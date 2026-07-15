Bots
TikTok to Email Bot
Bot de automatização

Bot do TikTok para e-mail: receba vídeos na sua caixa de entrada

Receba novos vídeos do TikTok diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Monitorize qualquer perfil ou hashtag do TikTok - e receba alertas por e-mail em tempo real. Não é necessário codificar.

Integração com o TikTok

Crie um feed RSS a partir de qualquer perfil, hashtag ou consulta de pesquisa do TikTok.

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Envio automático para o correio eletrónico

Cada novo vídeo é automaticamente entregue na sua caixa de correio eletrónico ou no seu resumo.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o TikTok to Email Bot?

Alertas automáticos 24/7
Alertas automáticos 24/7

Nunca perca um vídeo. Receba notificações por correio eletrónico de novos carregamentos dos criadores de que mais gosta.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do TikTok para e-mail

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Ligar o TikTok

1

Introduza o URL ou hashtag de qualquer perfil do TikTok. Criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o e-mail

2

Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.

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Desfrutar da automatização

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Os novos vídeos chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do e-mail.

Crie seu bot agora →
TikTok + Integração de e-mail

A maneira mais fácil de receber alertas do TikTok na sua caixa de entrada. Perfeito para acompanhar criadores, tendências e conteúdo da concorrência.

Funcionalidades poderosas para a automatização do TikTok para e-mail

Tudo o que precisa para automatizar alertas de vídeo diretamente para o seu e-mail.

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Modo instantâneo ou Digest

Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.

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Filtros inteligentes de palavras-chave

Inclua ou exclua vídeos por palavra-chave, hashtag ou legenda. Receber apenas o conteúdo mais relevante.

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Modelos de correio eletrónico personalizados

Controle a forma como os vídeos aparecem nos e-mails. Inclua miniaturas, links e descrições formatadas.

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Vários endereços de correio eletrónico

Envie alertas de vídeo para vários endereços de correio eletrónico ou listas de distribuição a partir de um único feed.

Ver o TikTok to Email em ação

Novo vídeo carregado
Novo vídeo carregado
Automatizado
Entregue na caixa de entrada instantaneamente
Entregue na caixa de entrada instantaneamente

Quem usa o bot do TikTok para e-mail?

Observadores de tendências e profissionais de marketing
Observadores de tendências e profissionais de marketing

Acompanhe as tendências virais e o conteúdo da concorrência sem ter de iniciar sessão no TikTok. Mantenha-se informado por correio eletrónico.

Gestores de marcas e influenciadores
Gestores de marcas e influenciadores

Monitorizar parcerias de influenciadores e embaixadores de marcas. Receba alertas instantâneos para novas colaborações.

Investigadores de conteúdos
Investigadores de conteúdos

Acompanhe os criadores, as tendências e o conteúdo viral. Arquive vídeos importantes no seu correio eletrónico para análise.

Perguntas mais frequentes: Bot do TikTok para e-mail

Como posso ligar o TikTok ao e-mail?
Basta introduzir qualquer URL de perfil do TikTok ou hashtag. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, introduza o seu endereço de e-mail e escolha a sua preferência de entrega. A configuração demora cerca de 2 minutos.
O bot TikTok to Email é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação de email. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, modelos personalizados e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot procura novos vídeos?
O nosso bot verifica a existência de novos vídeos a cada 15 minutos em todos os planos. Pode receber e-mails instantâneos ou resumos consolidados de acordo com a sua preferência.
Posso filtrar os vídeos que são enviados para o meu correio eletrónico?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir vídeos com base em legendas, hashtags ou som. Também pode filtrar por métricas de envolvimento.
Posso receber um resumo diário ou semanal em vez de mensagens de correio eletrónico instantâneas?
Sim! Escolha entre alertas instantâneos por e-mail, resumos diários ou resumos semanais. Os e-mails de resumo consolidam todos os novos vídeos num único e-mail fácil de ler.
Funciona com perfis e hashtags do TikTok?
Sim, o nosso bot suporta perfis TikTok e feeds de hashtag. Acompanhe criadores, marcas ou tópicos de tendências automaticamente.
Mais integrações

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Explore outras opções de automatização poderosas para o seu fluxo de trabalho

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TikTok to Bot de correio eletrónico
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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível