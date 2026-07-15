LinkedIn para Telegram Bot: Partilha automática de actualizações instantaneamente
Publique automaticamente atualizações de empresas, boletins informativos e anúncios de emprego do LinkedIn no seu canal ou grupo do Telegram. Monitore qualquer página de empresa ou boletim informativo - compartilhe conteúdo em tempo real. Não é necessário codificar.
Integração com o LinkedIn
Crie um feed RSS a partir de qualquer página de empresa, boletim informativo ou anúncio de emprego do LinkedIn.
Enviar automaticamente para o Telegrama
Cada novo post é enviado automaticamente para o seu canal ou grupo do Telegram.
Por que escolher o bot do LinkedIn para o Telegram?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca as atualizações da empresa. O seu bot monitoriza as páginas do LinkedIn 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Telegram.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do LinkedIn para o Telegram
Ligar LinkedIn1
Introduza qualquer página de empresa, boletim informativo ou URL de publicação de emprego do LinkedIn. Nós criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o Telegrama2
Adicione o nosso bot ao seu canal ou grupo do Telegram. Demora apenas 30 segundos.
Desfrutar da automatização3
Os posts aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e o horário de publicação.
Integração LinkedIn + Telegram
A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente as atualizações do LinkedIn no Telegram. Com a confiança de equipas de vendas, recrutadores e comunidades profissionais em todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para a automatização do LinkedIn para o Telegram
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o LinkedIn e o Telegram.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As novas mensagens são partilhadas no Telegram segundos após serem detectadas.
Filtros de conteúdo inteligentes
Inclua ou exclua mensagens por palavra-chave, tipo de conteúdo ou envolvimento. Partilhe apenas o que é mais importante.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como os posts aparecem no Telegram. Personalize mensagens com texto, imagens e formatação avançada.
Suporte multi-canal
Envie mensagens para vários canais ou grupos do Telegram a partir de uma única fonte do LinkedIn.
Ver LinkedIn para Telegram em ação
Quem usa o bot do LinkedIn para o Telegram?
Vendas e desenvolvimento de negócios
Acompanhe as actualizações da empresa-alvo no Telegram. Monitorizar potenciais clientes e clientes para sinais de compra e notícias.
Recrutamento de equipas
Partilhe anúncios de emprego e conteúdos sobre a cultura da empresa com o seu canal de recrutamento. Mantenha-se atualizado sobre as tendências de contratação.
Comunidades profissionais
Mantenha sua comunidade do Telegram informada sobre notícias do setor, boletins informativos e conteúdo de liderança de pensamento.
Perguntas frequentes: Bot do LinkedIn para o Telegram
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