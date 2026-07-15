Monitorização da marca

Acompanhe as menções sociais no Reddit, Google News, plataformas de avaliação e milhares de outras fontes. Seja notificado no momento em que alguém falar sobre a sua marca.

Monitorização do Reddit e de fóruns

Monitorização do Reddit e de fóruns Seguimento do Google News

Seguimento do Google News Rever os alertas da plataforma

Rever os alertas da plataforma Entrega em tempo real no Slack/Discord

Saiba mais

Monitorização da concorrência

Monitorize blogues da concorrência, páginas do LinkedIn, anúncios de emprego, alterações de preços, boletins informativos e cobertura mediática. Agregue tudo num único feed.

Deteção de alterações na página de preços

Deteção de alterações na página de preços Acompanhamento de actualizações de blogues e produtos

Acompanhamento de actualizações de blogues e produtos Publicações de emprego e empresa no LinkedIn

Publicações de emprego e empresa no LinkedIn Feeds de concorrentes de várias fontes

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Comunicações internas

Forneça automaticamente notícias da empresa, actualizações do sector e feedback dos clientes no Slack, Discord, Telegram e na sua intranet.

Reencaminhamento para as redes sociais da empresa

Reencaminhamento para as redes sociais da empresa Voz do cliente

Voz do cliente Radar da indústria e do mercado

Radar da indústria e do mercado Conteúdo de aprendizagem dos empregados

Saiba mais

Monitorização jurídica, de patentes e de PI

Automatize a inteligência jurídica monitorizando os registos de patentes, as alterações regulamentares, os processos judiciais e as notícias jurídicas. Receba alertas antes do fim dos prazos.

Acompanhamento de patentes e marcas registadas

Acompanhamento de patentes e marcas registadas Conformidade e alertas regulamentares

Conformidade e alertas regulamentares Acompanhamento dos processos judiciais

Acompanhamento dos processos judiciais Informações sobre a PI dos concorrentes

Saiba mais

Monitorização de notícias

Monitorize fontes de notícias, publicações do sector, boletins informativos e cobertura mediática automaticamente. Agregue títulos num único feed e entregue-os em qualquer lugar.

Google Notícias e acompanhamento dos media

Google Notícias e acompanhamento dos media Monitorização de publicações de nicho

Monitorização de publicações de nicho Conversão de newsletter para RSS

Conversão de newsletter para RSS Painéis de notícias unificados

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Feeds de redes sociais e mural de notícias

Incorporar feeds de redes sociais de atualização automática, murais de notícias e tickers de conteúdos em qualquer sítio Web. Agregue a partir do LinkedIn, Instagram, YouTube e muito mais.

Muros sociais multiplataforma

Muros sociais multiplataforma Galerias de notícias com atualização automática

Galerias de notícias com atualização automática Marcadores e marquises em direto

Marcadores e marquises em direto Suporte de sinalização digital

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Notícias financeiras e de mercado

Agregue notícias institucionais, atualizações de criptografia, registros regulatórios e sinais de mercado. Forneça inteligência financeira para Slack, Discord e painéis personalizados.

Acompanhamento institucional do "smart money

Acompanhamento institucional do "smart money Monitorização do ecossistema criptográfico

Monitorização do ecossistema criptográfico Sinais macroeconómicos

Sinais macroeconómicos Descoberta de dados alternativos

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Monitorização da carteira

Automatize a monitorização das empresas da carteira com actualizações em tempo real, comunicados de imprensa e acompanhamento das redes sociais para gestores de fundos de capital de risco e de capital privado.

Deteção de sinais de empresas de carteira

Deteção de sinais de empresas de carteira Monitorização da imprensa e da divulgação

Monitorização da imprensa e da divulgação Feeds de relatórios LP

Feeds de relatórios LP Análise de carteiras baseada em IA

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Cibersegurança e alertas de risco

Automatize o monitoramento de vulnerabilidades, a inteligência contra ameaças e os avisos de segurança de fornecedores. Forneça alertas CVE e informações de investigadores à sua equipa SOC.

CVE e rastreio de vulnerabilidades

CVE e rastreio de vulnerabilidades Informações dos investigadores de ameaças

Informações dos investigadores de ameaças Monitorização da segurança da nuvem

Monitorização da segurança da nuvem Rastreio de recompensas por erros

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Monitorização da regulamentação e das políticas

Automatize o acompanhamento legislativo, a supervisão regulamentar e a monitorização de políticas. Forneça anúncios governamentais e actualizações de conformidade à sua equipa jurídica.

Acompanhamento de projectos de lei

Acompanhamento de projectos de lei Controlo das agências reguladoras

Controlo das agências reguladoras Acompanhamento ESG e normas

Acompanhamento ESG e normas Cobertura multi-jurisdicional

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