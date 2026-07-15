Bot do Facebook para e-mail: receba publicações na sua caixa de entrada
Receba actualizações de páginas e grupos do Facebook diretamente na sua caixa de correio eletrónico. Monitorize qualquer página ou grupo público - receba alertas por e-mail em tempo real. Não é necessário codificar.
Integração com o Facebook
Crie um feed RSS a partir de qualquer página, grupo ou perfil público do Facebook.
Envio automático para o correio eletrónico
Cada nova publicação é automaticamente entregue na sua caixa de correio eletrónico ou no seu resumo.
Porquê escolher o Facebook to Email Bot?
Alertas automáticos 24/7
Nunca perca novos conteúdos. Receba notificações por correio eletrónico de novas publicações de páginas e grupos que lhe interessam.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do Facebook para e-mail
Ligar ao Facebook1
Introduza qualquer página pública do Facebook ou URL de grupo. Criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o e-mail2
Introduza o seu endereço eletrónico e escolha entre alertas instantâneos ou resumos diários/semanais.
Desfrutar da automatização3
As mensagens chegam automaticamente à sua caixa de entrada. Personalize os filtros, a frequência e o formato do correio eletrónico.
Integração Facebook + E-mail
A forma mais fácil de monitorizar páginas do Facebook através de correio eletrónico. Perfeita para acompanhar a concorrência, monitorizar a marca e inspirar conteúdos.
Funcionalidades poderosas para automatização de Facebook para e-mail
Tudo o que precisa para automatizar os alertas do Facebook diretamente para o seu e-mail.
Modo instantâneo ou Digest
Receba alertas de correio eletrónico em tempo real ou consolide-os em resumos de correio eletrónico diários/semanais para reduzir a confusão da caixa de entrada.
Filtros de conteúdo inteligentes
Inclua ou exclua mensagens por palavra-chave, tipo de conteúdo ou envolvimento. Receber apenas as actualizações mais relevantes.
Modelos de correio eletrónico personalizados
Controle a forma como as mensagens aparecem nos e-mails. Inclua texto, imagens e conteúdo formatado.
Vários endereços de correio eletrónico
Envie alertas para vários endereços de e-mail ou listas de distribuição a partir de uma única fonte do Facebook.
Ver Facebook to Email em ação
Quem usa o Facebook to Email Bot?
Equipas de informação competitiva
Monitorize as páginas do Facebook dos concorrentes sem os seguir. Receba actualizações na sua caixa de entrada.
Profissionais de marketing
Siga os influenciadores e as marcas do sector. Recolha inspiração para conteúdos e mantenha-se informado sobre as tendências.
Gestores de marcas
Monitorize as suas próprias páginas e o conteúdo virado para o cliente. Arquive mensagens importantes no seu correio eletrónico.
Perguntas frequentes: Bot do Facebook para e-mail
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