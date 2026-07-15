Bots
YouTube to Email Bot
Bot de automatização

Bot do YouTube para e-mail: receba vídeos na sua caixa de entrada

Receba novos vídeos do YouTube diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Monitorize qualquer canal, lista de reprodução ou pesquisa do YouTube - e receba alertas por e-mail em tempo real. Não é necessária codificação.

Integração no YouTube

Crie um feed RSS a partir de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa.

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Envio automático para o correio eletrónico

Cada novo vídeo é automaticamente entregue na sua caixa de correio eletrónico ou no seu resumo.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o YouTube to Email Bot?

Alertas automáticos 24/7
Alertas automáticos 24/7

Nunca perca um vídeo. Receba notificações por correio eletrónico de novos carregamentos dos canais que mais lhe interessam.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do YouTube para e-mail

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Ligar o YouTube

1

Introduza o URL de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa. Iremos criar um feed RSS automaticamente.

stepsStep2Title

Ligar o e-mail

2

Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.

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Desfrutar da automatização

3

Os novos vídeos chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do e-mail.

Crie seu bot agora →
YouTube + Integração de correio eletrónico

A forma mais fácil de receber alertas de vídeo na sua caixa de correio eletrónico. Perfeito para seguir canais, concorrentes e conteúdos educativos.

Funcionalidades poderosas para a automatização do YouTube para e-mail

Tudo o que precisa para automatizar alertas de vídeo diretamente para o seu e-mail.

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Modo instantâneo ou Digest

Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.

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Filtros inteligentes de palavras-chave

Inclua ou exclua vídeos por palavra-chave, título ou duração. Receba apenas o conteúdo mais relevante.

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Modelos de correio eletrónico personalizados

Controle a forma como os vídeos aparecem nos e-mails. Inclua miniaturas, links e descrições formatadas.

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Vários endereços de correio eletrónico

Envie alertas de vídeo para vários endereços de correio eletrónico ou listas de distribuição a partir de um único feed.

Ver o YouTube para e-mail em ação

Novo vídeo carregado
Novo vídeo carregado
Automatizado
Entregue na caixa de entrada instantaneamente
Entregue na caixa de entrada instantaneamente

Quem usa o YouTube to Email Bot?

Criadores de conteúdos e YouTubers
Criadores de conteúdos e YouTubers

Acompanhe os canais da concorrência e mantenha-se informado sobre as tendências do sector sem ter de iniciar sessão no YouTube.

Investigadores e educadores
Investigadores e educadores

Siga os canais educativos e receba novos vídeos para cursos, investigação e desenvolvimento profissional.

Equipas de marketing e de produtos
Equipas de marketing e de produtos

Monitorizar canais de marcas, análises de produtos e conteúdos do sector. Arquive vídeos importantes no seu correio eletrónico.

Perguntas frequentes: Bot do YouTube para e-mail

Como é que ligo o YouTube ao e-mail?
Basta introduzir o URL de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa. RSS.app cria automaticamente um feed RSS. Em seguida, introduza o seu endereço de correio eletrónico e escolha a sua preferência de entrega. A configuração demora cerca de 2 minutos.
O bot YouTube to Email é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação de email. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, modelos personalizados e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot procura novos vídeos?
O nosso bot verifica a existência de novos vídeos a cada 15 minutos em todos os planos. Pode receber e-mails instantâneos ou resumos consolidados de acordo com a sua preferência.
Posso filtrar os vídeos que são enviados para o meu correio eletrónico?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir vídeos com base no título, na descrição ou na duração. Também pode filtrar por tipo de vídeo.
Posso receber um resumo diário ou semanal em vez de mensagens de correio eletrónico instantâneas?
Sim! Escolha entre alertas instantâneos por e-mail, resumos diários ou resumos semanais. Os e-mails de resumo consolidam todos os novos vídeos num único e-mail fácil de ler.
Funciona com canais do YouTube, listas de reprodução e pesquisas?
Sim, o nosso bot suporta todos os tipos de conteúdo do YouTube: canais, listas de reprodução, consultas de pesquisa e até séries de vídeo específicas ou transmissões em direto.
Mais integrações

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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível