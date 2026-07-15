Bot do YouTube para o Slack: partilha automática de vídeos instantaneamente
Publique automaticamente novos vídeos do YouTube no seu espaço de trabalho do Slack. Monitorize qualquer canal, lista de reprodução ou pesquisa do YouTube e partilhe as actualizações com a sua equipa em tempo real.
Integração no YouTube
Crie um feed RSS a partir de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa.
Publicação automática no Slack
Cada novo vídeo é enviado automaticamente para o seu canal Slack.
Por que escolher o bot do YouTube para o Slack?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca um vídeo. O seu bot monitoriza o YouTube 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do YouTube para o Slack
Ligar o YouTube1
Introduza o URL de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa. Iremos criar um feed RSS automaticamente.
Ligar o Slack2
Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.
Desfrutar da automatização3
Os novos vídeos aparecem automaticamente no Slack. Personalize filtros, formatação e definições de notificação.
Integração do YouTube + Slack
A forma mais fácil de partilhar automaticamente vídeos do YouTube no Slack. Com a confiança de equipas de marketing, educadores e empresas em todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para a automatização do YouTube para o Slack
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de vídeos entre o YouTube e o Slack.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos vídeos são publicados no Slack segundos após serem detectados.
Filtros de palavras-chave inteligentes
Inclua ou exclua vídeos por palavra-chave, título ou duração. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como os vídeos aparecem no Slack. Personalize a formatação com miniaturas, links e anexos avançados.
Suporte multi-canal
Envie vídeos para vários canais do Slack ou espaços de trabalho a partir de um único feed.
Ver o YouTube para o Slack em ação
Quem usa o bot do YouTube para o Slack?
Equipas de marketing e conteúdos
Acompanhe vídeos da concorrência, conteúdos do sector e activos de campanha. Receba alertas instantâneos no canal da sua equipa.
Equipas de aprendizagem e desenvolvimento
Partilhe automaticamente vídeos de formação, tutoriais e conteúdos educativos com a sua organização.
Equipas de produtos e engenharia
Monitorizar demonstrações de produtos, tutoriais técnicos e anúncios de lançamento dos principais canais.
Perguntas frequentes: Bot do YouTube para Slack
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