Bot do TikTok para e-mail: receba vídeos na sua caixa de entrada
Receba novos vídeos do TikTok diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Monitorize qualquer perfil ou hashtag do TikTok - e receba alertas por e-mail em tempo real. Não é necessário codificar.
Integração com o TikTok
Crie um feed RSS a partir de qualquer perfil, hashtag ou consulta de pesquisa do TikTok.
Envio automático para o correio eletrónico
Cada novo vídeo é automaticamente entregue na sua caixa de correio eletrónico ou no seu resumo.
Por que escolher o TikTok to Email Bot?
Alertas automáticos 24/7
Nunca perca um vídeo. Receba notificações por correio eletrónico de novos carregamentos dos criadores de que mais gosta.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do TikTok para e-mail
Ligar o TikTok1
Introduza o URL ou hashtag de qualquer perfil do TikTok. Criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o e-mail2
Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.
Desfrutar da automatização3
Os novos vídeos chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do e-mail.
TikTok + Integração de e-mail
A maneira mais fácil de receber alertas do TikTok na sua caixa de entrada. Perfeito para acompanhar criadores, tendências e conteúdo da concorrência.
Funcionalidades poderosas para a automatização do TikTok para e-mail
Tudo o que precisa para automatizar alertas de vídeo diretamente para o seu e-mail.
Modo instantâneo ou Digest
Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.
Filtros inteligentes de palavras-chave
Inclua ou exclua vídeos por palavra-chave, hashtag ou legenda. Receber apenas o conteúdo mais relevante.
Modelos de correio eletrónico personalizados
Controle a forma como os vídeos aparecem nos e-mails. Inclua miniaturas, links e descrições formatadas.
Vários endereços de correio eletrónico
Envie alertas de vídeo para vários endereços de correio eletrónico ou listas de distribuição a partir de um único feed.
Ver o TikTok to Email em ação
Quem usa o bot do TikTok para e-mail?
Observadores de tendências e profissionais de marketing
Acompanhe as tendências virais e o conteúdo da concorrência sem ter de iniciar sessão no TikTok. Mantenha-se informado por correio eletrónico.
Gestores de marcas e influenciadores
Monitorizar parcerias de influenciadores e embaixadores de marcas. Receba alertas instantâneos para novas colaborações.
Investigadores de conteúdos
Acompanhe os criadores, as tendências e o conteúdo viral. Arquive vídeos importantes no seu correio eletrónico para análise.
Perguntas mais frequentes: Bot do TikTok para e-mail
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