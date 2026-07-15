Bots
X / Twitter to Email Bot
Bot de automatização

X / Twitter to Email Bot: receba tweets na sua caixa de entrada

Receba novos Tweets diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Monitorize qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou pesquisa - e receba alertas por e-mail em tempo real. Não é necessário codificar.

Integração X / Twitter

Crie um feed RSS a partir de qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou consulta de pesquisa.

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Envio automático para o correio eletrónico

Todos os novos Tweets são automaticamente enviados para a sua caixa de entrada ou resumo de correio eletrónico.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o X / Twitter to Email Bot?

Alertas automáticos 24/7
Alertas automáticos 24/7

Nunca perca Tweets importantes. Receba notificações por e-mail sobre novas publicações das contas que mais lhe interessam.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o X / Twitter para o bot de e-mail

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Ligar X / Twitter

1

Introduza qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou pesquisa. Criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o e-mail

2

Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.

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Desfrutar da automatização

3

Os novos Tweets chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do e-mail.

Crie seu bot agora →
X / Twitter + Integração de correio eletrónico

A forma mais fácil de receber alertas de Tweets na sua caixa de correio eletrónico. Perfeito para monitorizar menções à marca, concorrentes e notícias do sector.

Funcionalidades poderosas para automatização de X / Twitter para e-mail

Tudo o que precisa para automatizar alertas de Tweets diretamente para o seu e-mail.

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Modo instantâneo ou Digest

Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.

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Filtros inteligentes de palavras-chave

Incluir ou excluir Tweets por palavra-chave, hashtag ou autor. Receber apenas o conteúdo mais relevante.

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Modelos de correio eletrónico personalizados

Controle como os Tweets aparecem nos e-mails. Inclua imagens, links e texto formatado.

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Vários endereços de correio eletrónico

Envie alertas de Tweets para vários endereços de e-mail ou listas de distribuição a partir de um único feed.

Ver X / Twitter to Email em ação

Novo Tweet publicado
Novo Tweet publicado
Automatizado
Entregue na caixa de entrada instantaneamente
Entregue na caixa de entrada instantaneamente

Quem utiliza o X / Twitter to Email Bot?

Executivos e profissionais ocupados
Executivos e profissionais ocupados

Mantenha-se informado sobre as tendências do sector e a atividade dos concorrentes sem ter de iniciar sessão nas redes sociais.

Equipas de relações públicas e comunicação
Equipas de relações públicas e comunicação

Monitorize as menções à marca e a cobertura mediática. Receba alertas instantâneos para situações sensíveis ao tempo.

Investigadores e analistas
Investigadores e analistas

Acompanhe líderes de opinião, organizações e tópicos. Arquive Tweets importantes no seu e-mail.

Perguntas frequentes: X / Twitter para Bot de e-mail

Como é que ligo o X / Twitter ao e-mail?
Basta introduzir qualquer URL de perfil X / Twitter, hashtag, lista ou consulta de pesquisa. RSS.app cria automaticamente um feed RSS. Em seguida, introduza o seu endereço de correio eletrónico e escolha a sua preferência de entrega. A configuração demora cerca de 2 minutos.
O bot X / Twitter to Email é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação de email. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, modelos personalizados e suporte prioritário.
Com que frequência o bot verifica se há novos Tweets?
Nosso bot verifica se há novos Tweets a cada 15 minutos em todos os planos. Pode receber e-mails instantâneos ou resumos consolidados de acordo com a sua preferência.
Posso filtrar os Tweets que são enviados para o meu e-mail?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir Tweets com base no conteúdo, hashtags ou autores. Também é possível filtrar por tipo de mídia e definir limites de caracteres.
Posso receber um resumo diário ou semanal em vez de mensagens de correio eletrónico instantâneas?
Sim! Escolha entre alertas instantâneos por e-mail, resumos diários ou resumos semanais. Os e-mails de resumo consolidam todos os novos Tweets em um único e-mail fácil de ler.
Funciona com perfis X / Twitter, hashtags e pesquisas?
Sim, o nosso bot suporta todos os tipos de conteúdo X / Twitter: perfis de utilizador, hashtags, listas, consultas de pesquisa e até respostas e retweets de contas específicas.
Mais integrações

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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível