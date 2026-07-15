Bot do Instagram para o Telegram: Partilha automática de publicações instantaneamente
Publique automaticamente novos conteúdos do Instagram no seu canal, grupo ou tópico do Telegram. Monitore qualquer perfil do Instagram e compartilhe atualizações em tempo real. Não é necessário codificar.
Integração no Instagram
Criar um feed RSS a partir de qualquer perfil ou hashtag público do Instagram.
Enviar automaticamente para o Telegrama
Cada novo post é enviado automaticamente para o seu canal, grupo ou tópico do Telegram.
Porquê escolher o Instagram to Telegram Bot?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca um post. O seu bot monitoriza o Instagram 24 horas por dia e publica novos conteúdos no Telegram automaticamente.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do Instagram para o Telegram
Ligar ao Instagram1
Introduza o URL de qualquer perfil público do Instagram ou hashtag. Criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o Telegrama2
Adicione nosso bot ao seu canal, grupo ou tópico do Telegram com um clique. Não são necessários tokens.
Desfrutar da automatização3
Novos posts aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação conforme necessário.
Integração Instagram + Telegram
A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente posts do Instagram no Telegram. Com a confiança de influenciadores, marcas e gerentes de comunidade em todo o mundo.
Recursos poderosos para automação do Instagram para o Telegram
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o Instagram e o Telegram.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As novas mensagens são partilhadas no Telegram segundos após serem detectadas.
Filtros de palavras-chave inteligentes
Inclua ou exclua publicações por palavra-chave, hashtag ou legenda. Partilhe apenas o que interessa ao seu público.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como os posts aparecem no Telegram. Adicione texto personalizado, imagens, botões e formatação avançada.
Suporte multi-canal
Envie mensagens para vários canais, grupos ou tópicos do Telegram a partir de um único feed.
Ver o Instagram para o Telegram em ação
Quem usa o bot do Instagram para o Telegram?
Influenciadores e criadores de conteúdos
Partilhe automaticamente as suas publicações do Instagram com fãs no Telegram. Aumente o seu público em todas as plataformas sem esforço.
Comunidades de marca
Mantenha sua comunidade do Telegram atualizada com o conteúdo mais recente da marca, os bastidores e os anúncios.
Equipas de marketing e redes sociais
Monitorizar as contas dos concorrentes, as parcerias com influenciadores e as menções à marca. Partilhar actualizações nos canais da equipa.
Perguntas frequentes: Bot do Instagram para o Telegram
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