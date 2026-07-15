Bot do LinkedIn para o Slack: partilha automática de actualizações instantaneamente
Publique automaticamente atualizações da empresa, boletins informativos e anúncios de emprego do LinkedIn no seu espaço de trabalho do Slack. Monitore qualquer página de empresa ou boletim informativo - compartilhe conteúdo em tempo real. Não é necessário codificar.
Integração com o LinkedIn
Crie um feed RSS a partir de qualquer página de empresa, boletim informativo ou anúncio de emprego do LinkedIn.
Publicação automática no Slack
Cada nova publicação é enviada automaticamente para o seu canal Slack.
Por que escolher o bot do LinkedIn para o Slack?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca as actualizações da empresa. O seu bot monitoriza as páginas do LinkedIn 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do LinkedIn para o Slack
Ligar LinkedIn1
Introduza qualquer página de empresa, boletim informativo ou URL de publicação de emprego do LinkedIn. Nós criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o Slack2
Adicione a nossa aplicação ao seu espaço de trabalho Slack e selecione um canal. Demora apenas 30 segundos.
Desfrutar da automatização3
As publicações aparecem no Slack automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e o horário de publicação.
Integração LinkedIn + Slack
A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente atualizações do LinkedIn no Slack. Confiado por equipas de vendas, recrutadores e equipas empresariais em todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para a automatização do LinkedIn para o Slack
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o LinkedIn e o Slack.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As novas mensagens são partilhadas no Slack segundos após serem detectadas.
Filtros de conteúdo inteligentes
Inclua ou exclua mensagens por palavra-chave, tipo de conteúdo ou envolvimento. Partilhe apenas o que é mais importante.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como as mensagens aparecem no Slack. Personalize as mensagens com texto, imagens e formatação avançada.
Suporte multi-canal
Envie mensagens para vários canais do Slack a partir de uma única fonte do LinkedIn.
Ver o LinkedIn para o Slack em ação
Quem usa o bot do LinkedIn para o Slack?
Vendas e desenvolvimento de negócios
Acompanhe as atualizações da empresa-alvo no Slack. Monitorizar potenciais clientes e clientes para obter sinais de compra e informações sobre a concorrência.
Recrutamento de equipas
Partilhe anúncios de emprego e conteúdos sobre a cultura da empresa com o seu canal de RH. Mantenha-se atualizado sobre as tendências de contratação e o mercado de talentos.
Equipas de marketing
Monitorizar o conteúdo dos concorrentes e os líderes de opinião do sector. Mantenha a sua equipa informada sobre as tendências do mercado.
Perguntas frequentes: Bot do LinkedIn para Slack
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