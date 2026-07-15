Bots
Instagram to Discord Bot
Bot de automatização

Instagram para Discord Bot: Partilha automática de publicações instantaneamente

Publique automaticamente novos conteúdos do Instagram no seu servidor Discord. Monitore qualquer perfil do Instagram e compartilhe atualizações em tempo real. Não é necessária codificação.

Integração no Instagram

Criar um feed RSS a partir de qualquer perfil ou hashtag público do Instagram.

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Enviar automaticamente para o Discord

Cada nova publicação é enviada automaticamente para o seu canal Discord através de um webhook.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o Instagram para o Discord Bot?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca uma publicação. O seu bot monitoriza o Instagram 24 horas por dia e publica automaticamente novos conteúdos no Discord.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o Instagram para o Discord Bot

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Ligar ao Instagram

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Introduza o URL de qualquer perfil público do Instagram ou hashtag. Iremos criar um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Discord

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Crie um webhook do Discord no seu servidor e cole o URL. Demora apenas 30 segundos.

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Desfrutar da automatização

3

As novas mensagens aparecem automaticamente no Discord. Personalize os filtros, a formatação e o horário de publicação.

Crie seu bot agora →
Integração do Instagram + Discord

A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente as postagens do Instagram no Discord. Com a confiança de comunidades de fãs, criadores e servidores de marcas em todo o mundo.

Recursos poderosos para automação do Instagram para Discord

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o Instagram e o Discord.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As novas mensagens são partilhadas no Discord segundos após serem detectadas.

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Filtros de palavras-chave inteligentes

Inclua ou exclua publicações por palavra-chave, hashtag ou legenda. Partilhe apenas o que interessa à sua comunidade.

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Formatação de incorporação personalizada

Controle a forma como as mensagens aparecem no Discord. Personalize as incorporações com imagens, legendas e formatação avançada.

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Suporte multi-canal

Envie mensagens para vários canais ou servidores do Discord a partir de um único feed.

Ver o Instagram para o Discord em ação

Nova publicação carregada
Nova publicação carregada
Automatizado
Partilhado no Discord instantaneamente
Partilhado no Discord instantaneamente

Personalizar a aparência do Instagram para o Discord Bot

Pode adicionar facilmente um webhook, proporcionando-lhe capacidades de edição avançadas e a possibilidade de criar um bot único

Adicionar um Webhook
Adicionar um Webhook

Depois de criar o seu bot do Instagram para o Discord, navegue até às definições para adicionar um webhook e personalizar a forma como as publicações aparecem no seu servidor Discord.

Alterar o nome do bot
Alterar o nome do bot

Após a criação bem sucedida do webhook, um novo conjunto de opções fica disponível, permitindo-lhe a flexibilidade de personalizar e editar o nome do bot de acordo com as suas preferências.

Carregar Avatar
Carregar Avatar

Além disso, a nossa plataforma permite-lhe modificar facilmente o avatar do seu bot, garantindo uma presença distinta e reconhecível do seu bot na comunidade Discord.

Elementos do cartão
Elementos do cartão

Assuma o controlo da forma como o seu bot é apresentado - personalize o título, a descrição, as imagens, o autor e muito mais com a nossa plataforma. Adapte o conteúdo do seu bot para um toque personalizado.

Quem usa o bot do Instagram para o Discord?

Comunidades de fãs
Comunidades de fãs

Mantenha o seu servidor Discord atualizado com publicações de influenciadores, celebridades ou criadores favoritos automaticamente.

Servidores de marcas e criadores
Servidores de marcas e criadores

Partilhe conteúdos do Instagram com a sua comunidade Discord. Mantenha os fãs envolvidos com as últimas publicações.

Equipas de redes sociais
Equipas de redes sociais

Monitorizar as contas dos concorrentes e as menções à marca. Partilhar actualizações diretamente nos canais da equipa.

Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS

Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS, com canais, webhooks, bots personalizados, incorporações, suporte multi-servidor, menções, acções e filtros avançados

Canais do Discord
Canais do Discord

Ligue ou altere os canais desejados diretamente a partir do Discord para gerir e apresentar facilmente o conteúdo RSS onde for mais relevante para a sua comunidade.

Incorporação do Discord
Incorporação do Discord

Adapte a aparência das mensagens Discord incorporadas para corresponder ao estilo do seu servidor, tornando o conteúdo RSS visualmente apelativo e consistente com a sua marca

Suporte a vários servidores
Suporte a vários servidores

Ligue e gira vários servidores Discord a partir de uma interface, permitindo-lhe distribuir actualizações de feeds RSS por várias comunidades de forma eficiente

Menções e funções
Menções e funções

Utilize as menções para notificar utilizadores ou funções específicas quando é publicado conteúdo RSS relevante, garantindo que as actualizações importantes chegam prontamente ao público certo

Acções do Discord
Acções do Discord

Configure acções automatizadas para publicar mensagens específicas a partir de feeds RSS com base em condições ou accionadores definidos, simplificando a gestão e a distribuição de conteúdos

Filtros de discórdia
Filtros de discórdia

Configure filtros avançados para controlar com precisão o conteúdo RSS que é apresentado no seu servidor, permitindo-lhe destacar as informações mais pertinentes para a sua comunidade

Perguntas frequentes: Bot do Instagram para o Discord

Como é que ligo o Instagram ao Discord?
Basta introduzir qualquer URL de perfil público do Instagram ou hashtag. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, crie um webhook do Discord e cole o URL. Toda a configuração demora cerca de 2 minutos.
O bot do Instagram para o Discord é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens?
O nosso bot verifica se há novas mensagens a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectada uma nova publicação, esta é partilhada no seu canal Discord em segundos.
Posso filtrar as mensagens que são partilhadas no Discord?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir publicações com base em legendas, hashtags ou tipo de conteúdo. Também é possível filtrar por tipo de suporte (fotografias, vídeos, rolos).
Posso personalizar a forma como as mensagens são apresentadas no Discord?
Sim! Personalize as incorporações do Discord, incluindo legendas, imagens e links. Adicione texto personalizado e active ou desactive as incorporações de rich media.
Funciona com perfis e hashtags do Instagram?
Sim, o nosso bot suporta perfis públicos do Instagram e feeds de hashtag. Siga criadores, marcas ou tópicos de tendências automaticamente.
Mais integrações

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Explore outras opções de automatização poderosas para o seu fluxo de trabalho

Feeds RSS to Bot do Discord
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Google Notícias to Bot do Discord
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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível