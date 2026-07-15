Bots
TikTok to Slack Bot
Bot de automatização

Bot do TikTok para o Slack: partilha automática de vídeos instantaneamente

Publique automaticamente novos vídeos do TikTok no seu espaço de trabalho do Slack. Monitorize qualquer perfil ou hashtag do TikTok e partilhe as actualizações com a sua equipa em tempo real.

Integração com o TikTok

Crie um feed RSS a partir de qualquer perfil, hashtag ou consulta de pesquisa do TikTok.

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Publicação automática no Slack

Cada novo vídeo é enviado automaticamente para o seu canal Slack.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o TikTok to Slack Bot?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca um vídeo. O seu bot monitoriza o TikTok 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do TikTok para o Slack

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Ligar o TikTok

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Introduza o URL ou hashtag de qualquer perfil do TikTok. Criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Slack

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Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.

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Desfrutar da automatização

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Os novos vídeos aparecem automaticamente no Slack. Personalize filtros, formatação e definições de notificação.

Crie seu bot agora →
Integração TikTok + Slack

A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente vídeos do TikTok no Slack. Com a confiança de equipas de marketing, agências e marcas em todo o mundo.

Recursos poderosos para automação do TikTok para Slack

Tudo o que é necessário para automatizar a partilha de vídeos entre o TikTok e o Slack.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos vídeos são publicados no Slack segundos após serem detectados.

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Filtros de palavras-chave inteligentes

Inclua ou exclua vídeos por palavra-chave, hashtag ou legenda. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.

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Formatação personalizada de mensagens

Controle como os vídeos aparecem no Slack. Personalize a formatação com miniaturas, links e anexos avançados.

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Suporte multi-canal

Envie vídeos para vários canais do Slack ou espaços de trabalho a partir de um único feed.

Ver o TikTok para Slack em ação

Novo vídeo carregado
Novo vídeo carregado
Automatizado
Partilhado no Slack instantaneamente
Partilhado no Slack instantaneamente

Quem usa o bot do TikTok para o Slack?

Equipas de marketing e redes sociais
Equipas de marketing e redes sociais

Acompanhe o conteúdo dos concorrentes, as parcerias com influenciadores e as tendências virais. Receba alertas instantâneos no canal da sua equipa.

Equipas criativas e de conteúdos
Equipas criativas e de conteúdos

Partilhe automaticamente inspiração de tendências e conteúdos virais com a sua equipa criativa. Mantenha-se à frente das tendências.

Equipas de marcas e relações públicas
Equipas de marcas e relações públicas

Monitorizar as menções à marca, as hashtags e o conteúdo dos influenciadores. Partilhar actualizações diretamente nos canais da equipa.

Perguntas frequentes: Bot do TikTok para Slack

Como faço para conectar o TikTok ao Slack?
Basta introduzir qualquer URL de perfil do TikTok ou hashtag. O RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Depois, adicione a nossa aplicação Slack com um clique. Toda a configuração demora cerca de 2 minutos.
O bot do TikTok para o Slack é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot procura novos vídeos?
O nosso bot verifica a existência de novos vídeos a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo vídeo é detectado, ele é postado no seu canal do Slack em segundos.
Posso filtrar os vídeos que são publicados no Slack?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir vídeos com base em legendas, hashtags ou som. Também pode filtrar por métricas de envolvimento.
Posso personalizar a forma como os vídeos aparecem no Slack?
Sim! Personalize a formatação das mensagens, incluindo o título, a miniatura, a legenda e as hiperligações. Adicione texto personalizado e escolha entre formatos de anexo simples ou avançados.
Funciona com perfis e hashtags do TikTok?
Sim, o nosso bot suporta perfis TikTok e feeds de hashtag. Acompanhe criadores, marcas ou tópicos de tendências automaticamente.
Mais integrações

Quer automatizar ainda mais?

Explore outras opções de automatização poderosas para o seu fluxo de trabalho

Feeds RSS to Bot do Slack
Configurar a integração
Google Notícias to Bot do Slack
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TikTok to Bot do Slack
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YouTube to Bot do Slack
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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível