Crie um e-mail com a integração do Slack: Receber e-mails no seu canal

Precisa de um endereço de e-mail para receber boletins informativos, notificações ou encaminhar e-mails, mas prefere não usar o seu e-mail? Iremos fornecer-lhe um endereço de e-mail que pode receber todas as suas comunicações e enviá-las automaticamente para o seu canal Slack.

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Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o e-mail com integração no Slack?

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Informação simplificada

A integração do e-mail com o Slack centraliza a comunicação, reduzindo a necessidade de alternar entre diferentes plataformas.

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Produtividade melhorada

Ao encaminhar e-mails diretamente para o Slack, as equipes podem discutir e resolver problemas rapidamente sem sair do Slack.

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Gestão de conteúdos

Os utilizadores podem definir regras específicas para o reencaminhamento de e-mails, garantindo que apenas os e-mails relevantes chegam ao Slack.

Para que fins se pode utilizar o e-mail com a integração do Slack?

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Reencaminhamento de correio eletrónico

Encaminhar e-mails para canais do Slack para partilha e discussão rápidas, mantendo todos os membros da equipa em sintonia.

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Boletins informativos

Integrar boletins informativos no Slack para proporcionar à equipa um acesso fácil a notícias e informações do sector.

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Notificações

Receba notificações em tempo real no Slack para melhorar a capacidade de resposta da equipa e a gestão de tarefas.

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Alertas

Receba alertas instantâneos no Slack para informações críticas, garantindo que a equipa está informada e pronta para agir prontamente.

Recursos básicos da integração do e-mail com o Slack

Descubra as principais funcionalidades do correio eletrónico com integração no Slack.

Reencaminhamento de correio eletrónico

Reencaminhe automaticamente e-mails da sua caixa de entrada para canais Slack selecionados ou mensagens diretas, garantindo o acesso atempado a informações importantes.

Reencaminhamento de correio eletrónico

Endereço de correio eletrónico dedicado

Receba um endereço de e-mail exclusivo que pode ser usado para enviar e-mails diretamente para o Slack, simplificando o processo de integração.

Endereço de correio eletrónico dedicado

Suporte de anexos

Os e-mails encaminhados para o Slack incluem anexos, garantindo que todas as informações pertinentes estejam prontamente disponíveis para discussão ou referência.

Suporte de anexos

Alertas e notificações

Configure alertas personalizados para receber notificações imediatas no Slack sobre conteúdos de correio eletrónico específicos, aumentando a sensibilização e a capacidade de resposta.

Alertas e notificações

Conteúdo pesquisável

Os e-mails integrados no Slack são pesquisáveis, permitindo que os utilizadores encontrem rapidamente mensagens, anexos ou discussões importantes.

Conteúdo pesquisável

Integração de boletins informativos

Encaminhe facilmente boletins informativos para o Slack, permitindo que as equipas se mantenham informadas sobre tendências do sector, actualizações da empresa ou notícias relevantes.

Integração de boletins informativos

Benefícios de usar o e-mail com o Slack

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Informações centralizadas

Mantenha todas as comunicações importantes num único local, facilitando o acesso e a referência das equipas às informações necessárias.

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Colaboração melhorada

Incentive discussões e colaborações em tempo real sobre o conteúdo de e-mails diretamente no Slack, promovendo um fluxo de trabalho mais dinâmico.

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Poupança de tempo

Reduzir a necessidade de verificar constantemente os e-mails e alternar entre plataformas, poupando tempo e simplificando os fluxos de trabalho.

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Maior transparência

Ao partilhar e-mails no Slack, as equipas ganham visibilidade das comunicações que, de outra forma, poderiam ficar isoladas em caixas de entrada individuais.

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Fluxos de trabalho personalizados

Adapte a integração às necessidades específicas da equipa, permitindo processos de comunicação mais eficientes e eficazes.

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Acessibilidade melhorada

Aceda a comunicações de e-mail importantes no Slack a partir de qualquer dispositivo, garantindo que as informações críticas estão sempre ao seu alcance.

Onde pode utilizar o e-mail com o Slack?

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Gestão de projectos

Manter as comunicações e actualizações relacionadas com o projeto no Slack, garantindo que os membros da equipa estão alinhados e informados.

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Apoio ao cliente

Encaminhe as perguntas ou comentários dos clientes do e-mail para o Slack, permitindo tempos de resposta e resolução de problemas mais rápidos.

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Vendas e marketing

Integre leads de vendas ou boletins informativos de marketing no Slack, permitindo que as equipas discutam estratégias e passos seguintes.

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Recursos Humanos

Partilhe e-mails relacionados com RH, como actualizações de políticas ou anúncios da empresa, diretamente no Slack.

Integre agora o e-mail com o Slack - Aumente a produtividade da sua equipa!