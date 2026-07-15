Bots
Facebook to Slack Bot
Bot de automatização

Facebook para Slack Bot: Partilha automática de publicações instantaneamente

Publique automaticamente actualizações de páginas e grupos do Facebook no seu espaço de trabalho do Slack. Monitorize qualquer página ou grupo público - partilhe conteúdos com a sua equipa em tempo real.

Integração com o Facebook

Crie um feed RSS a partir de qualquer página, grupo ou perfil público do Facebook.

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Publicação automática no Slack

Cada nova publicação é enviada automaticamente para o seu canal Slack.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o bot do Facebook para o Slack?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca novos conteúdos. O seu bot monitoriza as páginas do Facebook 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do Facebook para o Slack

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Ligar ao Facebook

1

Introduza qualquer página pública do Facebook ou URL de grupo. Criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Slack

2

Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.

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Desfrutar da automatização

3

As publicações aparecem no Slack automaticamente. Personalize filtros, formatação e definições de notificação.

Crie seu bot agora →
Integração Facebook + Slack

A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente publicações do Facebook no Slack. Com a confiança de equipas de marketing, agências e empresas em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do Facebook para o Slack

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o Facebook e o Slack.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As novas mensagens são partilhadas no Slack segundos após serem detectadas.

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Filtros de conteúdo inteligentes

Inclua ou exclua mensagens por palavra-chave, tipo de conteúdo ou envolvimento. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.

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Formatação personalizada de mensagens

Controle como as mensagens aparecem no Slack. Personalize a formatação com texto, imagens e anexos avançados.

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Suporte multi-canal

Envie publicações para vários canais do Slack ou espaços de trabalho a partir de uma única fonte do Facebook.

Ver Facebook to Slack em ação

Nova publicação no Facebook
Nova publicação no Facebook
Automatizado
Partilhado no Slack instantaneamente
Partilhado no Slack instantaneamente

Quem usa o bot do Facebook para o Slack?

Equipas de marketing e sociais
Equipas de marketing e sociais

Monitorizar páginas de concorrentes e influenciadores do sector. Receba notificações instantâneas de novos conteúdos no canal da sua equipa.

Equipas das agências
Equipas das agências

Acompanhe as páginas e campanhas de clientes no Facebook. Partilhar actualizações diretamente nos canais do projeto.

Gestores de marcas
Gestores de marcas

Monitorize as páginas da sua própria marca e a atividade dos concorrentes. Mantenha-se informado sem sair do Slack.

Perguntas frequentes: Bot do Facebook para Slack

Como posso ligar o Facebook ao Slack?
Basta introduzir o URL de qualquer página ou grupo público do Facebook. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, adicione a nossa aplicação Slack com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.
O bot do Facebook para o Slack é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens?
O nosso bot verifica se há novas mensagens a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectado um novo conteúdo, este é publicado no seu canal Slack em segundos.
Posso filtrar as mensagens que são partilhadas no Slack?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir mensagens com base no conteúdo, tipo (texto, fotografia, vídeo) ou métricas de envolvimento.
Posso personalizar a forma como as mensagens aparecem no Slack?
Sim! Personalize a formatação das mensagens, incluindo texto, imagens e links. Adicione texto personalizado e escolha entre formatos de anexo simples ou avançados.
Funciona com páginas, grupos e perfis do Facebook?
Sim, o nosso bot suporta páginas e grupos públicos do Facebook. Os grupos e perfis privados requerem métodos de acesso diferentes.
Mais integrações

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Explore outras opções de automatização poderosas para o seu fluxo de trabalho

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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível