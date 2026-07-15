Bots
YouTube to Slack Bot
Bot de automatização

Bot do YouTube para o Slack: partilha automática de vídeos instantaneamente

Publique automaticamente novos vídeos do YouTube no seu espaço de trabalho do Slack. Monitorize qualquer canal, lista de reprodução ou pesquisa do YouTube e partilhe as actualizações com a sua equipa em tempo real.

Integração no YouTube

Crie um feed RSS a partir de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa.

connected line
Publicação automática no Slack

Cada novo vídeo é enviado automaticamente para o seu canal Slack.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o bot do YouTube para o Slack?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca um vídeo. O seu bot monitoriza o YouTube 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do YouTube para o Slack

stepsStep1Title

Ligar o YouTube

1

Introduza o URL de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa. Iremos criar um feed RSS automaticamente.

stepsStep2Title

Ligar o Slack

2

Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.

stepsStep3Title

Desfrutar da automatização

3

Os novos vídeos aparecem automaticamente no Slack. Personalize filtros, formatação e definições de notificação.

Crie seu bot agora →
Integração do YouTube + Slack

A forma mais fácil de partilhar automaticamente vídeos do YouTube no Slack. Com a confiança de equipas de marketing, educadores e empresas em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do YouTube para o Slack

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de vídeos entre o YouTube e o Slack.

benefitsCard1Title

Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos vídeos são publicados no Slack segundos após serem detectados.

benefitsCard2Title

Filtros de palavras-chave inteligentes

Inclua ou exclua vídeos por palavra-chave, título ou duração. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.

benefitsCard3Title

Formatação personalizada de mensagens

Controle como os vídeos aparecem no Slack. Personalize a formatação com miniaturas, links e anexos avançados.

benefitsCard4Title

Suporte multi-canal

Envie vídeos para vários canais do Slack ou espaços de trabalho a partir de um único feed.

Ver o YouTube para o Slack em ação

Novo vídeo carregado
Novo vídeo carregado
Automatizado
Partilhado no Slack instantaneamente
Partilhado no Slack instantaneamente

Quem usa o bot do YouTube para o Slack?

Equipas de marketing e conteúdos
Equipas de marketing e conteúdos

Acompanhe vídeos da concorrência, conteúdos do sector e activos de campanha. Receba alertas instantâneos no canal da sua equipa.

Equipas de aprendizagem e desenvolvimento
Equipas de aprendizagem e desenvolvimento

Partilhe automaticamente vídeos de formação, tutoriais e conteúdos educativos com a sua organização.

Equipas de produtos e engenharia
Equipas de produtos e engenharia

Monitorizar demonstrações de produtos, tutoriais técnicos e anúncios de lançamento dos principais canais.

Perguntas frequentes: Bot do YouTube para Slack

Como é que ligo o YouTube ao Slack?
Basta introduzir o URL de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, adicione a nossa aplicação Slack com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.
O bot do YouTube para o Slack é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot procura novos vídeos?
O nosso bot verifica a existência de novos vídeos a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo vídeo é detectado, ele é postado no seu canal do Slack em segundos.
Posso filtrar os vídeos que são publicados no Slack?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir vídeos com base no título, na descrição ou na duração. Também pode filtrar por tipo de vídeo.
Posso personalizar a forma como os vídeos aparecem no Slack?
Sim! Personalize a formatação da mensagem, incluindo título, descrição, miniatura e links. Adicione texto personalizado e escolha entre formatos de anexo simples ou avançados.
Funciona com canais do YouTube, listas de reprodução e pesquisas?
Sim, o nosso bot suporta todos os tipos de conteúdo do YouTube: canais, listas de reprodução, consultas de pesquisa e até séries de vídeo específicas ou transmissões em direto.
Mais integrações

Quer automatizar ainda mais?

Explore outras opções de automatização poderosas para o seu fluxo de trabalho

Feeds RSS to Bot do Slack
Configurar a integração
Google Notícias to Bot do Slack
Configurar a integração
TikTok to Bot do Slack
Configurar a integração
YouTube to Bot do Slack
Configurar a integração
🚀Começar gratuitamente

Pronto para automatizar o seu conteúdo?

Junte-se a mais de 10.000 equipas que poupam horas todas as semanas com a partilha automática de conteúdos. Crie o seu primeiro bot em minutos.

Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível