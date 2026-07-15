Crie um e-mail com a integração do Slack: Receber e-mails no seu canal

Gestão de projectos Manter as comunicações e actualizações relacionadas com o projeto no Slack, garantindo que os membros da equipa estão alinhados e informados.

Apoio ao cliente Encaminhe as perguntas ou comentários dos clientes do e-mail para o Slack, permitindo tempos de resposta e resolução de problemas mais rápidos.

Vendas e marketing Integre leads de vendas ou boletins informativos de marketing no Slack, permitindo que as equipas discutam estratégias e passos seguintes.