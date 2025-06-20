Dê estilo às suas histórias com o widget de revista

Posso combinar conteúdos de várias fontes numa única revista? Sim, pode utilizar a nossa funcionalidade de Pacotes para juntar publicações de diferentes fontes num único feed, para que possa apresentar artigos de toda a Web num único local.

A revista é actualizada automaticamente? Sim, depois de configurar os seus feeds, o widget actualiza-se automaticamente para apresentar as últimas mensagens sem actualizações manuais.

Posso personalizar o design para corresponder ao meu sítio Web? Sim! Basta clicar em "Personalizar" e começar a clicar. Pode alterar as cores, os tipos de letra e os esquemas até obter o aspeto que pretende. Não são necessários conhecimentos de design.