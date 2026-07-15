Centro de comando de inteligência ativa para a sua carteira

Transforme sinais de portfólio dispersos em um centro de comando em tempo real. Encaminhe as tendências de contratação, as menções na imprensa e o sentimento para o Slack, os painéis de controlo LP e os resumos de IA antes que as finanças o apanhem.

Monitorizar a sua carteiraVer como funciona
  • Encaminhar a contratação, a imprensa e a atividade social de todas as empresas da carteira para um espaço de trabalho Slack ou Discord
  • Envie dados de portfólio em tempo real para painéis e widgets do LP sem atualizar manualmente os slides
  • Alimentar feeds através de Zapier, Make ou webhooks para acionar memorandos de negócio de IA e análise de sentimentos

1M+

Feeds RSS activos

100M+

Artigos processados

15 min

Frequência de atualização

99.9%

Fiabilidade do tempo de atividade

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Como funciona

RSS.app situa-se entre as suas fontes e destinos, convertendo qualquer conteúdo da Web em feeds de dados estruturados.

Fontes

RedditReddit
Google NewsGoogle News
LinkedInLinkedIn
Twitter/XTwitter/X
Any WebsiteAny Website
RSS.app

Destinos

SlackSlack
DiscordDiscord
TelegramTelegram
EmailEmail
ZapierZapier

Como os gestores de fundos operam um centro de comando de inteligência ativa

Deteção de sinais silenciosos e relatório de LP

Sinais precoces, como picos de contratação ou impulso social, aparecem frequentemente meses antes dos resultados financeiros. Esta configuração filtra e faz emergir esses sinais automaticamente para que possa atuar mais cedo.

Funciona com

LinkedInSlackSlackHTMLWidgets HTMLWebhooksWebhooksZapierZapierMakeFazer

Tendências de contratação no LinkedIn → Alerta do Slack

LinkedIn Job Posts → Webhook. Receba notificações instantâneas quando as empresas da carteira aumentam as equipas de engenharia ou de vendas.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Actualizações do fundador → Painel de controlo interno da LP

Nicho Blogs/Social → Widget HTML. Mantenha um feed visual e em tempo real das actualizações da empresa, pronto para o seu próximo briefing de LP.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appHTMLHTML
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Global Press → Análise automatizada de sentimentos

Notícias globais → Zapier/AI. Transforme a cobertura global em informações estruturadas sobre sentimentos sem uma única hora de revisão manual.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
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Menções executivas → Telegram Bot

Blogs de tecnologia → Filtro de palavras-chave → Telegrama. Receba alertas móveis no momento em que os CEOs ou fundadores do seu portefólio são mencionados na imprensa.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appTelegramTelegram
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Perspetiva estratégica

A atividade social e os padrões de contratação são indicadores importantes que, muitas vezes, prevêem trajectórias de crescimento ou problemas internos 3 a 6 meses antes de aparecerem nas finanças. A automatização da distribuição de sinais transforma o seu centro de comando num sistema de alerta precoce em tempo real.

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Acompanhar os sinais do portefólioVer guia de configuração

Centralizar a monitorização da imprensa e da divulgação

Os comunicados de imprensa e as divulgações de financiamento estão espalhados por dezenas de sítios Web de empresas da carteira e são fáceis de perder um a um. Junte todas as redacções num único feed unificado para que o parceiro certo veja o anúncio certo no momento em que é publicado.

Funciona com

EmailCorreio eletrónicoSlackSlackHTMLWidgets HTMLWebhooksWebhooksZapierZapierMakeFazer

Agregador de redacções → Widget de revista

Páginas de imprensa → Pacote de feeds → Widget HTML. Junte as secções de imprensa de todo o seu portfólio numa revista visual para as reuniões dos seus parceiros.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurar

Alertas de parceria → Slack Bot

Blogs do portfólio → RSS.app → Slack. Receba um ping no momento em que uma empresa do portfólio listar um novo parceiro estratégico em seu site.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Funding & M&A News → Email Digest

Google News → Agregado → E-mail. Envie um resumo semanal dos comunicados de imprensa oficiais das suas participações diretamente para a sua caixa de entrada.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appEmailEmail
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Registos regulamentares → Webhook de automatização

Portais governamentais → RSS.app → Zapier/Webhooks. Automatize o arquivamento de actualizações legais ou regulamentares diretamente no seu CRM de negócios.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
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Perspetiva estratégica

A centralização das salas de imprensa de mais de 20 empresas da carteira elimina o ritual diário de verificação manual de cada sítio Web. Nada passa despercebido quando todas as salas de imprensa são encaminhadas para um único feed de comando.

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Salas de imprensa de agregadosVer guia de configuração

Relações com investidores e widgets prontos para LP

Os LPs esperam agora provas da gestão ativa da carteira para além dos relatórios financeiros trimestrais. Automatize os meios de comunicação da carteira em widgets em tempo real e exportações estruturadas para que os relatórios demorem minutos e não dias.

Funciona com

HTMLWidgets HTMLSlackSlackEmailCorreio eletrónicoJSONJSONWebhooksWebhooks

Positive Press → LP Portal Wall

Google News → RSS.app → Widget HTML. Incorpore um mural do Portfolio Wins no seu portal LP que se actualiza automaticamente com novas coberturas.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appHTMLHTML
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Alertas de crise → Slack

Feeds de notícias → Filtros de palavras-chave → Slack. Receba alertas internos imediatos sobre processos judiciais, despedimentos ou palavras-chave de saída para mobilizar a sua equipa de RP.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
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Galeria de multimédia → Widget de revista

Tier-1 Press → RSS.app → Magazine Widget. Organize as principais menções da mídia em uma galeria pronta para apresentação para cada relatório de LP.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurar

Arquivo de coberturas → JSON/Webhook

Cobertura mensal → RSS.app → JSON. Exportação de dados estruturados de mídia de portfólio diretamente para sua auditoria de desempenho de fundos ou CRM.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appJSONJSON
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Perspetiva estratégica

Cada vez mais, os LPs esperam mais do que métricas financeiras. Os widgets automatizados em tempo real e as exportações estruturadas transformam os relatórios trimestrais numa narrativa em tempo real da gestão ativa da carteira.

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Criar feed de relatórios de LPVer guia de configuração

Análise de portefólio com base em IA

Os parceiros não têm tempo para ler 50 artigos de portefólio por semana - precisam de um briefing de dois parágrafos. Envie feeds agregados através do Zapier ou do Make para o GPT-4o, o Claude ou o seu LLM interno para síntese e entrega instantâneas.

Funciona com

ZapierZapierMakeFazerOpenAIClaudeJSONJSONWebhooksWebhooksEmailCorreio eletrónico

Memorandos de negociação automatizados → OpenAI

PortCo Press → Zapier → GPT-4o. Gerar um resumo de 3 balas de impacto no mercado para cada novo comunicado de imprensa.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
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Seguimento de sentimentos → Claude

Menções nas notícias → Fazer → Reclamar. Assinale mudanças de sentimentos negativos na sua carteira antes que se transformem em crises de relações públicas.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
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Benchmarking de concorrentes → JSON Feed

Portfólio + Concorrentes → RSS.app → JSON. Alimentar um agente de IA personalizado para avaliar a velocidade do produto semana após semana.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appJSONJSON
Configurar

Resumo semanal de LP → E-mail

Feeds de portfólio → AI Summarizer → Email. Compile automaticamente um resumo das vitórias do portefólio e envie-o aos seus Sócios Limitados.

RSSRSSRSS.appRSS.appEmailEmail
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Perspetiva estratégica

Cada hora de sócio gasta a ler notícias em bruto é uma hora de sócio não gasta em reuniões de fundadores. A sumarização por IA inverte o rácio - 95% da cobertura é destilada antes de um humano a ler, e os parceiros só se envolvem com os itens assinalados como merecedores de discussão.

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Análise Connect AIVer guia de configuração

Ferramentas para inteligência de portfólio

A RSS.app fornece a infraestrutura para acompanhar, filtrar e analisar toda a sua carteira a partir de uma plataforma.

Filtros avançados

Filtre os feeds do portefólio por palavras-chave como "financiamento", "aquisição" ou "despedimento" para apresentar apenas os sinais que interessam à sua tese de investimento.

Sem duplicados

Remova automaticamente as menções duplicadas quando a mesma notícia aparece em várias fontes, mantendo o feed do seu portfólio limpo e acionável.

Tradução global

Monitorize as empresas da carteira internacional no seu idioma local e traduza automaticamente as actualizações para inglês para a sua equipa.

Pacotes de ração

Junte salas de imprensa, atividade no LinkedIn e menções de notícias de mais de 20 empresas do portfólio num único feed unificado.

