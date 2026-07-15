Monitorizar as menções à marca em toda a Web
A RSS.app converte as menções de marca do Reddit, Google News, plataformas de avaliação e milhares de outros sites em feeds RSS estruturados. Encaminhe esses feeds para o Slack, Discord, Telegram, e-mail ou qualquer ferramenta de automatização que a sua equipa já utilize.
- Acompanhe as palavras-chave da marca no Reddit, Google News, Trustpilot e muito mais
- Envie menções para o Slack, Discord, Telegram, e-mail ou qualquer ferramenta compatível com RSS
- Elimine a pesquisa manual com actualizações de feeds programadas a cada 15-60 minutos
1M+
Feeds RSS activos
100M+
Artigos processados
15 min
Frequência de atualização
99.9%
Fiabilidade do tempo de atividade
Como funciona
RSS.app situa-se entre as suas fontes e destinos, convertendo qualquer conteúdo da Web em feeds de dados estruturados.
Fontes
Destinos
Como as equipas monitorizam as menções sociais
Monitorizar as menções da marca no Reddit
Desde subreddits de nicho até à página principal, a RSS.app monitoriza o Reddit 24 horas por dia, 7 dias por semana, para as palavras-chave da sua marca. Evite a pesquisa manual e receba alertas automáticos de novas publicações, entregues onde quer que a sua equipa trabalhe. Configure filtros personalizados para eliminar o ruído e ver apenas as discussões que interessam.
Funciona com
Reddit → Slack
Encaminhe as menções para #marketing-alerts para interagir com os clientes em tempo real.
Reddit → Discord
Mantenha os gestores da comunidade à frente da curva com um canal dedicado #reddit-watch.
Reddit → Resumo do correio eletrónico
Um resumo diário e simples do sentimento da marca para as partes interessadas e a direção.
Reddit → Telegrama
Alertas instantâneos e compatíveis com dispositivos móveis para palavras-chave de alta prioridade em movimento.
Perspetiva estratégica
As discussões no Reddit revelam sentimentos não filtrados dos clientes antes de chegarem aos canais principais. A monitorização do Reddit ajuda as equipas a detetar feedback de produtos, problemas de suporte e tendências emergentes numa fase inicial.
Monitorizar as menções do Google News
Acompanhe as manchetes globais, as tendências do sector e a cobertura da imprensa da concorrência à medida que vão surgindo. A RSS.app monitoriza o Google News 24 horas por dia, 7 dias por semana, para a sua marca ou nome de produto, fornecendo menções de imprensa organizadas para os canais preferidos da sua equipa. Filtre por região ou idioma para garantir que só vê as notícias que afectam a sua empresa.
Funciona com
Google Notícias → Canal do Slack
Envie alertas em tempo real para #pr-tracking ou #newsroom para que a sua equipa possa reagir imediatamente à cobertura da imprensa.
Google News → Resumo por e-mail
Um "Media Briefing" diário ou semanal para a liderança, resumindo todas as menções à marca num único e-mail.
Google Notícias → Zapier / Make
Automatize o acompanhamento dos meios de comunicação social, accionando fluxos de trabalho assim que for detectada uma nova cobertura.
Google Notícias → CSV / Excel
Crie automaticamente um registo histórico de imprensa para relatórios mensais de relações públicas e análise de quota de voz.
Perspetiva estratégica
As menções do Google News indicam a cobertura da imprensa e a visibilidade pública. A monitorização destes indicadores ajuda as equipas de RP a responder rapidamente à cobertura e a acompanhar o sentimento dos meios de comunicação social ao longo do tempo.
Monitorizar as plataformas de análise
As avaliações dos clientes na Trustpilot, G2 e Capterra moldam as decisões de compra antes mesmo de os clientes em potencial visitarem seu site. A RSS.app monitoriza estas plataformas continuamente e fornece todas as novas avaliações à sua equipa no momento em que são publicadas. Responda a comentários negativos antes que prejudiquem a sua reputação, interaja com os promotores enquanto a sua experiência é recente e apresente comentários de 5 estrelas como prova social nos seus canais de marketing.
Funciona com
Avaliações da Trustpilot → Bot do Slack
Encaminhe cada nova avaliação da Trustpilot para #customer-feedback para que a sua equipa de apoio possa responder às avaliações negativas em minutos e agradecer publicamente aos promotores.
Comentários do G2 & Capterra → Alerta por e-mail
Envie notificações imediatas por correio eletrónico ao seu líder de Sucesso do Cliente sempre que for publicada uma nova avaliação B2B, garantindo que nenhum feedback da empresa fica por reconhecer.
Comentários positivos → Carousel Widget
Filtre as avaliações de 4 e 5 estrelas e apresente-as como um carrossel rotativo de provas sociais na sua página de preços, página inicial ou páginas de destino.
Todas as avaliações → Make / Zapier Pipeline
Transfira todas as novas avaliações para o Make ou o Zapier para categorizar automaticamente por sentimento, faça o registo no Google Sheets para obter relatórios trimestrais e accione fluxos de trabalho de escalonamento para classificações de estrelas baixas.
Perspetiva estratégica
As marcas que respondem mais rapidamente às avaliações obtêm as pontuações de confiança mais elevadas. A monitorização automatizada das avaliações preenche a lacuna entre o momento em que um cliente publica o seu feedback e o momento em que a sua equipa toma medidas, transformando cada avaliação numa oportunidade para proteger a sua reputação ou ampliar a prova social.
Apresentar menções à marca no seu sítio Web
Transforme as menções à marca em provas sociais para os seus clientes ou em informações práticas para a sua equipa. Utilize os widgets RSS.app para incorporar feeds ao vivo e de atualização automática diretamente no seu site público ou nos seus painéis de controlo internos. Mostre ao mundo o que as pessoas estão a dizer ou mantenha a sua equipa sincronizada com o feedback oportuno, tudo sem escrever qualquer código.
Funciona com
Críticas Trustpilot → Widget do mural de notícias
Mostre o amor dos clientes na sua página inicial ou de preços com uma grelha moderna baseada em cartões.
Menções do Reddit → Widget de lista
Uma lista limpa e compacta que pode ser percorrida das últimas discussões.
Google News → Widget do Ticker
Adicione um "pulso" em tempo real e em movimento dos títulos da marca ao seu portal interno de relações públicas.
Carrossel de provas sociais tudo-em-um
Agregue as menções do Trustpilot, Reddit e News num único carrossel interativo no seu Notion ou Company Wiki.
Perspetiva estratégica
A apresentação de provas sociais no seu sítio Web cria confiança junto dos visitantes. Um feed de menções em direto mostra que a sua marca tem uma presença ativa na Web.
Enviar menções para Zapier, Make ou n8n
Deixe de ler apenas as menções e comece a processá-las. Os feeds RSS.app funcionam como infraestrutura para os dados da sua marca, trabalhando com plataformas de automatização para acionar fluxos de trabalho.
Funciona com
Menções à marca → Análise de sentimento da IA
Transfira os seus feeds do Reddit ou do Google News para o Zapier ou n8n para obter resumos do ChatGPT.
Acertos de imprensa → Registo automatizado de relações públicas
Sincronize automaticamente a nova cobertura do Google News diretamente para o Google Sheets ou Airtable.
Menções de elevado envolvimento → Sistema de bilhetes
Encaminhe comentários críticos do Reddit ou críticas negativas diretamente para a sua equipa de apoio através do Zendesk ou do HubSpot.
Menções à marca → Reposting nas redes sociais
Partilhe automaticamente os resultados positivos do Google News ou os principais tópicos do Reddit no seu Twitter (X) ou na sua página do Facebook.
Perspetiva estratégica
A ligação de feeds RSS a plataformas de automatização permite que as equipas criem fluxos de trabalho personalizados sem dependência do fornecedor. O feed permanece portátil, independentemente da ferramenta de automatização utilizada.
