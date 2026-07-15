Monitorizar os concorrentes sem o trabalho manual

A RSS.app converte blogues da concorrência, páginas do LinkedIn, anúncios de emprego, boletins informativos, páginas de preços e menções nos meios de comunicação social em feeds RSS estruturados. Agregue tudo num único feed e envie actualizações para o Slack, Discord, Telegram, e-mail ou qualquer ferramenta de automatização.

Iniciar a monitorizaçãoVer como funciona
  • Acompanhar os blogues dos concorrentes, a atividade no LinkedIn, as ofertas de emprego e as alterações de preços
  • Agregar actualizações de vários concorrentes num único feed estruturado
  • Substituir a verificação manual por actualizações programadas do feed a cada 15-60 minutos

1M+

Feeds RSS activos

100M+

Artigos processados

15 min

Frequência de atualização

99.9%

Fiabilidade do tempo de atividade

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Como funciona

RSS.app situa-se entre as suas fontes e destinos, convertendo qualquer conteúdo da Web em feeds de dados estruturados.

Fontes

RedditReddit
Google NewsGoogle News
LinkedInLinkedIn
Twitter/XTwitter/X
Any WebsiteAny Website
RSS.app

Destinos

SlackSlack
DiscordDiscord
TelegramTelegram
EmailEmail
ZapierZapier

Como as equipas monitorizam os concorrentes

Monitorização de preços e páginas de produtos

A RSS.app monitoriza as páginas dos concorrentes quanto a alterações de preços e de conteúdo, enviando automaticamente actualizações à sua equipa, para que possa acompanhar a atividade do mercado sem verificações manuais constantes.

Funciona com

SlackSlackEmailCorreio eletrónicoZapierZapierJSONJSON

Alterações de preços → Slack

Envie alertas instantâneos para #pricing-alerts para que a sua equipa de vendas possa ajustar as cotações e manter-se competitiva em tempo real.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Alterações de preços → Zapier → Google Sheets

Sincronize os dados de alteração de preços com uma folha do Google para acompanhar o histórico de preços da concorrência e as tendências sazonais.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurar

Alterações de preços → JSON

Utilize feeds JSON para enviar novos lançamentos de produtos para o seu painel interno ou ferramenta de pesquisa proprietária.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appJSONJSON
Configurar

Alterações de preços → E-mail

Utilize o resumo de correio eletrónico para enviar um resumo semanal de todas as actualizações de produtos da concorrência para a caixa de entrada da administração.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Perspetiva estratégica

As alterações de preços são muitas vezes sinal de mudanças na estratégia da concorrência. Detectá-las atempadamente dá à sua equipa tempo para avaliar o posicionamento e responder antes que os clientes se apercebam.

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Configurar o controlo de preçosVer guia de configuração

Actualizações do blogue e do conteúdo dos concorrentes

A RSS.app descobre ou gera automaticamente feeds RSS de blogues e páginas de produtos da concorrência. Saiba imediatamente quando um concorrente publica novos conteúdos, lança uma funcionalidade ou altera as suas mensagens.

Funciona com

SlackSlackDiscordDiscórdiaEmailCorreio eletrónicoTelegramTelegrama

Publicações do blogue → Slack

Encaminhe as novas publicações de blogues da concorrência para #competitive-intel para que a sua equipa de marketing possa analisar o posicionamento e responder com contra-conteúdo.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Actualizações de produtos → Discord

Partilhe os anúncios de funcionalidades da concorrência no canal Discord da sua equipa de produtos para informar as decisões relativas ao roteiro.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appDiscordDiscord
Configurar

Blog Digest → Email

Enviar um resumo semanal de todas as actividades dos blogues da concorrência para a caixa de entrada da direção para análise estratégica.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Actualizações de conteúdos → Telegrama

Receba alertas móveis instantâneos quando os concorrentes publicam novos conteúdos para nunca perder um lançamento ou anúncio.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configurar

Perspetiva estratégica

As publicações no blogue da concorrência e as actualizações de produtos revelam as prioridades do roteiro e o posicionamento de marketing. O acompanhamento constante destas informações ajuda as equipas de produtos e de marketing a manterem-se informadas sem esforço manual.

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Configurar a monitorização de bloguesVer guia de configuração

Monitorização da atividade no LinkedIn

Monitorize as páginas do LinkedIn da concorrência para obter novos anúncios de emprego, actualizações da empresa e conteúdos de liderança inovadora. As tendências de contratação indicam expansão, investimento em produtos ou crescimento geográfico - tudo informações publicamente disponíveis que pode seguir automaticamente.

Funciona com

SlackSlackTelegramTelegramaZapierZapierEmailCorreio eletrónico

Anúncios de emprego → Slack

Acompanhe quando os concorrentes publicam novas funções. Um aumento nas contratações de engenharia pode indicar o desenvolvimento de novos produtos. A contratação de vendas sugere uma expansão do mercado.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Mensagens da empresa → Telegrama

Receba alertas instantâneos para publicações da concorrência no LinkedIn - anúncios de parcerias, liderança de pensamento e mensagens de marketing - diretamente no seu telemóvel.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configurar

Atividade de contratação → Zapier → Folhas

Registar automaticamente as ofertas de emprego da concorrência numa folha do Google para uma análise trimestral das tendências de contratação e relatórios da concorrência.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appZapierZapier
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Actualizações do LinkedIn → Resumo por e-mail

Forneça um resumo semanal de todas as actividades da concorrência no LinkedIn - novas publicações, anúncios de emprego e marcos da empresa - à sua equipa de liderança.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appEmailEmail
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Perspetiva estratégica

O LinkedIn é o sinal mais público da estratégia empresarial. Anúncios de emprego, actualizações da empresa e conteúdos de liderança revelam onde os concorrentes estão a investir. Estes sinais são públicos, estruturados e de monitorização gratuita.

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Configurar a monitorização do LinkedInVer guia de configuração

Notícias do Google e cobertura de imprensa

Crie feeds RSS a partir dos resultados de pesquisa do Google News para nomes de concorrentes, produtos ou executivos. Acompanhe a cobertura da imprensa, os anúncios de financiamento e as menções da indústria automaticamente, em vez de pesquisar manualmente todas as manhãs.

Funciona com

SlackSlackEmailCorreio eletrónicoZapierZapierCSVCSV

Notícias da concorrência → Slack

Encaminhe a cobertura da imprensa da concorrência para #competitive-intel para que a sua equipa veja os anúncios de financiamento, as parcerias e as movimentações do mercado à medida que vão acontecendo.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

News Digest → E-mail

Envie um resumo diário de todas as menções da imprensa da concorrência à sua equipa de liderança para análise estratégica.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Cobertura de imprensa → Zapier

Desencadeie fluxos de trabalho automatizados quando os concorrentes aparecem nas notícias - registe-os num CRM, notifique as vendas ou actualize um painel de controlo interno.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appZapierZapier
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Arquivo de notícias → CSV

Exportação de menções de imprensa de concorrentes para CSV para relatórios trimestrais sobre a concorrência e análise de tendências.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appCSVCSV
Configurar

Perspetiva estratégica

A cobertura da imprensa indica o posicionamento no mercado, eventos de financiamento e atividade de parceria. A monitorização das notícias da concorrência ajuda as equipas a antecipar os movimentos do mercado e a ajustar a estratégia.

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Configurar a monitorização de notíciasVer guia de configuração

Boletins informativos dos concorrentes

Converta boletins informativos por e-mail da concorrência em feeds RSS utilizando a funcionalidade de e-mail para RSS da RSS.app. Subscreva com um endereço de correio eletrónico dedicado e cada boletim informativo é convertido num item de feed que pode encaminhar, filtrar e arquivar.

Funciona com

SlackSlackDiscordDiscórdiaEmailCorreio eletrónicoMakeFazer

Boletins informativos → Slack

Encaminhe os boletins informativos da concorrência para um canal Slack dedicado para que a sua equipa de marketing possa analisar as mensagens, as promoções e a estratégia de conteúdos.

EmailEmailRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Boletins informativos → Discord

Partilhe boletins informativos da concorrência no Discord da sua equipa para uma análise colaborativa e uma discussão rápida.

EmailEmailRSS.appRSS.appDiscordDiscord
Configurar

Newsletter Digest → Email

Consolidar todos os boletins informativos da concorrência num resumo diário em vez de encher as caixas de entrada individuais.

EmailEmailRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Boletins informativos → Fazer

Alimente os boletins informativos dos concorrentes em cenários Make para extrair temas-chave, registar numa base de dados ou acionar alertas internos.

EmailEmailRSS.appRSS.appMakeMake
Configurar

Perspetiva estratégica

As newsletters revelam a estratégia de conteúdo, as actualizações de produtos e as tácticas promocionais que os concorrentes utilizam para envolver o seu público. O acompanhamento destas tácticas fornece uma visão direta da sua abordagem de comunicação.

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Configurar a monitorização do boletim informativo

Pacote de concorrentes de várias fontes

Utilize os pacotes de feeds para combinar feeds de blogues, LinkedIn, notícias, boletins informativos e preços de um ou mais concorrentes num único feed RSS unificado. Um URL dá à sua equipa uma imagem completa da concorrência - ligue-o a qualquer plataforma de automatização para processamento a jusante.

Funciona com

ZapierZapierMakeFazern8nn8nWebhooksWebhooks

Todas as fontes → Zapier

Acione as automações do Zapier a partir de qualquer atualização do concorrente - registre no CRM, notifique as equipes ou atualize os painéis com base no tipo de fonte.

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurar

Todas as fontes → Fazer

Crie cenários avançados que encaminhem as actualizações da concorrência por tipo: preços para vendas, contratações para RH, imprensa para RP.

RSSRSSRSS.appRSS.appMakeMake
Configurar

Todas as fontes → n8n

Utilize o acionador de RSS da n8n para criar fluxos de trabalho personalizados e auto-hospedados para obter informações sobre a concorrência, sem dependência do fornecedor.

RSSRSSRSS.appRSS.appn8nn8n
Configurar

Todas as fontes → Webhooks

Envie todas as actualizações da concorrência para o seu próprio ponto de extremidade da API para processamento personalizado, armazenamento ou integração com ferramentas internas.

RSSRSSRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
Configurar

Perspetiva estratégica

Um feed unificado da concorrência dá às equipas um local para monitorizar toda a atividade da concorrência. Em combinação com plataformas de automatização, isto permite alertas personalizados, arquivamento e fluxos de trabalho de análise.

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Criar pacote de concorrentes

O que pode fazer com os dados da concorrência

A RSS.app fornece as ferramentas necessárias para limpar, traduzir e dimensionar a sua inteligência competitiva.

Filtros avançados

Filtre por palavras-chave ou padrões específicos para garantir que a sua equipa só vê as menções que interessam.

Sem duplicados

Remova automaticamente entradas duplicadas para que a sua equipa veja apenas menções únicas.

Tradução global

Traduzir automaticamente o sentimento da marca e as actualizações da concorrência em língua estrangeira para mais de 40 idiomas.

Pacotes de ração

Junte os feeds do Reddit, Google News e Review num único fluxo de dados centralizado.

Formatos prontos para desenvolvedores

Exporte os seus dados exatamente como precisa deles: RSS/XML, JSON ou CSV.

Webhooks e automatização

Ligue os feeds a qualquer sistema que suporte webhooks ou accionadores RSS para fluxos de trabalho internos personalizados.

Enviar actualizações da concorrência para qualquer lugar

Um feed. Qualquer destino.

Slack
Discord
Telegram
Email
{ }
JSON
CSV
CSV
</>
HTML
Zapier
Zapier
Make
Make
n8n
n8n
Webhooks
Webhooks

O RSS é um formato XML normalizado suportado por milhares de aplicações. Qualquer sistema que aceite RSS pode consumir os seus feeds de monitorização da concorrência, mantendo os dados portáteis e independentes do fornecedor.

Perguntas mais frequentes

A frequência de atualização dos feeds depende do seu plano. Os feeds são actualizados a cada 15-60 minutos. Cada atualização verifica se há novos conteúdos na fonte e adiciona quaisquer novos itens ao feed.

Sim. A RSS.app pode gerar feeds RSS a partir das páginas de empresas do LinkedIn para acompanhar publicações e actualizações. Não precisa de credenciais da API do LinkedIn. Forneça o URL da página da empresa e o RSS.app gera o feed.

Sim. RSS.app gera feeds RSS a partir das páginas de listagem de empregos do LinkedIn. Pode monitorizar empresas específicas ou resultados de pesquisa para acompanhar novas publicações de funções e tendências de contratação.

Sim. O recurso de e-mail para RSS do RSS.app permite que você assine boletins informativos de concorrentes usando um endereço de e-mail dedicado. Cada boletim informativo é convertido num item de feed que pode ser encaminhado para o Slack, Discord ou qualquer outro destino.

Sim. A RSS.app pode monitorizar qualquer página Web quanto a alterações de conteúdo, incluindo páginas de preços. Quando o conteúdo da página é alterado, é gerado um novo item de feed com o conteúdo atualizado.

Sim. Os pacotes de feeds permitem-lhe juntar feeds de vários concorrentes e vários tipos de fontes (blogue, LinkedIn, notícias, etc.) num único feed unificado. Isto dá à sua equipa um URL para monitorizar todas as informações sobre a concorrência.

Sim. Os feeds RSS.app são RSS/XML padrão, que é suportado nativamente pelo Slack (via RSS bot), Zapier, Make, n8n e a maioria das plataformas de automação. Adicione o URL do seu feed para começar a receber actualizações.

A RSS.app aplica a deduplicação baseada no conteúdo para identificar e remover entradas duplicadas. Se o mesmo artigo ou atualização aparecer em várias fontes, só aparecerá uma vez no seu feed.

O que é a RSS.app?

A RSS.app converte páginas Web, perfis de redes sociais e fontes online em feeds RSS estruturados. Estes feeds são actualizados de acordo com um calendário (a cada 15-60 minutos, dependendo do seu plano) e podem ser consumidos por qualquer sistema compatível com RSS.

  • Formato XML normalizado compatível com milhares de ferramentas
  • Atualização programada a cada 15-60 minutos, dependendo do plano
  • Funciona com Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualquer leitor de RSS

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