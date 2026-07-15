Bots
Instagram to Email Bot
Bot de automatização

Bot do Instagram para e-mail: receba publicações na sua caixa de entrada

Receba novas publicações do Instagram diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Monitorize qualquer perfil do Instagram e receba alertas por e-mail em tempo real. Não é necessário codificar.

Integração no Instagram

Criar um feed RSS a partir de qualquer perfil ou hashtag público do Instagram.

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Envio automático para o correio eletrónico

Cada nova publicação é automaticamente entregue na sua caixa de correio eletrónico ou no seu resumo.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o Instagram to Email Bot?

Alertas automáticos 24/7
Alertas automáticos 24/7

Nunca perca uma publicação. Receba notificações por correio eletrónico sobre novos conteúdos das contas que mais lhe interessam.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o Instagram para o bot de e-mail

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Ligar ao Instagram

1

Introduza o URL de qualquer perfil público do Instagram ou hashtag. Criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o e-mail

2

Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.

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Desfrutar da automatização

3

As novas mensagens chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do correio eletrónico.

Crie seu bot agora →
Integração de Instagram + e-mail

A forma mais fácil de receber alertas do Instagram na sua caixa de entrada. Perfeito para monitorizar concorrentes, influenciadores e contas de marcas.

Funcionalidades poderosas para automatização do Instagram para e-mail

Tudo o que precisa para automatizar os alertas de publicação diretamente no seu e-mail.

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Modo instantâneo ou Digest

Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.

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Filtros inteligentes de palavras-chave

Inclua ou exclua publicações por palavra-chave, hashtag ou legenda. Receber apenas o conteúdo mais relevante.

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Modelos de correio eletrónico personalizados

Controle a forma como as mensagens aparecem nos e-mails. Inclua imagens, legendas e texto formatado.

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Vários endereços de correio eletrónico

Envie alertas de publicação para vários endereços de correio eletrónico ou listas de distribuição a partir de um único feed.

Ver Instagram para e-mail em ação

Nova publicação carregada
Nova publicação carregada
Automatizado
Entregue na caixa de entrada instantaneamente
Entregue na caixa de entrada instantaneamente

Quem usa o bot do Instagram para e-mail?

Profissionais de marketing
Profissionais de marketing

Acompanhe as contas dos concorrentes e a atividade dos influenciadores sem ter de iniciar sessão no Instagram. Mantenha-se informado por correio eletrónico.

Gestores de marcas
Gestores de marcas

Monitorize os embaixadores da marca e as contas de parceria. Receba alertas instantâneos para novas colaborações.

Investigadores e analistas
Investigadores e analistas

Acompanhe os líderes do sector, as tendências e as campanhas. Arquive mensagens importantes no seu correio eletrónico para análise.

Perguntas frequentes: Bot do Instagram para e-mail

Como posso ligar o Instagram ao correio eletrónico?
Basta introduzir qualquer URL de perfil público do Instagram ou hashtag. A RSS.app cria automaticamente um feed RSS. Em seguida, introduza o seu endereço de e-mail e escolha a sua preferência de entrega. A configuração demora cerca de 2 minutos.
O bot do Instagram para e-mail é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação de email. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, modelos personalizados e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens?
O nosso bot verifica se há novas mensagens a cada 15 minutos em todos os planos. Pode receber e-mails instantâneos ou resumos consolidados de acordo com a sua preferência.
Posso filtrar as mensagens que são enviadas para o meu correio eletrónico?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir publicações com base em legendas, hashtags ou tipo de conteúdo. Também é possível filtrar por tipo de media.
Posso receber um resumo diário ou semanal em vez de mensagens de correio eletrónico instantâneas?
Sim! Escolha entre alertas instantâneos por e-mail, resumos diários ou resumos semanais. Os e-mails de resumo consolidam todas as novas mensagens num único e-mail fácil de ler.
Funciona com perfis e hashtags do Instagram?
Sim, o nosso bot suporta perfis públicos do Instagram e feeds de hashtag. Acompanhe criadores, marcas ou tópicos de tendências automaticamente.
Mais integrações

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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível