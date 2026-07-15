Faça E-mails com Integração ao Telegram: Receber Emails no seu Canal e Grupo

Trabalho à distância Melhore a comunicação e a colaboração entre equipas remotas ou distribuídas integrando o e-mail com o Telegram.

Actualizações de projectos Simplifique a comunicação do projeto partilhando actualizações e notificações por e-mail através dos canais do Telegram.

Apoio ao cliente Melhore os tempos de resposta e a coordenação da equipa reencaminhando os e-mails de apoio ao cliente para um canal dedicado do Telegram.