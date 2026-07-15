Soluções

Transforme qualquer fonte da Web em
Feeds RSS acionáveis

A RSS.app converte sítios Web, redes sociais, fontes de notícias e muito mais em feeds RSS estruturados que são actualizados automaticamente. Encaminhe os dados para o Slack, Discord, Telegram, e-mail ou qualquer ferramenta que a sua equipa utilize.

1M+

Feeds RSS activos

100M+

Artigos processados

15 min

Frequência de atualização

99.9%

Fiabilidade do tempo de atividade

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Monitorização da marca

Acompanhe as menções sociais no Reddit, Google News, plataformas de avaliação e milhares de outras fontes. Seja notificado no momento em que alguém falar sobre a sua marca.

  • Monitorização do Reddit e de fóruns
  • Seguimento do Google News
  • Rever os alertas da plataforma
  • Entrega em tempo real no Slack/Discord
Saiba mais

Monitorização da concorrência

Monitorize blogues da concorrência, páginas do LinkedIn, anúncios de emprego, alterações de preços, boletins informativos e cobertura mediática. Agregue tudo num único feed.

  • Deteção de alterações na página de preços
  • Acompanhamento de actualizações de blogues e produtos
  • Publicações de emprego e empresa no LinkedIn
  • Feeds de concorrentes de várias fontes
Saiba mais

Comunicações internas

Forneça automaticamente notícias da empresa, actualizações do sector e feedback dos clientes no Slack, Discord, Telegram e na sua intranet.

  • Reencaminhamento para as redes sociais da empresa
  • Voz do cliente
  • Radar da indústria e do mercado
  • Conteúdo de aprendizagem dos empregados
Saiba mais

Monitorização jurídica, de patentes e de PI

Automatize a inteligência jurídica monitorizando os registos de patentes, as alterações regulamentares, os processos judiciais e as notícias jurídicas. Receba alertas antes do fim dos prazos.

  • Acompanhamento de patentes e marcas registadas
  • Conformidade e alertas regulamentares
  • Acompanhamento dos processos judiciais
  • Informações sobre a PI dos concorrentes
Saiba mais

Monitorização de notícias

Monitorize fontes de notícias, publicações do sector, boletins informativos e cobertura mediática automaticamente. Agregue títulos num único feed e entregue-os em qualquer lugar.

  • Google Notícias e acompanhamento dos media
  • Monitorização de publicações de nicho
  • Conversão de newsletter para RSS
  • Painéis de notícias unificados
Saiba mais

Feeds de redes sociais e mural de notícias

Incorporar feeds de redes sociais de atualização automática, murais de notícias e tickers de conteúdos em qualquer sítio Web. Agregue a partir do LinkedIn, Instagram, YouTube e muito mais.

  • Muros sociais multiplataforma
  • Galerias de notícias com atualização automática
  • Marcadores e marquises em direto
  • Suporte de sinalização digital
Saiba mais

Notícias financeiras e de mercado

Agregue notícias institucionais, atualizações de criptografia, registros regulatórios e sinais de mercado. Forneça inteligência financeira para Slack, Discord e painéis personalizados.

  • Acompanhamento institucional do "smart money
  • Monitorização do ecossistema criptográfico
  • Sinais macroeconómicos
  • Descoberta de dados alternativos
Saiba mais

Monitorização da carteira

Automatize a monitorização das empresas da carteira com actualizações em tempo real, comunicados de imprensa e acompanhamento das redes sociais para gestores de fundos de capital de risco e de capital privado.

  • Deteção de sinais de empresas de carteira
  • Monitorização da imprensa e da divulgação
  • Feeds de relatórios LP
  • Análise de carteiras baseada em IA
Saiba mais

Cibersegurança e alertas de risco

Automatize o monitoramento de vulnerabilidades, a inteligência contra ameaças e os avisos de segurança de fornecedores. Forneça alertas CVE e informações de investigadores à sua equipa SOC.

  • CVE e rastreio de vulnerabilidades
  • Informações dos investigadores de ameaças
  • Monitorização da segurança da nuvem
  • Rastreio de recompensas por erros
Saiba mais

Monitorização da regulamentação e das políticas

Automatize o acompanhamento legislativo, a supervisão regulamentar e a monitorização de políticas. Forneça anúncios governamentais e actualizações de conformidade à sua equipa jurídica.

  • Acompanhamento de projectos de lei
  • Controlo das agências reguladoras
  • Acompanhamento ESG e normas
  • Cobertura multi-jurisdicional
Saiba mais

Como funciona

1

Escolha a sua fonte

Introduza qualquer URL de sítio Web, perfil de redes sociais, consulta de pesquisa ou fonte de notícias que pretenda monitorizar.

2

Obter o seu RSS Feed

RSS.app gera um feed RSS estruturado que verifica se há novos conteúdos a cada 15-60 minutos.

3

Entregar em qualquer lugar

Encaminhe as actualizações para o Slack, Discord, Telegram, e-mail, Zapier, Make, n8n ou qualquer ferramenta compatível com RSS.

O que é a RSS.app?

A RSS.app converte páginas Web, perfis de redes sociais e fontes online em feeds RSS estruturados. Estes feeds são actualizados de acordo com um calendário (a cada 15-60 minutos, dependendo do seu plano) e podem ser consumidos por qualquer sistema compatível com RSS.

  • Formato XML normalizado compatível com milhares de ferramentas
  • Atualização programada a cada 15-60 minutos, dependendo do plano
  • Funciona com Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualquer leitor de RSS

Comece a monitorizar hoje mesmo

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