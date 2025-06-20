Dê vida ao seu conteúdo com o Imageboard Widget

Transforme artigos, publicações de blogue ou actualizações numa grelha visual arrojada que cabe em qualquer lugar do seu site. Não é necessária codificação.

Criar o meu widget de quadro de imagens
heroTitle
Confiável e utilizado por milhares de empresas

Porquê escolher o Imageboard Widget?

Apresente o conteúdo visual num esquema arrojado, reativo e concebido para prender a atenção.

whyCard1Title

Impacto visual

Coloque as suas imagens na frente e no centro para tornar as publicações mais apelativas e clicáveis.

whyCard2Title

Layouts flexíveis

Escolha entre layouts de grelha, alvenaria ou mistos para combinar com a sua marca.

whyCard3Title

Maior empenhamento

A conceção visual em primeiro lugar incentiva mais cliques, sessões mais longas e taxas de interação mais elevadas.

Widgets das plataformas que mais utiliza

Crie um feed a partir da sua plataforma favorita e nós transformamo-lo instantaneamente num widget.

widget-common:platformInstagramTitle

Widget do Instagram

Criar feeds a partir de perfis públicos do Instagram.

widget-common:platformLinkedinTitle

Widget do LinkedIn

Crie feeds a partir de empregos, boletins informativos ou páginas de empresas do LinkedIn.

widget-common:platformTwitterTitle

X Widget

Crie feeds a partir de perfis X públicos, hashtags, listas ou resultados de pesquisa.

widget-common:platformTiktokTitle

Widget do TikTok

Criar feeds a partir de perfis públicos do TikTok.

widget-common:platformYoutubeTitle

Widget do YouTube

Crie feeds a partir de canais do Youtube, listas de reprodução ou resultados de pesquisa.

widget-common:platformFacebookTitle

Widget do Facebook

Criar feeds a partir de páginas ou grupos públicos do Facebook.

widget-common:platformGoogleNewsTitle

Widget de notícias do Google

Criar feeds a partir de subreddits ou resultados de pesquisa.

widget-common:platformThreadsTitle

Widget de tópicos

Criar feeds a partir de subreddits ou resultados de pesquisa.

widget-common:platformRedditTitle

Widget do Reddit

Crie feeds a partir de subreddits, tópicos de comentários ou pesquisas de palavras-chave.

widget-common:platformBlueskyTitle

Widget Bluesky

Gerar feeds a partir de perfis públicos do Bluesky, publicações ou hashtags.

widget-common:platformTelegramTitle

Widget do Telegram

Crie feeds a partir de canais públicos do Telegram, grupos ou pesquisas de mensagens.

widget-common:platformRssTitle

& Mais

Explore widgets e fontes adicionais, desde sítios Web a plataformas de nicho.

Principais caraterísticas do widget Imageboard

Totalmente personalizável

Ajuste as cores, o espaçamento, os tipos de letra, a disposição e as sobreposições de acordo com a sua marca.

Totalmente personalizável

Filtros avançados

Controle o que aparece ocultando mensagens com determinadas palavras-chave, títulos duplicados ou elementos em falta.

Filtros avançados

Múltiplas opções de layout

Escolha entre estilos de grelha, alvenaria ou mistos para apresentar o conteúdo da forma que desejar.

Múltiplas opções de layout

Responsivo em todo o lado

Tem um ótimo aspeto no computador, tablet e telemóvel. Não são necessárias configurações adicionais.

Responsivo em todo o lado

Não é necessária codificação

Copie um único snippet e coloque-o no seu site. O widget carrega instantaneamente e actualiza-se automaticamente.

Não é necessária codificação

O seu Imageboard Widget em 3 passos

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generateTitle

1

Escolha qualquer sítio ou fonte. Assim que gerar um feed, o widget Imageboard é criado automaticamente.

customizeTitle

Personalizar o layout

2

Pretende alterar o aspeto? Ajuste os esquemas e os filtros com apenas alguns cliques.

addToWebsiteTitle

Incorporar em qualquer lugar

3

Pegue o trecho de código e coloque-o no seu site. É isso aí.

