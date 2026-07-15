Bot do LinkedIn para e-mail: receba actualizações na sua caixa de entrada
Receba automaticamente actualizações de empresas, boletins informativos e anúncios de emprego do LinkedIn por e-mail. Monitorize qualquer página de empresa ou boletim informativo - receba o conteúdo na sua caixa de entrada. Não é necessário codificar.
Integração com o LinkedIn
Crie um feed RSS a partir de qualquer página de empresa, boletim informativo ou anúncio de emprego do LinkedIn.
Entregue no correio eletrónico
Cada nova publicação é enviada automaticamente para a sua caixa de correio eletrónico.
Porquê escolher o LinkedIn to Email Bot?
Alertas automáticos 24/7
Nunca perca as actualizações da empresa. O seu bot monitoriza as páginas do LinkedIn 24 horas por dia e envia automaticamente as actualizações para o seu e-mail.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do LinkedIn para e-mail
Ligar LinkedIn1
Introduza qualquer página de empresa, boletim informativo ou URL de publicação de emprego do LinkedIn. Nós criaremos um feed RSS automaticamente.
Adicionar o seu e-mail2
Introduza o seu endereço de correio eletrónico para receber actualizações. Demora apenas 30 segundos.
Desfrutar da automatização3
As mensagens chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência de resumo e a formatação do e-mail.
Integração LinkedIn + Email
A forma mais fácil de receber actualizações do LinkedIn na sua caixa de entrada. A confiança de equipas de vendas, recrutadores e profissionais de todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para automatização de LinkedIn para e-mail
Tudo o que precisa para automatizar a entrega de conteúdos do LinkedIn para a sua caixa de entrada.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados de 15 em 15 minutos. As novas mensagens são entregues na sua caixa de correio eletrónico segundos após serem detectadas.
Filtros de conteúdo inteligentes
Inclua ou exclua mensagens por palavra-chave, tipo de conteúdo ou envolvimento. Receba apenas o que é mais importante.
Opções de digestão
Escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais. Controle quando e como recebe as actualizações.
Suporte a vários e-mails
Envie atualizações para vários endereços de e-mail ou listas de distribuição a partir de uma única fonte do LinkedIn.
Ver LinkedIn para e-mail em ação
Quem usa o bot do LinkedIn para e-mail?
Vendas e desenvolvimento de negócios
Acompanhe as actualizações da empresa-alvo na sua caixa de entrada. Monitorizar potenciais clientes e clientes para sinais de compra e notícias.
Recrutamento de equipas
Receba anúncios de emprego e conteúdos sobre a cultura da empresa no seu e-mail. Mantenha-se atualizado sobre as tendências de contratação.
Executivos e analistas
Monitorize as actualizações da concorrência e da indústria sem ter de iniciar sessão no LinkedIn. Receba briefings na sua caixa de entrada.
Perguntas frequentes: Bot do LinkedIn para e-mail
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