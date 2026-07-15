Como é que ligo o Instagram ao Telegram? Basta introduzir qualquer URL de perfil público do Instagram ou hashtag. A RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Depois, adicione o nosso bot do Telegram ao seu canal com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.

O bot do Instagram para o Telegram é gratuito? Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos Premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.

Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens? O nosso bot verifica se há novos posts a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo post é detectado, ele é compartilhado no seu canal do Telegram em segundos.

Posso filtrar os posts que são partilhados no Telegram? Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir publicações com base em legendas, hashtags ou tipo de conteúdo. Também pode filtrar por tipo de suporte (fotografias, vídeos, rolos).

Posso personalizar como os posts aparecem no Telegram? Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo legendas, imagens e links. Adicione texto personalizado antes ou depois de cada publicação. Ativar ou desativar as incorporações de rich media.