Gerar o meu feed

O que obtém com o Imageboard Widget

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Narrativa visual

Apresente as suas mensagens num esquema arrojado que chame a atenção e destaque o conteúdo principal.

giveYouCard2Title

Variedade de layouts

Escolha entre layouts de grelha, cartão ou mistos para se adequar a diferentes secções ou campanhas.

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Controlo do conteúdo

Utilize filtros para apresentar apenas os artigos ou actualizações mais relevantes.

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Consistência da marca

Faça corresponder os tipos de letra, as cores e o espaçamento ao estilo visual do seu sítio.

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Melhor envolvimento

Os visuais apelativos incentivam mais cliques e interações.

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Desempenho rápido

Optimizado para velocidade com carregamento lento e estrutura leve.

Construtores de sites mais populares

Conecte e incorpore widgets nos principais construtores de sites do mundo: Shopify, WordPress, Webflow e muito mais. Não são necessários plug-ins ou configurações adicionais. Basta colar uma linha de código e está pronto.

widget-common:integrationShopifyTitle
Shopify

Exibir produtos, blogs ou atualizações na Shopify.

widget-common:integrationWixTitle
Wix

Mostre as últimas actualizações diretamente no seu site Wix.

widget-common:integrationHTMLTitle
HTML

Incorpore widgets em qualquer página HTML em segundos.

widget-common:integrationWordPressTitle
WordPress

Adicione widgets de notícias ao vivo ao seu site WordPress.

widget-common:integrationSquarespaceTitle
Squarespace

Melhore o seu sítio Web com conteúdo novo.

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Weebly

Mantenha os visitantes envolvidos com notícias em direto no Weebly.

widget-common:integrationDrupalTitle
Drupal

Atualização automática do seu site Drupal com feeds de notícias.

widget-common:integrationJoomlaTitle
Joomla

Partilhe conteúdos em direto no Joomla sem codificação.

Quem utiliza o Imageboard Widget?

Perfeito para sítios Web ricos em multimédia que pretendam apresentar conteúdos visualmente e causar uma primeira impressão forte.

useCasesGlobalSearchTitle

Media e sítios de notícias

Combine os títulos com imagens ousadas para obter o máximo impacto.

useCasesPeopleTitle

Lojas de comércio eletrónico

Apresentar produtos, colecções e promoções sazonais.

useCasesBookSquareTitle

Portfólios criativos

Mostre projectos de design, fotografia ou arte.

useCasesCourtHouseTitle

Websites de empresas

Apresentar estudos de casos, caraterísticas da equipa ou histórias da marca.

Criado para SEO e acessibilidade

O Imageboard foi concebido para ajudar mais pessoas a encontrar e utilizar o seu sítio Web. Carregamento rápido, compatível com SEO e totalmente acessível.

performanceTitle

Criado para SEO e acessibilidade

Leve e optimizado para uma deslocação suave e tempos de carregamento rápidos.

SEOTitle

Marcação compatível com SEO

Uma estrutura HTML limpa garante que os motores de busca podem indexar o seu conteúdo.

WCAGTitle

Conformidade com as WCAG

Totalmente acessível a utilizadores com tecnologias de apoio.

Comentários

O que os utilizadores adoram no RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

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Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

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Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

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M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Perguntas mais frequentes

Como posso incorporar o widget Imageboard?
Depois de gerar um feed, escolha Imageboard e clique em "Adicionar ao site". Copie o snippet que lhe fornecemos, cole-o no seu site e o widget aparecerá imediatamente.
Posso utilizar vários feeds no meu Imageboard?
Sim. Pode combinar vários feeds num único feed utilizando a nossa funcionalidade de Pacotes. Basta adicionar todos os feeds que pretende incluir num Pacote e o Painel de Imagens mostrará as publicações mais recentes de todas as fontes.
O que posso apresentar no meu painel de imagens?
Pode mostrar títulos de artigos, publicações de blogues, listagens de produtos ou feeds de redes sociais. Se tiver um título e uma imagem, o Imageboard pode apresentá-los.
Posso personalizar o meu painel de imagens?
Sim! Basta clicar em "Personalizar" e começar a clicar. Pode alterar as cores, os tipos de letra e os esquemas até obter o aspeto que pretende. Não são necessários conhecimentos de design.

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