precisa para automatizar alertas de Tweets diretamente para o seu e-mail.
Modo instantâneo ou Digest
Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.
Filtros inteligentes de palavras-chave
Incluir ou excluir Tweets por palavra-chave, hashtag ou autor. Receber apenas o conteúdo mais relevante.
Modelos de correio eletrónico personalizados
Controle como os Tweets aparecem nos e-mails. Inclua imagens, links e texto formatado.
Vários endereços de correio eletrónico
Envie alertas de Tweets para vários endereços de e-mail ou listas de distribuição a partir de um único feed.
Ver X / Twitter to Email em ação
Quem utiliza o X / Twitter to Email Bot?
Executivos e profissionais ocupados
Mantenha-se informado sobre as tendências do sector e a atividade dos concorrentes sem ter de iniciar sessão nas redes sociais.
Equipas de relações públicas e comunicação
Monitorize as menções à marca e a cobertura mediática. Receba alertas instantâneos para situações sensíveis ao tempo.
Investigadores e analistas
Acompanhe líderes de opinião, organizações e tópicos. Arquive Tweets importantes no seu e-mail.
Perguntas frequentes: X / Twitter para Bot de e-mail
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