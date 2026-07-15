Bot do TikTok para o Slack: partilha automática de vídeos instantaneamente
Publique automaticamente novos vídeos do TikTok no seu espaço de trabalho do Slack. Monitorize qualquer perfil ou hashtag do TikTok e partilhe as actualizações com a sua equipa em tempo real.
Integração com o TikTok
Crie um feed RSS a partir de qualquer perfil, hashtag ou consulta de pesquisa do TikTok.
Publicação automática no Slack
Cada novo vídeo é enviado automaticamente para o seu canal Slack.
Por que escolher o TikTok to Slack Bot?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca um vídeo. O seu bot monitoriza o TikTok 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do TikTok para o Slack
Ligar o TikTok1
Introduza o URL ou hashtag de qualquer perfil do TikTok. Criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o Slack2
Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.
Desfrutar da automatização3
Os novos vídeos aparecem automaticamente no Slack. Personalize filtros, formatação e definições de notificação.
Integração TikTok + Slack
A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente vídeos do TikTok no Slack. Com a confiança de equipas de marketing, agências e marcas em todo o mundo.
Recursos poderosos para automação do TikTok para Slack
Tudo o que é necessário para automatizar a partilha de vídeos entre o TikTok e o Slack.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos vídeos são publicados no Slack segundos após serem detectados.
Filtros de palavras-chave inteligentes
Inclua ou exclua vídeos por palavra-chave, hashtag ou legenda. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como os vídeos aparecem no Slack. Personalize a formatação com miniaturas, links e anexos avançados.
Suporte multi-canal
Envie vídeos para vários canais do Slack ou espaços de trabalho a partir de um único feed.
Ver o TikTok para Slack em ação
Quem usa o bot do TikTok para o Slack?
Equipas de marketing e redes sociais
Acompanhe o conteúdo dos concorrentes, as parcerias com influenciadores e as tendências virais. Receba alertas instantâneos no canal da sua equipa.
Equipas criativas e de conteúdos
Partilhe automaticamente inspiração de tendências e conteúdos virais com a sua equipa criativa. Mantenha-se à frente das tendências.
Equipas de marcas e relações públicas
Monitorizar as menções à marca, as hashtags e o conteúdo dos influenciadores. Partilhar actualizações diretamente nos canais da equipa.
Perguntas frequentes: Bot do TikTok para Slack
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