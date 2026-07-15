Pipeline automatizado de informações sobre ameaças

Avisos de segurança para infra-estruturas e nuvem

Os patches de nuvem e de infraestrutura não podem esperar por um ciclo de revisão semanal - a distribuição fora do prazo é o que faz com que os avisos do fornecedor se transformem em incidentes. Automatize a transferência do boletim do fornecedor para a fila de patches, para que a sua equipa de DevOps veja os alertas necessários poucos minutos após a publicação.

Funciona com

Slack Slack Telegrama Telegrama Correio eletrónico Correio eletrónico Webhooks Webhooks Zapier Zapier Fazer Fazer

Boletins AWS/GCP/Azure → Slack Boletins de segurança na nuvem → RSS.app → Slack. Notifique o DevOps no momento em que uma ação necessária for publicada pelo AWS, GCP ou Azure. Website Website → RSS.app RSS.app → Slack Slack Configurar Infra-estruturas críticas → Alerta Telegrama Cisco/VMware/Microsoft → Filtro "Crítico" → Telegrama. Alertas móveis urgentes para o seu SRE de plantão quando um patch de alta gravidade cai. Website Website → RSS.app RSS.app → Telegram Telegram Configurar Avisos do fornecedor → Jira via Zapier Páginas de aviso → RSS.app → Zapier/Webhooks. Cria automaticamente um ticket de correção no Jira para cada consultoria correspondente. Website Website → RSS.app RSS.app → Webhooks Webhooks Configurar Anúncios de segurança → Resumo semanal por e-mail Páginas de fornecedores → Agregar → E-mail. Combine todos os avisos de infraestrutura num resumo estruturado para a revisão semanal do SecOps. Website Website → RSS.app RSS.app → Email Email Configurar