Os feeds são actualizados a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectado um novo conteúdo, este é publicado nos seus canais em segundos.

Com que frequência são verificadas as actualizações dos feeds?

Sim! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir publicações. Filtre por hashtags, autores, tamanho do conteúdo e muito mais.

Posso filtrar o conteúdo que é publicado?

De forma alguma. A nossa interface visual torna a configuração simples. A maioria dos utilizadores cria o seu primeiro bot em menos de 2 minutos.

Preciso de ter conhecimentos de programação?

Absolutamente. Personalize títulos, descrições, imagens, cores e formatação para corresponder à sua marca.

Posso personalizar o aspeto das mensagens?

Que origens e destinos são suportados?

Como é que começo?

Registe-se, ligue a sua origem e destino e o seu bot começará a publicar automaticamente. A maior parte dos utilizadores está no ar em menos de 2 minutos.