O que pode fazer com os dados da marca
A RSS.app fornece as ferramentas necessárias para limpar, traduzir e dimensionar a inteligência da sua marca.
Filtros avançados
Filtre por palavras-chave ou padrões específicos para garantir que a sua equipa só vê as menções que interessam.
Sem duplicados
Remova automaticamente entradas duplicadas para que a sua equipa veja apenas menções únicas.
Tradução global
Traduzir automaticamente o sentimento da marca em mais de 40 idiomas.
Pacotes de ração
Junte os feeds do Reddit, Google News e Review num único feed.
Formatos prontos para desenvolvedores
Exporte os seus dados exatamente como precisa deles: RSS/XML, JSON ou CSV.
Webhooks e automatização
Ligue os feeds a qualquer sistema que suporte webhooks ou accionadores RSS.
Envie alertas de marca em qualquer lugar
Um feed RSS. Qualquer destino.
O RSS é um formato de dados XML normalizado suportado por milhares de aplicações. Qualquer sistema que aceite RSS pode consumir os feeds de menção da sua marca, pelo que os dados permanecem utilizáveis para além de uma única integração.
Perguntas mais frequentes
A RSS.app cria feeds RSS estruturados a partir de fontes da Web como Reddit, Google News e plataformas de avaliação. O utilizador fornece as palavras-chave e as fontes que pretende monitorizar e a RSS.app gera um URL de feed que é atualizado de acordo com uma programação (a cada 15-60 minutos, dependendo do plano). Pode então ligar esse feed ao Slack, Discord, e-mail ou qualquer outra ferramenta compatível com RSS.
A frequência de atualização de feeds depende do seu plano. Os feeds são actualizados a cada 15-60 minutos. Cada atualização verifica a fonte em busca de novos conteúdos que correspondam às suas palavras-chave e adiciona quaisquer novos itens ao feed.
Sim. RSS.app trata da ligação ao Reddit. Não precisa de credenciais da API do Reddit ou de acesso de programador. Basta fornecer os subreddits ou termos de pesquisa que pretende monitorizar e a RSS.app gera o feed.
Sim. Os Pacotes de feeds permitem mesclar feeds do Reddit, Google News, sites de avaliação e outras fontes em um único feed unificado. Isto dá à sua equipa um URL para monitorizar em vez de gerir vários feeds separadamente.
Sim. Os feeds RSS.app são RSS/XML padrão, que é suportado nativamente pelo Zapier, Make, n8n e pela maioria das plataformas de automação. Adicione o URL do feed como um acionador de RSS em qualquer uma dessas ferramentas para começar a criar fluxos de trabalho.
RSS.app aplica a deduplicação baseada em conteúdo para identificar e remover entradas duplicadas. Se a mesma menção aparecer em várias fontes ou for objeto de publicação cruzada, só aparecerá uma vez no seu feed.
Pode monitorizar o Reddit, o Google News, o Trustpilot, o G2, o Capterra, blogues, fóruns e milhares de outros sítios Web. Qualquer site a partir do qual a RSS.app possa gerar um feed pode ser utilizado como fonte de monitorização.
A RSS.app fornece filtragem baseada em palavras-chave para incluir ou excluir menções por termos específicos. Pode criar filtros para fazer aparecer comentários negativos, menções a produtos, comparações com concorrentes ou qualquer outro padrão de palavras-chave.
O que é a RSS.app?
A RSS.app converte páginas Web, perfis de redes sociais e fontes online em feeds RSS estruturados. Estes feeds são actualizados de acordo com um calendário (a cada 15-60 minutos, dependendo do seu plano) e podem ser consumidos por qualquer sistema compatível com RSS.
- Formato XML normalizado compatível com milhares de ferramentas
- Atualização programada a cada 15-60 minutos, dependendo do plano
- Funciona com Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualquer leitor de RSS
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