Dê estilo às suas histórias com o widget de revista
Apresente o seu conteúdo num esquema editorial simples, com imagens, títulos e pequenas pré-visualizações. Não é necessária codificação.Criar widget da minha revista
Porquê escolher o Magazine Widget?
A revista ajuda-o a partilhar conteúdos num formato simples e apelativo que é rápido de configurar e fácil de ler.
Layout visualmente rico
Mostre histórias com imagens, títulos claros e pré-visualizações curtas que atraiam as pessoas.
Várias fontes
Misturar mensagens de diferentes fontes num único fluxo suave.
Melhor experiência de leitura
Mantenha os leitores envolvidos com um layout limpo e simples de navegar.
Widgets das plataformas que mais utiliza
Crie um feed a partir da sua plataforma favorita e nós transformamo-lo instantaneamente num widget.
Widget do Instagram
Criar feeds a partir de perfis públicos do Instagram.
Widget do LinkedIn
Crie feeds a partir de empregos, boletins informativos ou páginas de empresas do LinkedIn.
X Widget
Crie feeds a partir de perfis X públicos, hashtags, listas ou resultados de pesquisa.
Widget do TikTok
Criar feeds a partir de perfis públicos do TikTok.
Widget do YouTube
Crie feeds a partir de canais do Youtube, listas de reprodução ou resultados de pesquisa.
Widget do Facebook
Criar feeds a partir de páginas ou grupos públicos do Facebook.
Widget de notícias do Google
Criar feeds a partir de subreddits ou resultados de pesquisa.
Widget de tópicos
Criar feeds a partir de subreddits ou resultados de pesquisa.
Widget do Reddit
Crie feeds a partir de subreddits, tópicos de comentários ou pesquisas de palavras-chave.
Widget Bluesky
Gerar feeds a partir de perfis públicos do Bluesky, publicações ou hashtags.
Widget do Telegram
Crie feeds a partir de canais públicos do Telegram, grupos ou pesquisas de mensagens.
& Mais
Explore widgets e fontes adicionais, desde sítios Web a plataformas de nicho.
Principais caraterísticas do Widget de revista
Pronto a utilizar em segundos
Quando gera um feed da Web, o widget da sua revista é criado ao mesmo tempo. Não é necessária nenhuma configuração adicional.
Filtros avançados
Oculte conteúdos indesejados, bloqueie palavras-chave e remova duplicados para um visual mais limpo.
Fácil de personalizar
Ajuste os layouts, o espaçamento e os estilos de acordo com o seu site.
Responsive by Design
Adapta-se automaticamente a computadores, tablets e telemóveis.
Não é necessária codificação
Copie um snippet de código, cole-o no seu site e veja-o em direto instantaneamente.
O seu widget de revista em 3 passos
generateTitle1
Escolha qualquer sítio ou fonte. No momento em que gera um feed, o widget da sua revista é criado automaticamente.
Revista Customize2
Pretende alterar o aspeto? Ajuste os esquemas e os filtros com apenas alguns cliques.
Adicionar ao sítio Web3
Pegue o trecho de código e coloque-o no seu site. É isso aí.
O que obtém com o Widget de revista
Apresentar histórias com estilo
Dê ao seu conteúdo um aspeto profissional que crie confiança e mantenha os leitores interessados.
Obter de várias fontes
Combine conteúdos de diferentes fontes numa única visualização coesa e apelativa.
Manter os leitores envolvidos
Ajude os visitantes a permanecerem mais tempo com um layout que seja fácil de explorar e feito para ser clicado.
Corresponder à sua marca
Ajuste os tipos de letra, as cores e os estilos para que o widget pareça fazer parte do seu sítio.
Carregar rapidamente, deslocar-se suavemente
Criado para ser leve, para que as páginas carreguem rapidamente e funcionem sem atrasos.
Lançamento em minutos
Não é necessário codificar. Basta personalizar e colar uma única linha de código.
Construtores de sites mais populares
Conecte e incorpore widgets nos principais construtores de sites do mundo: Shopify, WordPress, Webflow e muito mais. Não são necessários plug-ins ou configurações adicionais. Basta colar uma linha de código e está pronto.
Exibir produtos, blogs ou atualizações na Shopify.
Mostre as últimas actualizações diretamente no seu site Wix.
Incorpore widgets em qualquer página HTML em segundos.
Adicione widgets de notícias ao vivo ao seu site WordPress.
Melhore o seu sítio Web com conteúdo novo.
Mantenha os visitantes envolvidos com notícias em direto no Weebly.
Atualização automática do seu site Drupal com feeds de notícias.
Partilhe conteúdos em direto no Joomla sem codificação.
Quem usa o Widget de revista?
Perfeito para equipas, criadores e editores que pretendem partilhar conteúdos com um esquema editorial simples e sem esforço adicional.
Media e sítios de notícias
Apresentar notícias de última hora e reportagens num formato profissional.
Bloggers
Apresente as suas mensagens num ecrã que incentive a exploração.
Comércio eletrónico
Destaque produtos ou colecções num estilo editorial polido.
Websites de empresas
Partilhe actualizações, estudos de caso ou notícias da equipa num formato bem organizado.
Criado para SEO e acessibilidade
O widget Magazine foi concebido para ajudar mais pessoas a encontrar e utilizar o seu sítio Web. Carregamento rápido, SEO-friendly, e totalmente acessível.
Desempenho rápido
Concebida para tempos de carregamento rápidos para manter os visitantes interessados e reduzir as taxas de rejeição.
Marcação compatível com SEO
O HTML estruturado garante que os motores de busca possam indexar facilmente o seu conteúdo.
Em conformidade com as WCAG
Totalmente acessível a todos os utilizadores, incluindo os que utilizam tecnologias de apoio.
O que os utilizadores adoram no RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
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Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
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