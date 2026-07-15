Facebook para Slack Bot: Partilha automática de publicações instantaneamente
Publique automaticamente actualizações de páginas e grupos do Facebook no seu espaço de trabalho do Slack. Monitorize qualquer página ou grupo público - partilhe conteúdos com a sua equipa em tempo real.
Integração com o Facebook
Crie um feed RSS a partir de qualquer página, grupo ou perfil público do Facebook.
Publicação automática no Slack
Cada nova publicação é enviada automaticamente para o seu canal Slack.
Por que escolher o bot do Facebook para o Slack?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca novos conteúdos. O seu bot monitoriza as páginas do Facebook 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do Facebook para o Slack
Ligar ao Facebook1
Introduza qualquer página pública do Facebook ou URL de grupo. Criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o Slack2
Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.
Desfrutar da automatização3
As publicações aparecem no Slack automaticamente. Personalize filtros, formatação e definições de notificação.
Integração Facebook + Slack
A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente publicações do Facebook no Slack. Com a confiança de equipas de marketing, agências e empresas em todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para a automatização do Facebook para o Slack
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o Facebook e o Slack.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As novas mensagens são partilhadas no Slack segundos após serem detectadas.
Filtros de conteúdo inteligentes
Inclua ou exclua mensagens por palavra-chave, tipo de conteúdo ou envolvimento. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como as mensagens aparecem no Slack. Personalize a formatação com texto, imagens e anexos avançados.
Suporte multi-canal
Envie publicações para vários canais do Slack ou espaços de trabalho a partir de uma única fonte do Facebook.
Ver Facebook to Slack em ação
Quem usa o bot do Facebook para o Slack?
Equipas de marketing e sociais
Monitorizar páginas de concorrentes e influenciadores do sector. Receba notificações instantâneas de novos conteúdos no canal da sua equipa.
Equipas das agências
Acompanhe as páginas e campanhas de clientes no Facebook. Partilhar actualizações diretamente nos canais do projeto.
Gestores de marcas
Monitorize as páginas da sua própria marca e a atividade dos concorrentes. Mantenha-se informado sem sair do Slack.
Perguntas frequentes: Bot do Facebook para Slack
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