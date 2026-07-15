Crie um e-mail com a integração do Slack: Receber e-mails no seu canal
Precisa de um endereço de e-mail para receber boletins informativos, notificações ou encaminhar e-mails, mas prefere não usar o seu e-mail? Iremos fornecer-lhe um endereço de e-mail que pode receber todas as suas comunicações e enviá-las automaticamente para o seu canal Slack.
Porquê escolher o e-mail com integração no Slack?
Informação simplificada
A integração do e-mail com o Slack centraliza a comunicação, reduzindo a necessidade de alternar entre diferentes plataformas.
Produtividade melhorada
Ao encaminhar e-mails diretamente para o Slack, as equipes podem discutir e resolver problemas rapidamente sem sair do Slack.
Gestão de conteúdos
Os utilizadores podem definir regras específicas para o reencaminhamento de e-mails, garantindo que apenas os e-mails relevantes chegam ao Slack.
Para que fins se pode utilizar o e-mail com a integração do Slack?
Reencaminhamento de correio eletrónico
Encaminhar e-mails para canais do Slack para partilha e discussão rápidas, mantendo todos os membros da equipa em sintonia.
Boletins informativos
Integrar boletins informativos no Slack para proporcionar à equipa um acesso fácil a notícias e informações do sector.
Notificações
Receba notificações em tempo real no Slack para melhorar a capacidade de resposta da equipa e a gestão de tarefas.
Alertas
Receba alertas instantâneos no Slack para informações críticas, garantindo que a equipa está informada e pronta para agir prontamente.
Recursos básicos da integração do e-mail com o Slack
Descubra as principais funcionalidades do correio eletrónico com integração no Slack.
Reencaminhamento de correio eletrónico
Reencaminhe automaticamente e-mails da sua caixa de entrada para canais Slack selecionados ou mensagens diretas, garantindo o acesso atempado a informações importantes.
Endereço de correio eletrónico dedicado
Receba um endereço de e-mail exclusivo que pode ser usado para enviar e-mails diretamente para o Slack, simplificando o processo de integração.
Suporte de anexos
Os e-mails encaminhados para o Slack incluem anexos, garantindo que todas as informações pertinentes estejam prontamente disponíveis para discussão ou referência.
Alertas e notificações
Configure alertas personalizados para receber notificações imediatas no Slack sobre conteúdos de correio eletrónico específicos, aumentando a sensibilização e a capacidade de resposta.
Conteúdo pesquisável
Os e-mails integrados no Slack são pesquisáveis, permitindo que os utilizadores encontrem rapidamente mensagens, anexos ou discussões importantes.
Integração de boletins informativos
Encaminhe facilmente boletins informativos para o Slack, permitindo que as equipas se mantenham informadas sobre tendências do sector, actualizações da empresa ou notícias relevantes.
Benefícios de usar o e-mail com o Slack
Informações centralizadas
Mantenha todas as comunicações importantes num único local, facilitando o acesso e a referência das equipas às informações necessárias.
Colaboração melhorada
Incentive discussões e colaborações em tempo real sobre o conteúdo de e-mails diretamente no Slack, promovendo um fluxo de trabalho mais dinâmico.
Poupança de tempo
Reduzir a necessidade de verificar constantemente os e-mails e alternar entre plataformas, poupando tempo e simplificando os fluxos de trabalho.
Maior transparência
Ao partilhar e-mails no Slack, as equipas ganham visibilidade das comunicações que, de outra forma, poderiam ficar isoladas em caixas de entrada individuais.
Fluxos de trabalho personalizados
Adapte a integração às necessidades específicas da equipa, permitindo processos de comunicação mais eficientes e eficazes.
Acessibilidade melhorada
Aceda a comunicações de e-mail importantes no Slack a partir de qualquer dispositivo, garantindo que as informações críticas estão sempre ao seu alcance.
Onde pode utilizar o e-mail com o Slack?
Gestão de projectos
Manter as comunicações e actualizações relacionadas com o projeto no Slack, garantindo que os membros da equipa estão alinhados e informados.
Apoio ao cliente
Encaminhe as perguntas ou comentários dos clientes do e-mail para o Slack, permitindo tempos de resposta e resolução de problemas mais rápidos.
Vendas e marketing
Integre leads de vendas ou boletins informativos de marketing no Slack, permitindo que as equipas discutam estratégias e passos seguintes.
Recursos Humanos
Partilhe e-mails relacionados com RH, como actualizações de políticas ou anúncios da empresa, diretamente no Slack.