Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS, com canais, webhooks, bots personalizados, incorporações, suporte multi-servidor, menções, acções e filtros avançados

Canais do Discord Ligue ou altere os canais desejados diretamente a partir do Discord para gerir e apresentar facilmente o conteúdo RSS onde for mais relevante para a sua comunidade.

Incorporação do Discord Adapte a aparência das mensagens Discord incorporadas para corresponder ao estilo do seu servidor, tornando o conteúdo RSS visualmente apelativo e consistente com a sua marca

Suporte a vários servidores Ligue e gira vários servidores Discord a partir de uma interface, permitindo-lhe distribuir actualizações de feeds RSS por várias comunidades de forma eficiente

Menções e funções Utilize as menções para notificar utilizadores ou funções específicas quando é publicado conteúdo RSS relevante, garantindo que as actualizações importantes chegam prontamente ao público certo

Acções do Discord Configure acções automatizadas para publicar mensagens específicas a partir de feeds RSS com base em condições ou accionadores definidos, simplificando a gestão e a distribuição de conteúdos