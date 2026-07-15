Como faço para conectar o TikTok ao Slack? Basta introduzir qualquer URL de perfil do TikTok ou hashtag. O RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Depois, adicione a nossa aplicação Slack com um clique. Toda a configuração demora cerca de 2 minutos.

O bot do TikTok para o Slack é gratuito? Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.

Com que frequência é que o bot procura novos vídeos? O nosso bot verifica a existência de novos vídeos a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo vídeo é detectado, ele é postado no seu canal do Slack em segundos.

Posso filtrar os vídeos que são publicados no Slack? Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir vídeos com base em legendas, hashtags ou som. Também pode filtrar por métricas de envolvimento.

Posso personalizar a forma como os vídeos aparecem no Slack? Sim! Personalize a formatação das mensagens, incluindo o título, a miniatura, a legenda e as hiperligações. Adicione texto personalizado e escolha entre formatos de anexo simples ou avançados.