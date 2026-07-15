Monitorizar os concorrentes sem o trabalho manual
A RSS.app converte blogues da concorrência, páginas do LinkedIn, anúncios de emprego, boletins informativos, páginas de preços e menções nos meios de comunicação social em feeds RSS estruturados. Agregue tudo num único feed e envie actualizações para o Slack, Discord, Telegram, e-mail ou qualquer ferramenta de automatização.
- Acompanhar os blogues dos concorrentes, a atividade no LinkedIn, as ofertas de emprego e as alterações de preços
- Agregar actualizações de vários concorrentes num único feed estruturado
- Substituir a verificação manual por actualizações programadas do feed a cada 15-60 minutos
1M+
Feeds RSS activos
100M+
Artigos processados
15 min
Frequência de atualização
99.9%
Fiabilidade do tempo de atividade
Como funciona
RSS.app situa-se entre as suas fontes e destinos, convertendo qualquer conteúdo da Web em feeds de dados estruturados.
Fontes
Destinos
Como as equipas monitorizam os concorrentes
Monitorização de preços e páginas de produtos
A RSS.app monitoriza as páginas dos concorrentes quanto a alterações de preços e de conteúdo, enviando automaticamente actualizações à sua equipa, para que possa acompanhar a atividade do mercado sem verificações manuais constantes.
Funciona com
Alterações de preços → Slack
Envie alertas instantâneos para #pricing-alerts para que a sua equipa de vendas possa ajustar as cotações e manter-se competitiva em tempo real.
Alterações de preços → Zapier → Google Sheets
Sincronize os dados de alteração de preços com uma folha do Google para acompanhar o histórico de preços da concorrência e as tendências sazonais.
Alterações de preços → JSON
Utilize feeds JSON para enviar novos lançamentos de produtos para o seu painel interno ou ferramenta de pesquisa proprietária.
Alterações de preços → E-mail
Utilize o resumo de correio eletrónico para enviar um resumo semanal de todas as actualizações de produtos da concorrência para a caixa de entrada da administração.
Perspetiva estratégica
As alterações de preços são muitas vezes sinal de mudanças na estratégia da concorrência. Detectá-las atempadamente dá à sua equipa tempo para avaliar o posicionamento e responder antes que os clientes se apercebam.
Actualizações do blogue e do conteúdo dos concorrentes
A RSS.app descobre ou gera automaticamente feeds RSS de blogues e páginas de produtos da concorrência. Saiba imediatamente quando um concorrente publica novos conteúdos, lança uma funcionalidade ou altera as suas mensagens.
Funciona com
Publicações do blogue → Slack
Encaminhe as novas publicações de blogues da concorrência para #competitive-intel para que a sua equipa de marketing possa analisar o posicionamento e responder com contra-conteúdo.
Actualizações de produtos → Discord
Partilhe os anúncios de funcionalidades da concorrência no canal Discord da sua equipa de produtos para informar as decisões relativas ao roteiro.
Blog Digest → Email
Enviar um resumo semanal de todas as actividades dos blogues da concorrência para a caixa de entrada da direção para análise estratégica.
Actualizações de conteúdos → Telegrama
Receba alertas móveis instantâneos quando os concorrentes publicam novos conteúdos para nunca perder um lançamento ou anúncio.
Perspetiva estratégica
As publicações no blogue da concorrência e as actualizações de produtos revelam as prioridades do roteiro e o posicionamento de marketing. O acompanhamento constante destas informações ajuda as equipas de produtos e de marketing a manterem-se informadas sem esforço manual.
Monitorização da atividade no LinkedIn
Monitorize as páginas do LinkedIn da concorrência para obter novos anúncios de emprego, actualizações da empresa e conteúdos de liderança inovadora. As tendências de contratação indicam expansão, investimento em produtos ou crescimento geográfico - tudo informações publicamente disponíveis que pode seguir automaticamente.
Funciona com
Anúncios de emprego → Slack
Acompanhe quando os concorrentes publicam novas funções. Um aumento nas contratações de engenharia pode indicar o desenvolvimento de novos produtos. A contratação de vendas sugere uma expansão do mercado.
