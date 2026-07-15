Bot do Instagram para o Slack: partilha automática de publicações instantaneamente
Publique automaticamente novos conteúdos do Instagram no seu espaço de trabalho do Slack. Monitorize qualquer perfil do Instagram e partilhe atualizações com a sua equipa em tempo real.
Integração no Instagram
Criar um feed RSS a partir de qualquer perfil ou hashtag público do Instagram.
Publicação automática no Slack
Cada nova publicação é enviada automaticamente para o seu canal Slack.
Por que escolher o bot do Instagram para o Slack?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca uma publicação. O seu bot monitoriza o Instagram 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o Instagram para o Slack Bot
Ligar ao Instagram1
Introduza o URL de qualquer perfil público do Instagram ou hashtag. Iremos criar um feed RSS automaticamente.
Ligar o Slack2
Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.
Desfrutar da automatização3
As novas mensagens aparecem automaticamente no Slack. Personalize filtros, formatação e definições de notificação.
Integração Instagram + Slack
A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente publicações do Instagram no Slack. A confiança de equipas de marketing, agências e marcas em todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para a automatização do Instagram para o Slack
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o Instagram e o Slack.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As novas mensagens são partilhadas no Slack segundos após serem detectadas.
Filtros de palavras-chave inteligentes
Inclua ou exclua publicações por palavra-chave, hashtag ou legenda. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como as mensagens aparecem no Slack. Personalize a formatação com imagens, links e anexos avançados.
Suporte multi-canal
Envie mensagens para vários canais do Slack ou espaços de trabalho a partir de um único feed.
Ver o Instagram para o Slack em ação
Quem usa o bot do Instagram para o Slack?
Equipas de marketing e redes sociais
Monitorize as contas dos concorrentes, as parcerias com influenciadores e as menções à marca. Receba alertas instantâneos no canal da sua equipa.
Equipas de relações públicas e comunicação
Acompanhe a cobertura da marca e as colaborações de influenciadores. Mantenha-se informado sobre o conteúdo visual em todo o sector.
Equipas criativas e de design
Siga contas de inspiração de design e partilhe automaticamente as tendências visuais com a sua equipa criativa.
Perguntas frequentes: Bot do Instagram para o Slack
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