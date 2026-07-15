Pipeline automatizado de informações sobre ameaças
Filtre divulgações brutas de vulnerabilidades, sinais de pesquisadores e avisos de fornecedores em alertas priorizados encaminhados para os responsáveis certos. Reduza a fadiga de alertas e diminua o tempo médio de resposta em todo o seu SOC.
- Filtre as divulgações CVE e as actualizações NVD por palavra-chave para que a sua equipa veja apenas o que afecta a sua pilha
- Encaminhar informações sobre ameaças para o Slack, Discord, Telegram, widgets SOC ou diretamente para webhooks SIEM/SOAR
- Transmita feeds JSON ou XML estruturados para o Zapier, Make ou n8n para acionar fluxos de trabalho de triagem automatizados
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Como funciona
RSS.app situa-se entre as suas fontes e destinos, convertendo qualquer conteúdo da Web em feeds de dados estruturados.
Fontes
Destinos
Como as equipas SOC automatizam a informação sobre ameaças
Alertas de vulnerabilidade e CVE de alta prioridade
Elimine o ruído filtrando tudo o que é irrelevante para que os respondentes vejam apenas as vulnerabilidades que afectam a sua pilha de tecnologia específica. Automatizar a distribuição de CVEs reduz o MTTR de horas para minutos e mantém os analistas concentrados na correção em vez da triagem.
Funciona com
Boletins NVD e do fornecedor → Slack
Bases de dados CVE → Filtros RSS.app → Slack. Encaminha imediatamente apenas as divulgações de vulnerabilidades relevantes para o canal de triagem da sua equipa de segurança.
Pesquisa de dia zero → Painel de controlo SOC
Blogs/LinkedIn do pesquisador → Deduplicar → Widget HTML. Apresenta um feed de atualização em tempo real de explorações "selvagens" emergentes diretamente no seu monitor SOC interno.
Sinais do ator de ameaça → Webhook de automatização
Monitorização/Fóruns da Dark Web → RSS.app → Zapier/Webhooks. Envie inteligência bruta sobre ameaças para sua plataforma SOAR para acionar automações.
Avisos de correções → Resumo semanal de informações
Páginas de segurança do fornecedor → Agregar → Enviar por e-mail. Combine uma semana de anúncios de segurança de fornecedores num resumo estruturado para as partes interessadas.
Perspetiva estratégica
A janela entre a divulgação do CVE e a exploração ativa está a diminuir. A distribuição filtrada por palavras-chave garante que a sua equipa apenas responde às vulnerabilidades que afectam a sua pilha - eliminando o cansaço dos alertas e acelerando a correção.
Sinais de informações sobre ameaças e investigadores
Os investigadores de segurança publicam frequentemente descobertas no LinkedIn e em blogues de nicho dias antes dos boletins oficiais do CERT ou dos fornecedores. Automatizar esse fluxo de alerta antecipado reduz o MTTR ao revelar as ameaças enquanto elas ainda estão sendo divulgadas, e não depois que o invasor já seguiu em frente.
Funciona com
Investigador LinkedIn → Widget do mural SOC
LinkedIn → RSS.app → Widget HTML/JS. Exibe um "Threat Wall" ao vivo nos monitores SOC com informações de analistas de primeira linha.
Blogues de investigação de ameaças → Canal Slack
Blogs da CrowdStrike/Mandiant → RSS.app → Slack. Encaminha novas pesquisas de APT diretamente para o seu canal de caça a ameaças para triagem.
Análise de Malware → Discord Bot
Blogs de segurança → RSS.app → Discord. Sincroniza as análises técnicas de malware diretamente no seu espaço de trabalho de resposta a incidentes.
Caça às ameaças do Subreddit → SIEM Webhook
r/netsec → RSS.app → Webhooks. Envie sinais da comunidade diretamente para seu SIEM ou SOAR para correlação com a telemetria interna.
Perspetiva estratégica
Os canais de pesquisadores geram 10 vezes o volume de avisos oficiais, mas apenas uma fração é acionável para uma determinada pilha. A distribuição filtrada por palavras-chave transforma essa mangueira de incêndio em uma fila de alto sinal que seus analistas de SOC podem fazer a triagem em segundos, não em horas.
Avisos de segurança para infra-estruturas e nuvem
Os patches de nuvem e de infraestrutura não podem esperar por um ciclo de revisão semanal - a distribuição fora do prazo é o que faz com que os avisos do fornecedor se transformem em incidentes. Automatize a transferência do boletim do fornecedor para a fila de patches, para que a sua equipa de DevOps veja os alertas necessários poucos minutos após a publicação.
Funciona com
Boletins AWS/GCP/Azure → Slack
Boletins de segurança na nuvem → RSS.app → Slack. Notifique o DevOps no momento em que uma ação necessária for publicada pelo AWS, GCP ou Azure.
Infra-estruturas críticas → Alerta Telegrama
Cisco/VMware/Microsoft → Filtro "Crítico" → Telegrama. Alertas móveis urgentes para o seu SRE de plantão quando um patch de alta gravidade cai.
Avisos do fornecedor → Jira via Zapier
Páginas de aviso → RSS.app → Zapier/Webhooks. Cria automaticamente um ticket de correção no Jira para cada consultoria correspondente.
Anúncios de segurança → Resumo semanal por e-mail
Páginas de fornecedores → Agregar → E-mail. Combine todos os avisos de infraestrutura num resumo estruturado para a revisão semanal do SecOps.
Perspetiva estratégica
As vulnerabilidades da infraestrutura de nuvem podem afetar milhares de organizações simultaneamente. Automatizar a distribuição de consultoria de fornecedores garante que o DevOps veja os patches necessários antes que eles se tornem incidentes ativos.
Sinais da comunidade e acompanhamento de recompensas por bugs
As discussões de dia zero e as divulgações de prémios por bugs surgem frequentemente nos fóruns dias antes de chegarem aos canais principais. A automatização da captura de sinais da comunidade dá à sua equipa um sistema de alerta de perímetro exterior que funciona enquanto o SOC dorme.
Funciona com
Divulgações do HackerOne → Slack
Plataformas de recompensa de bugs → RSS.app → Slack. Encaminha as vulnerabilidades recém-divulgadas para o seu canal threat-intel para revisão.
Publicações de investigadores → Telegrama
Blogs de segurança de nicho → RSS.app → Telegram. Alertas móveis quando investigadores de renome publicam novas descobertas ou documentos técnicos.
Feeds de discussão sobre exploits → Discord
Fóruns/Reddit → RSS.app → Discord. Agrega conversas ativas sobre exploits em um espaço de trabalho centralizado de caça a ameaças.
Comunidade → Webhook JSON
Comunidade de segurança → RSS.app → Webhooks. Envie informações brutas para o seu SIEM para correlação com telemetria interna e regras de alerta.
Perspetiva estratégica
As plataformas de prémios de bugs e os investigadores independentes revelam frequentemente informações de dia zero antes de estas chegarem aos principais feeds de segurança. A automatização da captura de sinais da comunidade alarga a sua cobertura de alerta precoce para além do que os feeds pagos podem oferecer.
Ferramentas de inteligência de segurança
A RSS.app fornece a infraestrutura para agregar, filtrar e distribuir dados de ameaças pela sua equipa de segurança.
Filtros avançados
Filtre os feeds por nível de gravidade, identificador CVE, nome do fornecedor ou padrões de palavras-chave personalizados para apresentar apenas avisos acionáveis para a sua pilha tecnológica.
Sem duplicados
Remover automaticamente avisos duplicados quando a mesma vulnerabilidade aparece em várias bases de dados, boletins de fornecedores ou agências de notícias.
Tradução global
Traduzir relatórios de ameaças internacionais, avisos CERT estrangeiros e publicações de investigadores não ingleses em mais de 40 idiomas para equipas SOC globais.
Pacotes de ração
Combine feeds de várias bases de dados de vulnerabilidades, blogues de segurança de fornecedores e fontes de investigadores num fluxo unificado de informações por categoria de ameaça.
Formatos prontos para desenvolvedores
Exporte dados de ameaças em JSON ou XML para ingestão direta por plataformas SIEM, dashboards personalizados ou pipelines de triagem automatizados.
Webhooks e automatização
Accione automaticamente os tickets do Jira, os incidentes do PagerDuty ou os fluxos de trabalho personalizados quando novas vulnerabilidades de elevada gravidade corresponderem aos seus critérios de filtragem.
Envie alertas de segurança em qualquer lugar
Um feed RSS. Qualquer fluxo de trabalho SOC.
Os feeds RSS integram-se nativamente com o Slack, Discord, Microsoft Teams e qualquer ferramenta que aceite RSS ou webhooks. Ligue os seus feeds de informações sobre ameaças a plataformas SIEM, sistemas de emissão de bilhetes como o Jira ou o ServiceNow e ferramentas de automatização como o Zapier ou o Make para criar fluxos de trabalho de segurança completos sem integrações personalizadas.
Perguntas mais frequentes
A RSS.app gera feeds RSS a partir de bases de dados de vulnerabilidades e páginas de avisos de segurança de fornecedores. Verifica se há novos conteúdos a cada 15 a 60 minutos e adiciona quaisquer novas divulgações ao seu feed. Em seguida, é possível encaminhar esse feed para o Slack, e-mail, Discord ou qualquer ferramenta compatível com RSS para triagem imediata.
A RSS.app pode gerar feeds a partir de qualquer página de aviso de segurança acessível ao público, incluindo NVD, MITRE CVE, boletins específicos de fornecedores da Microsoft, Cisco, VMware, AWS e Google Cloud, bem como blogues de investigadores independentes e fóruns comunitários como o r/netsec.
Sim. Use os Filtros avançados para definir regras de palavras-chave que correspondam a rótulos de gravidade como "Crítico" ou "Alto", identificadores CVE específicos, nomes de fornecedores ou termos de tecnologia. Apenas os itens correspondentes aparecerão no seu feed, reduzindo o ruído para a sua equipa de segurança.
Sim. Os pacotes de feeds permitem-lhe juntar feeds de bases de dados de vulnerabilidades, avisos de fornecedores, blogues de investigadores e fóruns da comunidade num único feed unificado. Isto dá à sua equipa SOC um URL para toda a informação sobre ameaças.
O RSS.app exporta feeds nos formatos JSON e XML que podem ser consumidos diretamente pelas plataformas SIEM. Você também pode usar webhooks ou ferramentas de automação como Zapier e Make para enviar dados de feed para o Splunk, Elastic ou qualquer sistema que aceite entrada estruturada.
A frequência de atualização dos feeds depende do seu plano. Os feeds são actualizados a cada 15 a 60 minutos. Cada atualização verifica se há novos conteúdos na fonte e adiciona automaticamente quaisquer novos itens ao feed, garantindo que a sua equipa vê as divulgações poucos minutos após a publicação.
Sim. O RSS.app pode gerar feeds de plataformas de recompensa de bugs, blogs de pesquisadores, comunidades do Reddit e publicações de segurança independentes. Esses sinais da comunidade geralmente revelam informações de dia zero antes que elas cheguem aos principais feeds de segurança.
Todos os planos RSS.app suportam a geração de feeds e a filtragem básica. Recursos avançados como filtros de palavras-chave, pacotes de feeds, exportação JSON e integrações de webhook estão disponíveis nos planos Professional e Enterprise. Os planos Enterprise incluem taxas de atualização mais rápidas e suporte prioritário para equipas de segurança.
O que é a RSS.app?
A RSS.app converte páginas Web, perfis de redes sociais e fontes online em feeds RSS estruturados. Estes feeds são actualizados de acordo com um calendário (a cada 15-60 minutos, dependendo do seu plano) e podem ser consumidos por qualquer sistema compatível com RSS.
- Formato XML normalizado compatível com milhares de ferramentas
- Atualização programada a cada 15-60 minutos, dependendo do plano
- Funciona com Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualquer leitor de RSS
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