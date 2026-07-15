Os feeds RSS são um formato de dados universal suportado por milhares de ferramentas. Ligue os seus feeds de monitorização de carteiras ao Slack para obter alertas em tempo real, canalize-os para CRMs como o Affinity ou o Salesforce para obter o contexto das transacções, incorpore-os em portais de LP como widgets em tempo real ou encaminhe-os através de ferramentas de IA para análise automática de sentimentos e resumos executivos.