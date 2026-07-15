Bots
Instagram to Telegram Bot
Bot de automatização

Bot do Instagram para o Telegram: Partilha automática de publicações instantaneamente

Publique automaticamente novos conteúdos do Instagram no seu canal, grupo ou tópico do Telegram. Monitore qualquer perfil do Instagram e compartilhe atualizações em tempo real. Não é necessário codificar.

Integração no Instagram

Criar um feed RSS a partir de qualquer perfil ou hashtag público do Instagram.

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Enviar automaticamente para o Telegrama

Cada novo post é enviado automaticamente para o seu canal, grupo ou tópico do Telegram.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o Instagram to Telegram Bot?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca um post. O seu bot monitoriza o Instagram 24 horas por dia e publica novos conteúdos no Telegram automaticamente.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do Instagram para o Telegram

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Ligar ao Instagram

1

Introduza o URL de qualquer perfil público do Instagram ou hashtag. Criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Telegrama

2

Adicione nosso bot ao seu canal, grupo ou tópico do Telegram com um clique. Não são necessários tokens.

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Desfrutar da automatização

3

Novos posts aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação conforme necessário.

Crie seu bot agora →
Integração Instagram + Telegram

A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente posts do Instagram no Telegram. Com a confiança de influenciadores, marcas e gerentes de comunidade em todo o mundo.

Recursos poderosos para automação do Instagram para o Telegram

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o Instagram e o Telegram.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As novas mensagens são partilhadas no Telegram segundos após serem detectadas.

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Filtros de palavras-chave inteligentes

Inclua ou exclua publicações por palavra-chave, hashtag ou legenda. Partilhe apenas o que interessa ao seu público.

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Formatação personalizada de mensagens

Controle como os posts aparecem no Telegram. Adicione texto personalizado, imagens, botões e formatação avançada.

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Suporte multi-canal

Envie mensagens para vários canais, grupos ou tópicos do Telegram a partir de um único feed.

Ver o Instagram para o Telegram em ação

Nova publicação carregada
Nova publicação carregada
Automatizado
Partilhado no Telegram instantaneamente
Partilhado no Telegram instantaneamente

Quem usa o bot do Instagram para o Telegram?

Influenciadores e criadores de conteúdos
Influenciadores e criadores de conteúdos

Partilhe automaticamente as suas publicações do Instagram com fãs no Telegram. Aumente o seu público em todas as plataformas sem esforço.

Comunidades de marca
Comunidades de marca

Mantenha sua comunidade do Telegram atualizada com o conteúdo mais recente da marca, os bastidores e os anúncios.

Equipas de marketing e redes sociais
Equipas de marketing e redes sociais

Monitorizar as contas dos concorrentes, as parcerias com influenciadores e as menções à marca. Partilhar actualizações nos canais da equipa.

Perguntas frequentes: Bot do Instagram para o Telegram

Como é que ligo o Instagram ao Telegram?
Basta introduzir qualquer URL de perfil público do Instagram ou hashtag. A RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Depois, adicione o nosso bot do Telegram ao seu canal com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.
O bot do Instagram para o Telegram é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos Premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens?
O nosso bot verifica se há novos posts a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo post é detectado, ele é compartilhado no seu canal do Telegram em segundos.
Posso filtrar os posts que são partilhados no Telegram?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir publicações com base em legendas, hashtags ou tipo de conteúdo. Também pode filtrar por tipo de suporte (fotografias, vídeos, rolos).
Posso personalizar como os posts aparecem no Telegram?
Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo legendas, imagens e links. Adicione texto personalizado antes ou depois de cada publicação. Ativar ou desativar as incorporações de rich media.
Funciona com perfis e hashtags do Instagram?
Sim, o nosso bot suporta perfis públicos do Instagram e feeds de hashtag. Acompanhe criadores, marcas ou tópicos de tendências automaticamente.
Mais integrações

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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível