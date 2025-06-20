Dê vida ao seu conteúdo com o Imageboard Widget

Como posso incorporar o widget Imageboard? Depois de gerar um feed, escolha Imageboard e clique em "Adicionar ao site". Copie o snippet que lhe fornecemos, cole-o no seu site e o widget aparecerá imediatamente.

Posso utilizar vários feeds no meu Imageboard? Sim. Pode combinar vários feeds num único feed utilizando a nossa funcionalidade de Pacotes. Basta adicionar todos os feeds que pretende incluir num Pacote e o Painel de Imagens mostrará as publicações mais recentes de todas as fontes.

O que posso apresentar no meu painel de imagens? Pode mostrar títulos de artigos, publicações de blogues, listagens de produtos ou feeds de redes sociais. Se tiver um título e uma imagem, o Imageboard pode apresentá-los.