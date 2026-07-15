RSS é um formato de dados universal suportado por todos os principais CMS, plataformas de widgets e sistemas de sinalização digital. Depois de criar um feed no RSS.app, você pode incorporá-lo como um widget de parede, ticker ou lista no WordPress, Wix, Shopify ou Squarespace - ou conectá-lo diretamente ao software de sinalização como Enplug, Raydiant e ScreenCloud. O mesmo feed funciona em todo o lado, pelo que pode configurá-lo uma vez e apresentá-lo em todas as superfícies que precisar.