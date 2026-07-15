Bots
Bot do LinkedIn para Slack
Bot de automatização

Bot do LinkedIn para o Slack: partilha automática de actualizações instantaneamente

Publique automaticamente atualizações da empresa, boletins informativos e anúncios de emprego do LinkedIn no seu espaço de trabalho do Slack. Monitore qualquer página de empresa ou boletim informativo - compartilhe conteúdo em tempo real. Não é necessário codificar.

Integração com o LinkedIn

Crie um feed RSS a partir de qualquer página de empresa, boletim informativo ou anúncio de emprego do LinkedIn.

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Publicação automática no Slack

Cada nova publicação é enviada automaticamente para o seu canal Slack.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o bot do LinkedIn para o Slack?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca as actualizações da empresa. O seu bot monitoriza as páginas do LinkedIn 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do LinkedIn para o Slack

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Ligar LinkedIn

1

Introduza qualquer página de empresa, boletim informativo ou URL de publicação de emprego do LinkedIn. Nós criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Slack

2

Adicione a nossa aplicação ao seu espaço de trabalho Slack e selecione um canal. Demora apenas 30 segundos.

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Desfrutar da automatização

3

As publicações aparecem no Slack automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e o horário de publicação.

Crie seu bot agora →
Integração LinkedIn + Slack

A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente atualizações do LinkedIn no Slack. Confiado por equipas de vendas, recrutadores e equipas empresariais em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do LinkedIn para o Slack

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o LinkedIn e o Slack.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As novas mensagens são partilhadas no Slack segundos após serem detectadas.

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Filtros de conteúdo inteligentes

Inclua ou exclua mensagens por palavra-chave, tipo de conteúdo ou envolvimento. Partilhe apenas o que é mais importante.

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Formatação personalizada de mensagens

Controle como as mensagens aparecem no Slack. Personalize as mensagens com texto, imagens e formatação avançada.

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Suporte multi-canal

Envie mensagens para vários canais do Slack a partir de uma única fonte do LinkedIn.

Ver o LinkedIn para o Slack em ação

Publicação de um novo post no LinkedIn
Publicação de um novo post no LinkedIn
Automatizado
Partilhado no Slack instantaneamente
Partilhado no Slack instantaneamente

Quem usa o bot do LinkedIn para o Slack?

Vendas e desenvolvimento de negócios
Vendas e desenvolvimento de negócios

Acompanhe as atualizações da empresa-alvo no Slack. Monitorizar potenciais clientes e clientes para obter sinais de compra e informações sobre a concorrência.

Recrutamento de equipas
Recrutamento de equipas

Partilhe anúncios de emprego e conteúdos sobre a cultura da empresa com o seu canal de RH. Mantenha-se atualizado sobre as tendências de contratação e o mercado de talentos.

Equipas de marketing
Equipas de marketing

Monitorizar o conteúdo dos concorrentes e os líderes de opinião do sector. Mantenha a sua equipa informada sobre as tendências do mercado.

Perguntas frequentes: Bot do LinkedIn para Slack

Como posso ligar o LinkedIn ao Slack?
Basta introduzir qualquer página de empresa do LinkedIn, boletim informativo ou URL de publicação de emprego. O RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, adicione nosso aplicativo ao seu espaço de trabalho do Slack. A configuração completa leva cerca de 2 minutos.
Quanto custa o bot do LinkedIn para o Slack?
Oferecemos planos de preços flexíveis a partir de $9,99/mês. Todos os planos incluem recursos de automação e os níveis mais altos desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens?
O nosso bot verifica se há novas mensagens a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectado um novo conteúdo, este é publicado no seu canal Slack em segundos.
Posso filtrar as mensagens que são partilhadas no Slack?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir mensagens com base no conteúdo, tipo ou métricas de envolvimento.
Posso personalizar a forma como as mensagens aparecem no Slack?
Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo texto, imagens e links. Adicione texto personalizado e configure a formatação avançada da mensagem.
Funciona com páginas de empresas, boletins informativos e anúncios de emprego?
Sim, o nosso bot suporta páginas de empresas do LinkedIn, boletins informativos e anúncios de emprego. Acompanhe qualquer conteúdo público do LinkedIn.
Mais integrações

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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível