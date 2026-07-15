Incorporar feeds de redes sociais e mural de notícias em qualquer site
Mantenha o seu sítio Web e os expositores físicos actualizados sem actualizações manuais. A RSS.app agrega automaticamente conteúdos de notícias e redes sociais em widgets de sincronização automática. Crie autoridade, melhore o SEO com conteúdo atualizado e aumente o envolvimento com manutenção zero.
- Agregar conteúdos do LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok e fontes de notícias num único feed
- Os widgets são actualizados automaticamente para que o seu site apresente sempre as últimas mensagens sem actualizações manuais
- Incorporação em qualquer plataforma com uma única linha de código - sem necessidade de manutenção contínua
1M+
Feeds RSS activos
100M+
Artigos processados
15 min
Frequência de atualização
99.9%
Fiabilidade do tempo de atividade
Como funciona
RSS.app situa-se entre as suas fontes e destinos, convertendo qualquer conteúdo da Web em feeds de dados estruturados.
Fontes
Destinos
Como as equipas automatizam a agregação e apresentação de conteúdos
Muros sociais multicanais unificados
Não deixe que o seu melhor conteúdo fique enterrado nos feeds das redes sociais. Agregue publicações do LinkedIn, Instagram, Youtube, Facebook e TikTok num único mural de redes sociais incorporado diretamente no seu site. Isto cria um hub centralizado que mostra a atividade da marca e mantém os visitantes envolvidos durante mais tempo.
Funciona com
Página do LinkedIn → Widget de mural
Mostrar automaticamente as actualizações da empresa e as publicações de liderança de pensamento na sua página "Sobre nós".
Feed multiplataforma → Pacote de feeds
Junte as suas actualizações empresariais do LinkedIn, imagens do Instagram e tutoriais do Youtube numa única grelha.
Pesquisa de hashtag → Mural de conteúdos
Agregue publicações públicas do LinkedIn e do Reddit utilizando hashtags específicas da marca para mostrar o envolvimento da comunidade.
Feed social → API .JSON
Para os programadores que pretendem extrair dados sociais agregados para uma aplicação móvel personalizada.
Perspetiva estratégica
Um mural de redes sociais unificado transforma a atividade dispersa das redes sociais numa única apresentação, sempre atual, no seu sítio Web. Os visitantes vêem que a sua marca está ativa em todo o lado sem saírem do seu sítio Web.
Atualização automática das galerias de imprensa e notícias
Crie autoridade imediata para a marca agregando menções nos media e artigos de notícias. Apresente-os automaticamente em galerias profissionais que são actualizadas no momento em que é publicada uma nova história.
Funciona com
Menções por palavra-chave → Mural de notícias
Apresenta automaticamente os últimos artigos de notícias que mencionam a sua marca num elegante esquema de cartão.
RSS de blogs de nicho → Widget de lista
Agregue blogues de especialistas do sector numa lista de "Leitura recomendada" no seu sítio.
Feed de comunicados de imprensa → Widget de revista
Transforme os anúncios estáticos de relações públicas numa redação visual.
Feed de notícias filtrado → Webhook
Envie menções de notícias agregadas para o backend do seu site para acionar notificações personalizadas.
Perspetiva estratégica
Uma galeria de notícias profissional no seu sítio Web transmite credibilidade aos visitantes e investidores. A atualização automática significa que a sua sala de notícias nunca fica desatualizada.
Indicadores de sectores e tendências
Adicione uma sensação de atividade constante às suas propriedades digitais. Agregue dados de alta frequência, como mudanças no mercado ou notícias de última hora, em tickers para cabeçalhos, rodapés ou barras laterais.
Funciona com
Notícias de última hora → Ticker de cabeçalho
Uma marquise de deslocação para o cabeçalho do seu sítio Web que apresenta as últimas notícias do sector.
Topic Search → Ticker da barra lateral
Mantenha os visitantes informados com um ticker específico de um nicho (por exemplo, "Tendências de IA") na barra lateral do seu sítio.
Alimentação multi-fonte → Pacote de alimentação
Junte 5 fontes de notícias diferentes num fluxo de ticker unificado e sem duplicações.
Live Ticker → Iframe Embed
Copie e cole uma única linha de código para adicionar um ticker de notícias ao vivo ao WordPress, Wix ou Shopify.
Perspetiva estratégica
Um ticker de notícias em direto indica que o seu site está ligado aos últimos acontecimentos no seu sector. Aumenta o tempo na página e posiciona a sua marca como um recurso de referência.
Sinalética digital automatizada e ecrãs de escritório
Traga o seu conteúdo digital para o mundo físico. Agregue notícias da empresa, redes sociais e actualizações do sector em feeds especializados concebidos para monitores de escritório, ecrãs de eventos e ecrãs de átrio.
Funciona com
Empresa LinkedIn → Ecrã do escritório
Aumente o envolvimento dos funcionários apresentando os últimos marcos empresariais do LinkedIn no átrio.
RSS do sector → Quadro de avisos digital
Mantenha a equipa informada com um feed rotativo de notícias do sector nos monitores da sala de descanso.
LinkedIn Jobs → Ecrã de recrutamento
Apresentar automaticamente as vagas em aberto em ecrãs digitais em feiras de carreiras ou entradas de escritórios.
Feed de sinalização → Webhook/XML
Ligue o seu feed agregado a software de sinalização profissional como o Enplug, Raydiant ou ScreenCloud.
Perspetiva estratégica
A sinalização digital alimentada por feeds RSS cria um sistema de visualização de informações sem manutenção. Uma vez ligados, os ecrãs mantêm-se actualizados sem que seja necessário atualizar manualmente o conteúdo.
