Publicação automática no Discord, Slack e Telegram

Ligue qualquer feed RSS, Twitter/X, YouTube, Instagram ou TikTok aos seus canais. As novas publicações aparecem automaticamente. Com a confiança de mais de 10.000 equipas de marketing em todo o mundo.

Começar agora
Instalação em 2 minutos
Não é necessário código
Actualizações a cada 15 minutos
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Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porque é que as equipas adoram RSS.app

Automação fiável que simplesmente funciona. Não são necessários programadores.

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Sempre ligado, sempre a trabalhar

Os seus bots monitorizam as fontes 24/7/365. Os novos conteúdos são publicados automaticamente - mesmo enquanto dorme.

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Actualizações rápidas de 15 minutos

Os feeds são actualizados de 15 em 15 minutos. Seja um dos primeiros a partilhar notícias de última hora e conteúdos de tendências.

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Controlo total

Filtre por palavras-chave, defina horários de publicação, personalize cada mensagem. Partilhe apenas o que interessa.

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Nenhum código. Sempre.

A configuração visual demora 2 minutos. Ligar contas com um clique. Não são necessárias quaisquer competências técnicas.

Qualquer fonte → Qualquer canal

Gere feeds RSS de qualquer site ou perfil social e publique-os automaticamente no Discord, Telegram, Slack ou e-mail.

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Telegram
Discord
Email
Categories
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Escolher uma fonte para estabelecer ligação com Discord
X + Discórdia

Enviar novas mensagens X para o seu canal Discord

Adicionar ao Discord
Instagram + Discórdia

Enviar novas publicações do Instagram para o seu canal Discord

Adicionar ao Discord
RSS + Discórdia

Enviar novas actualizações de feeds RSS para o seu canal Discord

Adicionar ao Discord
YouTube + Discórdia

Enviar novos vídeos do YouTube para o seu canal Discord

Adicionar ao Discord
TikTok + Discord

Enviar novos vídeos do TikTok para o seu canal do Discord

Adicionar ao Discord
Google Notícias + Discord

Enviar novos artigos do Google News no canal Discord

Adicionar ao Discord
Facebook + Discórdia

Enviar novas publicações do Facebook para o seu canal Discord

Adicionar ao Discord
Reddit + Discord

Publicar novas mensagens do Reddit no seu canal Discord

Adicionar ao Discord
LinkedIn + Discord

Enviar novas actualizações do LinkedIn para o seu canal Discord

Adicionar ao Discord

Entrar em direto em 3 passos simples

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1. Escolha a sua fonte

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Feeds RSS, Twitter/X, YouTube, Instagram, TikTok, Reddit, Facebook ou Google News.

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2. Ligar o seu canal

2

Autorização com um clique para Discord, Telegram ou Slack. Ou apenas adicione seu e-mail.

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3. Sentar e relaxar

3

O seu bot publica novos conteúdos automaticamente. A cada 15 minutos. Para sempre.

Criar o seu primeiro bot →

Tudo o que precisa para automatizar conteúdos

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Filtros inteligentes de palavras-chave

Inclua ou exclua mensagens por palavra-chave, hashtag ou autor. Obtenha exatamente o que pretende.

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Lindas incrustações ricas

Mensagens com imagens, títulos, descrições e hiperligações. Totalmente personalizável para corresponder ao seu estilo.

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Resumo diário e semanal

Agrupe as actualizações em resumos agendados em vez de publicações individuais. Reduzir o cansaço das notificações.

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Destinos múltiplos

Enviar uma fonte para vários canais. Conteúdos diferentes para públicos diferentes.

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Registos de entrega

Veja exatamente o que foi publicado e quando. Transparência total em todas as mensagens.

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Acesso à API e ao Webhook

Crie integrações personalizadas com a nossa API REST de fácil desenvolvimento.

Casos de utilização populares

Equipas de marketing

Equipas de marketing

Partilhe automaticamente as suas publicações de blogue, menções de imprensa e conteúdos sociais em todos os canais da equipa.

Gestores de comunidades

Gestores de comunidades

Manter as comunidades Discord e Telegram activas com novos conteúdos e actualizações.

Inteligência competitiva

Inteligência competitiva

Monitorizar blogues da concorrência, cobertura noticiosa e tendências do sector em tempo real.

Investigação e Academia

Investigação e Academia

Acompanhe os feeds arXiv, PubMed e de patentes. Receba alertas instantâneos sobre novas publicações.

Comentários

O que os utilizadores adoram no RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Perguntas mais frequentes

Com que frequência são verificadas as actualizações dos feeds?
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectado um novo conteúdo, este é publicado nos seus canais em segundos.
Posso filtrar o conteúdo que é publicado?
Sim! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir publicações. Filtre por hashtags, autores, tamanho do conteúdo e muito mais.
Preciso de ter conhecimentos de programação?
De forma alguma. A nossa interface visual torna a configuração simples. A maioria dos utilizadores cria o seu primeiro bot em menos de 2 minutos.
Posso personalizar o aspeto das mensagens?
Absolutamente. Personalize títulos, descrições, imagens, cores e formatação para corresponder à sua marca.
Que origens e destinos são suportados?
Fontes: RSS, Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, Reddit, Facebook, Google News. Destinos: Discord, Slack, Telegram, Email.
Como é que começo?
Registe-se, ligue a sua origem e destino e o seu bot começará a publicar automaticamente. A maior parte dos utilizadores está no ar em menos de 2 minutos.

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Junte-se a mais de 10.000 equipas que poupam horas todas as semanas. Crie seu primeiro bot em minutos.
Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Publicação automática 24/7
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