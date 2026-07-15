Bots
LinkedIn para o bot do Discord
Bot de automatização

Bot do LinkedIn para o Discord: partilha automática de actualizações instantaneamente

Publique automaticamente actualizações da empresa, boletins informativos e anúncios de emprego do LinkedIn no seu servidor Discord. Monitorize qualquer página de empresa ou boletim informativo - partilhe conteúdos em tempo real. Não é necessária codificação.

Integração com o LinkedIn

Crie um feed RSS a partir de qualquer página de empresa, boletim informativo ou anúncio de emprego do LinkedIn.

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Enviar automaticamente para o Discord

Cada nova publicação é enviada automaticamente para o seu canal Discord através de um webhook.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o bot do LinkedIn para o Discord?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca as actualizações da empresa. O seu bot monitoriza as páginas do LinkedIn 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Discord.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do LinkedIn para o Discord

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Ligar LinkedIn

1

Introduza qualquer página de empresa, boletim informativo ou URL de publicação de emprego do LinkedIn. Nós criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Discord

2

Crie um webhook do Discord no seu servidor e cole o URL. Demora apenas 30 segundos.

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Desfrutar da automatização

3

As mensagens aparecem automaticamente no Discord. Personalize os filtros, a formatação e o horário de publicação.

Crie seu bot agora →
Integração LinkedIn + Discord

A forma mais fácil de partilhar automaticamente as actualizações do LinkedIn no Discord. Com a confiança de equipas de vendas, recrutadores e comunidades profissionais em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do LinkedIn para o Discord

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o LinkedIn e o Discord.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As novas mensagens são partilhadas no Discord segundos após serem detectadas.

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Filtros de conteúdo inteligentes

Inclua ou exclua mensagens por palavra-chave, tipo de conteúdo ou envolvimento. Partilhe apenas o que é mais importante.

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Formatação de incorporação personalizada

Controle a forma como as mensagens aparecem no Discord. Personalize as incorporações com texto, imagens e formatação avançada.

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Suporte multi-canal

Enviar mensagens para vários canais ou servidores do Discord a partir de uma única fonte do LinkedIn.

Ver o LinkedIn para o Discord em ação

Publicação de um novo post no LinkedIn
Publicação de um novo post no LinkedIn
Automatizado
Partilhado no Discord instantaneamente
Partilhado no Discord instantaneamente

Personalizar o LinkedIn para a aparência do bot do Discord

Pode adicionar facilmente um webhook, proporcionando-lhe capacidades de edição avançadas e a possibilidade de criar um bot único

Adicionar um Webhook
Adicionar um Webhook

Depois de criar o seu bot do LinkedIn para o Discord, navegue até às definições para adicionar um webhook e personalizar a forma como as mensagens aparecem no seu servidor Discord.

Alterar o nome do bot
Alterar o nome do bot

Após a criação bem sucedida do webhook, um novo conjunto de opções fica disponível, permitindo-lhe a flexibilidade de personalizar e editar o nome do bot de acordo com as suas preferências.

Carregar Avatar
Carregar Avatar

Além disso, a nossa plataforma permite-lhe modificar facilmente o avatar do seu bot, garantindo uma presença distinta e reconhecível do seu bot na comunidade Discord.

Elementos do cartão
Elementos do cartão

Assuma o controlo da forma como o seu bot é apresentado - personalize o título, a descrição, as imagens, o autor e muito mais com a nossa plataforma. Adapte o conteúdo do seu bot para um toque personalizado.

Quem usa o bot do LinkedIn para o Discord?

Vendas e desenvolvimento de negócios
Vendas e desenvolvimento de negócios

Acompanhe as actualizações da empresa-alvo no Discord. Monitorizar potenciais clientes e clientes para obter sinais de compra e notícias.

Recrutamento de equipas
Recrutamento de equipas

Partilhe anúncios de emprego e conteúdos sobre a cultura da empresa com o seu canal de recrutamento. Mantenha-se atualizado sobre as tendências de contratação.

Comunidades profissionais
Comunidades profissionais

Mantenha a sua comunidade Discord informada sobre as notícias do sector, boletins informativos e conteúdo de liderança inovadora.

Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS

Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS, com canais, webhooks, bots personalizados, incorporações, suporte multi-servidor, menções, acções e filtros avançados

Canais do Discord
Canais do Discord

Ligue ou altere os canais desejados diretamente a partir do Discord para gerir e apresentar facilmente o conteúdo RSS onde for mais relevante para a sua comunidade.

Incorporação do Discord
Incorporação do Discord

Adapte a aparência das mensagens Discord incorporadas para corresponder ao estilo do seu servidor, tornando o conteúdo RSS visualmente apelativo e consistente com a sua marca

Suporte a vários servidores
Suporte a vários servidores

Ligue e gira vários servidores Discord a partir de uma interface, permitindo-lhe distribuir actualizações de feeds RSS por várias comunidades de forma eficiente

Menções e funções
Menções e funções

Utilize as menções para notificar utilizadores ou funções específicas quando é publicado conteúdo RSS relevante, garantindo que as actualizações importantes chegam prontamente ao público certo

Acções do Discord
Acções do Discord

Configure acções automatizadas para publicar mensagens específicas a partir de feeds RSS com base em condições ou accionadores definidos, simplificando a gestão e a distribuição de conteúdos

Filtros de discórdia
Filtros de discórdia

Configure filtros avançados para controlar com precisão o conteúdo RSS que é apresentado no seu servidor, permitindo-lhe destacar as informações mais pertinentes para a sua comunidade

Perguntas frequentes: Bot do LinkedIn para Discord

Como posso ligar o LinkedIn ao Discord?
Basta introduzir qualquer página de empresa do LinkedIn, boletim informativo ou URL de publicação de emprego. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, crie um webhook do Discord e cole o URL. Toda a configuração demora cerca de 2 minutos.
Quanto custa o bot do LinkedIn para o Discord?
Oferecemos planos de preços flexíveis a partir de $9,99/mês. Todos os planos incluem recursos de automação e os níveis mais altos desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens?
O nosso bot verifica se há novas mensagens a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectado novo conteúdo, este é publicado no seu canal Discord em segundos.
Posso filtrar as mensagens que são partilhadas no Discord?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir mensagens com base no conteúdo, tipo ou métricas de envolvimento.
Posso personalizar a forma como as mensagens são apresentadas no Discord?
Sim! Personalize as incorporações do Discord, incluindo texto, imagens e links. Adicione texto personalizado e active ou desactive as incorporações avançadas.
Funciona com páginas de empresas, boletins informativos e anúncios de emprego?
Sim, o nosso bot suporta páginas de empresas do LinkedIn, boletins informativos e anúncios de emprego. Acompanhe qualquer conteúdo público do LinkedIn.
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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível