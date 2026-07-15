Bots
Instagram to Slack Bot
Bot de automatização

Bot do Instagram para o Slack: partilha automática de publicações instantaneamente

Publique automaticamente novos conteúdos do Instagram no seu espaço de trabalho do Slack. Monitorize qualquer perfil do Instagram e partilhe atualizações com a sua equipa em tempo real.

Integração no Instagram

Criar um feed RSS a partir de qualquer perfil ou hashtag público do Instagram.

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Publicação automática no Slack

Cada nova publicação é enviada automaticamente para o seu canal Slack.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o bot do Instagram para o Slack?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca uma publicação. O seu bot monitoriza o Instagram 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o Instagram para o Slack Bot

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Ligar ao Instagram

1

Introduza o URL de qualquer perfil público do Instagram ou hashtag. Iremos criar um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Slack

2

Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.

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Desfrutar da automatização

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As novas mensagens aparecem automaticamente no Slack. Personalize filtros, formatação e definições de notificação.

Crie seu bot agora →
Integração Instagram + Slack

A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente publicações do Instagram no Slack. A confiança de equipas de marketing, agências e marcas em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do Instagram para o Slack

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o Instagram e o Slack.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As novas mensagens são partilhadas no Slack segundos após serem detectadas.

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Filtros de palavras-chave inteligentes

Inclua ou exclua publicações por palavra-chave, hashtag ou legenda. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.

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Formatação personalizada de mensagens

Controle como as mensagens aparecem no Slack. Personalize a formatação com imagens, links e anexos avançados.

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Suporte multi-canal

Envie mensagens para vários canais do Slack ou espaços de trabalho a partir de um único feed.

Ver o Instagram para o Slack em ação

Nova publicação carregada
Nova publicação carregada
Automatizado
Partilhado no Slack instantaneamente
Partilhado no Slack instantaneamente

Quem usa o bot do Instagram para o Slack?

Equipas de marketing e redes sociais
Equipas de marketing e redes sociais

Monitorize as contas dos concorrentes, as parcerias com influenciadores e as menções à marca. Receba alertas instantâneos no canal da sua equipa.

Equipas de relações públicas e comunicação
Equipas de relações públicas e comunicação

Acompanhe a cobertura da marca e as colaborações de influenciadores. Mantenha-se informado sobre o conteúdo visual em todo o sector.

Equipas criativas e de design
Equipas criativas e de design

Siga contas de inspiração de design e partilhe automaticamente as tendências visuais com a sua equipa criativa.

Perguntas frequentes: Bot do Instagram para o Slack

Como é que ligo o Instagram ao Slack?
Basta introduzir qualquer URL de perfil público do Instagram ou hashtag. A RSS.app cria automaticamente um feed RSS. Em seguida, adicione a nossa aplicação Slack com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.
O bot do Instagram para o Slack é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens?
O nosso bot verifica se há novas publicações a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectada uma nova publicação, esta é partilhada no seu canal Slack em segundos.
Posso filtrar as mensagens que são partilhadas no Slack?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir publicações com base em legendas, hashtags ou tipo de conteúdo. Também é possível filtrar por tipo de media.
Posso personalizar a forma como as mensagens aparecem no Slack?
Sim! Personalize a formatação das mensagens, incluindo legendas, imagens e hiperligações. Adicione texto personalizado e escolha entre formatos de anexo simples ou avançados.
Funciona com perfis e hashtags do Instagram?
Sim, o nosso bot suporta perfis públicos do Instagram e feeds de hashtag. Acompanhe criadores, marcas ou tópicos de tendências automaticamente.
Mais integrações

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Explore outras opções de automatização poderosas para o seu fluxo de trabalho

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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível