Monitorizar automaticamente as fontes de notícias e a cobertura dos meios de comunicação social
A RSS.app agrega manchetes do Google News, publicações do sector, blogues de nicho e meios de comunicação social em feeds RSS estruturados. Forneça notícias de última hora, tendências de mercado e cobertura mediática para o Slack, Discord, e-mail ou qualquer ferramenta utilizada pela sua equipa.
- Acompanhe automaticamente as notícias de última hora e os títulos da indústria de milhares de fontes
- Combine várias publicações num único feed de notícias unificado com os Pacotes de Feed
- Entregue resumos de notícias com curadoria para o Slack, e-mail, Telegram ou qualquer ferramenta compatível com RSS
1M+
Feeds RSS activos
100M+
Artigos processados
15 min
Frequência de atualização
99.9%
Fiabilidade do tempo de atividade
Como funciona
RSS.app situa-se entre as suas fontes e destinos, convertendo qualquer conteúdo da Web em feeds de dados estruturados.
Fontes
Destinos
Como as equipas monitorizam as notícias e os meios de comunicação social
Acompanhe as manchetes do sector através do Google News
A RSS.app gera feeds a partir de consultas de pesquisa do Google News, proporcionando à sua equipa um fluxo continuamente atualizado de títulos do sector. Filtre por tópico, região ou idioma para eliminar o ruído e mostrar apenas as histórias que interessam à sua empresa.
Funciona com
Google Notícias → Canal do Slack
Publique os últimos títulos do sector no #news-feed para que a sua equipa possa reagir em tempo real.
Google News → Resumo por e-mail
Envie um resumo diário ou semanal das notícias para a direção, resumindo as histórias mais importantes.
Google News → Automatização Zapier
Desencadeie fluxos de trabalho quando aparecem palavras-chave de notícias específicas, como a passagem de artigos por IA para resumos.
Google News → Arquivo CSV
Criar um arquivo pesquisável da cobertura do sector para relatórios trimestrais e análise de tendências.
Perspetiva estratégica
O Google Notícias agrega a cobertura de milhares de editores. A sua monitorização dá às equipas uma visão alargada dos desenvolvimentos da indústria sem ter de verificar manualmente dezenas de Web sites.
Monitorizar publicações e blogues de nicho
Nem todas as publicações oferecem um feed RSS. A RSS.app gera feeds a partir de qualquer sítio Web, detectando automaticamente novos conteúdos. Monitorize revistas comerciais, blogues de analistas, publicações governamentais ou qualquer fonte de nicho em que a sua equipa confie.
Funciona com
Publicação comercial → Slack
Encaminhe novos artigos de publicações específicas do sector diretamente para o canal Slack da sua equipa.
Blogue de analistas → Telegrama
Receba alertas móveis sempre que um analista importante publicar novos estudos ou comentários.
Anúncios do Governo → Correio eletrónico
Monitorizar os sítios Web das agências e receber alertas quando são publicadas novas políticas, diretrizes ou relatórios.
Feed do blogue → Discord
Mantenha a sua comunidade informada através da publicação automática de conteúdos relevantes do blogue no seu servidor Discord.
Perspetiva estratégica
As informações mais valiosas provêm frequentemente de fontes de nicho que não fazem parte dos principais títulos. A monitorização destas publicações dá às equipas uma vantagem de informação sobre os concorrentes que apenas seguem os principais meios de comunicação.
Criar feeds de tópicos a partir de palavras-chave
Introduza qualquer palavra-chave ou frase no gerador de feeds RSS.app e este extrai automaticamente artigos relevantes de toda a Web. Utilize feeds de palavras-chave do Google News, geradores baseados em tópicos ou pesquisas específicas de sítios Web para criar fluxos de conteúdos auto-actualizados sobre qualquer assunto que a sua equipa necessite de acompanhar.
Funciona com
Feed de palavras-chave → Canal do Slack
Introduza uma palavra-chave como "regulamentação da IA" ou "perturbação da cadeia de abastecimento" e encaminhe todos os artigos correspondentes para um canal Slack dedicado à sua equipa.
Termo do sector → Telegram Bot
Crie um alerta móvel para tópicos de nicho. Introduza a sua palavra-chave e receba artigos correspondentes no Telegram à medida que são publicados.
Pacote de várias palavras-chave → Resumo de correio eletrónico
Crie feeds de palavras-chave separados para diferentes tópicos e agrupe-os num briefing semanal por correio eletrónico que abranja tudo o que a sua equipa acompanha.
