Bots
TikTok to Telegram Bot
Bot de automatização

TikTok to Telegram Bot: Partilha automática de vídeos instantaneamente

Publique automaticamente novos vídeos do TikTok no seu canal, grupo ou tópico do Telegram. Monitore qualquer perfil ou hashtag do TikTok - e compartilhe atualizações em tempo real. Não é necessário codificar.

Integração com o TikTok

Crie um feed RSS a partir de qualquer perfil, hashtag ou consulta de pesquisa do TikTok.

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Enviar automaticamente para o Telegrama

Cada novo vídeo é enviado automaticamente para o seu canal, grupo ou tópico do Telegram.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o TikTok to Telegram Bot?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca um vídeo. O seu bot monitoriza o TikTok 24 horas por dia e publica novos conteúdos no Telegram automaticamente.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do TikTok para o Telegram

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Ligar o TikTok

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Introduza o URL ou hashtag de qualquer perfil do TikTok. Criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Telegrama

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Adicione nosso bot ao seu canal, grupo ou tópico do Telegram com um clique. Não são necessários tokens.

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Desfrutar da automatização

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Novos vídeos aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação conforme necessário.

Crie seu bot agora →
Integração TikTok + Telegram

A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente vídeos do TikTok no Telegram. Com a confiança de criadores, comunidades e equipas de marketing em todo o mundo.

Recursos poderosos para automação do TikTok para o Telegram

Tudo o que é necessário para automatizar a partilha de vídeos entre o TikTok e o Telegram.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos vídeos são publicados no Telegram segundos após serem detectados.

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Filtros de palavras-chave inteligentes

Inclua ou exclua vídeos por palavra-chave, hashtag ou legenda. Partilhe apenas o que interessa ao seu público.

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Formatação personalizada de mensagens

Controle como os vídeos aparecem no Telegram. Adicione texto personalizado, miniaturas, botões e formatação avançada.

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Suporte multi-canal

Envie vídeos para vários canais, grupos ou tópicos do Telegram a partir de um único feed.

Ver TikTok to Telegram em ação

Novo vídeo carregado
Novo vídeo carregado
Automatizado
Partilhado no Telegram instantaneamente
Partilhado no Telegram instantaneamente

Quem usa o bot do TikTok para o Telegram?

Criadores do TikTok
Criadores do TikTok

Partilhe automaticamente os seus vídeos com os fãs no Telegram. Aumente seu público em todas as plataformas sem esforço.

Comunidades de tendências e memes
Comunidades de tendências e memes

Mantenha seu grupo do Telegram atualizado com conteúdo viral do TikTok, tendências e entretenimento automaticamente.

Marcas e equipas de marketing
Marcas e equipas de marketing

Monitorizar parcerias com influenciadores, conteúdos da concorrência e vídeos de tendências. Partilhar actualizações nos canais da equipa.

Perguntas frequentes: Bot do TikTok para o Telegram

Como faço para conectar o TikTok ao Telegram?
Basta introduzir qualquer URL de perfil do TikTok ou hashtag. O RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Depois, adicione o nosso bot do Telegram ao seu canal com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.
O bot do TikTok para o Telegram é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos Premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot procura novos vídeos?
O nosso bot verifica se há novos vídeos a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo vídeo é detectado, ele é postado no seu canal do Telegram em segundos.
Posso filtrar os vídeos que são publicados no Telegram?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir vídeos com base em legendas, hashtags ou som. Também pode filtrar por métricas de envolvimento.
Posso personalizar a forma como os vídeos aparecem no Telegram?
Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo o título, a miniatura, a legenda e os links. Adicione texto personalizado antes ou depois de cada vídeo. Ativar ou desativar as incorporações avançadas.
Funciona com perfis e hashtags do TikTok?
Sim, o nosso bot suporta perfis TikTok e feeds de hashtag. Acompanhe criadores, marcas ou tópicos de tendências automaticamente.
Mais integrações

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Explore outras opções de automatização poderosas para o seu fluxo de trabalho

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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível