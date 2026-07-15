Faça E-mails com Integração ao Telegram: Receber Emails no seu Canal e Grupo

Você precisa de um endereço de e-mail para receber boletins informativos, notificações ou para encaminhar e-mails, mas prefere não usar seu e-mail? Nós fornecemos-lhe um endereço de e-mail que pode receber todas as suas comunicações e enviá-las automaticamente para o seu canal ou grupo do Telegram.

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Confiável e utilizado por milhares de empresas
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Porquê escolher o e-mail com integração no Telegram?

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Actualizações imediatas

Receba notificações de e-mail em tempo real no Telegram, garantindo que nunca perde comunicações importantes.

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Acesso fácil

Acesse seus e-mails diretamente do Telegram, facilitando respostas e tomadas de decisão mais rápidas.

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Colaboração melhorada

Partilhe conteúdos de correio eletrónico sem esforço com os membros da equipa no Telegram, promovendo um trabalho de equipa eficiente e a troca de informações.

Para que fins se pode usar o e-mail com a integração do Telegram?

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Reencaminhamento de correio eletrónico

Envie automaticamente e-mails importantes para um chat ou canal do Telegram para acesso e ação rápidos.

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Boletins informativos

Receba suas newsletters favoritas diretamente no Telegram, mantendo-se informado sem a confusão de e-mails.

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Notificações

Receber notificações cruciais por correio eletrónico no Telegram para uma sensibilização e resposta atempadas.

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Alertas

Receba alertas instantâneos no Telegram para actualizações urgentes, garantindo atenção e ação imediatas.

Caraterísticas básicas do uso do e-mail com o Telegram

Descubra as principais funcionalidades do correio eletrónico com integração no Telegram.

Reencaminhamento de correio eletrónico

Reencaminhe facilmente e-mails da sua caixa de entrada para canais do Telegram ou mensagens pessoais.

Reencaminhamento de correio eletrónico

Partilha de grupo

Partilhar e-mails importantes com grupos do Telegram, garantindo que os membros relevantes da equipa são informados e envolvidos.

Partilha de grupo

Suporte para anexos de ficheiros

Enviar e receber anexos de correio eletrónico através do Telegram, mantendo todas as informações necessárias num único local.

Suporte para anexos de ficheiros

Alertas e notificações

Personalize as suas notificações de e-mail para serem enviadas para o Telegram com base em filtros específicos ou palavras-chave.

Alertas e notificações

Pré-visualizações de ligações

Obtenha pré-visualizações de links contidos em e-mails diretamente nas suas mensagens do Telegram, fornecendo contexto antes de abrir.

Pré-visualizações de ligações

Histórico pesquisável

Encontre rapidamente e-mails e conversas anteriores no Telegram, graças à sua robusta funcionalidade de pesquisa.

Histórico pesquisável

Benefícios de usar o e-mail para o Telegram

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Comunicação imediata

Reduzir os atrasos na comunicação por correio eletrónico, recebendo notificações instantâneas do Telegram.

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Informações centralizadas

Manter todas as informações e comunicações pertinentes num local acessível.

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Conveniência móvel

Aceda a e-mails e notificações em movimento com a aplicação móvel do Telegram, garantindo que está sempre ligado.

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Melhoria da dinâmica da equipa

Promover um ambiente de equipa mais reativo e coeso, centralizando a comunicação no Telegram.

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Integração personalizável

Configure a integração de acordo com as necessidades específicas da sua equipa, optimizando o seu fluxo de trabalho e produtividade.

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Comunicação segura

Beneficie das funcionalidades de encriptação e segurança do Telegram enquanto trata das comunicações por correio eletrónico.

Onde se pode usar o e-mail para o Telegram?

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Trabalho à distância

Melhore a comunicação e a colaboração entre equipas remotas ou distribuídas integrando o e-mail com o Telegram.

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Actualizações de projectos

Simplifique a comunicação do projeto partilhando actualizações e notificações por e-mail através dos canais do Telegram.

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Apoio ao cliente

Melhore os tempos de resposta e a coordenação da equipa reencaminhando os e-mails de apoio ao cliente para um canal dedicado do Telegram.

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Coordenação de eventos

Facilitar o planeamento e as actualizações do evento, centralizando as comunicações por e-mail num canal do Telegram dedicado ao evento.

Comece a integrar seu e-mail com o Telegram hoje mesmo e transforme sua eficiência de comunicação!