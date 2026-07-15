Bots
Google News to Email Bot
Bot de automatização

Google News to Email Bot: Receba notícias na sua caixa de entrada

Receba artigos do Google News diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Monitorize qualquer tópico, palavra-chave ou fonte - e receba alertas por e-mail em tempo real. Não é necessária codificação.

Integração do Google News

Crie um feed RSS a partir de qualquer tópico, consulta de pesquisa ou fonte de notícias do Google News.

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Envio automático para o correio eletrónico

Cada novo artigo é automaticamente entregue na sua caixa de correio eletrónico ou no seu resumo.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o Google News to Email Bot?

Alertas automáticos 24/7
Alertas automáticos 24/7

Nunca perca as últimas notícias. Receba notificações por correio eletrónico de novos artigos sobre os temas que mais lhe interessam.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do Google News para e-mail

stepsStep1Title

Ligar o Google Notícias

1

Introduza qualquer tópico do Google News, consulta de pesquisa ou URL de origem. Iremos criar um feed RSS automaticamente.

stepsStep2Title

Ligar o e-mail

2

Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.

stepsStep3Title

Desfrutar da automatização

3

As notícias chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do correio eletrónico.

Crie seu bot agora →
Google News + Integração de correio eletrónico

A forma mais fácil de receber alertas de notícias na sua caixa de correio eletrónico. Perfeito para monitorizar as menções à marca, as notícias do sector e a cobertura da concorrência.

Funcionalidades poderosas para a automatização do Google News para e-mail

Tudo o que precisa para automatizar alertas de notícias diretamente para o seu e-mail.

benefitsCard1Title

Modo instantâneo ou Digest

Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.

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Filtros inteligentes de palavras-chave

Incluir ou excluir artigos por palavra-chave, fonte ou tópico. Receba apenas as notícias mais relevantes.

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Modelos de correio eletrónico personalizados

Controle a forma como os artigos aparecem nas mensagens de correio eletrónico. Inclua títulos, resumos e texto formatado.

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Vários endereços de correio eletrónico

Envie alertas de notícias para vários endereços de correio eletrónico ou listas de distribuição a partir de um único feed.

Ver o Google News to Email em ação

Notícias de última hora publicadas
Notícias de última hora publicadas
Automatizado
Entregue na caixa de entrada instantaneamente
Entregue na caixa de entrada instantaneamente

Quem usa o Google News to Email Bot?

Executivos e profissionais ocupados
Executivos e profissionais ocupados

Mantenha-se informado sobre as notícias do sector e a atividade dos concorrentes sem ter de navegar em sítios de notícias.

Equipas de relações públicas e comunicação
Equipas de relações públicas e comunicação

Monitorize as menções à marca e a cobertura mediática. Receba alertas instantâneos para situações sensíveis ao tempo.

Investigadores e analistas
Investigadores e analistas

Acompanhe as notícias do sector, os desenvolvimentos do mercado e as alterações regulamentares. Arquivar artigos importantes no seu correio eletrónico.

Perguntas frequentes: Bot do Google News para e-mail

Como posso ligar o Google News ao e-mail?
Basta introduzir qualquer tópico do Google News, consulta de pesquisa ou URL de origem. A RSS.app cria automaticamente um feed RSS. Em seguida, introduza o seu endereço de correio eletrónico e escolha a sua preferência de entrega. A configuração demora cerca de 2 minutos.
O bot Google News to Email é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação de email. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, modelos personalizados e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se existem novos artigos?
O nosso bot verifica a existência de novos artigos a cada 15 minutos em todos os planos. Pode receber e-mails instantâneos ou resumos consolidados de acordo com a sua preferência.
Posso filtrar as notícias que são enviadas para o meu correio eletrónico?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir artigos com base em títulos, fontes ou tópicos. Também pode filtrar por publicação e idioma.
Posso receber um resumo diário ou semanal em vez de mensagens de correio eletrónico instantâneas?
Sim! Escolha entre alertas instantâneos por correio eletrónico, resumos diários ou resumos semanais. Os resumos por correio eletrónico consolidam todos os novos artigos numa única mensagem de correio eletrónico fácil de ler.
Funciona com tópicos, pesquisas e fontes do Google News?
Sim, o nosso bot suporta todos os tipos de conteúdo do Google News: tópicos, consultas de pesquisa, fontes específicas e regiões geográficas.
Mais integrações

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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível