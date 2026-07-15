Plataforma de informação financeira orientada para a ação
Encaminhe arquivos institucionais, notícias de bancos centrais, sinais de commodities e feeds de descoberta alfa diretamente para as ferramentas que sua mesa de operações utiliza. Transforme dados de mercado fragmentados em inteligência estruturada e distribuível em minutos.
- Distribuir registos institucionais, movimentos de activistas e sinais de smart-money aos analistas em tempo real
- Transmita sinais macroeconómicos, de mercadorias e do banco central para o Slack, painéis de controlo e plataformas de automatização
- Exportar dados de mercado estruturados como RSS, JSON ou webhooks para ingestão direta em modelos de negociação
1M+
Feeds RSS activos
100M+
Artigos processados
15 min
Frequência de atualização
99.9%
Fiabilidade do tempo de atividade
Como funciona
RSS.app situa-se entre as suas fontes e destinos, convertendo qualquer conteúdo da Web em feeds de dados estruturados.
Fontes
Destinos
Como os analistas automatizam a informação sobre mercados e criptomoedas
Distribuir sinais institucionais de "Smart Money
Os registos institucionais, as participações activistas e as divulgações de fundos soberanos são indicadores importantes da direção do mercado. Automatize a captação destes sinais e distribua-os pela secretária em tempo real para que os seus analistas estejam posicionados antes de os fluxos de retalho reagirem.
Funciona com
Registos de riqueza soberana → Slack
RSS do banco → Filtros RSS.app → Slack. Envie os arquivos ADIA, GIC e Temasek diretamente para o seu canal #alpha no momento em que forem publicados.
Menções de investidores activistas → Telegram Bot
Pacote de notícias financeiras → Filtro de palavras-chave → Telegrama. Receba alertas móveis quando nomes de activistas são assinalados num pacote de mais de 50 sites financeiros.
Comunicados de imprensa dos fundos de retorno absoluto → Email Digest
Hedge Fund Newsrooms → Agregado → Email. Receber um resumo diário programado de anúncios oficiais de fundos de cobertura e bancos alvo.
Registos SEC e regulamentares → Webhooks
SEC → RSS.app → Zapier/Webhooks. Transfira dados regulatórios brutos para o Make ou Zapier para acionar modelos de negociação personalizados e entradas no Airtable.
Perspetiva estratégica
Um único registo na SEC pode movimentar uma ação 3-5% nos minutos seguintes à sua publicação. A distribuição automatizada dá à sua mesa uma vantagem consistente de 10 a 60 minutos sobre as equipas que ainda verificam os portais à mão.
Centralizar a inteligência do projeto criptográfico e do ecossistema
A inteligência criptográfica está fragmentada em blogs de projetos, fóruns de governança, canais de desenvolvedores e posts de fundadores. Consolide todo o ecossistema num Market Radar unificado, para que a sua equipa detecte alterações no roteiro e votações de tokens antes de estas alterarem o preço.
Funciona com
Atualizações do roteiro do projeto → Discord Bot
Blogs de projetos → RSS.app → Discord. Sincronize anúncios oficiais de projetos de criptografia diretamente no canal #announcements da sua comunidade.
Votos de governação → Widget HTML
Fóruns de governação → RSS.app → Widget HTML/JS. Mostre um quadro de atualização automática de notícias organizacionais no seu painel de controlo interno.
Publicações do fundador no LinkedIn → Alerta por e-mail
Fundador LinkedIn → Filtro → E-mail. Seja notificado no momento em que posts de alto impacto são publicados pelos principais fundadores da indústria.
Dev GitHub & Blogs → Feed JSON
Blogs de desenvolvedores → RSS.app → JSON. Conduza atualizações técnicas diretamente para seu aplicativo de rastreamento de portfólio personalizado via JSON para ingestão programática.
Perspetiva estratégica
Os mercados de criptografia se movem com base na assimetria de informações. A centralização de actualizações fragmentadas de blogues de projectos, fóruns de governação e canais de programadores dá à sua equipa uma vantagem sobre aqueles que ainda verificam os sites manualmente.
Distribuir sinais macroeconómicos e de mercadorias
Acompanhe os factores subjacentes à volatilidade do mercado, como os preços dos combustíveis, as notícias do banco central e as posições governamentais. Crie um sistema automatizado de alerta precoce para mudanças macroeconómicas, para que a sua equipa possa alterar as estratégias antes de a concorrência reagir.
Funciona com
Alertas do Banco Central → Folga
RSS do banco → Filtros RSS.app → Canal Slack. Garanta que seus traders nunca percam um aumento de taxa ou mudança de política, encaminhando as atualizações do banco para um canal #macro-alerts.
Global Commodity News → Multi-Channel Telegram
Blogs de energia estrangeiros → Auto-Translate → Telegram. Traduzir automaticamente notícias de nicho de energia de mercados estrangeiros e enviar o resumo em inglês para a sua equipa global.
Índices de mercado → Widget do painel de controlo unificado
Feeds de preços → RSS.app → Widget HTML/JS. Agregue dados de preços num único feed incorporado no painel interno da sua empresa.
Actualizações do calendário económico → Plataforma de automatização
Registos governamentais → RSS.app → Zapier/Webhooks. Envie dados económicos brutos para os seus modelos personalizados ou bases de dados para acionar sinais de negociação automatizados.
Perspetiva estratégica
Os sinais macroeconómicos precedem muitas vezes os impactos específicos do sector em dias ou semanas. Um sistema automatizado de alerta precoce para mudanças de políticas e movimentos de mercadorias dá aos analistas tempo para se posicionarem antes de o mercado em geral reagir.
Dados alternativos de superfície e sinais "alfa
Os sinais de mercado mais acionáveis surgem frequentemente em subreddits de nicho, analistas independentes do YouTube e canais comunitários dias antes de os terminais institucionais os apanharem. Coloque feeds filtrados por palavras-chave na sua pilha para que os seus modelos absorvam conversas de alto sinal em vez do consenso da Bloomberg.
Funciona com
Analisar canais do YouTube → Telegram Bot
YouTube → RSS.app → Telegram. Entregue as últimas informações em vídeo dos principais analistas de criptografia diretamente no seu dispositivo móvel.
Tendências de subreddit de nicho → Discord Bot
Reddit → RSS.app → Discord. Monitorize o r/BitcoinMining ou o r/CryptoCurrency para avaliar o sentimento do retalho antes de a multidão se mexer.
Pesquisa filtrada por palavras-chave → Webhook
News Bundle → Filtros "Long"/"Short" → Webhooks. Envie apenas menções de alto sinal diretamente para seu webapp de negociação ou modelo personalizado.
Fontes alternativas → JSON/XML Feed
Blogs de nicho → RSS.app → JSON/XML. Exporte dados estruturados para ingestão direta em fluxos de automatização Zapier, Make ou n8n.
Perspetiva estratégica
O objetivo não é ler todas as fontes de dados alternativas - é filtrá-las em entradas estruturadas que os seus modelos podem ingerir. Os feeds com pipeline Webhook transformam as conversas de retalho em caraterísticas de sentimento quantificáveis que se ligam diretamente às estratégias alfa existentes.
Ferramentas de informação financeira
A RSS.app fornece a infraestrutura para agregar, filtrar e distribuir dados de mercado em escala.
Filtros avançados
Isolar os sinais que interessam. Filtre os feeds por símbolos de ticker, nomes de fundos, termos regulamentares ou palavras-chave de listas de observação personalizadas para eliminar o ruído do mercado.
Sem duplicados
Elimine os alertas redundantes quando a mesma história é divulgada em vários meios de comunicação. A sua equipa vê cada evento de mercado uma vez, não vinte vezes.
Tradução global
Monitorize os mercados internacionais no seu idioma. Traduzir automaticamente notícias financeiras de mais de 40 idiomas para que a sua equipa nunca perca uma mudança regulamentar estrangeira.
Pacotes de ração
Combine registos institucionais, blogues de criptomoedas, notícias macro e fontes de nicho num único feed de informações unificado para uma monitorização simplificada.
Formatos prontos para desenvolvedores
Exporte dados de mercado como RSS/XML, JSON ou CSV para integrar diretamente com dashboards de negociação, rastreadores de carteiras ou pipelines de análise personalizados.
Webhooks e automatização
Accione fluxos de trabalho automatizados no momento em que chegam novos dados de mercado. Ligue os feeds ao Zapier, Make, n8n ou a qualquer sistema que aceite webhooks.
Fornecer informações de mercado em qualquer lugar
Um feed RSS. Qualquer mesa de negociação.
RSS é um formato XML padronizado suportado por milhares de aplicações. Os seus feeds de inteligência financeira integram-se diretamente com o Slack, Discord, Telegram, clientes de e-mail, dashboards personalizados e plataformas de automatização como o Zapier, Make e n8n. Construa uma vez, entregue em qualquer lugar - os dados permanecem portáteis, independentemente das ferramentas preferidas pela sua mesa de negociação ou equipa de investigação.
Perguntas mais frequentes
A RSS.app gera feeds RSS estruturados de sites de notícias financeiras, portais governamentais, blogues de criptomoedas e outras fontes da Web. Você fornece os URLs ou palavras-chave que deseja rastrear, e o RSS.app cria um URL de feed que é atualizado em uma programação (a cada 15-60 minutos, dependendo do seu plano). Conecte esse feed ao Slack, Discord, e-mail ou qualquer ferramenta compatível com RSS para receber atualizações automaticamente.
A frequência de atualização dos feeds depende do seu plano. Os feeds são actualizados a cada 15-60 minutos. Cada atualização verifica se há novos conteúdos na fonte e adiciona quaisquer novos itens ao seu feed. Para mercados sensíveis ao tempo, o intervalo de atualização mais rápido garante um atraso mínimo entre a publicação e a entrega.
Sim. O RSS.app pode gerar feeds do SEC.gov, portais governamentais e sites de agências reguladoras. Aponte o RSS.app para a página que pretende monitorizar e ele detectará novos registos ou anúncios à medida que forem publicados.
Sim. Os pacotes de feeds permitem-lhe juntar feeds de notícias institucionais, blogues de criptomoedas, rastreadores de mercadorias e fontes macroeconómicas num único feed unificado. Isto dá à sua equipa um URL para monitorizar em vez de fazer malabarismos com dezenas de fontes separadas.
Sim. Os feeds RSS.app estão disponíveis como RSS/XML, JSON e CSV. Você pode consumir esses formatos diretamente em painéis de negociação personalizados, rastreadores de portfólio ou ferramentas internas. O suporte a webhook também está disponível para entrega baseada em push para qualquer ponto de extremidade.
Crie feeds de blogs oficiais de projetos, fóruns de governança, páginas de atualização de desenvolvedores e veículos de notícias sobre criptografia. Agrupe-os em um único feed "Market Radar" e entregue-o ao Discord, Slack ou seu painel personalizado para monitoramento centralizado.
Os feeds RSS.app são RSS/XML padrão, que é suportado nativamente pelo Zapier, Make, n8n, IFTTT e pela maioria das plataformas de automação. Adicione o URL do seu feed como um acionador RSS para criar fluxos de trabalho como o registo automático de ficheiros no Google Sheets, a criação de eventos de calendário para anúncios económicos ou o envio de alertas filtrados para o Telegram.
A RSS.app oferece planos gratuitos e pagos. Os planos pagos desbloqueiam intervalos de atualização mais rápidos, mais feeds, pacotes de feeds, filtros de palavras-chave e suporte prioritário. Visite a página de preços para obter detalhes e limites atuais do plano.
O que é a RSS.app?
A RSS.app converte páginas Web, perfis de redes sociais e fontes online em feeds RSS estruturados. Estes feeds são actualizados de acordo com um calendário (a cada 15-60 minutos, dependendo do seu plano) e podem ser consumidos por qualquer sistema compatível com RSS.
- Formato XML normalizado compatível com milhares de ferramentas
- Atualização programada a cada 15-60 minutos, dependendo do plano
- Funciona com Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualquer leitor de RSS
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