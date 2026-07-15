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Bot do LinkedIn para e-mail
Bot de automatização

Bot do LinkedIn para e-mail: receba actualizações na sua caixa de entrada

Receba automaticamente actualizações de empresas, boletins informativos e anúncios de emprego do LinkedIn por e-mail. Monitorize qualquer página de empresa ou boletim informativo - receba o conteúdo na sua caixa de entrada. Não é necessário codificar.

Integração com o LinkedIn

Crie um feed RSS a partir de qualquer página de empresa, boletim informativo ou anúncio de emprego do LinkedIn.

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Entregue no correio eletrónico

Cada nova publicação é enviada automaticamente para a sua caixa de correio eletrónico.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o LinkedIn to Email Bot?

Alertas automáticos 24/7
Alertas automáticos 24/7

Nunca perca as actualizações da empresa. O seu bot monitoriza as páginas do LinkedIn 24 horas por dia e envia automaticamente as actualizações para o seu e-mail.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do LinkedIn para e-mail

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Ligar LinkedIn

1

Introduza qualquer página de empresa, boletim informativo ou URL de publicação de emprego do LinkedIn. Nós criaremos um feed RSS automaticamente.

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Adicionar o seu e-mail

2

Introduza o seu endereço de correio eletrónico para receber actualizações. Demora apenas 30 segundos.

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Desfrutar da automatização

3

As mensagens chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência de resumo e a formatação do e-mail.

Crie seu bot agora →
Integração LinkedIn + Email

A forma mais fácil de receber actualizações do LinkedIn na sua caixa de entrada. A confiança de equipas de vendas, recrutadores e profissionais de todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para automatização de LinkedIn para e-mail

Tudo o que precisa para automatizar a entrega de conteúdos do LinkedIn para a sua caixa de entrada.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados de 15 em 15 minutos. As novas mensagens são entregues na sua caixa de correio eletrónico segundos após serem detectadas.

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Filtros de conteúdo inteligentes

Inclua ou exclua mensagens por palavra-chave, tipo de conteúdo ou envolvimento. Receba apenas o que é mais importante.

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Opções de digestão

Escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais. Controle quando e como recebe as actualizações.

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Suporte a vários e-mails

Envie atualizações para vários endereços de e-mail ou listas de distribuição a partir de uma única fonte do LinkedIn.

Ver LinkedIn para e-mail em ação

Publicação de um novo post no LinkedIn
Publicação de um novo post no LinkedIn
Automatizado
Entregue instantaneamente na sua caixa de correio eletrónico
Entregue instantaneamente na sua caixa de correio eletrónico

Quem usa o bot do LinkedIn para e-mail?

Vendas e desenvolvimento de negócios
Vendas e desenvolvimento de negócios

Acompanhe as actualizações da empresa-alvo na sua caixa de entrada. Monitorizar potenciais clientes e clientes para sinais de compra e notícias.

Recrutamento de equipas
Recrutamento de equipas

Receba anúncios de emprego e conteúdos sobre a cultura da empresa no seu e-mail. Mantenha-se atualizado sobre as tendências de contratação.

Executivos e analistas
Executivos e analistas

Monitorize as actualizações da concorrência e da indústria sem ter de iniciar sessão no LinkedIn. Receba briefings na sua caixa de entrada.

Perguntas frequentes: Bot do LinkedIn para e-mail

Como posso ligar o LinkedIn ao correio eletrónico?
Basta introduzir qualquer página de empresa do LinkedIn, boletim informativo ou URL de publicação de emprego. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, introduza o seu endereço de correio eletrónico. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.
Quanto custa o bot do LinkedIn para e-mail?
Oferecemos planos de preços flexíveis a partir de $9,99/mês. Todos os planos incluem recursos de automação e os níveis mais altos desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens?
O nosso bot verifica a existência de novas mensagens a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectado um novo conteúdo, este é enviado para o seu e-mail em segundos.
Posso filtrar as mensagens que são enviadas para o meu correio eletrónico?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir mensagens com base no conteúdo, tipo ou métricas de envolvimento.
Posso personalizar a forma como as mensagens aparecem nos e-mails?
Sim! Personalize o formato do e-mail, incluindo linhas de assunto, layout do conteúdo e elementos incluídos, como imagens e links.
Funciona com páginas de empresas, boletins informativos e anúncios de emprego?
Sim, o nosso bot suporta páginas de empresas do LinkedIn, boletins informativos e anúncios de emprego. Acompanhe qualquer conteúdo público do LinkedIn.
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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível