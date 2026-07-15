Bots
Facebook to Email Bot
Bot de automatização

Bot do Facebook para e-mail: receba publicações na sua caixa de entrada

Receba actualizações de páginas e grupos do Facebook diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Monitorize qualquer página ou grupo público - receba alertas por e-mail em tempo real. Não é necessário codificar.

Integração com o Facebook

Crie um feed RSS a partir de qualquer página, grupo ou perfil público do Facebook.

connected line
Envio automático para o correio eletrónico

Cada nova publicação é automaticamente entregue na sua caixa de correio eletrónico ou no seu resumo.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o Facebook to Email Bot?

Alertas automáticos 24/7
Alertas automáticos 24/7

Nunca perca novos conteúdos. Receba notificações por correio eletrónico de novas publicações de páginas e grupos que lhe interessam.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do Facebook para e-mail

stepsStep1Title

Ligar ao Facebook

1

Introduza qualquer página pública do Facebook ou URL de grupo. Criaremos um feed RSS automaticamente.

stepsStep2Title

Ligar o e-mail

2

Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.

stepsStep3Title

Desfrutar da automatização

3

As mensagens chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do correio eletrónico.

Crie seu bot agora →
Integração Facebook + E-mail

A forma mais fácil de monitorizar páginas do Facebook através de correio eletrónico. Perfeita para acompanhar a concorrência, monitorizar a marca e inspirar conteúdos.

Funcionalidades poderosas para automatização de Facebook para e-mail

Tudo o que precisa para automatizar os alertas do Facebook diretamente para o seu e-mail.

benefitsCard1Title

Modo instantâneo ou Digest

Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.

benefitsCard2Title

Filtros de conteúdo inteligentes

Inclua ou exclua mensagens por palavra-chave, tipo de conteúdo ou envolvimento. Receber apenas as actualizações mais relevantes.

benefitsCard3Title

Modelos de correio eletrónico personalizados

Controle a forma como as mensagens aparecem nos e-mails. Inclua texto, imagens e conteúdo formatado.

benefitsCard4Title

Vários endereços de correio eletrónico

Envie alertas para vários endereços de e-mail ou listas de distribuição a partir de uma única fonte do Facebook.

Ver Facebook to Email em ação

Nova publicação no Facebook
Nova publicação no Facebook
Automatizado
Entregue na caixa de entrada instantaneamente
Entregue na caixa de entrada instantaneamente

Quem usa o Facebook to Email Bot?

Equipas de informação competitiva
Equipas de informação competitiva

Monitorize as páginas do Facebook dos concorrentes sem os seguir. Receba actualizações na sua caixa de entrada.

Profissionais de marketing
Profissionais de marketing

Siga os influenciadores e as marcas do sector. Recolha inspiração para conteúdos e mantenha-se informado sobre as tendências.

Gestores de marcas
Gestores de marcas

Monitorize as suas próprias páginas e o conteúdo virado para o cliente. Arquive mensagens importantes no seu correio eletrónico.

Perguntas frequentes: Bot do Facebook para e-mail

Como posso ligar o Facebook ao correio eletrónico?
Basta introduzir o URL de qualquer página ou grupo público do Facebook. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, introduza o seu endereço de correio eletrónico e escolha a sua preferência de entrega. A configuração demora cerca de 2 minutos.
O bot Facebook to Email é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação de email. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, modelos personalizados e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens?
O nosso bot verifica se há novas mensagens a cada 15 minutos em todos os planos. Pode receber e-mails instantâneos ou resumos consolidados de acordo com a sua preferência.
Posso filtrar as mensagens que são enviadas para o meu correio eletrónico?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir mensagens com base no conteúdo, tipo (texto, fotografia, vídeo) ou métricas de envolvimento.
Posso receber um resumo diário ou semanal em vez de mensagens de correio eletrónico instantâneas?
Sim! Escolha entre alertas instantâneos por e-mail, resumos diários ou resumos semanais. Os e-mails de resumo consolidam todas as novas mensagens num único e-mail fácil de ler.
Funciona com páginas, grupos e perfis do Facebook?
Sim, o nosso bot suporta páginas e grupos públicos do Facebook. Os grupos e perfis privados requerem métodos de acesso diferentes.
Mais integrações

Quer automatizar ainda mais?

Explore outras opções de automatização poderosas para o seu fluxo de trabalho

Feeds RSS to Bot de correio eletrónico
Configurar a integração
Google Notícias to Bot de correio eletrónico
Configurar a integração
TikTok to Bot de correio eletrónico
Configurar a integração
YouTube to Bot de correio eletrónico
Configurar a integração
🚀Começar gratuitamente

Pronto para automatizar o seu conteúdo?

Junte-se a mais de 10.000 equipas que poupam horas todas as semanas com a partilha automática de conteúdos. Crie o seu primeiro bot em minutos.

Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível