Bot do Instagram para e-mail: receba publicações na sua caixa de entrada
Receba novas publicações do Instagram diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Monitorize qualquer perfil do Instagram e receba alertas por e-mail em tempo real. Não é necessário codificar.
Integração no Instagram
Criar um feed RSS a partir de qualquer perfil ou hashtag público do Instagram.
Envio automático para o correio eletrónico
Cada nova publicação é automaticamente entregue na sua caixa de correio eletrónico ou no seu resumo.
Porquê escolher o Instagram to Email Bot?
Alertas automáticos 24/7
Nunca perca uma publicação. Receba notificações por correio eletrónico sobre novos conteúdos das contas que mais lhe interessam.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o Instagram para o bot de e-mail
Ligar ao Instagram1
Introduza o URL de qualquer perfil público do Instagram ou hashtag. Criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o e-mail2
Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.
Desfrutar da automatização3
As novas mensagens chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do correio eletrónico.
Integração de Instagram + e-mail
A forma mais fácil de receber alertas do Instagram na sua caixa de entrada. Perfeito para monitorizar concorrentes, influenciadores e contas de marcas.
Funcionalidades poderosas para automatização do Instagram para e-mail
Tudo o que precisa para automatizar os alertas de publicação diretamente no seu e-mail.
Modo instantâneo ou Digest
Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.
Filtros inteligentes de palavras-chave
Inclua ou exclua publicações por palavra-chave, hashtag ou legenda. Receber apenas o conteúdo mais relevante.
Modelos de correio eletrónico personalizados
Controle a forma como as mensagens aparecem nos e-mails. Inclua imagens, legendas e texto formatado.
Vários endereços de correio eletrónico
Envie alertas de publicação para vários endereços de correio eletrónico ou listas de distribuição a partir de um único feed.
Ver Instagram para e-mail em ação
Quem usa o bot do Instagram para e-mail?
Profissionais de marketing
Acompanhe as contas dos concorrentes e a atividade dos influenciadores sem ter de iniciar sessão no Instagram. Mantenha-se informado por correio eletrónico.
Gestores de marcas
Monitorize os embaixadores da marca e as contas de parceria. Receba alertas instantâneos para novas colaborações.
Investigadores e analistas
Acompanhe os líderes do sector, as tendências e as campanhas. Arquive mensagens importantes no seu correio eletrónico para análise.
Perguntas frequentes: Bot do Instagram para e-mail
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