Mensagens da empresa → Telegrama
Receba alertas instantâneos para publicações da concorrência no LinkedIn - anúncios de parcerias, liderança de pensamento e mensagens de marketing - diretamente no seu telemóvel.
Atividade de contratação → Zapier → Folhas
Registar automaticamente as ofertas de emprego da concorrência numa folha do Google para uma análise trimestral das tendências de contratação e relatórios da concorrência.
Actualizações do LinkedIn → Resumo por e-mail
Forneça um resumo semanal de todas as actividades da concorrência no LinkedIn - novas publicações, anúncios de emprego e marcos da empresa - à sua equipa de liderança.
Perspetiva estratégica
O LinkedIn é o sinal mais público da estratégia empresarial. Anúncios de emprego, actualizações da empresa e conteúdos de liderança revelam onde os concorrentes estão a investir. Estes sinais são públicos, estruturados e de monitorização gratuita.
Notícias do Google e cobertura de imprensa
Crie feeds RSS a partir dos resultados de pesquisa do Google News para nomes de concorrentes, produtos ou executivos. Acompanhe a cobertura da imprensa, os anúncios de financiamento e as menções da indústria automaticamente, em vez de pesquisar manualmente todas as manhãs.
Funciona com
Notícias da concorrência → Slack
Encaminhe a cobertura da imprensa da concorrência para #competitive-intel para que a sua equipa veja os anúncios de financiamento, as parcerias e as movimentações do mercado à medida que vão acontecendo.
News Digest → E-mail
Envie um resumo diário de todas as menções da imprensa da concorrência à sua equipa de liderança para análise estratégica.
Cobertura de imprensa → Zapier
Desencadeie fluxos de trabalho automatizados quando os concorrentes aparecem nas notícias - registe-os num CRM, notifique as vendas ou actualize um painel de controlo interno.
Arquivo de notícias → CSV
Exportação de menções de imprensa de concorrentes para CSV para relatórios trimestrais sobre a concorrência e análise de tendências.
Perspetiva estratégica
A cobertura da imprensa indica o posicionamento no mercado, eventos de financiamento e atividade de parceria. A monitorização das notícias da concorrência ajuda as equipas a antecipar os movimentos do mercado e a ajustar a estratégia.
Boletins informativos dos concorrentes
Converta boletins informativos por e-mail da concorrência em feeds RSS utilizando a funcionalidade de e-mail para RSS da RSS.app. Subscreva com um endereço de correio eletrónico dedicado e cada boletim informativo é convertido num item de feed que pode encaminhar, filtrar e arquivar.
Funciona com
Boletins informativos → Slack
Encaminhe os boletins informativos da concorrência para um canal Slack dedicado para que a sua equipa de marketing possa analisar as mensagens, as promoções e a estratégia de conteúdos.
Boletins informativos → Discord
Partilhe boletins informativos da concorrência no Discord da sua equipa para uma análise colaborativa e uma discussão rápida.
Newsletter Digest → Email
Consolidar todos os boletins informativos da concorrência num resumo diário em vez de encher as caixas de entrada individuais.
Boletins informativos → Fazer
Alimente os boletins informativos dos concorrentes em cenários Make para extrair temas-chave, registar numa base de dados ou acionar alertas internos.
Perspetiva estratégica
As newsletters revelam a estratégia de conteúdo, as actualizações de produtos e as tácticas promocionais que os concorrentes utilizam para envolver o seu público. O acompanhamento destas tácticas fornece uma visão direta da sua abordagem de comunicação.
Pacote de concorrentes de várias fontes
Utilize os pacotes de feeds para combinar feeds de blogues, LinkedIn, notícias, boletins informativos e preços de um ou mais concorrentes num único feed RSS unificado. Um URL dá à sua equipa uma imagem completa da concorrência - ligue-o a qualquer plataforma de automatização para processamento a jusante.
Funciona com
Todas as fontes → Zapier
Acione as automações do Zapier a partir de qualquer atualização do concorrente - registre no CRM, notifique as equipes ou atualize os painéis com base no tipo de fonte.
Todas as fontes → Fazer
Crie cenários avançados que encaminhem as actualizações da concorrência por tipo: preços para vendas, contratações para RH, imprensa para RP.