Formatos prontos para desenvolvedores

Exporte informações de portfólio como RSS/XML, JSON ou CSV para alimentar CRMs, painéis internos ou ferramentas de análise personalizadas.

Webhooks e automatização

Accione fluxos de trabalho automatizados no Zapier, Make ou n8n sempre que uma empresa da carteira publicar notícias, fizer contratações ou obtiver cobertura mediática.

Fornecer inteligência de portfólio em qualquer lugar

Um feed RSS. Qualquer fluxo de trabalho de investimento.

Slack
Discord
Telegram
Email
{ }
JSON
CSV
CSV
</>
HTML
Zapier
Zapier
Make
Make
n8n
n8n
Webhooks
Webhooks

Os feeds RSS são um formato de dados universal suportado por milhares de ferramentas. Ligue os seus feeds de monitorização de carteiras ao Slack para obter alertas em tempo real, canalize-os para CRMs como o Affinity ou o Salesforce para obter o contexto das transacções, incorpore-os em portais de LP como widgets em tempo real ou encaminhe-os através de ferramentas de IA para análise automática de sentimentos e resumos executivos.

Perguntas mais frequentes

A RSS.app monitoriza a atividade pública das empresas da sua carteira - as suas salas de imprensa, publicações em blogues, actualizações do LinkedIn, listas de empregos e menções de notícias. Não precisa de acesso à API nem de credenciais das próprias empresas. Basta fornecer os URLs ou palavras-chave que pretende acompanhar e a RSS.app gera feeds estruturados que são actualizados a cada 15-60 minutos.

Sim. O RSS.app pode gerar feeds de páginas de empresas e perfis de executivos do LinkedIn. Acompanhe quando as empresas do seu portfólio publicam atualizações, anunciam marcos ou listam novas vagas de emprego - tudo entregue como um feed RSS padrão para o Slack, e-mail ou qualquer ferramenta de automação.

Use Pacotes de feeds para mesclar feeds de empresas individuais em um único fluxo unificado. Crie um feed para cada página de imprensa da empresa do portfólio, LinkedIn e menções de notícias e, em seguida, agrupe-os. Obtém um URL que contém tudo, filtrável por palavra-chave.

Sim. Utilize filtros de palavras-chave para criar fluxos de alertas direcionados. Por exemplo, filtre por "financiamento", "aquisição" ou "parceria" para seguir sinais de crescimento, ou filtre por "processo judicial", "despedimento" ou "falhado" para apanhar indicadores de risco. Encaminhe cada feed filtrado para diferentes canais do Slack ou membros da equipa.

Ligue os feeds RSS da sua carteira a plataformas de automatização como o Zapier ou o Make e, em seguida, encaminhe novos itens para ferramentas de IA como o ChatGPT ou o Claude. Os fluxos de trabalho comuns incluem resumos automáticos de memorandos de negócios, análise de sentimentos em menções de portfólio e geração de briefing semanal de LP - todos acionados automaticamente quando novos conteúdos aparecem.

Sim. Exporte a cobertura mediática do portefólio como CSV para relatórios trimestrais, incorpore um widget "Portfolio Wins" no seu portal LP ou utilize a IA para compilar automaticamente briefings semanais. O RSS.app transforma as notícias dispersas do portfólio em dados estruturados e prontos para apresentação.

RSS.app suporta exportações de RSS/XML, JSON e CSV. Use RSS/XML para integrações em tempo real com Slack, Zapier ou Make. Utilize JSON para dashboards personalizados e integrações CRM. Use CSV para relatórios baseados em planilhas e análise de histórico.

A RSS.app oferece planos baseados no número de feeds e na frequência de atualização. A maioria dos gestores de fundos começa com um plano que suporta 20-50 feeds (um por empresa da carteira e por fonte) com intervalos de atualização de 15 minutos. Visite nossa página de preços para obter detalhes atuais do plano.

O que é a RSS.app?

A RSS.app converte páginas Web, perfis de redes sociais e fontes online em feeds RSS estruturados. Estes feeds são actualizados de acordo com um calendário (a cada 15-60 minutos, dependendo do seu plano) e podem ser consumidos por qualquer sistema compatível com RSS.

  • Formato XML normalizado compatível com milhares de ferramentas
  • Atualização programada a cada 15-60 minutos, dependendo do plano
  • Funciona com Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualquer leitor de RSS

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