Feed de tópicos → Widget de mural de notícias
Incorpore um mural de notícias em direto, orientado por palavras-chave, na sua intranet ou painel de controlo que se actualiza automaticamente à medida que novos artigos correspondem à sua pesquisa.
Perspetiva estratégica
Os feeds de tópicos baseados em palavras-chave permitem que as equipas monitorizem as tendências emergentes, as alterações regulamentares ou os movimentos da concorrência sem estarem presas a publicações específicas. O feed é atualizado à medida que surgem novos conteúdos correspondentes em qualquer parte da Web.
Monitorização global dos meios de comunicação social com tradução
A RSS.app pode gerar um feed a partir de qualquer página de notícias em língua estrangeira e, em seguida, traduzir automaticamente o conteúdo utilizando o tradutor RSS.app incorporado, o Google Translate ou as integrações DeepL. Monitorize as publicações internacionais, os canais regionais e os anúncios de governos estrangeiros no seu idioma preferido sem trabalho de tradução manual.
Funciona com
Site de notícias estrangeiras → Feed do Slack traduzido
Crie um feed RSS de qualquer agência de notícias internacional e active a tradução automática para fornecer títulos e resumos totalmente traduzidos ao seu canal Slack.
Regional Media → Resumo traduzido do correio eletrónico
Acompanhar as publicações regionais na sua língua materna e receber um resumo semanal traduzido sobre a evolução do mercado internacional.
Pacote multilingue → Widget de mural de notícias
Junte feeds de fontes de notícias de diferentes países, traduza-os todos para inglês e apresente-os num mural de notícias unificado para a sua equipa global.
Feed traduzido → Pipeline Zapier
Encaminhe artigos internacionais traduzidos através do Zapier para resumo de IA, categorização ou arquivamento no Google Sheets.
Perspetiva estratégica
Os eventos globais movimentam os mercados independentemente da língua em que são relatados. A tradução automatizada elimina a barreira linguística da monitorização dos meios de comunicação internacionais, dando à sua equipa a mesma velocidade e cobertura para fontes estrangeiras e nacionais.
Criar um painel de notícias unificado
Os pacotes de feeds permitem-lhe juntar feeds de várias fontes de notícias - Google News, blogues do sector, páginas de imprensa de concorrentes, newsletters - num único feed unificado. Exiba-o na sua intranet, incorpore-o como um widget ou canalize-o para o seu painel de controlo personalizado.
Funciona com
Pacote de notícias → Widget de mural de notícias
Apresente um feed de notícias em direto, baseado em cartões, na intranet ou no portal interno da sua empresa.
Pacote de notícias → Ticker Widget
Adicione um ticker de notícias em movimento ao seu painel de instrumentos ou ao ecrã do átrio.
Pacote de notícias → API JSON
Alimente dados de notícias agregados no seu painel de controlo personalizado ou aplicação móvel através de JSON.
Pacote de notícias → Webhook
Envie novos artigos para os seus sistemas internos através de um webhook para processamento personalizado.
Perspetiva estratégica
Um painel de notícias unificado elimina a sobrecarga de separadores. Em vez de verificar vários sítios Web, a sua equipa vê tudo num único local, atualizado automaticamente.
Monitorizar boletins informativos e publicações por correio eletrónico
Muitas informações do setor estão bloqueadas em boletins informativos por e-mail. A RSS.app converte newsletters em feeds RSS para que a sua equipa as possa ler no Slack, incorporá-las em dashboards ou processá-las com ferramentas de automatização - sem necessidade de desordem na caixa de entrada.
Funciona com
Boletim informativo → Slack
Partilhe os destaques do boletim informativo num canal Slack dedicado, em vez de reencaminhar e-mails.
Newsletter → Widget de lista
Incorpore uma secção "Últimas newsletters" na wiki da sua equipa ou no espaço de trabalho do Notion.
Boletim informativo → Pipeline Zapier
Extraia automaticamente os artigos principais das newsletters e guarde-os no Airtable ou no Google Sheets.
Boletim informativo → Resumo por correio eletrónico
Combine várias newsletters num único resumo semanal para a sua equipa.
Perspetiva estratégica
As newsletters contêm informações do sector com curadoria que são frequentemente mais acionáveis do que as notícias em bruto. A conversão para RSS torna este conteúdo pesquisável, partilhável e automatizável.
Automatizar fluxos de trabalho de notícias com Zapier, Make e n8n
Transforme o monitoramento de notícias em um pipeline automatizado. Os feeds RSS.app funcionam como accionadores no Zapier, Make e n8n, permitindo-lhe criar fluxos de trabalho que resumem, categorizam, arquivam ou redistribuem conteúdos noticiosos sem esforço manual.
Funciona com
Feed de notícias → Resumo da IA no Slack
Canalize artigos de notícias através do ChatGPT via Zapier para publicar resumos diários gerados por IA no Slack.
Feed de notícias → Arquivo do Google Sheets
Registar automaticamente todos os artigos numa folha de cálculo para análise de tendências e relatórios.
Feed de notícias → Alertas categorizados
Utilize a n8n para encaminhar artigos para diferentes canais do Slack com base em palavras-chave de tópicos.
Feed de notícias → Webhook personalizado
Envie dados brutos de artigos para as suas APIs internas para processamento e armazenamento personalizados.
Perspetiva estratégica
A automatização transforma a monitorização de notícias de leitura passiva em inteligência ativa. As equipas podem criar pipelines personalizados que extraem, resumem e distribuem exatamente a informação de que necessitam.
O que pode fazer com os dados das notícias
A RSS.app fornece as ferramentas necessárias para filtrar, traduzir e dimensionar a monitorização de notícias.
Filtros avançados
Filtre as notícias por palavras-chave, tópicos ou padrões para garantir que a sua equipa só vê as histórias que interessam.
Sem duplicados
Remover automaticamente artigos duplicados quando a mesma história aparece em várias fontes.
Tradução global
Monitorize fontes de notícias em línguas estrangeiras e traduza automaticamente artigos para mais de 40 línguas.
Pacotes de ração
Junte feeds de várias publicações num fluxo de notícias unificado.
Formatos prontos para desenvolvedores
Exporte dados de notícias em RSS/XML, JSON ou CSV para painéis de controlo personalizados e integrações.
Webhooks e automatização
Ligue os feeds de notícias a qualquer sistema que suporte webhooks ou accionadores RSS.
Forneça notícias em qualquer lugar onde a sua equipa trabalhe
Um feed. Qualquer destino.
O RSS é um formato XML normalizado suportado por milhares de aplicações. Qualquer sistema que aceite RSS pode consumir os seus feeds de monitorização de notícias, mantendo os dados portáteis e independentes do fornecedor.
Perguntas mais frequentes
A RSS.app gera feeds RSS estruturados a partir de fontes de notícias como o Google News, blogues e sítios Web. O utilizador fornece os tópicos ou URLs que pretende monitorizar e a RSS.app cria um URL de feed que é atualizado a cada 15-60 minutos. Ligue esse feed ao Slack, ao e-mail ou a qualquer ferramenta compatível com RSS.
Sim. A RSS.app pode gerar feeds a partir de qualquer sítio Web, detectando automaticamente novos conteúdos. Se uma publicação ou blogue não oferecer um feed RSS nativo, a RSS.app cria um para si.
Sim. Os Pacotes de feeds permitem-lhe juntar feeds de várias publicações, consultas do Google News e blogues num único feed unificado. A sua equipa obtém um URL para todas as notícias em vez de gerir dezenas de feeds separados.
Sim. A RSS.app suporta a monitorização de fontes de notícias em qualquer língua. Também pode ativar a tradução automática para converter artigos em línguas estrangeiras para o seu idioma preferido.
A RSS.app fornece widgets incorporáveis - murais de notícias, visualizações de listas, tickers e carrosséis - que apresentam o seu feed de notícias em qualquer página Web. Adicione o widget com um simples snippet HTML. O feed é atualizado automaticamente.
Sim. Os filtros avançados permitem-lhe incluir ou excluir artigos com base em palavras-chave, frases ou padrões. Crie filtros para apresentar apenas as histórias relevantes para a sua equipa e eliminar o ruído.
Sim. A RSS.app pode converter boletins informativos por correio eletrónico em feeds RSS, permitindo-lhe lê-los no Slack, incorporá-los em painéis de controlo ou processá-los com ferramentas de automatização, em vez de encher a sua caixa de entrada.
A frequência de atualização dos feeds depende do seu plano. Os feeds são actualizados a cada 15-60 minutos. Cada atualização verifica se há novos conteúdos na fonte e adiciona quaisquer novos itens ao feed.
O que é a RSS.app?
A RSS.app converte páginas Web, perfis de redes sociais e fontes online em feeds RSS estruturados. Estes feeds são actualizados de acordo com um calendário (a cada 15-60 minutos, dependendo do seu plano) e podem ser consumidos por qualquer sistema compatível com RSS.
- Formato XML normalizado compatível com milhares de ferramentas
- Atualização programada a cada 15-60 minutos, dependendo do plano
- Funciona com Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualquer leitor de RSS
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