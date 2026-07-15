Como é que ligo o Instagram ao Slack? Basta introduzir qualquer URL de perfil público do Instagram ou hashtag. A RSS.app cria automaticamente um feed RSS. Em seguida, adicione a nossa aplicação Slack com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.

O bot do Instagram para o Slack é gratuito? Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.

Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens? O nosso bot verifica se há novas publicações a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectada uma nova publicação, esta é partilhada no seu canal Slack em segundos.

Posso filtrar as mensagens que são partilhadas no Slack? Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir publicações com base em legendas, hashtags ou tipo de conteúdo. Também é possível filtrar por tipo de media.

Posso personalizar a forma como as mensagens aparecem no Slack? Sim! Personalize a formatação das mensagens, incluindo legendas, imagens e hiperligações. Adicione texto personalizado e escolha entre formatos de anexo simples ou avançados.