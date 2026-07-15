A RSS.app fornece as ferramentas necessárias para filtrar, traduzir e dimensionar a monitorização de notícias.

Filtros avançados Filtre as notícias por palavras-chave, tópicos ou padrões para garantir que a sua equipa só vê as histórias que interessam.

Sem duplicados Remover automaticamente artigos duplicados quando a mesma história aparece em várias fontes.

Tradução global Monitorize fontes de notícias em línguas estrangeiras e traduza automaticamente artigos para mais de 40 línguas.

Pacotes de ração Junte feeds de várias publicações num fluxo de notícias unificado.

Formatos prontos para desenvolvedores Exporte dados de notícias em RSS/XML, JSON ou CSV para painéis de controlo personalizados e integrações.