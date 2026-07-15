Como posso ligar o Facebook ao Slack? Basta introduzir o URL de qualquer página ou grupo público do Facebook. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, adicione a nossa aplicação Slack com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.

O bot do Facebook para o Slack é gratuito? Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.

Com que frequência é que o bot verifica se há novas mensagens? O nosso bot verifica se há novas mensagens a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectado um novo conteúdo, este é publicado no seu canal Slack em segundos.

Posso filtrar as mensagens que são partilhadas no Slack? Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir mensagens com base no conteúdo, tipo (texto, fotografia, vídeo) ou métricas de envolvimento.

Posso personalizar a forma como as mensagens aparecem no Slack? Sim! Personalize a formatação das mensagens, incluindo texto, imagens e links. Adicione texto personalizado e escolha entre formatos de anexo simples ou avançados.