Soluções
Transforme qualquer fonte da Web em
Feeds RSS acionáveis
A RSS.app converte sítios Web, redes sociais, fontes de notícias e muito mais em feeds RSS estruturados que são actualizados automaticamente. Encaminhe os dados para o Slack, Discord, Telegram, e-mail ou qualquer ferramenta que a sua equipa utilize.
1M+
Feeds RSS activos
100M+
Artigos processados
15 min
Frequência de atualização
99.9%
Fiabilidade do tempo de atividade
Monitorização da marca
Acompanhe as menções sociais no Reddit, Google News, plataformas de avaliação e milhares de outras fontes. Seja notificado no momento em que alguém falar sobre a sua marca.
- Monitorização do Reddit e de fóruns
- Seguimento do Google News
- Rever os alertas da plataforma
- Entrega em tempo real no Slack/Discord
Monitorização da concorrência
Monitorize blogues da concorrência, páginas do LinkedIn, anúncios de emprego, alterações de preços, boletins informativos e cobertura mediática. Agregue tudo num único feed.
- Deteção de alterações na página de preços
- Acompanhamento de actualizações de blogues e produtos
- Publicações de emprego e empresa no LinkedIn
- Feeds de concorrentes de várias fontes
Comunicações internas
Forneça automaticamente notícias da empresa, actualizações do sector e feedback dos clientes no Slack, Discord, Telegram e na sua intranet.
- Reencaminhamento para as redes sociais da empresa
- Voz do cliente
- Radar da indústria e do mercado
- Conteúdo de aprendizagem dos empregados
Monitorização jurídica, de patentes e de PI
Automatize a inteligência jurídica monitorizando os registos de patentes, as alterações regulamentares, os processos judiciais e as notícias jurídicas. Receba alertas antes do fim dos prazos.
- Acompanhamento de patentes e marcas registadas
- Conformidade e alertas regulamentares
- Acompanhamento dos processos judiciais
- Informações sobre a PI dos concorrentes
Monitorização de notícias
Monitorize fontes de notícias, publicações do sector, boletins informativos e cobertura mediática automaticamente. Agregue títulos num único feed e entregue-os em qualquer lugar.
- Google Notícias e acompanhamento dos media
- Monitorização de publicações de nicho
- Conversão de newsletter para RSS
- Painéis de notícias unificados
Feeds de redes sociais e mural de notícias
Incorporar feeds de redes sociais de atualização automática, murais de notícias e tickers de conteúdos em qualquer sítio Web. Agregue a partir do LinkedIn, Instagram, YouTube e muito mais.
- Muros sociais multiplataforma
- Galerias de notícias com atualização automática
- Marcadores e marquises em direto
- Suporte de sinalização digital
Notícias financeiras e de mercado
Agregue notícias institucionais, atualizações de criptografia, registros regulatórios e sinais de mercado. Forneça inteligência financeira para Slack, Discord e painéis personalizados.
- Acompanhamento institucional do "smart money
- Monitorização do ecossistema criptográfico
- Sinais macroeconómicos
- Descoberta de dados alternativos
Monitorização da carteira
Automatize a monitorização das empresas da carteira com actualizações em tempo real, comunicados de imprensa e acompanhamento das redes sociais para gestores de fundos de capital de risco e de capital privado.
- Deteção de sinais de empresas de carteira
- Monitorização da imprensa e da divulgação
- Feeds de relatórios LP
- Análise de carteiras baseada em IA
Cibersegurança e alertas de risco
Automatize o monitoramento de vulnerabilidades, a inteligência contra ameaças e os avisos de segurança de fornecedores. Forneça alertas CVE e informações de investigadores à sua equipa SOC.
- CVE e rastreio de vulnerabilidades
- Informações dos investigadores de ameaças
- Monitorização da segurança da nuvem
- Rastreio de recompensas por erros
Monitorização da regulamentação e das políticas
Automatize o acompanhamento legislativo, a supervisão regulamentar e a monitorização de políticas. Forneça anúncios governamentais e actualizações de conformidade à sua equipa jurídica.
- Acompanhamento de projectos de lei
- Controlo das agências reguladoras
- Acompanhamento ESG e normas
- Cobertura multi-jurisdicional
Como funciona
Escolha a sua fonte
Introduza qualquer URL de sítio Web, perfil de redes sociais, consulta de pesquisa ou fonte de notícias que pretenda monitorizar.
Obter o seu RSS Feed
RSS.app gera um feed RSS estruturado que verifica se há novos conteúdos a cada 15-60 minutos.
Entregar em qualquer lugar
Encaminhe as actualizações para o Slack, Discord, Telegram, e-mail, Zapier, Make, n8n ou qualquer ferramenta compatível com RSS.
O que é a RSS.app?
A RSS.app converte páginas Web, perfis de redes sociais e fontes online em feeds RSS estruturados. Estes feeds são actualizados de acordo com um calendário (a cada 15-60 minutos, dependendo do seu plano) e podem ser consumidos por qualquer sistema compatível com RSS.
- Formato XML normalizado compatível com milhares de ferramentas
- Atualização programada a cada 15-60 minutos, dependendo do plano
- Funciona com Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualquer leitor de RSS
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