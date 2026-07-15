Como é que ligo o LinkedIn ao Telegram? Basta introduzir qualquer página de empresa do LinkedIn, boletim informativo ou URL de publicação de emprego. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, adicione nosso bot ao seu canal do Telegram. A configuração completa leva cerca de 2 minutos.

Quanto custa o bot do LinkedIn para o Telegram? Oferecemos planos de preços flexíveis a partir de $9,99/mês. Todos os planos incluem recursos de automação e os níveis mais altos desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.

Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens? O nosso bot verifica se há novos posts a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo conteúdo é detectado, ele é postado no seu canal do Telegram em segundos.

Posso filtrar os posts que são partilhados no Telegram? Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir mensagens com base no conteúdo, tipo ou métricas de envolvimento.

Posso personalizar como os posts aparecem no Telegram? Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo texto, imagens e links. Adicione texto personalizado e configure a forma como o conteúdo é apresentado.