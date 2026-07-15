TikTok to Telegram Bot: Partilha automática de vídeos instantaneamente
Publique automaticamente novos vídeos do TikTok no seu canal, grupo ou tópico do Telegram. Monitore qualquer perfil ou hashtag do TikTok - e compartilhe atualizações em tempo real. Não é necessário codificar.
Integração com o TikTok
Crie um feed RSS a partir de qualquer perfil, hashtag ou consulta de pesquisa do TikTok.
Enviar automaticamente para o Telegrama
Cada novo vídeo é enviado automaticamente para o seu canal, grupo ou tópico do Telegram.
Por que escolher o TikTok to Telegram Bot?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca um vídeo. O seu bot monitoriza o TikTok 24 horas por dia e publica novos conteúdos no Telegram automaticamente.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do TikTok para o Telegram
Ligar o TikTok1
Introduza o URL ou hashtag de qualquer perfil do TikTok. Criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o Telegrama2
Adicione nosso bot ao seu canal, grupo ou tópico do Telegram com um clique. Não são necessários tokens.
Desfrutar da automatização3
Novos vídeos aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação conforme necessário.
Integração TikTok + Telegram
A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente vídeos do TikTok no Telegram. Com a confiança de criadores, comunidades e equipas de marketing em todo o mundo.
Recursos poderosos para automação do TikTok para o Telegram
Tudo o que é necessário para automatizar a partilha de vídeos entre o TikTok e o Telegram.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos vídeos são publicados no Telegram segundos após serem detectados.
Filtros de palavras-chave inteligentes
Inclua ou exclua vídeos por palavra-chave, hashtag ou legenda. Partilhe apenas o que interessa ao seu público.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como os vídeos aparecem no Telegram. Adicione texto personalizado, miniaturas, botões e formatação avançada.
Suporte multi-canal
Envie vídeos para vários canais, grupos ou tópicos do Telegram a partir de um único feed.
Ver TikTok to Telegram em ação
Quem usa o bot do TikTok para o Telegram?
Criadores do TikTok
Partilhe automaticamente os seus vídeos com os fãs no Telegram. Aumente seu público em todas as plataformas sem esforço.
Comunidades de tendências e memes
Mantenha seu grupo do Telegram atualizado com conteúdo viral do TikTok, tendências e entretenimento automaticamente.
Marcas e equipas de marketing
Monitorizar parcerias com influenciadores, conteúdos da concorrência e vídeos de tendências. Partilhar actualizações nos canais da equipa.
Perguntas frequentes: Bot do TikTok para o Telegram
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