Publicação automática no Discord, Slack e Telegram
Ligue qualquer feed RSS, Twitter/X, YouTube, Instagram ou TikTok aos seus canais. As novas publicações aparecem automaticamente. Com a confiança de mais de 10.000 equipas de marketing em todo o mundo.Começar agora
Porque é que as equipas adoram RSS.app
Automação fiável que simplesmente funciona. Não são necessários programadores.
Sempre ligado, sempre a trabalhar
Os seus bots monitorizam as fontes 24/7/365. Os novos conteúdos são publicados automaticamente - mesmo enquanto dorme.
Actualizações rápidas de 15 minutos
Os feeds são actualizados de 15 em 15 minutos. Seja um dos primeiros a partilhar notícias de última hora e conteúdos de tendências.
Controlo total
Filtre por palavras-chave, defina horários de publicação, personalize cada mensagem. Partilhe apenas o que interessa.
Nenhum código. Sempre.
A configuração visual demora 2 minutos. Ligar contas com um clique. Não são necessárias quaisquer competências técnicas.
Qualquer fonte → Qualquer canal
Gere feeds RSS de qualquer site ou perfil social e publique-os automaticamente no Discord, Telegram, Slack ou e-mail.
Categories
Categories
Escolher uma fonte para estabelecer ligação com Slack
Enviar novas publicações X para o seu canal Slack
Enviar novas publicações do Instagram para o seu canal do Slack
Enviar novas actualizações de feeds RSS para o seu canal Slack
Enviar novos vídeos do YouTube para o seu canal Slack
Enviar novos vídeos do TikTok para o seu canal do Slack
Enviar novos artigos do Google News no canal do Slack
Enviar novas publicações do Facebook para o seu canal Slack
Publique novas publicações do Reddit no seu canal do Slack
Enviar novas actualizações do LinkedIn para o seu canal Slack
Entrar em direto em 3 passos simples
1. Escolha a sua fonte1
Feeds RSS, Twitter/X, YouTube, Instagram, TikTok, Reddit, Facebook ou Google News.
2. Ligar o seu canal2
Autorização com um clique para Discord, Telegram ou Slack. Ou apenas adicione seu e-mail.
3. Sentar e relaxar3
O seu bot publica novos conteúdos automaticamente. A cada 15 minutos. Para sempre.
Tudo o que precisa para automatizar conteúdos
Filtros inteligentes de palavras-chave
Inclua ou exclua mensagens por palavra-chave, hashtag ou autor. Obtenha exatamente o que pretende.
Lindas incrustações ricas
Mensagens com imagens, títulos, descrições e hiperligações. Totalmente personalizável para corresponder ao seu estilo.
Resumo diário e semanal
Agrupe as actualizações em resumos agendados em vez de publicações individuais. Reduzir o cansaço das notificações.
Destinos múltiplos
Enviar uma fonte para vários canais. Conteúdos diferentes para públicos diferentes.
Registos de entrega
Veja exatamente o que foi publicado e quando. Transparência total em todas as mensagens.
Acesso à API e ao Webhook
Crie integrações personalizadas com a nossa API REST de fácil desenvolvimento.
Casos de utilização populares
Equipas de marketing
Partilhe automaticamente as suas publicações de blogue, menções de imprensa e conteúdos sociais em todos os canais da equipa.
Gestores de comunidades
Manter as comunidades Discord e Telegram activas com novos conteúdos e actualizações.
Inteligência competitiva
Monitorizar blogues da concorrência, cobertura noticiosa e tendências do sector em tempo real.
Investigação e Academia
Acompanhe os feeds arXiv, PubMed e de patentes. Receba alertas instantâneos sobre novas publicações.
O que os utilizadores adoram no RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
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Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
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RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.