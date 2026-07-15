Bot do YouTube para e-mail: receba vídeos na sua caixa de entrada
Receba novos vídeos do YouTube diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Monitorize qualquer canal, lista de reprodução ou pesquisa do YouTube - e receba alertas por e-mail em tempo real. Não é necessária codificação.
Integração no YouTube
Crie um feed RSS a partir de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa.
Envio automático para o correio eletrónico
Cada novo vídeo é automaticamente entregue na sua caixa de correio eletrónico ou no seu resumo.
Porquê escolher o YouTube to Email Bot?
Alertas automáticos 24/7
Nunca perca um vídeo. Receba notificações por correio eletrónico de novos carregamentos dos canais que mais lhe interessam.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do YouTube para e-mail
Ligar o YouTube1
Introduza o URL de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa. Iremos criar um feed RSS automaticamente.
Ligar o e-mail2
Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.
Desfrutar da automatização3
Os novos vídeos chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do e-mail.
YouTube + Integração de correio eletrónico
A forma mais fácil de receber alertas de vídeo na sua caixa de correio eletrónico. Perfeito para seguir canais, concorrentes e conteúdos educativos.
Funcionalidades poderosas para a automatização do YouTube para e-mail
Tudo o que precisa para automatizar alertas de vídeo diretamente para o seu e-mail.
Modo instantâneo ou Digest
Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.
Filtros inteligentes de palavras-chave
Inclua ou exclua vídeos por palavra-chave, título ou duração. Receba apenas o conteúdo mais relevante.
Modelos de correio eletrónico personalizados
Controle a forma como os vídeos aparecem nos e-mails. Inclua miniaturas, links e descrições formatadas.
Vários endereços de correio eletrónico
Envie alertas de vídeo para vários endereços de correio eletrónico ou listas de distribuição a partir de um único feed.
Ver o YouTube para e-mail em ação
Quem usa o YouTube to Email Bot?
Criadores de conteúdos e YouTubers
Acompanhe os canais da concorrência e mantenha-se informado sobre as tendências do sector sem ter de iniciar sessão no YouTube.
Investigadores e educadores
Siga os canais educativos e receba novos vídeos para cursos, investigação e desenvolvimento profissional.
Equipas de marketing e de produtos
Monitorizar canais de marcas, análises de produtos e conteúdos do sector. Arquive vídeos importantes no seu correio eletrónico.
Perguntas frequentes: Bot do YouTube para e-mail
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