Todas as fontes → n8n
Utilize o acionador de RSS da n8n para criar fluxos de trabalho personalizados e auto-hospedados para obter informações sobre a concorrência, sem dependência do fornecedor.
Todas as fontes → Webhooks
Envie todas as actualizações da concorrência para o seu próprio ponto de extremidade da API para processamento personalizado, armazenamento ou integração com ferramentas internas.
Perspetiva estratégica
Um feed unificado da concorrência dá às equipas um local para monitorizar toda a atividade da concorrência. Em combinação com plataformas de automatização, isto permite alertas personalizados, arquivamento e fluxos de trabalho de análise.
O que pode fazer com os dados da concorrência
A RSS.app fornece as ferramentas necessárias para limpar, traduzir e dimensionar a sua inteligência competitiva.
Filtros avançados
Filtre por palavras-chave ou padrões específicos para garantir que a sua equipa só vê as menções que interessam.
Sem duplicados
Remova automaticamente entradas duplicadas para que a sua equipa veja apenas menções únicas.
Tradução global
Traduzir automaticamente o sentimento da marca e as actualizações da concorrência em língua estrangeira para mais de 40 idiomas.
Pacotes de ração
Junte os feeds do Reddit, Google News e Review num único fluxo de dados centralizado.
Formatos prontos para desenvolvedores
Exporte os seus dados exatamente como precisa deles: RSS/XML, JSON ou CSV.
Webhooks e automatização
Ligue os feeds a qualquer sistema que suporte webhooks ou accionadores RSS para fluxos de trabalho internos personalizados.
Enviar actualizações da concorrência para qualquer lugar
Um feed. Qualquer destino.
O RSS é um formato XML normalizado suportado por milhares de aplicações. Qualquer sistema que aceite RSS pode consumir os seus feeds de monitorização da concorrência, mantendo os dados portáteis e independentes do fornecedor.
Perguntas mais frequentes
A frequência de atualização dos feeds depende do seu plano. Os feeds são actualizados a cada 15-60 minutos. Cada atualização verifica se há novos conteúdos na fonte e adiciona quaisquer novos itens ao feed.
Sim. A RSS.app pode gerar feeds RSS a partir das páginas de empresas do LinkedIn para acompanhar publicações e actualizações. Não precisa de credenciais da API do LinkedIn. Forneça o URL da página da empresa e o RSS.app gera o feed.
Sim. RSS.app gera feeds RSS a partir das páginas de listagem de empregos do LinkedIn. Pode monitorizar empresas específicas ou resultados de pesquisa para acompanhar novas publicações de funções e tendências de contratação.
Sim. O recurso de e-mail para RSS do RSS.app permite que você assine boletins informativos de concorrentes usando um endereço de e-mail dedicado. Cada boletim informativo é convertido num item de feed que pode ser encaminhado para o Slack, Discord ou qualquer outro destino.
Sim. A RSS.app pode monitorizar qualquer página Web quanto a alterações de conteúdo, incluindo páginas de preços. Quando o conteúdo da página é alterado, é gerado um novo item de feed com o conteúdo atualizado.
Sim. Os pacotes de feeds permitem-lhe juntar feeds de vários concorrentes e vários tipos de fontes (blogue, LinkedIn, notícias, etc.) num único feed unificado. Isto dá à sua equipa um URL para monitorizar todas as informações sobre a concorrência.
Sim. Os feeds RSS.app são RSS/XML padrão, que é suportado nativamente pelo Slack (via RSS bot), Zapier, Make, n8n e a maioria das plataformas de automação. Adicione o URL do seu feed para começar a receber actualizações.
A RSS.app aplica a deduplicação baseada no conteúdo para identificar e remover entradas duplicadas. Se o mesmo artigo ou atualização aparecer em várias fontes, só aparecerá uma vez no seu feed.
O que é a RSS.app?
A RSS.app converte páginas Web, perfis de redes sociais e fontes online em feeds RSS estruturados. Estes feeds são actualizados de acordo com um calendário (a cada 15-60 minutos, dependendo do seu plano) e podem ser consumidos por qualquer sistema compatível com RSS.
- Formato XML normalizado compatível com milhares de ferramentas
- Atualização programada a cada 15-60 minutos, dependendo do plano
- Funciona com Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualquer leitor de RSS
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