Google News to Email Bot: Receba notícias na sua caixa de entrada
Receba artigos do Google News diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Monitorize qualquer tópico, palavra-chave ou fonte - e receba alertas por e-mail em tempo real. Não é necessária codificação.
Integração do Google News
Crie um feed RSS a partir de qualquer tópico, consulta de pesquisa ou fonte de notícias do Google News.
Envio automático para o correio eletrónico
Cada novo artigo é automaticamente entregue na sua caixa de correio eletrónico ou no seu resumo.
Porquê escolher o Google News to Email Bot?
Alertas automáticos 24/7
Nunca perca as últimas notícias. Receba notificações por correio eletrónico de novos artigos sobre os temas que mais lhe interessam.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do Google News para e-mail
Ligar o Google Notícias1
Introduza qualquer tópico do Google News, consulta de pesquisa ou URL de origem. Iremos criar um feed RSS automaticamente.
Ligar o e-mail2
Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.
Desfrutar da automatização3
As notícias chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do correio eletrónico.
Google News + Integração de correio eletrónico
A forma mais fácil de receber alertas de notícias na sua caixa de correio eletrónico. Perfeito para monitorizar as menções à marca, as notícias do sector e a cobertura da concorrência.
Funcionalidades poderosas para a automatização do Google News para e-mail
Tudo o que precisa para automatizar alertas de notícias diretamente para o seu e-mail.
Modo instantâneo ou Digest
Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.
Filtros inteligentes de palavras-chave
Incluir ou excluir artigos por palavra-chave, fonte ou tópico. Receba apenas as notícias mais relevantes.
Modelos de correio eletrónico personalizados
Controle a forma como os artigos aparecem nas mensagens de correio eletrónico. Inclua títulos, resumos e texto formatado.
Vários endereços de correio eletrónico
Envie alertas de notícias para vários endereços de correio eletrónico ou listas de distribuição a partir de um único feed.
Ver o Google News to Email em ação
Quem usa o Google News to Email Bot?
Executivos e profissionais ocupados
Mantenha-se informado sobre as notícias do sector e a atividade dos concorrentes sem ter de navegar em sítios de notícias.
Equipas de relações públicas e comunicação
Monitorize as menções à marca e a cobertura mediática. Receba alertas instantâneos para situações sensíveis ao tempo.
Investigadores e analistas
Acompanhe as notícias do sector, os desenvolvimentos do mercado e as alterações regulamentares. Arquivar artigos importantes no seu correio eletrónico.
Perguntas frequentes: Bot do Google News para e-mail
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