Mural de redes sociais para eventos
Crie um centro de conteúdo dinâmico para conferências, lançamentos de produtos ou webinars. A RSS.app agrega actualizações em direto de oradores, hashtags de redes sociais e cobertura noticiosa num único ecrã de alta energia para os participantes.
Funciona com
Altifalante LinkedIn/X → Parede do evento
Agregue as mensagens dos oradores principais e dos membros dos painéis para realçar as ideias do evento e os anúncios oficiais.
Hashtag de evento → Widget de parede
Mostre as reacções dos participantes e as publicações sociais do evento para promover o envolvimento da comunidade.
Cobertura dos media → Widget da revista
Agregar e apresentar automaticamente artigos noticiosos e menções à imprensa sobre o evento à medida que vão surgindo.
Feed de eventos → Sinalética digital
Envie o conteúdo agregado do evento para monitores de átrio, ecrãs de palco ou aplicações móveis personalizadas para conferências.
Perspetiva estratégica
Os muros sociais dos eventos criam envolvimento e FOMO em tempo real. Os participantes vêem as suas mensagens no grande ecrã, aumentando a partilha social e alargando o alcance do seu evento para além do local.
Ferramentas para agregação e visualização de conteúdos
RSS.app fornece a infraestrutura para agregar, filtrar e apresentar conteúdos de qualquer fonte.
Filtros avançados
Inclua ou exclua conteúdo por palavra-chave, fonte ou idioma para manter os seus murais e tickers relevantes.
Sem duplicados
A desduplicação automática garante que o mesmo post nunca aparece duas vezes, mesmo quando agregado a partir de várias fontes.
Widgets de atualização automática
Os widgets procuram novos conteúdos de forma programada, para que os seus ecrãs mostrem sempre as últimas mensagens sem ter de recarregar a página.
Pacotes de ração
Combine LinkedIn, Instagram, YouTube, notícias e quaisquer outros feeds num único fluxo unificado.
Incorporações responsivas
Os widgets adaptam-se a qualquer tamanho de ecrã, desde browsers móveis a ecrãs de sinalização digital de ecrã panorâmico.
Tradução global
Traduzir automaticamente conteúdos agregados em mais de 40 idiomas para públicos internacionais.
Apresentar conteúdos em qualquer lugar
Um feed RSS. Qualquer ecrã.
RSS é um formato de dados universal suportado por todos os principais CMS, plataformas de widgets e sistemas de sinalização digital. Depois de criar um feed no RSS.app, você pode incorporá-lo como um widget de parede, ticker ou lista no WordPress, Wix, Shopify ou Squarespace - ou conectá-lo diretamente ao software de sinalização como Enplug, Raydiant e ScreenCloud. O mesmo feed funciona em todo o lado, pelo que pode configurá-lo uma vez e apresentá-lo em todas as superfícies que precisar.
Perguntas mais frequentes
RSS.app gera um código incorporado (iframe ou snippet JavaScript) que pode ser colado no seu sítio Web. O widget vai buscar automaticamente os conteúdos mais recentes do seu feed RSS e apresenta-os no estilo que escolher - mural, revista, lista, ticker ou carrossel. As actualizações de conteúdos ocorrem de acordo com um calendário, sem qualquer ação da sua parte.
A RSS.app pode gerar feeds de páginas de empresas do LinkedIn, perfis do Instagram, canais e listas de reprodução do YouTube, páginas do Facebook, perfis do TikTok, Reddit e muito mais. Estes feeds podem depois ser combinados e apresentados em qualquer formato de widget.
Sim. Cada tipo de widget oferece opções de personalização, incluindo cores, fontes, densidade do layout, número de itens exibidos e a exibição de imagens ou descrições. Pode fazer corresponder o widget às diretrizes da sua marca sem escrever CSS.
Os widgets procuram novos conteúdos com base no intervalo de atualização do seu plano, normalmente a cada 15-60 minutos. Quando aparecem novos itens no feed RSS subjacente, o widget é atualizado automaticamente no seu site.
Sim. Os widgets RSS.app funcionam em qualquer plataforma que suporte incorporações HTML ou iframes. Isso inclui WordPress, Wix, Shopify, Squarespace, Webflow, Weebly e sites HTML personalizados. Cada widget fornece um código de incorporação de uma linha que pode ser colado no seu editor de páginas.
Sim. Use os Pacotes de feeds para mesclar feeds do LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook e outras fontes em um único feed unificado. Em seguida, exiba esse feed combinado em qualquer widget. A deduplicação garante que não haja publicações repetidas.
Sim. Os feeds RSS.app são compatíveis com software de sinalização digital como Enplug, Raydiant e ScreenCloud. Você pode usar o URL do feed RSS diretamente em plataformas que suportam RSS ou incorporar o widget por meio de um bloco iframe/HTML no seu monitor de sinalização.
As incorporações de widgets e a criação de feeds de redes sociais estão disponíveis em todos os planos pagos. A frequência de atualização e o número de feeds que pode criar dependem do seu nível de plano. Visite a página de preços para obter uma comparação detalhada dos recursos do plano.
O que é a RSS.app?
A RSS.app converte páginas Web, perfis de redes sociais e fontes online em feeds RSS estruturados. Estes feeds são actualizados de acordo com um calendário (a cada 15-60 minutos, dependendo do seu plano) e podem ser consumidos por qualquer sistema compatível com RSS.
- Formato XML normalizado compatível com milhares de ferramentas
- Atualização programada a cada 15-60 minutos, dependendo do plano
- Funciona com Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualquer leitor de RSS
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