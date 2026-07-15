Como posso ligar o LinkedIn ao Slack? Basta introduzir qualquer página de empresa do LinkedIn, boletim informativo ou URL de publicação de emprego. O RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, adicione nosso aplicativo ao seu espaço de trabalho do Slack. A configuração completa leva cerca de 2 minutos.

Quanto custa o bot do LinkedIn para o Slack? Oferecemos planos de preços flexíveis a partir de $9,99/mês. Todos os planos incluem recursos de automação e os níveis mais altos desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.

Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens? O nosso bot verifica se há novas mensagens a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectado um novo conteúdo, este é publicado no seu canal Slack em segundos.

Posso filtrar as mensagens que são partilhadas no Slack? Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir mensagens com base no conteúdo, tipo ou métricas de envolvimento.

Posso personalizar a forma como as mensagens aparecem no Slack? Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo texto, imagens e links. Adicione texto personalizado e configure a formatação avançada da mensagem.