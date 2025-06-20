Dê vida ao seu conteúdo com o Imageboard Widget
Transforme artigos, publicações de blogue ou actualizações numa grelha visual arrojada que cabe em qualquer lugar do seu site. Não é necessária codificação.Criar o meu widget de quadro de imagens
Porquê escolher o Imageboard Widget?
Apresente o conteúdo visual num esquema arrojado, reativo e concebido para prender a atenção.
Impacto visual
Coloque as suas imagens na frente e no centro para tornar as publicações mais apelativas e clicáveis.
Layouts flexíveis
Escolha entre layouts de grelha, alvenaria ou mistos para combinar com a sua marca.
Maior empenhamento
A conceção visual em primeiro lugar incentiva mais cliques, sessões mais longas e taxas de interação mais elevadas.
Widgets das plataformas que mais utiliza
Crie um feed a partir da sua plataforma favorita e nós transformamo-lo instantaneamente num widget.
Widget do Instagram
Criar feeds a partir de perfis públicos do Instagram.
Widget do LinkedIn
Crie feeds a partir de empregos, boletins informativos ou páginas de empresas do LinkedIn.
X Widget
Crie feeds a partir de perfis X públicos, hashtags, listas ou resultados de pesquisa.
Widget do TikTok
Criar feeds a partir de perfis públicos do TikTok.
Widget do YouTube
Crie feeds a partir de canais do Youtube, listas de reprodução ou resultados de pesquisa.
Widget do Facebook
Criar feeds a partir de páginas ou grupos públicos do Facebook.
Widget de notícias do Google
Criar feeds a partir de subreddits ou resultados de pesquisa.
Widget de tópicos
Criar feeds a partir de subreddits ou resultados de pesquisa.
Widget do Reddit
Crie feeds a partir de subreddits, tópicos de comentários ou pesquisas de palavras-chave.
Widget Bluesky
Gerar feeds a partir de perfis públicos do Bluesky, publicações ou hashtags.
Widget do Telegram
Crie feeds a partir de canais públicos do Telegram, grupos ou pesquisas de mensagens.
& Mais
Explore widgets e fontes adicionais, desde sítios Web a plataformas de nicho.
Principais caraterísticas do widget Imageboard
Totalmente personalizável
Ajuste as cores, o espaçamento, os tipos de letra, a disposição e as sobreposições de acordo com a sua marca.
Filtros avançados
Controle o que aparece ocultando mensagens com determinadas palavras-chave, títulos duplicados ou elementos em falta.
Múltiplas opções de layout
Escolha entre estilos de grelha, alvenaria ou mistos para apresentar o conteúdo da forma que desejar.
Responsivo em todo o lado
Tem um ótimo aspeto no computador, tablet e telemóvel. Não são necessárias configurações adicionais.
Não é necessária codificação
Copie um único snippet e coloque-o no seu site. O widget carrega instantaneamente e actualiza-se automaticamente.
O seu Imageboard Widget em 3 passos
generateTitle1
Escolha qualquer sítio ou fonte. Assim que gerar um feed, o widget Imageboard é criado automaticamente.
Personalizar o layout2
Pretende alterar o aspeto? Ajuste os esquemas e os filtros com apenas alguns cliques.
Incorporar em qualquer lugar3
Pegue o trecho de código e coloque-o no seu site. É isso aí.
O que obtém com o Imageboard Widget
Narrativa visual
Apresente as suas mensagens num esquema arrojado que chame a atenção e destaque o conteúdo principal.
Variedade de layouts
Escolha entre layouts de grelha, cartão ou mistos para se adequar a diferentes secções ou campanhas.
Controlo do conteúdo
Utilize filtros para apresentar apenas os artigos ou actualizações mais relevantes.
Consistência da marca
Faça corresponder os tipos de letra, as cores e o espaçamento ao estilo visual do seu sítio.
Melhor envolvimento
Os visuais apelativos incentivam mais cliques e interações.
Desempenho rápido
Optimizado para velocidade com carregamento lento e estrutura leve.
Construtores de sites mais populares
Conecte e incorpore widgets nos principais construtores de sites do mundo: Shopify, WordPress, Webflow e muito mais. Não são necessários plug-ins ou configurações adicionais. Basta colar uma linha de código e está pronto.
Exibir produtos, blogs ou atualizações na Shopify.
Mostre as últimas actualizações diretamente no seu site Wix.
Incorpore widgets em qualquer página HTML em segundos.
Adicione widgets de notícias ao vivo ao seu site WordPress.
Melhore o seu sítio Web com conteúdo novo.
Mantenha os visitantes envolvidos com notícias em direto no Weebly.
Atualização automática do seu site Drupal com feeds de notícias.
Partilhe conteúdos em direto no Joomla sem codificação.
Quem utiliza o Imageboard Widget?
Perfeito para sítios Web ricos em multimédia que pretendam apresentar conteúdos visualmente e causar uma primeira impressão forte.
Media e sítios de notícias
Combine os títulos com imagens ousadas para obter o máximo impacto.
Lojas de comércio eletrónico
Apresentar produtos, colecções e promoções sazonais.
Portfólios criativos
Mostre projectos de design, fotografia ou arte.
Websites de empresas
Apresentar estudos de casos, caraterísticas da equipa ou histórias da marca.
Criado para SEO e acessibilidade
O Imageboard foi concebido para ajudar mais pessoas a encontrar e utilizar o seu sítio Web. Carregamento rápido, compatível com SEO e totalmente acessível.
Criado para SEO e acessibilidade
Leve e optimizado para uma deslocação suave e tempos de carregamento rápidos.
Marcação compatível com SEO
Uma estrutura HTML limpa garante que os motores de busca podem indexar o seu conteúdo.
Conformidade com as WCAG
Totalmente acessível a utilizadores com tecnologias de apoio.
O que os utilizadores adoram no RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
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Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
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