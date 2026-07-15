Bots
Bot do LinkedIn para o Telegram
Bot de automatização

LinkedIn para Telegram Bot: Partilha automática de actualizações instantaneamente

Publique automaticamente atualizações de empresas, boletins informativos e anúncios de emprego do LinkedIn no seu canal ou grupo do Telegram. Monitore qualquer página de empresa ou boletim informativo - compartilhe conteúdo em tempo real. Não é necessário codificar.

Integração com o LinkedIn

Crie um feed RSS a partir de qualquer página de empresa, boletim informativo ou anúncio de emprego do LinkedIn.

connected line
Enviar automaticamente para o Telegrama

Cada novo post é enviado automaticamente para o seu canal ou grupo do Telegram.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o bot do LinkedIn para o Telegram?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca as atualizações da empresa. O seu bot monitoriza as páginas do LinkedIn 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Telegram.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do LinkedIn para o Telegram

stepsStep1Title

Ligar LinkedIn

1

Introduza qualquer página de empresa, boletim informativo ou URL de publicação de emprego do LinkedIn. Nós criaremos um feed RSS automaticamente.

stepsStep2Title

Ligar o Telegrama

2

Adicione o nosso bot ao seu canal ou grupo do Telegram. Demora apenas 30 segundos.

stepsStep3Title

Desfrutar da automatização

3

Os posts aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e o horário de publicação.

Crie seu bot agora →
Integração LinkedIn + Telegram

A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente as atualizações do LinkedIn no Telegram. Com a confiança de equipas de vendas, recrutadores e comunidades profissionais em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do LinkedIn para o Telegram

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o LinkedIn e o Telegram.

benefitsCard1Title

Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As novas mensagens são partilhadas no Telegram segundos após serem detectadas.

benefitsCard2Title

Filtros de conteúdo inteligentes

Inclua ou exclua mensagens por palavra-chave, tipo de conteúdo ou envolvimento. Partilhe apenas o que é mais importante.

benefitsCard3Title

Formatação personalizada de mensagens

Controle como os posts aparecem no Telegram. Personalize mensagens com texto, imagens e formatação avançada.

benefitsCard4Title

Suporte multi-canal

Envie mensagens para vários canais ou grupos do Telegram a partir de uma única fonte do LinkedIn.

Ver LinkedIn para Telegram em ação

Publicação de um novo post no LinkedIn
Publicação de um novo post no LinkedIn
Automatizado
Partilhado no Telegram instantaneamente
Partilhado no Telegram instantaneamente

Quem usa o bot do LinkedIn para o Telegram?

Vendas e desenvolvimento de negócios
Vendas e desenvolvimento de negócios

Acompanhe as actualizações da empresa-alvo no Telegram. Monitorizar potenciais clientes e clientes para sinais de compra e notícias.

Recrutamento de equipas
Recrutamento de equipas

Partilhe anúncios de emprego e conteúdos sobre a cultura da empresa com o seu canal de recrutamento. Mantenha-se atualizado sobre as tendências de contratação.

Comunidades profissionais
Comunidades profissionais

Mantenha sua comunidade do Telegram informada sobre notícias do setor, boletins informativos e conteúdo de liderança de pensamento.

Perguntas frequentes: Bot do LinkedIn para o Telegram

Como é que ligo o LinkedIn ao Telegram?
Basta introduzir qualquer página de empresa do LinkedIn, boletim informativo ou URL de publicação de emprego. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, adicione nosso bot ao seu canal do Telegram. A configuração completa leva cerca de 2 minutos.
Quanto custa o bot do LinkedIn para o Telegram?
Oferecemos planos de preços flexíveis a partir de $9,99/mês. Todos os planos incluem recursos de automação e os níveis mais altos desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens?
O nosso bot verifica se há novos posts a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo conteúdo é detectado, ele é postado no seu canal do Telegram em segundos.
Posso filtrar os posts que são partilhados no Telegram?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir mensagens com base no conteúdo, tipo ou métricas de envolvimento.
Posso personalizar como os posts aparecem no Telegram?
Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo texto, imagens e links. Adicione texto personalizado e configure a forma como o conteúdo é apresentado.
Funciona com páginas de empresas, boletins informativos e anúncios de emprego?
Sim, o nosso bot suporta páginas de empresas do LinkedIn, boletins informativos e anúncios de emprego. Acompanhe qualquer conteúdo público do LinkedIn.
Mais integrações

Quer automatizar ainda mais?

Explore outras opções de automatização poderosas para o seu fluxo de trabalho

Feeds RSS to Bot do Telegram
Configurar a integração
Google Notícias to Bot do Telegram
Configurar a integração
TikTok to Bot do Telegram
Configurar a integração
YouTube to Bot do Telegram
Configurar a integração
🚀Começar gratuitamente

Pronto para automatizar o seu conteúdo?

Junte-se a mais de 10.000 equipas que poupam horas todas as semanas com a partilha automática de conteúdos. Crie o seu primeiro bot em minutos.

Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível