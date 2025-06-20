Dê estilo às suas histórias com o widget de revista

Apresente o seu conteúdo num esquema editorial simples, com imagens, títulos e pequenas pré-visualizações. Não é necessária codificação.

Criar widget da minha revista
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Confiável e utilizado por milhares de empresas

Porquê escolher o Magazine Widget?

A revista ajuda-o a partilhar conteúdos num formato simples e apelativo que é rápido de configurar e fácil de ler.

whyCard1Title

Layout visualmente rico

Mostre histórias com imagens, títulos claros e pré-visualizações curtas que atraiam as pessoas.

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Várias fontes

Misturar mensagens de diferentes fontes num único fluxo suave.

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Melhor experiência de leitura

Mantenha os leitores envolvidos com um layout limpo e simples de navegar.

Widgets das plataformas que mais utiliza

Crie um feed a partir da sua plataforma favorita e nós transformamo-lo instantaneamente num widget.

widget-common:platformInstagramTitle

Widget do Instagram

Criar feeds a partir de perfis públicos do Instagram.

widget-common:platformLinkedinTitle

Widget do LinkedIn

Crie feeds a partir de empregos, boletins informativos ou páginas de empresas do LinkedIn.

widget-common:platformTwitterTitle

X Widget

Crie feeds a partir de perfis X públicos, hashtags, listas ou resultados de pesquisa.

widget-common:platformTiktokTitle

Widget do TikTok

Criar feeds a partir de perfis públicos do TikTok.

widget-common:platformYoutubeTitle

Widget do YouTube

Crie feeds a partir de canais do Youtube, listas de reprodução ou resultados de pesquisa.

widget-common:platformFacebookTitle

Widget do Facebook

Criar feeds a partir de páginas ou grupos públicos do Facebook.

widget-common:platformGoogleNewsTitle

Widget de notícias do Google

Criar feeds a partir de subreddits ou resultados de pesquisa.

widget-common:platformThreadsTitle

Widget de tópicos

Criar feeds a partir de subreddits ou resultados de pesquisa.

widget-common:platformRedditTitle

Widget do Reddit

Crie feeds a partir de subreddits, tópicos de comentários ou pesquisas de palavras-chave.

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Widget Bluesky

Gerar feeds a partir de perfis públicos do Bluesky, publicações ou hashtags.

widget-common:platformTelegramTitle

Widget do Telegram

Crie feeds a partir de canais públicos do Telegram, grupos ou pesquisas de mensagens.

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& Mais

Explore widgets e fontes adicionais, desde sítios Web a plataformas de nicho.

Principais caraterísticas do Widget de revista

Pronto a utilizar em segundos

Quando gera um feed da Web, o widget da sua revista é criado ao mesmo tempo. Não é necessária nenhuma configuração adicional.

Pronto a utilizar em segundos

Filtros avançados

Oculte conteúdos indesejados, bloqueie palavras-chave e remova duplicados para um visual mais limpo.

Filtros avançados

Fácil de personalizar

Ajuste os layouts, o espaçamento e os estilos de acordo com o seu site.

Fácil de personalizar

Responsive by Design

Adapta-se automaticamente a computadores, tablets e telemóveis.

Responsive by Design

Não é necessária codificação

Copie um snippet de código, cole-o no seu site e veja-o em direto instantaneamente.

Não é necessária codificação

O seu widget de revista em 3 passos

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generateTitle

1

Escolha qualquer sítio ou fonte. No momento em que gera um feed, o widget da sua revista é criado automaticamente.

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Revista Customize

2

Pretende alterar o aspeto? Ajuste os esquemas e os filtros com apenas alguns cliques.

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Adicionar ao sítio Web

3

Pegue o trecho de código e coloque-o no seu site. É isso aí.

Gerar o meu feed

O que obtém com o Widget de revista

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Apresentar histórias com estilo

Dê ao seu conteúdo um aspeto profissional que crie confiança e mantenha os leitores interessados.

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Obter de várias fontes

Combine conteúdos de diferentes fontes numa única visualização coesa e apelativa.

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Manter os leitores envolvidos

Ajude os visitantes a permanecerem mais tempo com um layout que seja fácil de explorar e feito para ser clicado.

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Corresponder à sua marca

Ajuste os tipos de letra, as cores e os estilos para que o widget pareça fazer parte do seu sítio.

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Carregar rapidamente, deslocar-se suavemente

Criado para ser leve, para que as páginas carreguem rapidamente e funcionem sem atrasos.

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Lançamento em minutos

Não é necessário codificar. Basta personalizar e colar uma única linha de código.

Construtores de sites mais populares

Conecte e incorpore widgets nos principais construtores de sites do mundo: Shopify, WordPress, Webflow e muito mais. Não são necessários plug-ins ou configurações adicionais. Basta colar uma linha de código e está pronto.

widget-common:integrationShopifyTitle
Shopify

Exibir produtos, blogs ou atualizações na Shopify.

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Wix

Mostre as últimas actualizações diretamente no seu site Wix.

widget-common:integrationHTMLTitle
HTML

Incorpore widgets em qualquer página HTML em segundos.

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WordPress

Adicione widgets de notícias ao vivo ao seu site WordPress.

widget-common:integrationSquarespaceTitle
Squarespace

Melhore o seu sítio Web com conteúdo novo.

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Weebly

Mantenha os visitantes envolvidos com notícias em direto no Weebly.

widget-common:integrationDrupalTitle
Drupal

Atualização automática do seu site Drupal com feeds de notícias.

widget-common:integrationJoomlaTitle
Joomla

Partilhe conteúdos em direto no Joomla sem codificação.

Quem usa o Widget de revista?

Perfeito para equipas, criadores e editores que pretendem partilhar conteúdos com um esquema editorial simples e sem esforço adicional.

useCasesGlobalSearchTitle

Media e sítios de notícias

Apresentar notícias de última hora e reportagens num formato profissional.

useCasesPeopleTitle

Bloggers

Apresente as suas mensagens num ecrã que incentive a exploração.

useCasesBookSquareTitle

Comércio eletrónico

Destaque produtos ou colecções num estilo editorial polido.

useCasesCourtHouseTitle

Websites de empresas

Partilhe actualizações, estudos de caso ou notícias da equipa num formato bem organizado.

Criado para SEO e acessibilidade

O widget Magazine foi concebido para ajudar mais pessoas a encontrar e utilizar o seu sítio Web. Carregamento rápido, SEO-friendly, e totalmente acessível.

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Desempenho rápido

Concebida para tempos de carregamento rápidos para manter os visitantes interessados e reduzir as taxas de rejeição.

SEOTitle

Marcação compatível com SEO

O HTML estruturado garante que os motores de busca possam indexar facilmente o seu conteúdo.

WCAGTitle

Em conformidade com as WCAG

Totalmente acessível a todos os utilizadores, incluindo os que utilizam tecnologias de apoio.

Comentários

O que os utilizadores adoram no RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

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Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

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Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

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M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Frequently Asked Questions

Posso combinar conteúdos de várias fontes numa única revista?
Sim, pode utilizar a nossa funcionalidade de Pacotes para juntar publicações de diferentes fontes num único feed, para que possa apresentar artigos de toda a Web num único local.
A revista é actualizada automaticamente?
Sim, depois de configurar os seus feeds, o widget actualiza-se automaticamente para apresentar as últimas mensagens sem actualizações manuais.
Posso personalizar o design para corresponder ao meu sítio Web?
Sim! Basta clicar em "Personalizar" e começar a clicar. Pode alterar as cores, os tipos de letra e os esquemas até obter o aspeto que pretende. Não são necessários conhecimentos de design.
É necessária codificação para incorporar a revista?
Não. Basta copiar e colar o código de incorporação no seu site e o widget é ativado instantaneamente.

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