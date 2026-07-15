Monitorizar as plataformas de análise

As avaliações dos clientes na Trustpilot, G2 e Capterra moldam as decisões de compra antes mesmo de os clientes em potencial visitarem seu site. A RSS.app monitoriza estas plataformas continuamente e fornece todas as novas avaliações à sua equipa no momento em que são publicadas. Responda a comentários negativos antes que prejudiquem a sua reputação, interaja com os promotores enquanto a sua experiência é recente e apresente comentários de 5 estrelas como prova social nos seus canais de marketing.

Funciona com

Slack Slack Discórdia Discórdia Correio eletrónico Correio eletrónico Fazer Fazer Zapier Zapier Widgets do site Widgets do site

Avaliações da Trustpilot → Bot do Slack Encaminhe cada nova avaliação da Trustpilot para #customer-feedback para que a sua equipa de apoio possa responder às avaliações negativas em minutos e agradecer publicamente aos promotores. Reviews Reviews → RSS.app RSS.app → Slack Slack Configurar Comentários do G2 & Capterra → Alerta por e-mail Envie notificações imediatas por correio eletrónico ao seu líder de Sucesso do Cliente sempre que for publicada uma nova avaliação B2B, garantindo que nenhum feedback da empresa fica por reconhecer. Reviews Reviews → RSS.app RSS.app → Email Email Configurar Comentários positivos → Carousel Widget Filtre as avaliações de 4 e 5 estrelas e apresente-as como um carrossel rotativo de provas sociais na sua página de preços, página inicial ou páginas de destino. Reviews Reviews → RSS.app RSS.app → HTML HTML Configurar Todas as avaliações → Make / Zapier Pipeline Transfira todas as novas avaliações para o Make ou o Zapier para categorizar automaticamente por sentimento, faça o registo no Google Sheets para obter relatórios trimestrais e accione fluxos de trabalho de escalonamento para classificações de estrelas baixas. Reviews Reviews → RSS.app RSS.app → Make Make Configurar