Como posso ligar o Instagram ao correio eletrónico? Basta introduzir qualquer URL de perfil público do Instagram ou hashtag. A RSS.app cria automaticamente um feed RSS. Em seguida, introduza o seu endereço de e-mail e escolha a sua preferência de entrega. A configuração demora cerca de 2 minutos.

O bot do Instagram para e-mail é gratuito? Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação de email. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, modelos personalizados e suporte prioritário.

Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens? O nosso bot verifica se há novas mensagens a cada 15 minutos em todos os planos. Pode receber e-mails instantâneos ou resumos consolidados de acordo com a sua preferência.

Posso filtrar as mensagens que são enviadas para o meu correio eletrónico? Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir publicações com base em legendas, hashtags ou tipo de conteúdo. Também é possível filtrar por tipo de media.

Posso receber um resumo diário ou semanal em vez de mensagens de correio eletrónico instantâneas? Sim! Escolha entre alertas instantâneos por e-mail, resumos diários ou resumos semanais. Os e-mails de resumo consolidam todas as novas mensagens num único e-mail fácil de ler.