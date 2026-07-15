Fornecer automaticamente notícias da empresa em todas as ferramentas do seu local de trabalho
Deixe de partilhar manualmente links entre equipas. A RSS.app fornece automaticamente actualizações da empresa, notícias do sector e feedback dos clientes no Slack, no Discord e na sua intranet. Mantenha os funcionários informados sem trabalho extra.
- Reencaminhar automaticamente as mensagens das redes sociais da empresa para o Slack, o Discord e o Telegram
- Agregar notícias de vários escritórios e departamentos num único feed partilhado
- Fornecer actualizações do sector e conteúdos de aprendizagem sem esforço manual
1M+
Feeds RSS activos
100M+
Artigos processados
15 min
Frequência de atualização
99.9%
Fiabilidade do tempo de atividade
Como funciona
RSS.app situa-se entre as suas fontes e destinos, convertendo qualquer conteúdo da Web em feeds de dados estruturados.
Fontes
Destinos
Como as equipas automatizam a comunicação interna
Encaminhar as redes sociais da empresa para o chat
Os funcionários não devem ter de seguir as contas da empresa no seu tempo pessoal para se manterem informados. A RSS.app monitoriza os seus canais de redes sociais e envia automaticamente todas as novas publicações para as suas plataformas de comunicação interna.
Funciona com
Empresa LinkedIn → Slack Bot
Notifique a equipa no Slack sempre que uma nova atualização da empresa ou um anúncio de emprego for publicado.
Empresa Instagram → Discord Bot
Sincronize os visuais da marca e as publicações culturais com o seu servidor #announcements.
Marca YouTube → Bot do Telegrama
Fornecer webinars, lançamentos de produtos e actualizações de vídeo para os dispositivos móveis dos funcionários.
Feed de redes sociais → Automatização XML
Arquivar automaticamente a atividade social da empresa utilizando o Zapier ou o Make.
Perspetiva estratégica
Manter os funcionários informados sobre a atividade da empresa promove o alinhamento e a cultura. O reencaminhamento social automatizado garante que todos os membros da equipa vêem as últimas novidades sem aumentar a carga de trabalho de ninguém.
"Voz do cliente" e prova social
Transforme elogios públicos em motivação interna. A RSS.app agrega críticas e discussões sociais num único fluxo, permitindo-lhe colmatar a lacuna entre o feedback dos clientes e as pessoas que constroem o seu produto.
Funciona com
Trustpilot → Bot do Slack
Celebre instantaneamente as avaliações de 5 estrelas no seu canal #customer-success.
Feedback do cliente → Widget de carrossel
Apresentar um feed rotativo de críticas positivas na página inicial da intranet.
Menções do Reddit → Widget de lista
Incorporar um feed "O que os utilizadores estão a dizer" no painel do seu produto ou da equipa de suporte.
Feed de voz do cliente → Webhook
Envie feedback bruto dos clientes para o Microsoft Teams ou para o seu CRM personalizado.
Perspetiva estratégica
As opiniões dos clientes e as discussões sociais são o sinal mais autêntico da qualidade do produto. A sua divulgação a nível interno motiva as equipas e liga os funcionários diretamente ao impacto do seu trabalho.
Criar uma fonte única de notícias da empresa
As actualizações da empresa estão frequentemente presentes em diferentes escritórios e departamentos. A RSS.app combina-as num único feed partilhado, criando uma fonte fiável de verdade para os funcionários em todos os locais.
Funciona com
Blogues do Gabinete Regional → Pacote de alimentação
Junte as notícias de 5 escritórios globais num único feed "Company Pulse".
Bundle Feed → Widget de mural de notícias
Um esquema baseado em cartões para o quadro de avisos digital da sua sede.
Actualizações departamentais → Telegram Bot
Mantenha os trabalhadores da linha da frente actualizados sobre os anúncios de toda a empresa através do telemóvel.
Feed interno → Feed JSON
Envie os dados para a sua aplicação móvel personalizada para funcionários internos.
Perspetiva estratégica
Uma fonte única de notícias da empresa elimina os silos de informação. Quando todos os funcionários podem aceder ao mesmo feed, independentemente da localização ou do departamento, o alinhamento acontece naturalmente.
Radar automatizado da indústria e do mercado
A RSS.app recolhe notícias do sector de toda a Web e transforma-as num feed único e organizado, ajudando todos os departamentos a manterem-se actualizados sobre os desenvolvimentos importantes do mercado.
Funciona com
Feed de tópicos do sector → Slack Bot
Publique automaticamente os principais títulos do sector em #tendênciasdomercado.
Google Notícias → ChatGPT → Slack
Utilize a IA para resumir as tendências diárias do sector numa mensagem "TL;DR".
Publicação de nicho → Noção
Adicione uma barra lateral "Notícias do sector" ao wiki da sua empresa baseada em Notion.
Market Feed → Email Digest
Enviar automaticamente um resumo de sexta-feira com as principais histórias da semana no sector.
Perspetiva estratégica
As equipas que se mantêm informadas sobre o seu sector tomam melhores decisões. Um radar de mercado automatizado garante que todos, desde as vendas até ao produto, vejam as mesmas tendências sem que ninguém as selecione manualmente.
Crescimento profissional e "listas de leitura"
A RSS.app reúne blogues educativos e ideias de liderança num feed de aprendizagem auto-atualizável, facilitando às equipas de RH o apoio ao crescimento dos funcionários.
Funciona com
Boletins informativos sobre liderança → Slack
Envie automaticamente para o Slack boletins informativos semanais sobre liderança de pensamento.
Feed de formação → Widget de lista
Adicione um bloco de "Leitura semanal" ao seu portal interno de RH ou Wiki.
Feed educativo → Alerta por correio eletrónico
Notificar a equipa sempre que for publicado um novo whitepaper ou estudo de caso relevante.
Feed de aprendizagem → Automação Zapier
Sincronize novos artigos educativos diretamente com o seu Sistema de Gestão da Aprendizagem (LMS).
Perspetiva estratégica
O investimento na aprendizagem dos colaboradores melhora a retenção e o desenvolvimento de competências. As listas de leitura automatizadas eliminam o ónus da curadoria dos RH, mantendo os conteúdos actualizados e relevantes.
O que pode fazer com os dados das comunicações internas
A RSS.app fornece as ferramentas de que necessita para limpar, traduzir e dimensionar as suas comunicações internas.
Filtros avançados
Filtre por palavras-chave ou padrões específicos para garantir que a sua equipa só vê as menções que interessam.
Sem duplicados
Remova automaticamente entradas duplicadas para que a sua equipa veja apenas menções únicas.
Tradução global
Traduzir automaticamente o sentimento da marca e as actualizações em língua estrangeira para mais de 40 idiomas.
Pacotes de ração
Junte os feeds do Reddit, Google News e Review num único feed.
Formatos prontos para desenvolvedores
Exporte os seus dados exatamente como precisa deles: RSS/XML, JSON ou CSV.
Webhooks e automatização
Ligue os feeds a qualquer sistema que suporte webhooks ou accionadores RSS.
Fornecer actualizações em qualquer lugar onde a sua equipa trabalhe
Um feed. Qualquer destino.
O RSS é um formato XML normalizado suportado por milhares de aplicações. Qualquer sistema que aceite RSS pode consumir os seus feeds de comunicações internas, mantendo os dados portáteis e independentes do fornecedor.
Perguntas mais frequentes
A RSS.app gera um feed RSS a partir das contas de redes sociais, do blogue ou de qualquer fonte da Web da sua empresa. Em seguida, é possível adicionar o URL do feed ao bot de RSS integrado do Slack ou conectá-lo via Zapier para publicar atualizações automaticamente em qualquer canal.
Sim. Os Pacotes de feeds permitem-lhe juntar feeds de várias fontes - blogues regionais, páginas de departamento, contas sociais - num único feed unificado. Isto dá à sua equipa um URL para todas as notícias da empresa.
Sim. O RSS.app pode gerar feeds de plataformas de avaliação como Trustpilot, G2 e Capterra. Encaminhe esses feeds para o Slack, Discord ou incorpore-os como widgets na sua intranet.
Sim. Você pode conectar feeds RSS ao Microsoft Teams usando webhooks ou por meio de integrações Zapier/Make. RSS.app gera o feed; sua ferramenta de automação o entrega ao Teams.
Sim. Crie feeds de blogues educativos, publicações do sector e boletins informativos. Encaminhe-os para canais do Slack, incorpore-os como widgets no seu portal de RH ou sincronize-os com o seu LMS através do Zapier.
A frequência de atualização dos feeds depende do seu plano. Os feeds são actualizados a cada 15-60 minutos. Cada atualização verifica se há novos conteúdos na fonte e adiciona quaisquer novos itens ao feed.
Sim. A RSS.app fornece widgets incorporáveis - murais de notícias, visualizações de listas, tickers e carrosséis - que pode adicionar a qualquer página da intranet com um simples snippet HTML.
A RSS.app processa conteúdos publicamente disponíveis e fornece-os através de feeds RSS/XML padrão. Nenhum dado interno da empresa passa pelo RSS.app. Os feeds são só de leitura e podem ser protegidos através da sua autenticação existente.
O que é a RSS.app?
A RSS.app converte páginas Web, perfis de redes sociais e fontes online em feeds RSS estruturados. Estes feeds são actualizados de acordo com um calendário (a cada 15-60 minutos, dependendo do seu plano) e podem ser consumidos por qualquer sistema compatível com RSS.
- Formato XML normalizado compatível com milhares de ferramentas
- Atualização programada a cada 15-60 minutos, dependendo do plano
- Funciona com Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualquer leitor de RSS
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